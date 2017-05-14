7 شرفات مميزة ترضي أذواق الجميع

شرفات المنازل من أروع الأماكن التي يمكن أن تظهر مدى الإبداع في التصميم الذي يمكن أن يكون في منزلك حيث أنها المكان المختلف الوحيد الذي يأخذك للهواء الطلق بجلسة كاملة تتبادل فيها أطراف الحديث مع أهلك و أصدقائك أو حتى تختلي فيها مع نفسك ، و حتى تصل لكل تلك المميزات الرائعة في الشرفة فلابد أن تصممها بشكل يليق بطموحاتك و قريب من ذوقك ، و إننا في هوميفاي نعي تماماً أنك تود التعرف على أكثر من نموذج مميز لتصميم الشرفات قدمنا لك كتاب الأفكار هذا