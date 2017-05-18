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تعرف على أحدث صيحات الموضة في عالم الدهانات

Marwa Hasan Marwa Hasan
wallpaper, U2 U2 جدران وأرضياتورق الحائط
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إذا أردت تغير لون غرف منزلك وإنعاشها بألوان جديدة ومواكبة للموضة فقد جئنا لك بعدد من الألوان الرائعة التي ستحتاج حتماً لبعض من الجراءة وبعض من التخطيط بحيث تناسب ألوان الحوائط الجديدة أثاث منزلك، باليتة ألوانك والجو العام الغالب على الغرفة. فألوان الدهانات قد تكون إختيار صعب بالنسبة لأغلبنا فالكثير منا يمكنه أن يخطأ بأن يتخيل صورة معينة للغرفة بالطلاء الجديد ولكن عند تنفيذ هذه الفكرة يندم على هذا الإختيار.

جئنا لكم بعدد من الأمثلة لأحدث ألوان الدهانات مع إقتراحات لألوان تتماشى معها لتلهمكم لإختيار ألوان دهانات منازلكم بشكل أنيق.

أزرق داكن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اللون الأزرق يأتي بالكثير من الدرجات ولكن هذه الدرجة الداكنة والعميقة تجمع بين الأناقة واللمسات المعاصرة. فهو لون له أثر رائع في الحصول على بيئة مريحة للأعصاب وأنيقة. 

Fabulous colour Diamond Wools of New Zealand الممر الحديث، المدخل و الدرج
Wools of New Zealand

Fabulous colour Diamond

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

يتماشى مع البرتقالي، الأخضر والألوان الترابية والمحايدة.

اللون الموف

StripesXL, ESTAhome.nl ESTAhome.nl جدران
ESTAhome.nl

ESTAhome.nl
ESTAhome.nl
ESTAhome.nl

هذه اللون الرائع هو مزيج من الألوان الباردة والدافئة والتي تضيف دفئ وجمال على الغرفة كما أنه يعطيها أجواء ملكية درامية وخاصة سينعش لك غرف منزلك.

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

يتماشى مع الألوان المحايدة من الرمادى، الأبيض والبيج بالإضافة للون الأزرق بدرجاته.

اللون البرتقالي

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

أحد الألون الرائعة والتي تعطي غرف المنزل دفئ وانتعاش خاص فكما نرى فهو لون ليس بغريب فنستخدمه طوال الوقت في أنواع خاصة من الخشب البرتقالي اللون و في الأرضيات أيضاً في البلاطات السيرميكية أو الرخام أما في الحوائط فهو يعد مكمل رائع وطبيعي وجميل أيضاً.

اللون الأصفر

【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design مكتب عمل أو دراسة
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

هذا اللون الذي لا يماثله أي لون آخر في الإنتعاش والبهجة، فهو من شأنه أن يضيف لمسات مبهجة وسعيدة. ظهر في السبعينات ويرجع بقوة مرة أخرى هذا العام.

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Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

يعد لون رائع للحمامات، غرف النوم وغرف المعيشة، كما أنه يتناسب مع اللون الأبيض والرمادى.

لون المينت

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design غرفة المعيشة Turquoise
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

هذا اللون الباستيل المنعش يعطيك لمسات خاصة وسريعة لمنازل العطلات ولغرف الأطفال. فهو لون يبعث على الاسترخاء والراحة كما أنه يعطي أجواء حالمة للغرف بالإضافة لكونه لون ذو شخصية على الرغم من كونه لون هادئ، فهو إضافة جميلة لأى غرفة.

اللون الرمادي

Modernes Landhausstil Schlafzimmer in Offwhite & Taupe, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة نوم Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

هذا اللون الرمادى الرائع الذي يأتينا من الطبيعية يزين منازلنا أيضاً بشكل رائع وفائق الجمال.

Home Offices, Clean Design Clean Design مكتب عمل أو دراسة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يناسب الحوائط والأثاث كما أنه يتمائى مع اللون الأبيض والكريمي بشكل لا مثيل له ليعطيك ديكور فريد من نوعه.

​لون زهري

wallpaper, U2 U2 جدران وأرضياتورق الحائط
U2

U2
U2
U2

مثال آخر للون باستيل، هذا اللون الزهري البديع، يعد إختيار جرئ  حيث أنه يلفت إنتباه كل من يراه للمسته الفنية، وقدرته على خلق هدوء وراحة في الغرف. أفضل الألوان تماشياً معه، هي الألوان الترابية.

​الرمادي الداكن

Ash Grey Chevron Flooring homify غرفة المعيشة
homify

Ash Grey Chevron Flooring

homify
homify
homify

أحد أكثر الألوان جراءة للاستخدام على حوائط منزلك ولكن إحرص على استخدامه بشكل بسيط وقليل فيفضل استخدامه على حائط واحد أو جزء من الحائط فقط. مع إضافة لمسات ديكورية من اكسسوارات و أثاث بألوان فاتحة من أبيض أو ذهبي بالإضافة لألوان دافئة.

Concord High - Thomas Pedersen, Stouby Stouby غرفة المعيشة
Stouby

Concord High – Thomas Pedersen

Stouby
Stouby
Stouby

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