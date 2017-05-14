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7 شرفات مميزة ترضي أذواق الجميع

Mohammed Awad Mohammed Awad
Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento بلكونة أو شرفة Yellow
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شرفات المنازل من أروع الأماكن التي يمكن أن تظهر مدى الإبداع في التصميم الذي يمكن أن يكون في منزلك حيث أنها المكان المختلف الوحيد الذي يأخذك للهواء الطلق بجلسة كاملة تتبادل فيها أطراف الحديث مع أهلك و أصدقائك أو حتى تختلي فيها مع نفسك ، و حتى تصل لكل تلك المميزات الرائعة في الشرفة فلابد أن تصممها بشكل يليق بطموحاتك و قريب من ذوقك ، و إننا في هوميفاي نعي تماماً أنك تود التعرف على أكثر من نموذج مميز لتصميم الشرفات قدمنا لك كتاب الأفكار هذا 

1- شرفة الأزهار

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن تخص شرفتك بزينة من النباتات والزهور بدون فواصل و لا سقوف تمنع المظهر الطبيعي الذي سوف يتحقق لديك في البلكونة و كأنه جزء من حديقة مفتوحة يمتزج فيها جمال الطبيعة مع الهواء الطلق المنعش في جلسة مودرن يمكنك تصميمها كما ترغب في وسط الشرفة مع انتشار للنباتات في الحواف الخارجية الملاصقة للسور و تخصيص الارضيات باللاند سكيب و الزهريات بالنباتات أيضاً .

3- شرفة هادئة بالطوب

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria بلكونة أو شرفة طوب Wood effect
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

تصميم جدران شرفتك بالطوب مع الخشب في القوائم التي تحمل السقف يجعل منها نموذجاً للراحة النفسية والبساطة و عدم التكلف ، كما يمكنك الاعتماد على قابلية الطوب للتفاعل مع الضوء بتصميم نظام للإضاءة الشاعرية الهادئة بأضواء صفراء عن طريق مصباح قوي في السقف و أباجورة كما نرى بجوار الجلسة المزدوجة التي اختصت بها الشرفة 

4- مساحة مفتوحة و كراسي مختلفة

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

الكراسي و الأثاث في البلكونة لهما عامل كبير في تحديد مدى الإبداع في تصميمها لذا عليك اختيار نوعية متماشية مع ذوقك في المقام الاول و خارجة عن المألوف و مريحة أيضاً لتنعم بلحظات مختلفة تخرجك من حالة الملل التي قد تصيبك في اثناء حياتك اليومية و ضغوط العمل المتكررة 

5- مظلة

제주 사계리 루시드엠 펜션, SG international SG international بلكونة أو شرفة
SG international

SG international
SG international
SG international

مثل المنتجعات السياحية يمكنك تصميم مظلة في شرفتك قابلة للتنقل و ذات لون أبيض سواء من القماش أو من الجص وفقاً لتصميم الشرفة بالكامل و بما يتماشى مع ذوقك ، تلك الفكرة تمكنك من تغيير موقع الجلسة الخاصة بك في أي مكان بالشرفة بما يحقق لك التنوع و التغيير و كسر للرتابة و الملل

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6- تعريشات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب في تصميم تعريشة فوق جلسة البلكونة يضمن لك مكان مميز به الكثير من اللمسات الجمالية أبرزها الشكل الرائع و الفني للتعريشة نفسها و التلاعب بالظلال في لحظات النهار و امكانية تثبيت فروع النور و نظم الإضاءة المناسبة في الليل 

التعريشة كفكرة في البلكونة لها العديد من المميزات و الأشكال حيث يمكنك تصميم نظام نباتي كامل و حديقة معلقة مع الاحتفاظ بالمساحة السطحية لحرية الحركة و تنسيق الجلسات العائلية

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento بلكونة أو شرفة Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

7- مساحة مفتوحة و ارضيات باركية

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio بلكونة أو شرفة
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

لو كانت المساحة لديك في الشرفة كبيرة يمكنك استغلالها بتنويع الجلسات بدون فواصل بينهما و التنويع هنا في طراز الجلسة و في عدد الكراسي فيها مثل الجلسات الجماعية التي نراها بالطراز الشرقي و الجلسات الفردية للكراسي الشاطئية المهدئة للأعصاب و التي نراها في مواجهتها ، أما الأرضيات فكانت هنا من الباركية في وسط جدران بيضاء لتعطي مزيجاً رائعاً و طبيعياً يمكنك الشعور به بمجرد النظر إليها

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