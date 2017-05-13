6 غرف ملابس مختلفة تناسب جميع المساحات

أما وجود مساحة كبيرة لوضع غرفة الملابس داخل غرفة النوم فإنه يعطينا إمكانية جيدة لاستغلالها والاستفادة من كل جزء فيها، فهنا قد تم وضع غرفة الملابس بشكل جديد، فهنا الأرفف التي توسطت الغرفة بشكل متناسق إلى حد كبير وقد صنعت من الخشب الطبيعي، مع رفين كبيرين على الجوانب من اللون الأبيض و مجموعة من الخزانات باللون الأسود بكامل ارتفاع الغرفة، وقد ساعد تباين الألوان المستخدمة في الغرفة على صناعة شكل نهائي متنوع التفاصيل والجمال.

إذا أردت المزيد من النصائح حول غرف الملابس يمكنك أن تجدها هنا في 8 خطوات لتصميم غرفة ملابس عملية