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تجديد شقة لتصبح في قمة الروعة!

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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نعرض عليكم في موضوع اليوم مشروع تجديد شقة بمدينة ميلانو الإيطالية وتحويلها إلى مساحة رائعة جدًا بتغييرات ولمسات بسيطة جدًا إلا أنها اصبحت مذهلة، اعتمد الخبراء على الأشياء الضرورية في الديكور فقط من أثاث ومفروشات وكل شيء، لن تجد شيء في هذه الشقة ليس له وظيفة، تبدو أن الشقة لزوجين في بداية حياتهما، دعونا نعرض عليكم تفاصيل هذه الشقة الجميلة . 

القاعة الرئيسية

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هنا مساحة المعيشة مقسمة إلى جزئين جزء مخصص كغرفة معيشة وجزء كغرفة لتناول الطعام، الأرضيات الخشبية بسيطة جدًا وزادتها الإضاءة بريق جميل يعكس مدى نظافتها، الألوان المحايدة مسيطرة على ديكور الغرفة من الستائر والجدران البيضاء والأثاث الرمادي الفاتح، لكن لم يخلُ من اللمسات الملونة في كراسي غرفة تناول الطعام. 

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مساحة كبيرة

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هناك شعور بالسيولة عندما ترى طريقة تقسيم هذه الشقة، الخيط المشترك بين كل الغرف هو اللون الأبيض واستخدمت بعض الألوان للفصل بين كل مساحة والأخرى، شقة حيوية للغاية والهواء متجدد بها باستمرار، والجمع بين الضوء الطبيعي والصناعي جعلها مشرقة. 

استغلال الجدران

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

كما ذكرنا سابقًا أن هذه الشقة قائمة على فكرة استغلال كل شيء بها، ونجد هنا الجدران استحدمت بشكل عبقري في تثبيت أرفف عليها لوضع بعض الأشياء الخفيفة عليها، دون أن تضيق المساحة أو تعيق الحركة. 

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غرفة النوم الرئيسية

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اعيد توزيع مساحة غرفة النوم مرة أخرى لإنشاء غرفتى نوم كبيرة مزدوجة بحمام داخلي، وغرفة نوم رئيسية بحمام آخركبير، بتصميم يجمع بين سحر الماضي وعصرية الحاضر بخطوط حديثة ونظيفة جدًا.  

نظرة على غرفة نوم أخرى

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هذه غرفة صاحب المنزل أنيقة وجميلة بروح بسيطة واهتم الخبراء بكافة تفاصيلها. 

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

خزانة الملابس

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحزانة هنا متصلة مباشرة بغرفة النوم، استغل الخبراء زاوية من زوايا الغرفة وصُممت كغرفة ملابس بتنظيم جيد جدًا من الأرفف والأدراج والشماعات لتخزين كمية هائلة من الملابس. 

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحمام بنغمات محايدة

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحمام بتصميم برتغالي من أرضية سداسية الشكل وطلاء ماسي، وهو الحمام الأول من ضمن ثلاثة حمامات لهذه الشقة، لطيف ومعاصر بأثاث حديث وأنيق. 

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

المطبخ عصري للغاية

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الخشب والصلب

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يمكنك أن ترى المطبخ من غرفة المعيشة بوضوح والذي جمع بين الصلب والخشب، وعلى غرار باقي المساحة اعتمد بشكل رئيسي على اللون الأبيض في الديكور.

Ristrutturazione appartamento Milano, Tibaldi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

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12 تصميم لمطبخ فريد من نوعه

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