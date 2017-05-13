الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 غرف ملابس مختلفة تناسب جميع المساحات

آية علم الدين آية علم الدين
VESTIDORES, AstiDkora AstiDkora غرفة الملابسخزانات وادراج
Loading admin actions …

تعتبر غرفة الملابس من الغرف الكمالية في المنزل، ولكن تواجدها في الحقيقة قد يوفر على أصحاب المنزل الكثير من المتاعب ويحل الإشكال لاناتج عن تكدس الملابس في غرف النوم بشكل لا يساعد على إظهارها بمظهر جيد في أغلب الأحيان. لذا فقد اتجه الكثير من أصحاب المنازل إلى استحداث غرفة ملابس حتى وإن كانت صغيرة الحجم حتى تنقذهم من الفوضى الناتجة من تكدس الملابس ولاستخدامها في تخزين كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي مثل مساحيق التجمبل والأحذية وغيرها. واليوم أتينا لكم ب6 حلول عملية لغرفة الملابس توضح لنا كيفية التعامل مع المساحات المتاحة لغرفة الملابس وكيفية استغلالها في التصميم.. فهيا بنا إلى ال6 حلول مباشرة:

1. زجاج بلوري مع الخشب

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

في المثال الأول نجد أن المصمم اختار الأرفف الخشبية مختلفة الأبعاد والمكشوفة كي تكون أكثر عملية في الاستخدام وتستوعب الأغراض المختلفة الأحجام مثل الوسائد والملايات وغيرها، مع أجزاء مغلقة بالأبواب الزجاجية الشفافة حتى تظهر من خلالها الملابس مع الحفاظ عليها.

2. ألوان الباستيل

VESTIDORES, AstiDkora AstiDkora غرفة الملابسخزانات وادراج
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

إذا كان دولاب الملابس في غرفة النوم، فيمكنك الاستفادة من تناغم الألوان لخلق جو هادئ وناعم داخل الغرفة. حيث يمكن لألوان الباستيل توفير هذا الجو الهادئ، عل سبيل المثال، يمكنك تصميم خزانة أنيقة وحديثة للغاية كما هو الحال هنا. فجميع الملابس والأغراض موضوعة على الشماعة المناسبة، كما توجد الأدراج المفتوحة والأرفف ذات الأحجام المختلفة حسب الاستخدام.

3. استغلال الزوايا

Dressing room Studio Mark Ruthven غرفة الملابس
Studio Mark Ruthven

Dressing room

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

في هذا المثال نجد أن غرفة الملابس قد تلخصت في دولابين كبيرين بارتفاع الغرفة على جدارين ملتقيين، وقد تم استخدام الزاوية بشكل جديد وذكي عن طريق وضع مجموعة من الأرفف المكشوفة المتراصة فوق بعضها بشكل أنيق، ونجد أن الدولابين قد أُغلقا بأبواب بيضاء ذات مقابض غائرة سوداء مما أعطاها أناقة خاصة.

4. جمال الخشب الطبيعي

KOMPLE DAİRE TADİLATI, Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon غرفة الملابس
Dekoroba İç Mimari &amp; Dekorasyon

Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon
Dekoroba İç Mimari &amp; Dekorasyon
Dekoroba İç Mimari & Dekorasyon

في هذه الغرفة نستطيع أن نعرف منذ الوهلة الأولى كيف للخشب أن يضفي عالمًا من الدفء والجمال المعتمد على الطبيعة، فغرفة الملابس هنا عبارة عن مجموعتين من الأرفف المصنوعة من الخشب الطبيعين، مقسمة بشكل يستوعب كل المساحات المطلوبة في الأغراض، من ملابس معلقة إلى أغراض توضع في الأدراج الصغيرة إلى أغراض كبيرة في أرفف أكبر.

5. خشب أسود ومرآة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لاشك أن اللون الأسود يضفي الفراغات رقيًا في التصميم وجمالًا في الشكل، فهنا نجد أن خشب الدواليب قد تم طلاؤه باللون الأسود مع إعطاء الغرفة بعدًا آخر عن طريق وضع المرآة في الجانب، والتي تعكس أجزاء الغرفة فتعطي انطباعًا بالاتساع والعمق.

6. ألوان متباينة

Sn. Ercan Balcı Konutu, Erden Ekin Design Erden Ekin Design غرفة نوم
Erden Ekin Design

Erden Ekin Design
Erden Ekin Design
Erden Ekin Design

أما وجود مساحة كبيرة لوضع غرفة الملابس داخل غرفة النوم فإنه يعطينا إمكانية جيدة لاستغلالها والاستفادة من كل جزء فيها، فهنا قد تم وضع غرفة الملابس بشكل جديد، فهنا الأرفف التي توسطت الغرفة بشكل متناسق إلى حد كبير وقد صنعت من الخشب الطبيعي، مع رفين كبيرين على الجوانب من اللون الأبيض و مجموعة من الخزانات باللون الأسود بكامل ارتفاع الغرفة، وقد ساعد تباين الألوان المستخدمة في الغرفة على صناعة شكل نهائي متنوع التفاصيل والجمال.

إذا أردت المزيد من النصائح حول غرف الملابس يمكنك أن تجدها هنا في 8 خطوات لتصميم غرفة ملابس عملية

10 تصميمات رائعة للمساحات المفتوحة في الشقق العصرية
أي هذه المساحات تناسب غرفة الملابس الخاصة بك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً