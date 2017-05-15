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شقة تتعلم منها تأثيث بيتك بأبسط الديكورات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
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اليوم سنصحبكم في جولة سريعة لمشروع جديد مع هوميفاي 360 من تصميم خبرائنا الرائعين، أهم ما ستتعلموه منها هو كيفية تأثيث بيوتكم بأبسط الديكورات دون تكلف أو مغالاة! ومع ذلك ستحظوا بأروع الإطلالات وأكثرها أناقة نابعة في الأساس من بساطة التفاصيل وانسجامها معًا في لوحة هادئة.. لنبدأ الآن جولة عنوانها الرقة والبساطة والإبداع!  

منطقة مريحة للمعيشة

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

مساحة مريحة ومشرقة تضم غرفتي المعيشة والسفرة معًا في آنٍ واحد بلا أية فواصل أو حواجز، مصممة على الطراز العصري وتعود إشراقتها إلى تصميم النوافذ الواسعة والباب الفرنسي الضخم القادران على إمداد كلا الغرفتين بقدر كافٍ من الضوء والهواء النقي.

رومانسية الستائر البيضاء كاملة الارتفاع، وهدوء الديكورات بألوانها المحايدة يجعلان الساحة بسيطة ومذهلة.

ما هذا؟ المعيشة والسفرة في الطابق العلوي!

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

عادة ما يكون الطابق العلوي من أي منزل مُصَمَم خصيصًا لغرف النوم حتى تكون بعيدة عن صخب المجال الحيوي وبقية الغرف، ولكن تصميم الطابق العلوي لهذا المنزل يفاجئنا في تصميمه كثيرًا، حيث يضم غرفتي المعيشة والسفرة بدلًا من أن يضم غرف النوم!  

السفرة عن قرب.. بساطتها سر جمالها

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

راقبوا معنا رقة غرفة تناول الطعام بكافة قطع أثاثها وبساطة تصميمها، فهي فقط مكونة من مائدة مستطيلة بيضاء اللون يحيط بها أربعة كراسي باللون البيج وأرجل خشبية بنية وبوفيه بسيط بنفس لون المائدة يشبه الخزانة ويمثل وحدة تلفاز غرفة المعيشة في الوقت ذاته. 

المعيشة.. عنوانًا للرقة والهدوء

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

أما عن غرفة المعيشة، فهي تتألق أيضًا بنفس السمات المميزة لغرفة تناول الطعام، ألا وهي البساطة، والرقة، والهدوء. يظهر ذلك بوضوح في تصميم الأريكة الرئيسية للغرفة، وكذلك المقعدين المذهلين باللون الكاكي. 

لابد وأنك ستلاحظ هنا حالة من التناغم غير طبيعية ما بين كلًا من الأثاث والإكسسوارات والأرضية والجدران؛ الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إطلالة الساحة الأخاذة.

تفاصيل رومانسية لها عشاقها

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الأريكة ومزيد من اللمسات الرومانسية حيث تحيط بها من كل جانب.. مزهرية زجاجية وزهور قمة في الرقة، شموع عطرة تنشر ريحها الطيب بين أرجاء الغرفة، البراويز تاد تنطق على الجدران، والأباجورة تزيد الطاولة قيمة وسحرًا.

السفرة وتفاصيل مماثلة في روعتها

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة السفرة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الكثير من التفاصيل الصغيرة تترك بصمتها الساحرة في إطلالة منازلنا.. كوحدات الإضاءة الصغيرة والمثبتة على حامل معدني رفيع ومتدلية من السقف إلى منتصف المائدة تمامًا عن طريق حبلين سميكين.. والكؤوس وبريقها، والمقاعد بأناقتها.. فجميعها لمسات ملفتة للأنظار تأسرك بجمالها. 

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المطبخ.. صغير لكن عصري ومصمم على حرف L

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

ننتقل من غرفتي المعيشة والسفرة إلى المطبخ الذي يتشارك معهم الساحة ولكنه ينفصل عنهما أيضًا نسبيًا. كما نرى بوضوح في هذه الصورة، المطبخ مصمم على شكل حرف L باللون الأبيض بعدد وحدات تخزينية وظيفية وتفي بالغرض، مقسمة بشكل عملي ومريح إلى أدراج وخزانات بمساحات مناسبة.  

غرفة النوم الرئيسية.. فندقية 100%

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

غرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل فندقية 100% حيث يتوفر بها كل وسائل الراحة وخصوصًا السرير بتصميم الأخاذ الذي تنطبق عليه جميع المعايير الجمالية والوظيفية. تتمتع الغرفة بإضاءة متعددة المصادر من أباجورات على جانبي السرير كلًا منهما تحتل كومود، وسبوتات متحركة مثبتة بمنتصف السقف.

الجانب الآخر من الغرفة ومساحة تخزينية ذكية

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة نوم
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

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الحمام الداخلي للغرفة

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

كوريدور صغير منتمي للغرفة ينقلنا من ساحة النوم إلى الحمام الملحق بها والذي يزين أحد أركانه طاولة خشبية بيضاء اللون فوقها شمعتان توفران إضاءة خافتة للغرفة وتزودانها بأجواء رومانسية. 

الحمام من نظرة أقرب

Redesign FeWo im Haus „Achter Dünem“ in Wenningstedt auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

صورة توضح لنا التصميم الداخلي للحمام عن قرب وتكشف لنا عن صغر حجمه وعن حيلة المصمم الخداعية لتعزيز عامل البراح به والتي تتمثل في المرآة!

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