تعرف على أحدث صيحات الموضة في عالم الدهانات

إذا أردت تغير لون غرف منزلك وإنعاشها بألوان جديدة ومواكبة للموضة فقد جئنا لك بعدد من الألوان الرائعة التي ستحتاج حتماً لبعض من الجراءة وبعض من التخطيط بحيث تناسب ألوان الحوائط الجديدة أثاث منزلك، باليتة ألوانك والجو العام الغالب على الغرفة. فألوان الدهانات قد تكون إختيار صعب بالنسبة لأغلبنا فالكثير منا يمكنه أن يخطأ بأن يتخيل صورة معينة للغرفة بالطلاء الجديد ولكن عند تنفيذ هذه الفكرة يندم على هذا الإختيار.
جئنا لكم بعدد من الأمثلة لأحدث ألوان الدهانات مع إقتراحات لألوان تتماشى معها لتلهمكم لإختيار ألوان دهانات منازلكم بشكل أنيق.
اللون الأزرق يأتي بالكثير من الدرجات ولكن هذه الدرجة الداكنة والعميقة تجمع بين الأناقة واللمسات المعاصرة. فهو لون له أثر رائع في الحصول على بيئة مريحة للأعصاب وأنيقة.
يتماشى مع البرتقالي، الأخضر والألوان الترابية والمحايدة.
هذه اللون الرائع هو مزيج من الألوان الباردة والدافئة والتي تضيف دفئ وجمال على الغرفة كما أنه يعطيها أجواء ملكية درامية وخاصة سينعش لك غرف منزلك.
يتماشى مع الألوان المحايدة من الرمادى، الأبيض والبيج بالإضافة للون الأزرق بدرجاته.
أحد الألون الرائعة والتي تعطي غرف المنزل دفئ وانتعاش خاص فكما نرى فهو لون ليس بغريب فنستخدمه طوال الوقت في أنواع خاصة من الخشب البرتقالي اللون و في الأرضيات أيضاً في البلاطات السيرميكية أو الرخام أما في الحوائط فهو يعد مكمل رائع وطبيعي وجميل أيضاً.
هذا اللون الذي لا يماثله أي لون آخر في الإنتعاش والبهجة، فهو من شأنه أن يضيف لمسات مبهجة وسعيدة. ظهر في السبعينات ويرجع بقوة مرة أخرى هذا العام.
يعد لون رائع للحمامات، غرف النوم وغرف المعيشة، كما أنه يتناسب مع اللون الأبيض والرمادى.
هذا اللون الباستيل المنعش يعطيك لمسات خاصة وسريعة لمنازل العطلات ولغرف الأطفال. فهو لون يبعث على الاسترخاء والراحة كما أنه يعطي أجواء حالمة للغرف بالإضافة لكونه لون ذو شخصية على الرغم من كونه لون هادئ، فهو إضافة جميلة لأى غرفة.
هذا اللون الرمادى الرائع الذي يأتينا من الطبيعية يزين منازلنا أيضاً بشكل رائع وفائق الجمال.
يناسب الحوائط والأثاث كما أنه يتمائى مع اللون الأبيض والكريمي بشكل لا مثيل له ليعطيك ديكور فريد من نوعه.
مثال آخر للون باستيل، هذا اللون الزهري البديع، يعد إختيار جرئ حيث أنه يلفت إنتباه كل من يراه للمسته الفنية، وقدرته على خلق هدوء وراحة في الغرف. أفضل الألوان تماشياً معه، هي الألوان الترابية.
أحد أكثر الألوان جراءة للاستخدام على حوائط منزلك ولكن إحرص على استخدامه بشكل بسيط وقليل فيفضل استخدامه على حائط واحد أو جزء من الحائط فقط. مع إضافة لمسات ديكورية من اكسسوارات و أثاث بألوان فاتحة من أبيض أو ذهبي بالإضافة لألوان دافئة.