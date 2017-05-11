أفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة

دمج المساحات في العصر الحالي أصبح من الأشياء التي لا غنى عنها ليس فقط بسبب ضيق المساحات، ولكن لرغبتنا في تواصل أفضل في الأوقات القليلة التي تجتمع فيها العائلة. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأفكار لدمج المطبخ مع غرفة المعيشة والسفرة نرجو أن تعجبكم.