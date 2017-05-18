9 أفكار ستنعش نوافذ منزلك وتعطيها أجواء خاصة

كلنا نعرف أن للنوافذ وظيفة عملية فهي فرصتنا لربط الداخل بالخارج، لتهوية وإضاءة غرف منازلنا بشكل طبيعي يضمن سلامتنا وصحتنا الجيدة. ولكن قد يهمل الكثير أهمية تزينها أو الإهتمام بخلق عدد من الوظائف لها فلا يجب أن تكون النوافذ مملة أو قبيحة لا من الخارج وبالتأكيد ليس من الداخل.
يمكنك في الواقع استغلال موقع النافذة، شفافيتها والضوء المار من خلالها لعمل لوحات فنية أو جلسة فريدة من نوعها للحصول على شخصية وأجزاء مميزة للفراغات الداخلية، كما يمكنك وضع ستائر مناسبة للأجواء العامة والطراز المتبع في الغرفة بألوان ونقوشات مميزة وحسب نوع ووظيفة الغرفة.
من المهم تزين النوافذ واستغلالها بأقصى شكل للحصول على بيت مبهر وذو شخصية. لذلك فقد جئنا لكن ببعض الأفكار التي ستلهمكم للحصول على نوافذ أنيقة وغرف منتعشة، فتابعونا..
أكثر الوسائل شيوعاً لتجميل النوافذ هي الستائر، فهي تأتي بعدد لا نهائي من الأفكار، الألوان والنقشات والملمس والذي يختلف حسب طراز الديكور الداخلي، ألوانه والذوق الخاص بك.
في الواجهات الشرقية أو الغربية يلزم وضع حواجز لكسر حدة أشعة الشمس أو عكس الإضاءة القوية، لراحة قصوى لمستخدمي الفراغ. يمكن عمل الكاسرات الشمسية كجزء من الواجهة أو يمكنك وضعها بأشكال مختلفة على نافذتك الخاصة.
أحياناً توفر فتحة النافذة في الحوائط السميكة أو المزدوجة مساحة إضافية يمكن استغلالها كرف لوضع الأغراض المتنوعة والاكسسوارات المختلفة.
يوفر لك الرف أيضاً مساحة لوضع النباتات الخاصة بك والتي في أغلب الوقت قد تحتاج لأشعة الشمس في بعض الوقت من اليوم. إحرص على وضع النباتات على النافذة المناسبة حسب إحتياجها للتعرض للشمس.
يمكنك استغلال مساحة النافذة أو المشهد الذي قد يكون منزلك مطل عليه لعمل مقعد بسيط يمكنك من الاسترخاء وتوفير مساحة جلوس مميزة تسمح للحصول على ركن للقراءة أو جلسات سمر لا مثيل لها.
هناك بعض الملصقات والتي تتيح لك تزين زجاج نافذتك بشكل رائع وخاصة في الفصول والمناسبات الخاصة.
تلوين الزجاج هو من أقدم الحرف والتي تم استخدامها في المباني القديمة للحصول على لمسات فنية خارجية وداخلية. بالإضافة لكون الرسم على الزجاج طريقة ذكية للحصول على الخصوصية داخل غرفك مع التمتع بالضوء الطبيعي تماماً.
يستخدم الشيش بشكل وظيفي بحت في بلاد البحر الأبيض المتوسط، فهو يشارك في تظليل الغرف ومنع دخول الحرارة والبرودة إلى داخل الغرف. لكن لا يوجد ما يمنع من استغلاله بشكل تجميلي وتلوينة بألوان تعطي للواجهة والغرفة من الداخل سحر خاص
هناك عدد من التصاميم للشيش الداخلي، ولكن هذا النوع والذي يستخدم بكثرة في المكاتب والمباني الإدارية كما هو مستخدم أيضاً في المنازل هو عبارة عن ستارة من ألواح الحصير تتحرك بشكل رأسي ويختلف اتجاه توجيهها حسب الوظيفة. والذي يقوم بنفس الوظيفة وهي حماية الغرف من أشعة الشمس كما أنه يستخدم ايضاً للحصول على خصوصية