10 نماذج لمطبخ مميز ستجعلك تريد تجديد مطبخك

لو تفكر في تجديد مطبخك و ترغب في تصميم آخر جديد به روح عصرية و يفيدك من الناحية العملية فأنت في المكان الصحيح حيث يقدم لنا هوميفاي في السطور القليلة المقبلة باقة مكونة من 10 نماذج مختلفة لمطابخ متنوعة المساحة و متعددة الحلول و الأفكار الذكية للتخزين و لتفاعل الألوان فيما بين مكوناتها و اكسسواراتها، فيما يساعدك حتماً في اقتباس و استلهام أفكار أكثر من رائعة تفيدك في تجديدك المقبل لمطبخ أحلامك ..
اللمسة العصرية للمطبخ تبرز في الألوان و جرأة استخدامها بشكل غير معتاد مثل اللون الأورجواني و يكمن أيضاً في الطريقة التي تقسم بها الخزانات العلوية و الأرضية كما نلاحظ تنوعها بين الخزانات الرأسية و الأفقة و المختلفة في حجمها و سمكها و مدى التناسق بين كل منها باحترافية .
المساحة الواسعة يمكنها أن تكون عامل قوة في تصميم مطبخك لذا عليك استغلال تلك المساحة و ابرازها عن طريق المنافذ الكبيرة و اللون الفاتح و الخزانات المتناسقة التي لا تترك أي مجال للفوضى
كما نوهنا على أهمية الحفاظ على المساحة فإن التأكيد على ترك مساحات شاغرة بين مكونات المطبخ نفسها عامل أساسي في تألق مطبخك، لاحظ الفارق في الممر بين الثلاجة و الجزيرة و المسافة بين الشباك و الخزانات كلها تتعامل مع المساحة بمنتهى الحذر
في بعض المساحات الضيقة يمكنك البحث عن تألق مطبخك في المواد الصافية مثل الزجاج و التي تعمل على انعكاس المساحة و مضاعفتها بشكل كبير، و كذلك التماشي مع أي ألوان مهما كانت غامقة و هو ما سوف يكون مميزاً في حالة أن ذوقك يتجه نحو تلك الألوان
التصميم الانيق للمطبخ يظهر في تناسق مكوناته و إكسسواراته و كأنك تشاهد صورة فنية مرسومة لا يوجد فيها أي نشاز و بالفعل هذا ما نلاحظه في هذا النموذج المصمم من الخشب البني و الجدران الكريمية و الخزانات التي تتبادل اللونين معاً في تناغم أكثر من رائع و استغلال مميز للمساحة المتوفرة
الألوان في مطبخك يمكن أن تكون في بعض العناصر المؤثرة فيه مثل الخزانات و الأسطح المحيطة بالحوض أو في المقاعد الملحقة بالجزيرة الخاصة بالمطبخ كما نلاحظ تلك الفكرة متألقة في هذا المطبخ بالمقاعد الخضراء و الصفراء و طريقة التنسيق بينها و بين الأطباق الموضوعة فوق الجزيرة كاكسسوار مع الخزانات السفلية التي تحمل اللون ذاته و هو ما يجعل مطبخك مفعماً بالروح و الحيوية
الحد الأدنى في التصميم بسيط و غير مكلف و لكنه يحتاج لتنسيق عالي و عدم ازدحام في المساحة المتوفرة للمطبخ مع استخدام ألوان هادئة بعيدة عن التداخل و التضاد و لكنها قد تقترب من التوازن في بعض الاحيان مثل الخزانات الحمراء الداكنة التي حققت هذا التوازن الفريد مع المطبخ الأبيض بالكامل
لتحقق الترتيب و النظام الكامل في مطبخك عليك بايجاد مكان داخلي لكل الأغراض التي يمكن أن تشكل عبئاً و فوضى في المطبخ و هذا عن طريق تصميم خزانات متنوعة مفتوحة و مغلقة و رفوف متصلة و منفضلة و أماكن مخصصة للأجهزة و بهذا تكون قد حققت المعادلة بالحصول على خزانات تزيد من قوة التصميم و في الوقت ذاته تحفظ كل ما ترغب به و تجعل مطبخك منسقاً على الدوام
للاهتمام بالمظهر الفاخر لمطبخك عليك بالاهتمام بنظافته و لمعان أسطحه و تناسق خزاناته و أيضاً أن تحافظ على نسق مبدع للضوء في جميع أركانه مثلما نشاهد هذا النسق البديع للأضواء المدفونة في السقف و أسفل الخزانات و كذلك اقتباس فكرة كلاسيكية عن المطبخ و وجود السفرة بداخل حدوده كل ذلك سيجعل من مطبخك رائعاً
الجرانيت على الأسطح يعتبر الأفضل من حيث المتانة و قدرة التحمل و الشكل البديع اللامع و سرعة التنظيف و القدرة على الاستخدام في كل من الجدران و الأرضيات و محيط الخزانات ، باختصار الجرانيت هو أفضل المواد التي يمكن استخدامها في مطبخك