6 غرف ملابس مختلفة تناسب جميع المساحات

تعتبر غرفة الملابس من الغرف الكمالية في المنزل، ولكن تواجدها في الحقيقة قد يوفر على أصحاب المنزل الكثير من المتاعب ويحل الإشكال لاناتج عن تكدس الملابس في غرف النوم بشكل لا يساعد على إظهارها بمظهر جيد في أغلب الأحيان. لذا فقد اتجه الكثير من أصحاب المنازل إلى استحداث غرفة ملابس حتى وإن كانت صغيرة الحجم حتى تنقذهم من الفوضى الناتجة من تكدس الملابس ولاستخدامها في تخزين كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي مثل مساحيق التجمبل والأحذية وغيرها. واليوم أتينا لكم ب6 حلول عملية لغرفة الملابس توضح لنا كيفية التعامل مع المساحات المتاحة لغرفة الملابس وكيفية استغلالها في التصميم.. فهيا بنا إلى ال6 حلول مباشرة:
في المثال الأول نجد أن المصمم اختار الأرفف الخشبية مختلفة الأبعاد والمكشوفة كي تكون أكثر عملية في الاستخدام وتستوعب الأغراض المختلفة الأحجام مثل الوسائد والملايات وغيرها، مع أجزاء مغلقة بالأبواب الزجاجية الشفافة حتى تظهر من خلالها الملابس مع الحفاظ عليها.
إذا كان دولاب الملابس في غرفة النوم، فيمكنك الاستفادة من تناغم الألوان لخلق جو هادئ وناعم داخل الغرفة. حيث يمكن لألوان الباستيل توفير هذا الجو الهادئ، عل سبيل المثال، يمكنك تصميم خزانة أنيقة وحديثة للغاية كما هو الحال هنا. فجميع الملابس والأغراض موضوعة على الشماعة المناسبة، كما توجد الأدراج المفتوحة والأرفف ذات الأحجام المختلفة حسب الاستخدام.
في هذا المثال نجد أن غرفة الملابس قد تلخصت في دولابين كبيرين بارتفاع الغرفة على جدارين ملتقيين، وقد تم استخدام الزاوية بشكل جديد وذكي عن طريق وضع مجموعة من الأرفف المكشوفة المتراصة فوق بعضها بشكل أنيق، ونجد أن الدولابين قد أُغلقا بأبواب بيضاء ذات مقابض غائرة سوداء مما أعطاها أناقة خاصة.
في هذه الغرفة نستطيع أن نعرف منذ الوهلة الأولى كيف للخشب أن يضفي عالمًا من الدفء والجمال المعتمد على الطبيعة، فغرفة الملابس هنا عبارة عن مجموعتين من الأرفف المصنوعة من الخشب الطبيعين، مقسمة بشكل يستوعب كل المساحات المطلوبة في الأغراض، من ملابس معلقة إلى أغراض توضع في الأدراج الصغيرة إلى أغراض كبيرة في أرفف أكبر.
لاشك أن اللون الأسود يضفي الفراغات رقيًا في التصميم وجمالًا في الشكل، فهنا نجد أن خشب الدواليب قد تم طلاؤه باللون الأسود مع إعطاء الغرفة بعدًا آخر عن طريق وضع المرآة في الجانب، والتي تعكس أجزاء الغرفة فتعطي انطباعًا بالاتساع والعمق.
أما وجود مساحة كبيرة لوضع غرفة الملابس داخل غرفة النوم فإنه يعطينا إمكانية جيدة لاستغلالها والاستفادة من كل جزء فيها، فهنا قد تم وضع غرفة الملابس بشكل جديد، فهنا الأرفف التي توسطت الغرفة بشكل متناسق إلى حد كبير وقد صنعت من الخشب الطبيعي، مع رفين كبيرين على الجوانب من اللون الأبيض و مجموعة من الخزانات باللون الأسود بكامل ارتفاع الغرفة، وقد ساعد تباين الألوان المستخدمة في الغرفة على صناعة شكل نهائي متنوع التفاصيل والجمال.
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