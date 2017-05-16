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13 تصميم مميز لمطابخ حديثة مع بار رائع

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
La Casa di Pietro, Bartolomeo Fiorillo Bartolomeo Fiorillo مطبخ
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أصبح المطبخ مع البار معيارًا لأي مطبخ حديث يستحق الاحترام، بالإضافة إلى التصميم المميز للبار، ويجب حساب العديد من المتغيرات لاختياره وفقا لاحتياجاتك والمساحة المتاحة لديك. كما أن بار المطبخ الحديث ليس سوى مسألة علم الجمال، ولكنه يتميز بعدة وظائف، حيث يمكن استخدامه كسطح للعمل، العداد أو إذا كنت ترغب في الحصول على مساحة تخزين إضافية.

وبار المطبخ أيضا يمكن أن يكشف عن الفوز بمطبخ صغير لأنه يقسم بطريقة مثالية إذا كان مفتوح على غرفة المعيشة أو منطقة لتناول الطعام لتوفير جزء كبير من الفضاء.

وهذا هو السبب الذي جعلنا نجمع لك مجموعة حديثة من المطابخ بتصميمات رائعة للبار يمكنك نسخها في مطبخك بسهولة.

1. مزيج من الخشب السادة والمطلي بالأبيض والبار بارتفاعين مختلفين للعمل والتخزين

Casa indipendente, Criscione Arredamenti Criscione Arredamenti مطبخ
Criscione Arredamenti

Criscione Arredamenti
Criscione Arredamenti
Criscione Arredamenti

2. على شكل حرف U واللون البرتقالي فاتح للشهية يناسب مطبخك والسطح والبار من الرخام الأبيض

La Casa di Pietro, Bartolomeo Fiorillo Bartolomeo Fiorillo مطبخ
Bartolomeo Fiorillo

Bartolomeo Fiorillo
Bartolomeo Fiorillo
Bartolomeo Fiorillo

3. الأحمر الناري للمسة دافئة في مطبخك والبار ملتصق بسطح العمل كقطعة أثاث واحدة

Un po' di cucine e non solo..., Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c. مطبخ
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.
Vibo Cucine sas di Olivero Bruno e c.

4. الأبيض لمطبخ مشرق والبار يفصله عن الخارج مع كرسيين لتناول وجبة صغيرة

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

5. الخشب الطبيعي لمطبخ أنيق وبار صغير بسطح رخامي أسود مناسب تمامًا لفردين

Ristrutturazione SG, arCMdesign - Architetto Michela Colaone arCMdesign - Architetto Michela Colaone مطبخ
arCMdesign – Architetto Michela Colaone

arCMdesign - Architetto Michela Colaone
arCMdesign – Architetto Michela Colaone
arCMdesign - Architetto Michela Colaone

6. البار بسطح أملس وناعم منفصل عن أثاث المطبخ وملتصق بالحائط لتجنب الضيق

Render di interni, Giuseppe Balestri Giuseppe Balestri مطبخ
Giuseppe Balestri

Giuseppe Balestri
Giuseppe Balestri
Giuseppe Balestri

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7. بار رخامي رائع مع كراسي موازية لارتفاعه لتناول وجبة الفطور

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

8. بار صغير يناسب المساحات الضيقة للمطابخ ويمنحك سطح للعمل والتخزين

Ristrutturazione casa a schiera primi '900, Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo مطبخ
Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo

Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo
Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo
Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo

9. الإبداع لا حدود له.. مطبخ صغير مع بار رائع يحمل الموقد

_c a s a | S _, RO|a_ RO|a_ مطبخ
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

10. بار خشبي يحمل الكراسي على الجانبين مثبت على سور رخامي متين

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

11. تصميم عملي للبار يحمل الموقد والحوض وركن للعمل من الأكليريك الأبيض

Antichità ed esotismo convivono in una villa sulle coste del lago d’Averno , PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione مطبخرفوف وأدراج
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

12. بار صغير يمتد من منضدة المطبخ بسطح خشبي أملس وكل شيء باللون الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

13. البار على شكل حرف L ووحدات إضاءة مودرن تتدلى فوقه على ارتفاعات قريبة

Progetto arredamento di interni mini appartamento, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu مطبخ White
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

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