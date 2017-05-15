شقة تتعلم منها تأثيث بيتك بأبسط الديكورات

اليوم سنصحبكم في جولة سريعة لمشروع جديد مع هوميفاي 360 من تصميم خبرائنا الرائعين، أهم ما ستتعلموه منها هو كيفية تأثيث بيوتكم بأبسط الديكورات دون تكلف أو مغالاة! ومع ذلك ستحظوا بأروع الإطلالات وأكثرها أناقة نابعة في الأساس من بساطة التفاصيل وانسجامها معًا في لوحة هادئة.. لنبدأ الآن جولة عنوانها الرقة والبساطة والإبداع!
مساحة مريحة ومشرقة تضم غرفتي المعيشة والسفرة معًا في آنٍ واحد بلا أية فواصل أو حواجز، مصممة على الطراز العصري وتعود إشراقتها إلى تصميم النوافذ الواسعة والباب الفرنسي الضخم القادران على إمداد كلا الغرفتين بقدر كافٍ من الضوء والهواء النقي.
رومانسية الستائر البيضاء كاملة الارتفاع، وهدوء الديكورات بألوانها المحايدة يجعلان الساحة بسيطة ومذهلة.
عادة ما يكون الطابق العلوي من أي منزل مُصَمَم خصيصًا لغرف النوم حتى تكون بعيدة عن صخب المجال الحيوي وبقية الغرف، ولكن تصميم الطابق العلوي لهذا المنزل يفاجئنا في تصميمه كثيرًا، حيث يضم غرفتي المعيشة والسفرة بدلًا من أن يضم غرف النوم!
راقبوا معنا رقة غرفة تناول الطعام بكافة قطع أثاثها وبساطة تصميمها، فهي فقط مكونة من مائدة مستطيلة بيضاء اللون يحيط بها أربعة كراسي باللون البيج وأرجل خشبية بنية وبوفيه بسيط بنفس لون المائدة يشبه الخزانة ويمثل وحدة تلفاز غرفة المعيشة في الوقت ذاته.
أما عن غرفة المعيشة، فهي تتألق أيضًا بنفس السمات المميزة لغرفة تناول الطعام، ألا وهي البساطة، والرقة، والهدوء. يظهر ذلك بوضوح في تصميم الأريكة الرئيسية للغرفة، وكذلك المقعدين المذهلين باللون الكاكي.
لابد وأنك ستلاحظ هنا حالة من التناغم غير طبيعية ما بين كلًا من الأثاث والإكسسوارات والأرضية والجدران؛ الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إطلالة الساحة الأخاذة.
الأريكة ومزيد من اللمسات الرومانسية حيث تحيط بها من كل جانب.. مزهرية زجاجية وزهور قمة في الرقة، شموع عطرة تنشر ريحها الطيب بين أرجاء الغرفة، البراويز تاد تنطق على الجدران، والأباجورة تزيد الطاولة قيمة وسحرًا.
الكثير من التفاصيل الصغيرة تترك بصمتها الساحرة في إطلالة منازلنا.. كوحدات الإضاءة الصغيرة والمثبتة على حامل معدني رفيع ومتدلية من السقف إلى منتصف المائدة تمامًا عن طريق حبلين سميكين.. والكؤوس وبريقها، والمقاعد بأناقتها.. فجميعها لمسات ملفتة للأنظار تأسرك بجمالها.
ننتقل من غرفتي المعيشة والسفرة إلى المطبخ الذي يتشارك معهم الساحة ولكنه ينفصل عنهما أيضًا نسبيًا. كما نرى بوضوح في هذه الصورة، المطبخ مصمم على شكل حرف L باللون الأبيض بعدد وحدات تخزينية وظيفية وتفي بالغرض، مقسمة بشكل عملي ومريح إلى أدراج وخزانات بمساحات مناسبة.
غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل فندقية 100% حيث يتوفر بها كل وسائل الراحة وخصوصًا السرير بتصميم الأخاذ الذي تنطبق عليه جميع المعايير الجمالية والوظيفية. تتمتع الغرفة بإضاءة متعددة المصادر من أباجورات على جانبي السرير كلًا منهما تحتل كومود، وسبوتات متحركة مثبتة بمنتصف السقف.
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كوريدور صغير منتمي للغرفة ينقلنا من ساحة النوم إلى الحمام الملحق بها والذي يزين أحد أركانه طاولة خشبية بيضاء اللون فوقها شمعتان توفران إضاءة خافتة للغرفة وتزودانها بأجواء رومانسية.
صورة توضح لنا التصميم الداخلي للحمام عن قرب وتكشف لنا عن صغر حجمه وعن حيلة المصمم الخداعية لتعزيز عامل البراح به والتي تتمثل في المرآة!