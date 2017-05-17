تجديد شقة لتصبح في قمة الروعة!

نعرض عليكم في موضوع اليوم مشروع تجديد شقة بمدينة ميلانو الإيطالية وتحويلها إلى مساحة رائعة جدًا بتغييرات ولمسات بسيطة جدًا إلا أنها اصبحت مذهلة، اعتمد الخبراء على الأشياء الضرورية في الديكور فقط من أثاث ومفروشات وكل شيء، لن تجد شيء في هذه الشقة ليس له وظيفة، تبدو أن الشقة لزوجين في بداية حياتهما، دعونا نعرض عليكم تفاصيل هذه الشقة الجميلة .