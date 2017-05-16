13 فكرة رائعة لتزيين مدخل منزلك بالحجارة

الحجر هو العنصر الطبيعي الذي يتم استخدامه من البداية للبناء. وهو خيار ممتاز لإعادة تشكيل المدخل لديك، لقوته وصلابته وشكله المميز.. أيضًا يلائم كل الأساليب الحديثة والريفية، نجمع لك هنا 13 فكرة لإعادة تشكيل مدخلك بالحجارة بطريقة مميزة.
تأثير مثير للاهتمام باستخدام مربعات صغيرة بألوان مختلفة لتشكيل الفسيفساء.
يمكنك اختيار هذا التصميم مع بعض الألواح الحجرية لتكوين جدار شبه مزخرف للمدخل الخاص بك.
الحجر نفسه جميل جدًا، ويمكنك أن تختار للجدران قالب كبير ولون فاتح جنبًا إلى جنب مع باب خشبي بسيط.
الحجر عند استخدامه في ظلال داكنة مثل الرمادي يبدو مثالي للجزء الخارجي الحديث، وفي هذا المثال ترى ما يمكن تحقيقه للحصول على إلهام معاصر.
الحجر يمكن أن يساعدك على إنشاء نمط ريفي يشبه الحديقة وخاصة عند استخدامه في تفاصيل مثل الأعمدة على الجدار وجانب الدرج.
الحجر هو تكملة جيدة على المداخل الحديثة لأنه يساعد على إعطاء المزيد من العمق والدقة الموجودة على الجدران البيضاء التي تهيمن على الطراز المعاصر، يمكنك استخدامه لإنشاء الطريق إلى البيت، وكذلك لتسليط الضوء على بعض الجدران.
هنا مدخل مثير للاهتمام تم تسوية الحجر بطريقة مميزة تشكل الواجهة بأكملها.
لإعادة تشكيل المدخل الخاص بك، استخدم للجدار المبطن بالحجر على جانب واحد من باب..و لا تنسى أن تفكر في الإضاءة للحصول على رؤية من الليل والنهار.
جدار حجر سميك يوفر دائمًا رائع خاصة مع تلك الألوان المختلفة والتي تعطي اتزان رائع للجدار.
الحجر هو خيار ممتاز لمداخل وواجهات تعطي نظرة ريفية.
استخدام الحجر لخلق جدار من لهجة مختلفة يسلط الضوء على النواحي الجمالية من المدخل.
الجدران الخاصة بك ليس بالضرورة أن تكون مباشرة ولكن يمكنك أيضًا أن تلعب مع الأشكال لإعطاء الميول للجدران على جانبي الحائط.
ما نحب حول الحجر هو أن هناك العديد من الألوان والتشطيبات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها على واجهة المنزل الخاص بك.
في هذه الحالة نرى الجدار الجانبي والجدار العلوي ينقسم إلى نوعين من الحجر.
لمزيد من التصميمات إليك 20 فكرة رائعة لتزيين الجدران الحجرية في منزلك