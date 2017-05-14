7 شرفات مميزة ترضي أذواق الجميع

شرفات المنازل من أروع الأماكن التي يمكن أن تظهر مدى الإبداع في التصميم الذي يمكن أن يكون في منزلك حيث أنها المكان المختلف الوحيد الذي يأخذك للهواء الطلق بجلسة كاملة تتبادل فيها أطراف الحديث مع أهلك و أصدقائك أو حتى تختلي فيها مع نفسك ، و حتى تصل لكل تلك المميزات الرائعة في الشرفة فلابد أن تصممها بشكل يليق بطموحاتك و قريب من ذوقك ، و إننا في هوميفاي نعي تماماً أنك تود التعرف على أكثر من نموذج مميز لتصميم الشرفات قدمنا لك كتاب الأفكار هذا
يمكنك أن تخص شرفتك بزينة من النباتات والزهور بدون فواصل و لا سقوف تمنع المظهر الطبيعي الذي سوف يتحقق لديك في البلكونة و كأنه جزء من حديقة مفتوحة يمتزج فيها جمال الطبيعة مع الهواء الطلق المنعش في جلسة مودرن يمكنك تصميمها كما ترغب في وسط الشرفة مع انتشار للنباتات في الحواف الخارجية الملاصقة للسور و تخصيص الارضيات باللاند سكيب و الزهريات بالنباتات أيضاً .
تصميم جدران شرفتك بالطوب مع الخشب في القوائم التي تحمل السقف يجعل منها نموذجاً للراحة النفسية والبساطة و عدم التكلف ، كما يمكنك الاعتماد على قابلية الطوب للتفاعل مع الضوء بتصميم نظام للإضاءة الشاعرية الهادئة بأضواء صفراء عن طريق مصباح قوي في السقف و أباجورة كما نرى بجوار الجلسة المزدوجة التي اختصت بها الشرفة
الكراسي و الأثاث في البلكونة لهما عامل كبير في تحديد مدى الإبداع في تصميمها لذا عليك اختيار نوعية متماشية مع ذوقك في المقام الاول و خارجة عن المألوف و مريحة أيضاً لتنعم بلحظات مختلفة تخرجك من حالة الملل التي قد تصيبك في اثناء حياتك اليومية و ضغوط العمل المتكررة
مثل المنتجعات السياحية يمكنك تصميم مظلة في شرفتك قابلة للتنقل و ذات لون أبيض سواء من القماش أو من الجص وفقاً لتصميم الشرفة بالكامل و بما يتماشى مع ذوقك ، تلك الفكرة تمكنك من تغيير موقع الجلسة الخاصة بك في أي مكان بالشرفة بما يحقق لك التنوع و التغيير و كسر للرتابة و الملل
استخدام الخشب في تصميم تعريشة فوق جلسة البلكونة يضمن لك مكان مميز به الكثير من اللمسات الجمالية أبرزها الشكل الرائع و الفني للتعريشة نفسها و التلاعب بالظلال في لحظات النهار و امكانية تثبيت فروع النور و نظم الإضاءة المناسبة في الليل
لو كانت المساحة لديك في الشرفة كبيرة يمكنك استغلالها بتنويع الجلسات بدون فواصل بينهما و التنويع هنا في طراز الجلسة و في عدد الكراسي فيها مثل الجلسات الجماعية التي نراها بالطراز الشرقي و الجلسات الفردية للكراسي الشاطئية المهدئة للأعصاب و التي نراها في مواجهتها ، أما الأرضيات فكانت هنا من الباركية في وسط جدران بيضاء لتعطي مزيجاً رائعاً و طبيعياً يمكنك الشعور به بمجرد النظر إليها