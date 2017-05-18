7 أسرار تجعل حمام منزلك مودرن وأنيق

الكثير منا لا يعطي الحمام الأهمية التى يستحقها، بالرغم من كونه المكان الذي يستقبلنا بعد ساعات التعب والإرهاق، ويساعدنا في استعادة نشاطنا من جديد من خلال حمام دافيء. وقد نظن أن الحمام ليس من الضروري أن يواكب صيحات الموضة ويكفى أن يكون نظيف ومرتب، ولكننا نؤكد أن الحمام المثالي هو واجهة مشرفة للمنزل، وتصميم الحمام بوجه عام يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مظهر المنزل كله.
واليوم أحضرنا لكم مجموعة من الأسرار التى تساعد في الحصول على حمام أنيق ومواكب للعصر، تستطيع اقتباسها بسهولة عند تصميم حمامك أو إعادة تجديده.
أصبح ورق الحائط سمة أساسية للمنازل الحديثة، ولم يعد الأمر مقتصراً على الغرف مثل النوم والمعيشة فقط، ولكن امتد إلى المطبخ والحمام ليتمتعوا هم أيضاً بهذه اللمسة الجمالية الفريدة. واختيار ورق الحائط للحماما يجب أن يتمتع بصفات عالية من المقاومة للمياه، كما يكون اختياره مساعد على الانتعاش والراحة مثل أمواج البحر أو الورود الرقيقة.
أرضيات الحمام العارية تعطي مظهر ممل للحمام ولكنها من الأخطاء الشائعة التى نرتكبها جميعاً، لذا فاستخدام السجاد الوثير ذو الخطوط الناعمة والوثيرة فكرة جيدة لإضافة لمسة فاخرة وحيوية على الحمام.
الألوان الهادئة والناعمة هي سمة العصر، ولن تجد أجمل من درجات الباستيل لتزيين حمام منزلك. وهنا نرى حمام باللون الأبيض مع لمسة بسيطة من اللون الموف الفاتح في مصباح السقف، والتى غيرت مظهر الحمام للأجمل.
تنوع الخامات يغني عن كثرة الإكسسوار، كما أنها تعطي مظهر حديث وجمل لحمامك. واستخدام الفسيفساء ذات التأثير البارد مع الأخشاب ذات التأثير الدافيء في هذه الصورة، أعطى ثراء بصري ومعنوي كبير للمكان.
الثنائي الشهير من الأبيض والأسود أو ما يسمى بأسلوب المونوكروم، يناسب الحمامات الحديثة تماماً، وذلك لطلته الأنيقة دون عناء. ولكنه يلائم أكثر للحمامات الكبيرة، ولا تنسى أنه يحتاج إلى إضاءة جيدة لإبراز جماله.
إذا كانت مرآة حمامك تقليدية، فقد حان الوقت لإحيائها قليلاً. وذلك من خلال تثبيت إضاءة على الإطار أو من خلفها، كما يمكن التلاعب بألوان الإضاءة من أجل تأثير أكثر حداثة.