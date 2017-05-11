أفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة

دمج المساحات في العصر الحالي أصبح من الأشياء التي لا غنى عنها ليس فقط بسبب ضيق المساحات، ولكن لرغبتنا في تواصل أفضل في الأوقات القليلة التي تجتمع فيها العائلة. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة نرجو أن تعجبكم.
غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة، حيث بار المطبخ يعمل كسفرة بجانب كونه سطح إضافي للمطبخ. هذا التقسيم مناسب للمنازل ذات المساحات الصغيرة ويساعد على تواصل أفضل بين أفراد المنزل.
إذا كنت تريد إضافة غرفة معيشة بسيطة ومطبخك مساحته كبيرة، يمكنك إضافة بعض الأثاث البسيط مثل المصنوع من الخوص أو من البامبو، مع إضافة لون مبهج لكسر لون المطبخ الموحد.
فكرة رائعة للحصول على مقاعد وسفرة فخمة لاستقبال الضيوف والتواصل معهم أثناء تحضير الطعام.
يمكنك الفصل بين المطبخ والغرفة المجاورة بفاصل زجاجي شفاف يمكّنك من رؤية الغرفة وعدم فقد التواصل مع الناس ولكن مع الحفاظ على نظافة غرفة المعيشة ورائحتها خاصة إذا كانت بألوان فاتحة.
تباين الأبيض والأسود يجعل الصالة تبدو أنيقة خاصة في المساحات المفتوحة التي تتكامل فيها الغرف مع بعضها البعض.
.أخرج عن المألوف عند تصميم منزلك فليس من الضروري اتباع نمط حداثي أو كلاسيكي لتحصل على تصميم جيد، اختر تصميم ديناميكي يعبر عن شخصيتك ويعكس اهتماماتك.
يمكنك الحصول على سفرة بسيطة داخل مطبخك إذا كانت مساحته كبيرة عن طريق إنشاء جزيرة للمطبخ ووضع بعض الكراسي.
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هل فكرت في إنشاء المطبخ بشكل دائري يضيف أناقة للتصميم ويجعل الصالة تبدو أكثر إبداعًا؟
إذا كنت تريد طريقة جديدة لإضافة مقاعد للسفرة الملحقة بالمطبخ فربما إنشاء مقعد أو
دكة سيكون اختيار جيد وموفر للمساحة.
لا تقلق من إضافة سفرة كاملة داخل مساحة مطبخك الكبير لاستضافة الأهل والأصدقاء.
يمكنك تحقيق ذلك الدمج عن طريق تقريب السفرة والكراسي إلى المطبخ دون الحاجة إلى تجديد كبير.