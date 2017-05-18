5 منظفات طبيعية ورخيصة تساعدك في الحصول على بيت نظيف

عملية تنظيف البيت قد تكون صعبة ومجهدة على الكثير منا و خاصة إذا تمت باستخدام منظفات صناعية، فالمنظفات الصناعية تجهد الجلد، تصيب البعض بالحساسية، تؤثر على جودة الهواء داخل البيت كما أنها تؤثر على أطفالك وحيواناتك الأليفة بالإضافة لكونها مضره بالبيئة.
الجدير بالذكر هو امكانية استبدال هذه المنظفات الصناعية والمكونة من مواد كيماوية مضرة بمواد طبيعية من داخل منزلك لتقوم بنفس المهمة وتجعل منزلك لامع وبراق ولكن بأضرار أقل بكثير.
يحتوي معجون الأسنان (العادي وليس الجيل) على مكونات يمكنها مقاومة أغلب البقع وإزالتها تماماً. يمكنك استخدامه لتنظيف السطح السفلي للمكواة فيمكن للمعجون ازالة البقع.
يترك الصنابير في المطبخ والحمام لامعة.
كما أثبت قدرة مبهرة للقضاء على البقع على الأواني والاكسسوارات الفضية.
يستخدم لتنظيف أسطح المطبخ، فيمكنك تنظيف سطح العمل الجرانيتي بنصف ليمونة ثم مسحة بقطعة قماش مبللة بعد ذلك احرص على الا تستخدم الليمون على الرخام او الستانليس ستيل. يمكنك أيضاً تنظيف أسطح التقطيع للتخلص من البقع الصعبة من اسطح التقطيع الخشبية أو البلاستيكية قم بفرك نصف ليمونة، ثم قم بعصر باقي العصير واتركه ربع ساعة ثم اشطفه بالمياة.
سلال القمامة للتخلص من الروائح الكريهة في سلال القمامة.
الأطباق لإزالة أثار الدهون من الأطباق، قم بإضافة ملعقة عصر ليمون إلى صابون تنظيف الأطباق.
يستخدم لتنظيف الأواني بعمل معجون من زيت الطعام والملح للتخلص من بقايا وبقع الأواني ثم غسله بالماء الساخن. أيضاً للتخلص من بقع الدهانات قم بدعك يدك بزيت الطعام وغسلها فيما بعض بالصابون.
بعد إزالة الأوساخ باسفنجة مبللة يمكنك مسح سطح الأثاث المصنوع من الجلد بقطعة قماش عليها نقطة زيت طعام لتلميعها.
كما يمكنك تلميع الأثاث الخشبي بمحلول من الزيت وعصير الليمون فهو يلمع الأثاث كما يقضى على أي أثر للخدشات.
كان يستخدم قديماً في تنظيف الملابس بشكل أساسي حيث أنه له القدرة على تطهير مياة الغسيل من أي بكتريا أو عفونة. يمكنك استخدامه لتنظيف الحوائط والأسطح بعمل محلول من البوركس والمياة الساخنة ووضعه في زجاجة رشاش، رشه ومسحه واتركه ليجف.
الأواني الصيني لا تحتاج لصابون الأطباق لتنظيفها، فقط قم بنقعها في ماء ساخن وبعض البوركس ثم قم بغسلها.
يجب مراعاة تنظيف غسالة الأطباق باستمرار للتخلص من بقايا الطعام والروائخ العالقة بها، فقم برش بعض البوركس واتركه طوال الليل وفي الصباح قم بمسحه بقطعة قماش مبللة فقط.
يتم سكبه في المرحاض مع تنظيفه بفرشاة المرحاض وتركه طوال الليل وفي الصباح التالي قم بطرده حيث سيتخلص من جميع البقع.
يتميز برخص ثمنه كما أن ملمسه مناسب للفرك والدعك. يمكنك استخدام الملح لتنظيف النباتات الصناعية بوضعها في حقيبة ورجها للتخلص من الأتربة والأوساخ على النباتات والزهور والتي لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى.
يتخلص من البقع الصعبة على أسطح الزجاجات والأكواب، كما يمكنه التخلص من البقع والدهون برش بعض الملح ليمتص الدهون الزائدة قبل غسل الأواني وسطح الموقد أو الفرن.
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