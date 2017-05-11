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أفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة

ريم عوض ريم عوض
homify مطبخ
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دمج المساحات في العصر الحالي أصبح من الأشياء التي لا غنى عنها ليس فقط بسبب ضيق المساحات، ولكن لرغبتنا في تواصل أفضل في الأوقات القليلة التي تجتمع فيها العائلة. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة نرجو أن تعجبكم.

1- تقسيم مريح

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة، حيث بار المطبخ يعمل كسفرة بجانب كونه سطح إضافي للمطبخ. هذا التقسيم مناسب للمنازل ذات المساحات الصغيرة ويساعد على تواصل أفضل بين أفراد المنزل.

2- أثاث بسيط

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

إذا كنت تريد إضافة غرفة معيشة بسيطة ومطبخك مساحته كبيرة، يمكنك إضافة بعض الأثاث البسيط مثل المصنوع من الخوص أو من البامبو، مع إضافة لون مبهج لكسر لون المطبخ الموحد.

3- سفرة كلاسيكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فكرة رائعة للحصول على مقاعد وسفرة فخمة لاستقبال الضيوف والتواصل معهم أثناء تحضير الطعام.

4- فاصل زجاجي

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen مطبخ
vanetta küchen

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

يمكنك الفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة بفاصل زجاجي شفاف يمكّنك من رؤية الغرفة وعدم فقد التواصل مع الناس ولكن مع الحفاظ على نظافة غرفة المعيشة ورائحتها خاصة إذا كانت بألوان فاتحة.

5- أبيض وأسود

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تباين الأبيض والأسود يجعل الصالة تبدو أنيقة خاصة في المساحات المفتوحة التي تتكامل فيها الغرف مع بعضها البعض.

6- تصميم بوهيمي

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخ
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

.أخرج عن المألوف عند تصميم منزلك فليس من الضروري اتباع نمط حداثي أو كلاسيكي لتحصل على تصميم جيد، اختر تصميم ديناميكي  يعبر عن شخصيتك ويعكس اهتماماتك.

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7- جزيرة وسفرة

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

يمكنك الحصول على سفرة بسيطة داخل مطبخك إذا كانت مساحته كبيرة عن طريق إنشاء جزيرة للمطبخ ووضع بعض الكراسي.

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8- مطبخ دائري

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik مطبخ
Hiba iç mimarik

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

هل فكرت في إنشاء المطبخ بشكل دائري يضيف أناقة للتصميم ويجعل الصالة تبدو أكثر إبداعًا؟

9- مقاعد مختلفة

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إذا كنت تريد طريقة جديدة لإضافة مقاعد للسفرة الملحقة بالمطبخ فربما إنشاء مقعد أو دكة سيكون اختيار جيد وموفر للمساحة.

10- سفرة كاملة

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

لا تقلق من إضافة سفرة كاملة داخل مساحة مطبخك الكبير لاستضافة الأهل والأصدقاء.

11- قرّب السفرة

​kitchen extension dulwich with flat roof and open brickwork homify مطبخ
homify

​kitchen extension dulwich with flat roof and open brickwork

homify
homify
homify

يمكنك تحقيق ذلك الدمج عن طريق تقريب السفرة والكراسي إلى المطبخ دون الحاجة إلى تجديد كبير.

12- كراسي ملائمة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت لا تريد الكثير من الأثاث والكراسي داخل مساحة المطبخ يمكنك شراء عدد بسيط من الكراسي ويكون تصميمه ملائمًا لبار المطبخ وقد حصلت على طاولة طعام.

قبل وبعد: تجديد مذهل لشقة منهكة
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