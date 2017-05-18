تعرف على أحدث صيحات الموضة في عالم الدهانات

إذا أردت تغير لون غرف منزلك وإنعاشها بألوان جديدة ومواكبة للموضة فقد جئنا لك بعدد من الألوان الرائعة التي ستحتاج حتماً لبعض من الجراءة وبعض من التخطيط بحيث تناسب ألوان الحوائط الجديدة أثاث منزلك، باليتة ألوانك والجو العام الغالب على الغرفة. فألوان الدهانات قد تكون إختيار صعب بالنسبة لأغلبنا فالكثير منا يمكنه أن يخطأ بأن يتخيل صورة معينة للغرفة بالطلاء الجديد ولكن عند تنفيذ هذه الفكرة يندم على هذا الإختيار.

جئنا لكم بعدد من الأمثلة لأحدث ألوان الدهانات مع إقتراحات لألوان تتماشى معها لتلهمكم لإختيار ألوان دهانات منازلكم بشكل أنيق.