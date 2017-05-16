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13 فكرة رائعة لتزيين مدخل منزلك بالحجارة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حدائقأسوار وجدران حجر Black
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الحجر هو العنصر الطبيعي الذي يتم استخدامه من البداية للبناء. وهو خيار ممتاز لإعادة تشكيل المدخل لديك، لقوته وصلابته وشكله المميز.. أيضًا يلائم كل الأساليب الحديثة والريفية، نجمع لك هنا 13 فكرة لإعادة تشكيل مدخلك بالحجارة بطريقة مميزة.

1. مساحة غير متكافئة

Casa integrada , Arquiteto Lucas Lincoln Arquiteto Lucas Lincoln منازل حجر Brown
Arquiteto Lucas Lincoln

Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln

تأثير مثير للاهتمام باستخدام مربعات صغيرة بألوان مختلفة لتشكيل الفسيفساء.

2. الأحجار العمودية

Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حدائقأسوار وجدران حجر Black
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

يمكنك اختيار هذا التصميم مع بعض الألواح الحجرية لتكوين جدار شبه مزخرف للمدخل الخاص بك.

3. حجر موحد اللون

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura منازل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

الحجر نفسه جميل جدًا، ويمكنك أن تختار للجدران قالب كبير ولون فاتح جنبًا إلى جنب مع باب خشبي بسيط.

4. أركو الحديثة

Vivienda Torreón, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

الحجر عند استخدامه في ظلال داكنة مثل الرمادي يبدو مثالي للجزء الخارجي الحديث، وفي هذا المثال ترى ما يمكن تحقيقه للحصول على إلهام معاصر.

5. نمط ريفي

Arredamento Villa, Studio Ph09 (progress house) Studio Ph09 (progress house) بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Studio Ph09 (progress house)

Studio Ph09 (progress house)
Studio Ph09 (progress house)
Studio Ph09 (progress house)

الحجر يمكن أن يساعدك على إنشاء نمط ريفي يشبه الحديقة وخاصة عند استخدامه في تفاصيل مثل الأعمدة على الجدار وجانب الدرج.

6. دمج الحجارة في الجدار والسلم

N14, aaestudio aaestudio منازل
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

الحجر هو تكملة جيدة على المداخل الحديثة لأنه يساعد على إعطاء المزيد من العمق والدقة الموجودة على الجدران البيضاء التي تهيمن على الطراز المعاصر، يمكنك استخدامه لإنشاء الطريق إلى البيت، وكذلك لتسليط الضوء على بعض الجدران.

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7. نمط الكوخ

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores منازل
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

هنا مدخل مثير للاهتمام تم تسوية الحجر بطريقة مميزة تشكل الواجهة بأكملها.

8. الحائط بجانب المدخل

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores منازل
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

لإعادة تشكيل المدخل الخاص بك، استخدم للجدار المبطن بالحجر على جانب واحد من باب..و لا تنسى أن تفكر في الإضاءة للحصول على رؤية من الليل والنهار.

9. جدران سميكة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

جدار حجر سميك يوفر دائمًا رائع خاصة مع تلك الألوان المختلفة والتي تعطي اتزان رائع للجدار.

10. بسيطة وريفية

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الحجر هو خيار ممتاز لمداخل وواجهات تعطي نظرة ريفية.

11. لهجة مختلفة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

استخدام الحجر لخلق جدار من لهجة مختلفة يسلط الضوء على النواحي الجمالية من المدخل.

12. جدار مائل

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

الجدران الخاصة بك ليس بالضرورة أن تكون مباشرة ولكن يمكنك أيضًا أن تلعب مع الأشكال لإعطاء الميول للجدران على جانبي الحائط.

13. نوعين من الحجر

Remodelación Casa-Habitación 850m2, GHT EcoArquitectos GHT EcoArquitectos منازل
GHT EcoArquitectos

GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos
GHT EcoArquitectos

ما نحب حول الحجر هو أن هناك العديد من الألوان والتشطيبات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها على واجهة المنزل الخاص بك. 

في هذه الحالة نرى الجدار الجانبي والجدار العلوي ينقسم إلى نوعين من الحجر.

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