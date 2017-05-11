قبل وبعد: تجديد مذهل لشقة منهكة

هل تريد تجديد شقتك ولكن تشعر أنها وبسبب قِدَم طرازها وانتهاء موضة كل شيء فيها أن من المستحيل تجديدها لتجاري التصميمات الحديثة؟ في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة تم تجديدها بالكامل ليتحول تصميمها لأناقة وحداثة ذات ذوق رفيع ستذهلك.
المطبخ تصميمه سيئ يجعلك تشعر أن مساحته ضيقة بسبب الألوان الداكنة والإضاءة غير المناسبة ونوزيع الخزانات وطرق فتحها وغلقها بطريقة غير احترافية بالمرة. صحيح أن الخشب موضته لا تنتهي ولكن تجديد التصميم والتفاصيل مهم للغاية.
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هل تخيلت أن يصبح هكذا بعد التجديد؟ لم يهمل المصمم أي تفصيلة عند تصميم المطبخ الجديد. نرى بوضوح كيف يمكن للإضاءة واللون الأبيض أن يغير في شكل المساحات ويجعلها تبدو أوسع وأجمل. اهتم المصمم بكل شيء حتى مقابض الخزانات عريضة لتكون أكثر عملية وأنيقة في نفس الوقت.
بغض النظر عن الفوضى التي تملأ المكان ولكن ألوان غرفة المعيشة والإضاءة فيها مملة للغاية وغير مرحبة للجلوس فيها والاستمتاع بالوقت. الأرضية غير مجهزة والنوافذ مكسورة لا تغلق بشكل جيد، والحوائط بحاجة إلى طلاء جديد.
تجديد مذهل حقًا! الأرضية الخشبية الدافئة والألوان الرمادية المتباينة مع لون الحائط الكريمي، ومن أكثر الأشياء المؤثرة في التصميم هي وحدات الإضاءة التي بينت جمال التصميم! إضافة المدفأة لتفاصيل غرفة المعيشة الرائعة أضاف دفئًا وعصرية للتصميم.
الحمام قبل التجديد قبيح جدًا ويبدو مثل الحمامات العامة ويحتاج إلى تصميم جديد ومريح يستغل المساحة بشكل جيد.
حول التجديد هذا الحمام لمكان فخم ومريح بألوان فاتحة وهادئة، وحاجز زجاجي لمنع المياة من الخروج والحفاظ على جفاف باقي الحمام بدلًا من الستارة التقليدية.
غرفة النوم كئيبة للغاية وتشعرك بالاختناق فكيف يمكن أن تنام فيها بهذا الشكل المزري؟
بعد مجهودات غير عادية من المصمم أصبحت غرفة النوم في غاية الأناقة والعصرية بسرير ملكي باللون الرمادي يتباين مع لون الحائط الفاتح، وخزانة كافية لوضع الملابس، وكباقي المنزل اهتم المصمم بالإضاءة كثيرًا والانعكاسات والأشكال التي تحدثها على الحوائط.
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