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15 فكرة تملأ مدخل المنزل بالألفة والجمال!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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الترحيب بالضيوف فن راقي يجب على الجميع التحلي به، فهو ينم عن أنبل الصفات والأخلاق. ولتتمكن من الترحيب بضيوفك منذ اللحظة الأولى التى تطأ فيها أقدامهم منزلك، عليك الاهتمام بمدخل المنزل، والحفاظ عليه ترحيبي وقريب من القلب. والعملية من السمات التى تتوفر في المدخل الترحيبي، مثل وجود مكان لتعليق المعاطف والحقائب، أو وجود خزانة لاحتواء كافة الأحذية لمنع الفوضى.

وبالطبع المدخل الجميل والأنيق يقطع نصف المسافة نحو المدخل المثالي، وذلك لأنه سينال إعجاب الزوار ويجعلهم في مزاج جيد!. ولكن كيف تنجح في تحويل مدخل منزلك إلى مدخل مليء بالألفة والجمال؟نحن هنا اليوم لنعطيك الإجابة المناسبة، فتابعنا!

1. كلاسيكي راقي

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt ممر الاستعماري، الرواق والدرج
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

مدخل هذا المنزل أقرب ما يكون من الجمال بفضل النمط الكلاسيكي للتصميم، مع الخامات الخشبية في الأبواب وبعض التفاصيل، والأرضية المتألقة بالرخام. كما نشعر بالأجواء الخفيفة المنعشة من خلال اللون الأبيض المسيطر على الحوائط.

2. مظهر نقي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

على الجهة الأخرى نرى مدخل ذو مظهر نقي، بسبب الاستعانه بالخامات الأولية للبناء والتى يتسم بها النمط الصناعي، مثل قوالب الأسمنت وأسياخ الخرسانة، كل هذا يجعل المدخل غير تقليدي.

3. صديق للميزانية

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يعد الأسلوب العتيق أو مايطلق عليه الفينتاج، وسيلة مضمونة لتوفير المال والحصول على مظهر أنيق في آن واحد. وفي الصورة نجد أن أغلب عناصر الديكور التى استعان بها المصمم متوفرة في كل منزل ويسهل الحصول عليها من متجر الأدوات المستعملة.

4. كراسي أنيقة

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

إذا كانت لديك مساحة كافية في المدخل، ففكرة إضافة كراسي أنيقة ومختلفة أمر رائع!

5. أرضيات خشبية دافئة

Decoración para Apartamento de Soltero [Madrid], itta estudio itta estudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

الاهتمام بالألوان يخدمك كثيراً في تجميل المدخل، ونرى هنا على سبيل المثال تناقض جذاب بين الرمادي الداكن للحوائط والأرضيات الخشبية باللون العسلي الدافيء.

6. سحر المرايا

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

لا تستهن بقدرة المرآه على فعل الكثير، فخواصها العاكسة تسمح للضوء بالتضاعف مما يتعكس على المكان بزيادة المساحة والإحساس بالراحة.

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7. تبسيطي

COLLECT, Versat Versat الممر الحديث، المدخل و الدرج
Versat

Versat
Versat
Versat

إذا كنت من الشخصيات المحبة للدقة والنظام، فالأسلوب التبسيطي هو مايناسبك لمدخل المنزل ليبدو مهندم وساحر.

8. حوائط ثلاثية الأبعاد

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

إذا كان المدخل ضيق ولا يتوفر مكان كافي لوضع بعض قطع الأثاث، يمكنك الاعتماد على مظهر الحوائط لتجميل المدخل من خلال اعتماد تصميمات بارزة ومختلفة الملمس للحائط.

9. ركن للقراءة

Ático X&M, SMMARQUITECTURA SMMARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SMMARQUITECTURA

SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA

هذه الفكرة من أجمل الأفكار التى يمكن تنفيذها في مدخل المنزل، وهي تحول الزاوية بجانب الباب إلى ركن خاص بالقراءة، من خلال كرسي مريح وأنيق مع مزهرية بسيطة ومكتبة ثرية بالكتب القيمة.

10. حلول للتخزين

Piso en Andorra, iloftyou iloftyou راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

استخدام سلم معدني بلون أسود في تنظيم المقتنيات والأغراض عند المدخل، فكرة ذكية وتعطي انطباع صناعي جريء.

11. تفاصيل رائعة

Hall social , Franka Arquitetura Franka Arquitetura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Black
Franka Arquitetura

Franka Arquitetura
Franka Arquitetura
Franka Arquitetura

كرسي مبطن بالمخمل الناعم مع سجاد مميز ومصباح بتصميم عصري،وحوائط مزينة بالكلمات الترحيبية، كل هذا يدل على أن الزوار مرحب بهم في عالمك الخاص.

12. فاصل ومكتبة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept الممر الحديث، المدخل و الدرج MDF Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

ما رأيك في هذا التصميم المبتكر للفاصل على شكل مكتبه؟ يمكن استخدامه عند المدخل لوضع بعض الإكسسوارات لتزيين المكان، وفي نفس الوقت يفصل المنطقة الداخلية للمنزل عن أعين الآخرين.

13. تجمع عائلي

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

عندما تستقبل الكثير من الأقارب والأصدقاء في مناسبات عدة، ننصحك بالاعتماد على عدد من الشماعات وخطافات الحائط البسيطة لترتيب أغراضهم مع مقعد طويل يتسع لأكثر من فرد ليستطيعوا خلع و ارتداء الأحذية بسهولة.

14. جدارية رائعة

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

نجد هنا دولاب حائط يتسع للكثير باللون الأبيض، وأمامه جدارية رائعة بدرجات الأزرق المنعشة تجعل منظقة المدخل مريحة ومختلفة.

15. صغير ومثالي

Медовая геометрия, CO:interior CO:interior الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

مدخل المنزل صغير المساحة لم يعد مشكلة بعد هذا التصميم المنظم والجميل، الذي يضم الكثير في أقل مساحة وأبسط التفاصيل، ولا ننسى الإضاءة المبهرة التى زادت المدخل جمال وفخامة.

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