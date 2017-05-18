5 منظفات طبيعية ورخيصة تساعدك في الحصول على بيت نظيف

عملية تنظيف البيت قد تكون صعبة ومجهدة على الكثير منا و خاصة إذا تمت باستخدام منظفات صناعية، فالمنظفات الصناعية تجهد الجلد، تصيب البعض بالحساسية، تؤثر على جودة الهواء داخل البيت كما أنها تؤثر على أطفالك وحيواناتك الأليفة بالإضافة لكونها مضره بالبيئة.

الجدير بالذكر هو امكانية استبدال هذه المنظفات الصناعية والمكونة من مواد كيماوية مضرة بمواد طبيعية من داخل منزلك لتقوم بنفس المهمة وتجعل منزلك لامع وبراق ولكن بأضرار أقل بكثير.