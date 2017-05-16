9 قطع أثاث رائعة ستحب أن تضيفها لمنزلك

هل أنت من محبي اقتناء القطع الديكورية النادرة والمميزة، وتبحث عن كل ما هو مختلف، من حيث التصميمات والألوان والأفكار والوظيفة أيضا، ولكن احرص أن تمتلك ما تحتاجه ويؤدي دور ضروري حتى وإن كان ديكوريا، لذا هوميفاي تقدم لك هذا المقال الذي أتي خصيصا لك، ستجد فيه 10 قطع أثاث جديدة ومميزة ستحب بالتأكيد ان تضيفها لمنزلك ..
اختر لمكتبك الخاص بمنزلك مقعد بخطوط فنية مميزة من تصميمك أو مما أعجبك من مجلات الديكور، تختلف الخامات المستخدمة فيه من حيث الخشب أو الجبلد أو البلاستيك، ولكن فضل المصمم اختيار الخشب ذو لون فاتح ليخلق تباين مع الأسود والأبيض والبنفسجي..
إن كنت من محبي القراءة او الموسيقى، هذه الخزانة جاءت خصيصا لتحمل جهاز موسيقي كامل لتشغيل الاسطواناته ومعها درج خاص، يمكننا تصميمها بشكل آخر لتكن مكتبة صغيرة في ركن من المنزل، إلى جانبها مقعد صغير وصمم بنفسك جلسة خاصة مميزة..
انتشرت مؤخرا الأعمال اليدوية في كل الأسواق، فإن كنت من عشاق هذا النوع من الأثاث فلابد أن تقتني قطعتك الخاصة سواء كانت بف صغير أو سجادة انيقة أو وسادة تزين أريكتك..
طاولة بتصميم خاص مبتكر، جاءت كخزانة خاصة بغرفة المعيشة بطريقة مختلفة وبألوان مميزة، بالإضافة لتشكيلها بعدة طرق مختلفة لتتناسب مع احتياجاتنا كلها..
تكوين متكامل يأتي إليك لتمتلك مكتب خاص لك أو لطفلك، من الأفضل أن تختار مثل هذه القطع الأساسية بتصميم ذكي سهل الطي لتستغل كل المساحات المتاحة بشكل أكثر احترافية..
سرير ومكتبة وادراج خاصة معا، كل هذا في قطعة واحدة ومساحة محدودة لتجد نفسك قد قمت بتوفير 3 وظائف في مساحة محدودة، التكوين نفسه في منتهى المرونة لتضيف وتختار ما يناسبك وما تحتاجه..
نحتاج في منازلنا لمساحات تخزين كبيرة ومختلفة، وخاصة في غرف نومنا ولكن تظل مساحة منازلنا إن كانت صغيرة عقبة في طريقنا لتنفيذ ذلك، لذا ظهر مثل هذه الأسَرة الذكية لتوفر لنا مساحة جديدة وبشكل مرتب وسهلة الوصول..
طاولة متعددة المستويات حول محور خشبي لتقدم لنا خدمة متنوعة وفي اتجاهات مختلفة، تصميم خاص ومبتكر جدا ويمكن تنفيذه من الخشب أو البلاستيك القوي او المعدن، وبعدة طرق وتقنيات ..
مرايا الحمام عنصر رئيسي إن لم تكن من أهم العناصر، ولذا ظهرت العديد من التصميمات ولكن اكثرهم عملية هي المرايا المزودة بخزانة خاصة ذكية، من الممكن أن تختلف من حيث التكوين والتصميم ولكن الهدف الرئيسي هو توفير مساحة لتخزين مستحضرات التجميل والاوات الخاصة بحمامك، يقدم لنا المصمم خزانة ذات درج رأسي منزلق بشكل مبتكر ومميز ..
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