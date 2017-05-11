قبل وبعد: تجديد مذهل لشقة منهكة

هل تريد تجديد شقتك ولكن تشعر أنها وبسبب قِدَم طرازها وانتهاء موضة كل شيء فيها أن من المستحيل تجديدها لتجاري التصميمات الحديثة؟ في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة تم تجديدها بالكامل ليتحول تصميمها لأناقة وحداثة ذات ذوق رفيع ستذهلك.