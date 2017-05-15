شقة تتعلم منها تأثيث بيتك بأبسط الديكورات

أما عن غرفة المعيشة، فهي تتألق أيضًا بنفس السمات المميزة لغرفة تناول الطعام، ألا وهي البساطة، والرقة، والهدوء. يظهر ذلك بوضوح في تصميم الأريكة الرئيسية للغرفة، وكذلك المقعدين المذهلين باللون الكاكي.

لابد وأنك ستلاحظ هنا حالة من التناغم غير طبيعية ما بين كلًا من الأثاث والإكسسوارات والأرضية والجدران؛ الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إطلالة الساحة الأخاذة.