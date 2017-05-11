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قبل وبعد: تجديد مذهل لشقة منهكة

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة المعيشة
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هل تريد تجديد شقتك ولكن تشعر أنها وبسبب قِدَم طرازها وانتهاء موضة كل شيء فيها أن من المستحيل تجديدها لتجاري التصميمات الحديثة؟ في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة تم تجديدها بالكامل ليتحول تصميمها لأناقة وحداثة ذات ذوق رفيع ستذهلك.

قبل: مطبخ منهك

Before - Kitchen homify
homify

Before – Kitchen

homify
homify
homify

المطبخ تصميمه سيئ يجعلك تشعر أن مساحته ضيقة بسبب الألوان الداكنة والإضاءة غير المناسبة ونوزيع الخزانات وطرق فتحها وغلقها بطريقة غير احترافية بالمرة. صحيح أن الخشب موضته لا تنتهي ولكن تجديد التصميم والتفاصيل مهم للغاية.

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بعد: مطبخ احترافي

Kitchen homify مطبخ
homify

Kitchen

homify
homify
homify

 هل تخيلت أن يصبح هكذا بعد التجديد؟ لم يهمل المصمم أي تفصيلة عند تصميم المطبخ الجديد. نرى بوضوح كيف يمكن للإضاءة واللون الأبيض أن يغير في شكل المساحات ويجعلها تبدو أوسع وأجمل. اهتم المصمم بكل شيء حتى مقابض الخزانات عريضة لتكون أكثر عملية وأنيقة في نفس الوقت.

قبل: صالة مملة

Before - Living Room homify
homify

Before – Living Room

homify
homify
homify

بغض النظر عن الفوضى التي تملأ المكان ولكن ألوان غرفة المعيشة والإضاءة فيها مملة للغاية وغير مرحبة للجلوس فيها والاستمتاع بالوقت. الأرضية غير مجهزة والنوافذ مكسورة لا تغلق بشكل جيد، والحوائط بحاجة إلى طلاء جديد.

بعد: صالة مشرقة ومرحّبة

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

تجديد مذهل حقًا! الأرضية الخشبية الدافئة والألوان الرمادية المتباينة مع لون الحائط الكريمي، ومن أكثر الأشياء المؤثرة في التصميم هي وحدات الإضاءة التي بينت جمال التصميم! إضافة المدفأة لتفاصيل غرفة المعيشة الرائعة أضاف دفئًا وعصرية للتصميم.

قبل: حمام قبيح

Before - Bathroom homify
homify

Before – Bathroom

homify
homify
homify

الحمام قبل التجديد قبيح جدًا ويبدو مثل الحمامات العامة ويحتاج إلى تصميم جديد ومريح يستغل المساحة بشكل جيد.

بعد: حمام رائع وأنيق

حول التجديد هذا الحمام لمكان فخم ومريح بألوان فاتحة وهادئة، وحاجز زجاجي لمنع المياة من الخروج والحفاظ على جفاف باقي الحمام بدلًا من الستارة التقليدية.

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قبل: غرفة نوم كئيبة

Before - Bedroom homify
homify

Before – Bedroom

homify
homify
homify

غرفة النوم كئيبة للغاية وتشعرك بالاختناق فكيف يمكن أن تنام فيها بهذا الشكل المزري؟

بعد: غرفة نوم راقية ومريحة

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

بعد مجهودات غير عادية من المصمم أصبحت غرفة النوم في غاية الأناقة والعصرية بسرير ملكي باللون الرمادي يتباين مع لون الحائط الفاتح، وخزانة كافية لوضع الملابس، وكباقي المنزل اهتم المصمم بالإضاءة كثيرًا والانعكاسات والأشكال التي تحدثها على الحوائط.

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