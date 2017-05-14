شقة مبهجة تجلب السعادة إلى قلبك

الألوان الفاتحة والمبهجة دومًا ما تكون مصدر بهجة وسعادة وراحة نفسية كبيرة في المكان، ولذلك فإن اختيار الألوان مهم جدًا في منزلك، وهذه الشقة الصغيرة التي نعرضها اليوم تحمل ألوان فاتحة ومبهجة جعلتها مشرقة ومريحة وواسعة لا تشعر فيها بالضيق..

ركن خارجي يحمل غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ، في انفتاح رائع بدون حواجز وجدران، مع ألوان الأثاث الفاتحة والستائر الجميلة، فتبدو جميلة ورحبة وممتعة.