تجديد شقة لتصبح في قمة الروعة!

نعرض عليكم في موضوع اليوم مشروع تجديد شقة بمدينة ميلانو الإيطالية وتحويلها إلى مساحة رائعة جدًا بتغييرات ولمسات بسيطة جدًا إلا أنها اصبحت مذهلة، اعتمد الخبراء على الأشياء الضرورية في الديكور فقط من أثاث ومفروشات وكل شيء، لن تجد شيء في هذه الشقة ليس له وظيفة، تبدو أن الشقة لزوجين في بداية حياتهما، دعونا نعرض عليكم تفاصيل هذه الشقة الجميلة .
هنا مساحة المعيشة مقسمة إلى جزئين جزء مخصص كغرفة معيشة وجزء كغرفة لتناول الطعام، الأرضيات الخشبية بسيطة جدًا وزادتها الإضاءة بريق جميل يعكس مدى نظافتها، الألوان المحايدة مسيطرة على ديكور الغرفة من الستائر والجدران البيضاء والأثاث الرمادي الفاتح، لكن لم يخلُ من اللمسات الملونة في كراسي غرفة تناول الطعام.
هناك شعور بالسيولة عندما ترى طريقة تقسيم هذه الشقة، الخيط المشترك بين كل الغرف هو اللون الأبيض واستخدمت بعض الألوان للفصل بين كل مساحة والأخرى، شقة حيوية للغاية والهواء متجدد بها باستمرار، والجمع بين الضوء الطبيعي والصناعي جعلها مشرقة.
كما ذكرنا سابقًا أن هذه الشقة قائمة على فكرة استغلال كل شيء بها، ونجد هنا الجدران استحدمت بشكل عبقري في تثبيت أرفف عليها لوضع بعض الأشياء الخفيفة عليها، دون أن تضيق المساحة أو تعيق الحركة.
اعيد توزيع مساحة غرفة النوم مرة أخرى لإنشاء غرفتى نوم كبيرة مزدوجة بحمام داخلي، وغرفة نوم رئيسية بحمام آخركبير، بتصميم يجمع بين سحر الماضي وعصرية الحاضر بخطوط حديثة ونظيفة جدًا.
هذه غرفة صاحب المنزل أنيقة وجميلة بروح بسيطة واهتم الخبراء بكافة تفاصيلها.
الحزانة هنا متصلة مباشرة بغرفة النوم، استغل الخبراء زاوية من زوايا الغرفة وصُممت كغرفة ملابس بتنظيم جيد جدًا من الأرفف والأدراج والشماعات لتخزين كمية هائلة من الملابس.
الحمام بتصميم برتغالي من أرضية سداسية الشكل وطلاء ماسي، وهو الحمام الأول من ضمن ثلاثة حمامات لهذه الشقة، لطيف ومعاصر بأثاث حديث وأنيق.
يمكنك أن ترى المطبخ من غرفة المعيشة بوضوح والذي جمع بين الصلب والخشب، وعلى غرار باقي المساحة اعتمد بشكل رئيسي على اللون الأبيض في الديكور.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 نصائح لطرد الفقر من منزلك