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5 منظفات طبيعية ورخيصة تساعدك في الحصول على بيت نظيف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Longboard by chris+ruby, chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
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عملية تنظيف البيت قد تكون صعبة ومجهدة على الكثير منا و خاصة إذا تمت باستخدام منظفات صناعية، فالمنظفات الصناعية تجهد الجلد، تصيب البعض بالحساسية، تؤثر على جودة الهواء داخل البيت كما أنها تؤثر على أطفالك وحيواناتك الأليفة بالإضافة لكونها مضره بالبيئة.

الجدير بالذكر هو امكانية استبدال هذه المنظفات الصناعية والمكونة من مواد كيماوية مضرة بمواد طبيعية من داخل منزلك لتقوم بنفس المهمة وتجعل منزلك لامع وبراق ولكن بأضرار أقل بكثير.

1- ​معجون الأسنان

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

يحتوي معجون الأسنان (العادي وليس الجيل) على مكونات يمكنها مقاومة أغلب البقع وإزالتها تماماً. يمكنك استخدامه لتنظيف السطح السفلي للمكواة فيمكن للمعجون ازالة البقع.

Sink Faucet, DADA Corporation DADA Corporation مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
DADA Corporation

DADA Corporation
DADA Corporation
DADA Corporation

يترك الصنابير في المطبخ والحمام لامعة.

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen drawers,cutlery drawer,bespoke storage,handmade kitchen,painted kitchen,designer kitchen,cutlery insert
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

كما أثبت قدرة مبهرة للقضاء على البقع على الأواني والاكسسوارات الفضية.

2- ​الليمون

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby مطبخرفوف وأدراج
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

يستخدم لتنظيف أسطح المطبخ، فيمكنك تنظيف سطح العمل الجرانيتي بنصف ليمونة ثم مسحة بقطعة قماش مبللة بعد ذلك احرص على الا تستخدم الليمون على الرخام او الستانليس ستيل. يمكنك أيضاً تنظيف أسطح التقطيع للتخلص من البقع الصعبة من اسطح التقطيع الخشبية أو البلاستيكية قم بفرك نصف ليمونة، ثم قم بعصر باقي العصير واتركه ربع ساعة ثم اشطفه بالمياة.

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

سلال القمامة للتخلص من الروائح الكريهة في سلال القمامة.

Plates, (None) (None) مطبخأدوات المطبخ سيراميك
(None)

Plates

(None)
(None)
(None)

الأطباق لإزالة أثار الدهون من الأطباق، قم بإضافة ملعقة عصر ليمون إلى صابون تنظيف الأطباق.

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3- ​زيت الطعام

Le Creuset 3-ply PLUS, Le Creuset Le Creuset مطبخأواني المطبخ
Le Creuset

Le Creuset
Le Creuset
Le Creuset

يستخدم لتنظيف الأواني بعمل معجون من زيت الطعام والملح للتخلص من بقايا وبقع الأواني ثم غسله بالماء الساخن. أيضاً للتخلص من بقع الدهانات قم بدعك يدك بزيت الطعام وغسلها فيما بعض بالصابون.

素材感を楽しむインテリア, ロクサ株式会社 ロクサ株式会社 مطبخألواح المطبخ
ロクサ株式会社

ロクサ株式会社
ロクサ株式会社
ロクサ株式会社

يمكن استخدامه لمسح اسطح الستانليس ستيل لأسطح لامعة دائماً.

Carson RetroSit Ebony Leather Armchair homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Black
homify

Carson RetroSit Ebony Leather Armchair

homify
homify
homify

بعد إزالة الأوساخ باسفنجة مبللة يمكنك مسح سطح الأثاث المصنوع من الجلد بقطعة قماش عليها نقطة زيت طعام لتلميعها. 

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors غرفة المعيشة
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

كما يمكنك تلميع الأثاث الخشبي بمحلول من الزيت وعصير الليمون فهو يلمع الأثاث كما يقضى على أي أثر للخدشات.

4- ​البوركس

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

كان يستخدم قديماً في تنظيف الملابس بشكل أساسي حيث أنه له القدرة على تطهير مياة الغسيل من أي بكتريا أو عفونة. يمكنك استخدامه لتنظيف الحوائط والأسطح بعمل محلول من البوركس والمياة الساخنة ووضعه في زجاجة رشاش، رشه ومسحه واتركه ليجف.

Guatavita Collection, DaTerra DaTerra غرفة السفرةديكورات واكسسوارات سيراميك
DaTerra

DaTerra
DaTerra
DaTerra

الأواني الصيني لا تحتاج لصابون الأطباق لتنظيفها، فقط قم بنقعها في ماء ساخن وبعض البوركس ثم قم بغسلها.

annex Landhaus Massivholzküche, annex Gmbh & Co. KG annex Gmbh & Co. KG مطبخ
annex Gmbh &amp; Co. KG

annex Gmbh & Co. KG
annex Gmbh &amp; Co. KG
annex Gmbh & Co. KG

يجب مراعاة تنظيف غسالة الأطباق باستمرار للتخلص من بقايا الطعام والروائخ العالقة بها، فقم برش بعض البوركس واتركه طوال الليل وفي الصباح قم بمسحه بقطعة قماش مبللة فقط.

Bathroom WN Interiors + WN Store حمام
WN Interiors + WN Store

Bathroom

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

يتم سكبه في المرحاض مع تنظيفه بفرشاة المرحاض وتركه طوال الليل وفي الصباح التالي قم بطرده حيث سيتخلص من جميع البقع.

5- ​الملح

Arte Floral Artificial, LOS DETALLES DE SONIA MOMPÓ LOS DETALLES DE SONIA MOMPÓ بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
LOS DETALLES DE SONIA MOMPÓ

LOS DETALLES DE SONIA MOMPÓ
LOS DETALLES DE SONIA MOMPÓ
LOS DETALLES DE SONIA MOMPÓ

يتميز برخص ثمنه كما أن ملمسه مناسب للفرك والدعك. يمكنك استخدام الملح لتنظيف النباتات الصناعية بوضعها في حقيبة ورجها للتخلص من الأتربة والأوساخ على النباتات والزهور والتي لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى.

Little Cream Kitchen Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Little Cream Kitchen

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

يتخلص من البقع الصعبة على أسطح الزجاجات والأكواب، كما يمكنه التخلص من البقع والدهون برش بعض الملح ليمتص الدهون الزائدة قبل غسل الأواني وسطح الموقد أو الفرن.

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