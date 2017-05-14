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10 نماذج لمطبخ مميز ستجعلك تريد تجديد مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
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لو تفكر في تجديد مطبخك  و ترغب في تصميم آخر جديد به روح عصرية و يفيدك من الناحية العملية فأنت في المكان الصحيح حيث يقدم لنا هوميفاي في السطور القليلة المقبلة باقة مكونة من 10 نماذج مختلفة لمطابخ متنوعة المساحة و متعددة الحلول و الأفكار الذكية للتخزين و لتفاعل الألوان فيما بين مكوناتها و اكسسواراتها، فيما يساعدك حتماً في اقتباس و استلهام أفكار أكثر من رائعة تفيدك في تجديدك المقبل لمطبخ أحلامك ..

1- مودرن

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اللمسة العصرية للمطبخ تبرز في الألوان و جرأة استخدامها بشكل غير معتاد مثل اللون الأورجواني و يكمن أيضاً في الطريقة التي تقسم بها الخزانات العلوية و الأرضية كما نلاحظ تنوعها بين الخزانات الرأسية و الأفقة و المختلفة في حجمها و سمكها و مدى التناسق بين كل منها باحترافية .

2- مطبخ واسع

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat مطبخ
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

المساحة الواسعة يمكنها أن تكون عامل قوة في تصميم مطبخك لذا عليك استغلال تلك المساحة و ابرازها عن طريق المنافذ الكبيرة و اللون الفاتح و الخزانات المتناسقة التي لا تترك أي مجال للفوضى

3- مساحة كبيرة

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

كما نوهنا على أهمية الحفاظ على المساحة فإن التأكيد على ترك مساحات شاغرة بين مكونات المطبخ نفسها عامل أساسي في تألق مطبخك، لاحظ الفارق في الممر بين الثلاجة و الجزيرة و المسافة بين الشباك و الخزانات كلها تتعامل مع المساحة بمنتهى الحذر 

4- خزانات زجاجية

Apartamento Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo, Haus Brasil Arquitetura e Interiores Haus Brasil Arquitetura e Interiores مطبخ
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

في بعض المساحات الضيقة يمكنك البحث عن تألق مطبخك في المواد الصافية مثل الزجاج و التي تعمل على انعكاس المساحة و مضاعفتها بشكل كبير، و كذلك التماشي مع أي ألوان مهما كانت غامقة و هو ما سوف يكون مميزاً في حالة أن ذوقك يتجه نحو تلك الألوان 

5- تصميم أنيق

MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo مطبخرفوف وأدراج
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

التصميم الانيق للمطبخ يظهر في تناسق مكوناته و إكسسواراته و كأنك تشاهد صورة فنية مرسومة لا يوجد فيها أي نشاز و بالفعل هذا ما نلاحظه في هذا النموذج المصمم من الخشب البني و الجدران الكريمية و الخزانات التي تتبادل اللونين معاً في تناغم أكثر من رائع و استغلال مميز للمساحة المتوفرة 

6- ألوان مبهجة

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

الألوان في مطبخك يمكن أن تكون في بعض العناصر المؤثرة فيه مثل الخزانات و الأسطح المحيطة بالحوض أو في المقاعد الملحقة بالجزيرة الخاصة بالمطبخ كما نلاحظ تلك الفكرة متألقة في هذا المطبخ بالمقاعد الخضراء و الصفراء و طريقة التنسيق بينها و بين الأطباق الموضوعة فوق الجزيرة كاكسسوار مع الخزانات السفلية التي تحمل اللون ذاته  و هو ما يجعل مطبخك مفعماً بالروح و الحيوية

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7- حد أدنى

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الحد الأدنى في التصميم بسيط و غير مكلف و لكنه يحتاج لتنسيق عالي و عدم ازدحام في المساحة المتوفرة للمطبخ مع استخدام ألوان هادئة بعيدة عن التداخل و التضاد و لكنها قد تقترب من التوازن في بعض الاحيان مثل الخزانات الحمراء الداكنة التي حققت هذا التوازن الفريد مع المطبخ الأبيض بالكامل 

8- خزانات متعددة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لتحقق الترتيب و النظام الكامل في مطبخك عليك بايجاد مكان داخلي لكل الأغراض التي يمكن أن تشكل عبئاً و فوضى في المطبخ و هذا عن طريق تصميم خزانات متنوعة مفتوحة و مغلقة و رفوف متصلة و منفضلة و أماكن مخصصة للأجهزة و بهذا تكون قد حققت المعادلة بالحصول على خزانات تزيد من قوة التصميم و في الوقت ذاته تحفظ كل ما ترغب به و تجعل مطبخك منسقاً على الدوام 

9- مطبخ فاخر

Французский стиль на современный лад для кухни и гостиной, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN مطبخ
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

للاهتمام بالمظهر الفاخر لمطبخك عليك بالاهتمام بنظافته و لمعان أسطحه و تناسق خزاناته و أيضاً أن تحافظ على نسق مبدع للضوء في جميع أركانه مثلما نشاهد هذا النسق البديع للأضواء المدفونة في السقف و أسفل الخزانات و كذلك اقتباس فكرة كلاسيكية عن المطبخ و وجود السفرة بداخل حدوده كل ذلك سيجعل من مطبخك رائعاً

10- تألق الجرانيت

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

الجرانيت على الأسطح يعتبر الأفضل من حيث المتانة و قدرة التحمل و الشكل البديع اللامع و سرعة التنظيف و القدرة على الاستخدام في كل من الجدران و الأرضيات و محيط الخزانات ، باختصار الجرانيت هو أفضل المواد التي يمكن استخدامها في مطبخك 

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