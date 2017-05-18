15 فكرة تملأ مدخل المنزل بالألفة والجمال!

الترحيب بالضيوف فن راقي يجب على الجميع التحلي به، فهو ينم عن أنبل الصفات والأخلاق. ولتتمكن من الترحيب بضيوفك منذ اللحظة الأولى التى تطأ فيها أقدامهم منزلك، عليك الاهتمام بمدخل المنزل، والحفاظ عليه ترحيبي وقريب من القلب. والعملية من السمات التى تتوفر في المدخل الترحيبي، مثل وجود مكان لتعليق المعاطف والحقائب، أو وجود خزانة لاحتواء كافة الأحذية لمنع الفوضى.
وبالطبع المدخل الجميل والأنيق يقطع نصف المسافة نحو المدخل المثالي، وذلك لأنه سينال إعجاب الزوار ويجعلهم في مزاج جيد!. ولكن كيف تنجح في تحويل مدخل منزلك إلى مدخل مليء بالألفة والجمال؟نحن هنا اليوم لنعطيك الإجابة المناسبة، فتابعنا!
مدخل هذا المنزل أقرب ما يكون من الجمال بفضل النمط الكلاسيكي للتصميم، مع الخامات الخشبية في الأبواب وبعض التفاصيل، والأرضية المتألقة بالرخام. كما نشعر بالأجواء الخفيفة المنعشة من خلال اللون الأبيض المسيطر على الحوائط.
على الجهة الأخرى نرى مدخل ذو مظهر نقي، بسبب الاستعانه بالخامات الأولية للبناء والتى يتسم بها النمط الصناعي، مثل قوالب الأسمنت وأسياخ الخرسانة، كل هذا يجعل المدخل غير تقليدي.
يعد الأسلوب العتيق أو مايطلق عليه الفينتاج، وسيلة مضمونة لتوفير المال والحصول على مظهر أنيق في آن واحد. وفي الصورة نجد أن أغلب عناصر الديكور التى استعان بها المصمم متوفرة في كل منزل ويسهل الحصول عليها من متجر الأدوات المستعملة.
إذا كانت لديك مساحة كافية في المدخل، ففكرة إضافة كراسي أنيقة ومختلفة أمر رائع!
الاهتمام بالألوان يخدمك كثيراً في تجميل المدخل، ونرى هنا على سبيل المثال تناقض جذاب بين الرمادي الداكن للحوائط والأرضيات الخشبية باللون العسلي الدافيء.
لا تستهن بقدرة المرآه على فعل الكثير، فخواصها العاكسة تسمح للضوء بالتضاعف مما يتعكس على المكان بزيادة المساحة والإحساس بالراحة.
إذا كنت من الشخصيات المحبة للدقة والنظام، فالأسلوب التبسيطي هو مايناسبك لمدخل المنزل ليبدو مهندم وساحر.
إذا كان المدخل ضيق ولا يتوفر مكان كافي لوضع بعض قطع الأثاث، يمكنك الاعتماد على مظهر الحوائط لتجميل المدخل من خلال اعتماد تصميمات بارزة ومختلفة الملمس للحائط.
هذه الفكرة من أجمل الأفكار التى يمكن تنفيذها في مدخل المنزل، وهي تحول الزاوية بجانب الباب إلى ركن خاص بالقراءة، من خلال كرسي مريح وأنيق مع مزهرية بسيطة ومكتبة ثرية بالكتب القيمة.
استخدام سلم معدني بلون أسود في تنظيم المقتنيات والأغراض عند المدخل، فكرة ذكية وتعطي انطباع صناعي جريء.
كرسي مبطن بالمخمل الناعم مع سجاد مميز ومصباح بتصميم عصري،وحوائط مزينة بالكلمات الترحيبية، كل هذا يدل على أن الزوار مرحب بهم في عالمك الخاص.
ما رأيك في هذا التصميم المبتكر للفاصل على شكل مكتبه؟ يمكن استخدامه عند المدخل لوضع بعض الإكسسوارات لتزيين المكان، وفي نفس الوقت يفصل المنطقة الداخلية للمنزل عن أعين الآخرين.
عندما تستقبل الكثير من الأقارب والأصدقاء في مناسبات عدة، ننصحك بالاعتماد على عدد من الشماعات وخطافات الحائط البسيطة لترتيب أغراضهم مع مقعد طويل يتسع لأكثر من فرد ليستطيعوا خلع و ارتداء الأحذية بسهولة.
نجد هنا دولاب حائط يتسع للكثير باللون الأبيض، وأمامه جدارية رائعة بدرجات الأزرق المنعشة تجعل منظقة المدخل مريحة ومختلفة.
مدخل المنزل صغير المساحة لم يعد مشكلة بعد هذا التصميم المنظم والجميل، الذي يضم الكثير في أقل مساحة وأبسط التفاصيل، ولا ننسى الإضاءة المبهرة التى زادت المدخل جمال وفخامة.