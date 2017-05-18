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7 أسرار تجعل حمام منزلك مودرن وأنيق

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Bathroom, Pixers Pixers حمام
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الكثير منا لا يعطي الحمام الأهمية التى يستحقها، بالرغم من كونه المكان الذي يستقبلنا بعد ساعات التعب والإرهاق، ويساعدنا في استعادة نشاطنا من جديد من خلال حمام دافيء. وقد نظن أن الحمام ليس من الضروري أن يواكب صيحات الموضة ويكفى أن يكون نظيف ومرتب، ولكننا نؤكد أن الحمام المثالي هو واجهة مشرفة للمنزل، وتصميم الحمام بوجه عام يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مظهر المنزل كله.

واليوم أحضرنا لكم مجموعة من الأسرار التى تساعد في الحصول على حمام أنيق ومواكب للعصر، تستطيع اقتباسها بسهولة عند تصميم حمامك أو إعادة تجديده.

1. ورق حائط

Waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,waves,sea
Pixers

Waves

Pixers
Pixers
Pixers

أصبح ورق الحائط سمة أساسية للمنازل الحديثة، ولم يعد الأمر مقتصراً على الغرف مثل النوم والمعيشة فقط، ولكن امتد إلى المطبخ والحمام ليتمتعوا هم أيضاً بهذه اللمسة الجمالية الفريدة. واختيار ورق الحائط للحماما يجب أن يتمتع بصفات عالية من المقاومة للمياه، كما يكون اختياره مساعد على الانتعاش والراحة مثل أمواج البحر أو الورود الرقيقة.

2. سجاد وثير

Bathroom in Sardinia, DMC Real Render DMC Real Render حمام
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
DMC Real Render

أرضيات الحمام العارية تعطي مظهر ممل للحمام ولكنها من الأخطاء الشائعة التى نرتكبها جميعاً، لذا فاستخدام السجاد الوثير ذو الخطوط الناعمة والوثيرة فكرة جيدة لإضافة لمسة فاخرة وحيوية على الحمام.

3. لمسة الباستيل

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الألوان الهادئة والناعمة هي سمة العصر، ولن تجد أجمل من درجات الباستيل لتزيين حمام منزلك. وهنا نرى حمام باللون الأبيض مع لمسة بسيطة من اللون الموف الفاتح في مصباح السقف، والتى غيرت مظهر الحمام للأجمل.

4. خامات مثالية

RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto حمام
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

تنوع الخامات يغني عن كثرة الإكسسوار، كما أنها تعطي مظهر حديث وجمل لحمامك. واستخدام الفسيفساء ذات التأثير البارد مع الأخشاب ذات التأثير الدافيء في هذه الصورة، أعطى ثراء بصري ومعنوي كبير للمكان.

5. مونوكروم

Flat Interior in Kharghar Navi Mumbai , Alaya D'decor Alaya D'decor حمامديكورات بلاط White
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

الثنائي الشهير من الأبيض والأسود أو ما يسمى بأسلوب المونوكروم، يناسب الحمامات الحديثة تماماً، وذلك لطلته الأنيقة دون عناء. ولكنه يلائم أكثر للحمامات الكبيرة، ولا تنسى أنه يحتاج إلى إضاءة جيدة لإبراز جماله.

6. إضاءة عصرية

homify حماممرايا
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مرآة حمامك تقليدية، فقد حان الوقت لإحيائها قليلاً. وذلك من خلال تثبيت إضاءة على الإطار أو من خلفها، كما يمكن التلاعب بألوان الإضاءة من أجل تأثير أكثر حداثة.

7. لمسات شخصية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الراحة والعملية هي أكبر مميزات الحمامات الحديثة أو المودرن، ومن أجل حمام أكثر راحة لا تتردد في وضع بعضاللمسات الشخصية التى تجعل المكان أقرب إلى قلبك، مثل بعض الإطارات واللوحات الفنية التى تناسب ذوقك، أو بعض زهورك المفضلة.

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