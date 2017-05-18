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9 أفكار ستنعش نوافذ منزلك وتعطيها أجواء خاصة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Park Avenue North - Crouch End, London, A2studio A2studio شبابيك
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كلنا نعرف أن للنوافذ وظيفة عملية فهي فرصتنا لربط الداخل بالخارج، لتهوية وإضاءة غرف منازلنا بشكل طبيعي يضمن سلامتنا وصحتنا الجيدة. ولكن قد يهمل الكثير أهمية تزينها أو الإهتمام بخلق عدد من الوظائف لها فلا يجب أن تكون النوافذ مملة أو قبيحة لا من الخارج وبالتأكيد ليس من الداخل.

يمكنك في الواقع استغلال موقع النافذة، شفافيتها والضوء المار من خلالها لعمل لوحات فنية أو جلسة فريدة من نوعها للحصول على شخصية وأجزاء مميزة للفراغات الداخلية، كما يمكنك وضع ستائر مناسبة للأجواء العامة والطراز المتبع في الغرفة بألوان ونقوشات مميزة وحسب نوع ووظيفة الغرفة.

من المهم تزين النوافذ واستغلالها بأقصى شكل للحصول على بيت مبهر وذو شخصية. لذلك فقد جئنا لكن ببعض الأفكار التي ستلهمكم للحصول على نوافذ أنيقة وغرف منتعشة، فتابعونا..

ستارة

CONSTANCE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

أكثر الوسائل شيوعاً لتجميل النوافذ هي الستائر، فهي تأتي بعدد لا نهائي من الأفكار، الألوان والنقشات والملمس والذي يختلف حسب طراز الديكور الداخلي، ألوانه والذوق الخاص بك.

كاسرات شمسية

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我), inexdesign inexdesign شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
inexdesign

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我)

inexdesign
inexdesign
inexdesign

في الواجهات الشرقية أو الغربية يلزم وضع حواجز لكسر حدة أشعة الشمس أو عكس الإضاءة القوية، لراحة قصوى لمستخدمي الفراغ. يمكن عمل الكاسرات الشمسية كجزء من الواجهة أو يمكنك وضعها بأشكال مختلفة على نافذتك الخاصة.

رف

Mint and orange on snow, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

أحياناً توفر فتحة النافذة في الحوائط السميكة أو المزدوجة مساحة إضافية يمكن استغلالها كرف لوضع الأغراض المتنوعة والاكسسوارات المختلفة.

Park Avenue North - Crouch End, London, A2studio A2studio شبابيك
A2studio

Park Avenue North – Crouch End, London

A2studio
A2studio
A2studio

نباتات

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

يوفر لك الرف أيضاً مساحة لوضع النباتات الخاصة بك والتي في أغلب الوقت قد تحتاج لأشعة الشمس في بعض الوقت من اليوم. إحرص على وضع النباتات على النافذة المناسبة حسب إحتياجها للتعرض للشمس.

مقعد

Window seat homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
homify

Window seat

homify
homify
homify

يمكنك استغلال مساحة النافذة أو المشهد الذي قد يكون منزلك مطل عليه لعمل مقعد بسيط يمكنك من الاسترخاء وتوفير مساحة جلوس مميزة تسمح للحصول على ركن للقراءة أو جلسات سمر لا مثيل لها.

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Gestaltungsbeispiele, unikatessen Berlin unikatessen Berlin شبابيك و أبوابستائر
unikatessen Berlin

unikatessen Berlin
unikatessen Berlin
unikatessen Berlin

ملصقات

Snowflake Christmas decoration window stickers Vinyl Impression شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
Vinyl Impression

Snowflake Christmas decoration window stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

هناك بعض الملصقات والتي تتيح لك تزين زجاج نافذتك بشكل رائع وخاصة في الفصول والمناسبات الخاصة.

زجاج ملون

Original Stained Glass Window Blue Cottini حمام
Blue Cottini

Original Stained Glass Window

Blue Cottini
Blue Cottini
Blue Cottini

تلوين الزجاج هو من أقدم الحرف والتي تم استخدامها في المباني القديمة للحصول على لمسات فنية خارجية وداخلية. بالإضافة لكون الرسم على الزجاج طريقة ذكية للحصول على الخصوصية داخل غرفك مع التمتع بالضوء الطبيعي تماماً.

شيش خارجي

Colourful window shutters, London Window Cleaning London Window Cleaning شبابيك و أبوابشبابيك
London Window Cleaning

Colourful window shutters

London Window Cleaning
London Window Cleaning
London Window Cleaning

يستخدم الشيش بشكل وظيفي بحت في بلاد البحر الأبيض المتوسط، فهو يشارك في تظليل الغرف ومنع دخول الحرارة والبرودة إلى داخل الغرف. لكن لا يوجد ما يمنع من استغلاله بشكل تجميلي وتلوينة بألوان تعطي للواجهة والغرفة من الداخل سحر خاص

شيش داخلي

Stores vénitiens, Stores Cube Stores Cube شبابيك و أبوابستائر
Stores Cube

Stores Cube
Stores Cube
Stores Cube

هناك عدد من التصاميم للشيش الداخلي، ولكن هذا النوع والذي يستخدم بكثرة في المكاتب والمباني الإدارية كما هو مستخدم أيضاً في المنازل هو عبارة عن ستارة من ألواح الحصير تتحرك بشكل رأسي ويختلف اتجاه توجيهها حسب الوظيفة. والذي يقوم بنفس الوظيفة وهي حماية الغرف من أشعة الشمس كما أنه يستخدم ايضاً للحصول على خصوصية

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