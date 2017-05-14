شقة مبهجة تجلب السعادة إلى قلبك

الألوان الفاتحة والمبهجة دومًا ما تكون مصدر بهجة وسعادة وراحة نفسية كبيرة في المكان، ولذلك فإن اختيار الألوان مهم جدًا في منزلك، وهذه الشقة الصغيرة التي نعرضها اليوم تحمل ألوان فاتحة ومبهجة جعلتها مشرقة ومريحة وواسعة لا تشعر فيها بالضيق..
ركن خارجي يحمل غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ، في انفتاح رائع بدون حواجز وجدران، مع ألوان الأثاث الفاتحة والستائر الجميلة، فتبدو جميلة ورحبة وممتعة.
نبدأ جولتنا بالنظر إلى غرفة المعيشة المبهجة للغاية، رحبة وبسيطة كما أنها غير متكلفة، استخدمت أريكة بيضاء جميلة تحمل عدة وسائد ملونة، ومنضدتين صغيرتين أمامها من الخشب بسطح أبيض، وكرسي أبيض صغير، مع سجادة من الكتان باللون البني الفاتح..
هذا بالإضافة إلى السقف الخرساني الأبيض الذي يتدلى منه وحدة إضاءة بيضاء غاية في البساطة تناسب أناقة المكان.
الأرضية الباركيه تعطي لمسة دافئة من الأخشاب تحت الأقدام، ولدينا غرفة سفرة بسيطة وكلاسكية من أريكة وكرسيين ومنضدة مستطيلة كلهم من الخشب المتين، وتتدلى فوق المائدة وحدة إضاءة كالكأس المقلوب.
لا ننسى تلك اللمسة الحريرية الناعمة التي تعطيها الستائر الشيفون التي تنسدل على النوافذ بكامل بهجتها وتنقل الشعور بالحيوية داخل المكان.
المطبخ بسيط يناسب تلك المساحة الصغيرة التي خصصت له، مرتب ومنظم للغاية لانفتاحه على الخارج، يتكون من أثاث خشبي أبيض يحمل العديد من الأرفف والأدراج وسطح رخامي للعمل بجانب الأجهزة الكهربائية..
الأرضية في الجزء الخاص بالمطبخ مصنوعة من السيراميك ليسهل تنظيفها إذا تساقطت الأشياء أثناء العمل.. وذلك يساعد دومًا على نظافة المطبخ وأناقته بالتأكيد.
غرفة على النمط التبسيطي، أنيقة وهادئة ومريحة للأعصاب.. تتكون من سرير خشبي أبيض، وأرضية من الرخام الرمادي وجدران بيضاء، وبالأرضية سجادة من الفرو الناعم.
ولدينا نافذة رائعة للتهوية والسماح بمرور الضوء تنسدل عليها ستائر شيفون رمادي بسيطة، ووحدة إضاءة بالمنتصف وأثنين صغيرتين بجانب السرير، مع لمسة من النباتات الخضراء قد تبدو رائعة لديكور الغرفة.
حمام واسع وبسيط من الرخام الأنيق، منظم وكل شيء يبدو في مكانه المناسب.. حوض يراميكي بسيط، ومرحاض أبيض بجانب دُش الاستحمام المنفصل صندوق من الزجاج بصنبور مياه معدني معلق في الجدار.
والمراّة قطعة لا غنى عنها في الحمام، تم اختيارها كبيرة تعطي اتساع أكثر للمكان.
اقتطاع مساحة عمل صغيرة من هذه الشقة لعمل غرفة مكتب منعزلة عن الخارج، حيث يمكنك قضاء وقت العمل أو قراءة كتاب بهدوء.. وصممت بشكل أنيق من أريكة بيج مريحة ووسائد ملونة، وسلم ابتكاري لعمل مكتب واستغلال الأرفف للتخزين أمامه كرسي أبيض صغير.
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