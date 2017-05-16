13 فكرة رائعة لتزيين مدخل منزلك بالحجارة

ما نحب حول الحجر هو أن هناك العديد من الألوان والتشطيبات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها على واجهة المنزل الخاص بك.

في هذه الحالة نرى الجدار الجانبي والجدار العلوي ينقسم إلى نوعين من الحجر.

لمزيد من التصميمات إليك 20 فكرة رائعة لتزيين الجدران الحجرية في منزلك