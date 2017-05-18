9 أفكار ستنعش نوافذ منزلك وتعطيها أجواء خاصة

كلنا نعرف أن للنوافذ وظيفة عملية فهي فرصتنا لربط الداخل بالخارج، لتهوية وإضاءة غرف منازلنا بشكل طبيعي يضمن سلامتنا وصحتنا الجيدة. ولكن قد يهمل الكثير أهمية تزينها أو الإهتمام بخلق عدد من الوظائف لها فلا يجب أن تكون النوافذ مملة أو قبيحة لا من الخارج وبالتأكيد ليس من الداخل.

يمكنك في الواقع استغلال موقع النافذة، شفافيتها والضوء المار من خلالها لعمل لوحات فنية أو جلسة فريدة من نوعها للحصول على شخصية وأجزاء مميزة للفراغات الداخلية، كما يمكنك وضع ستائر مناسبة للأجواء العامة والطراز المتبع في الغرفة بألوان ونقوشات مميزة وحسب نوع ووظيفة الغرفة.

من المهم تزين النوافذ واستغلالها بأقصى شكل للحصول على بيت مبهر وذو شخصية. لذلك فقد جئنا لكن ببعض الأفكار التي ستلهمكم للحصول على نوافذ أنيقة وغرف منتعشة، فتابعونا..