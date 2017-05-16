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9 قطع أثاث رائعة ستحب أن تضيفها لمنزلك

آية منير آية منير
賦格律, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة المعيشة
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هل أنت من محبي اقتناء القطع الديكورية النادرة والمميزة، وتبحث عن كل ما هو مختلف، من حيث التصميمات والألوان والأفكار والوظيفة أيضا، ولكن احرص أن تمتلك ما تحتاجه ويؤدي دور ضروري حتى وإن كان ديكوريا، لذا هوميفاي تقدم لك هذا المقال الذي أتي خصيصا لك، ستجد فيه 10 قطع أثاث جديدة ومميزة ستحب بالتأكيد ان تضيفها لمنزلك ..

1. مقعد فني مميز ..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

اختر لمكتبك الخاص بمنزلك مقعد بخطوط فنية مميزة من تصميمك أو مما أعجبك من مجلات الديكور، تختلف الخامات المستخدمة فيه من حيث الخشب أو الجبلد أو البلاستيك، ولكن فضل المصمم اختيار الخشب ذو لون فاتح ليخلق تباين مع الأسود والأبيض والبنفسجي..

2. خزانة صغيرة ..

Aero Audio and Entertainment, Symbol Audio Symbol Audio غرفة الملتيميدياأجهزة إلكترونية
Symbol Audio

Aero Audio and Entertainment

Symbol Audio
Symbol Audio
Symbol Audio

إن كنت من محبي القراءة او الموسيقى، هذه الخزانة جاءت خصيصا لتحمل جهاز موسيقي كامل لتشغيل الاسطواناته ومعها درج خاص، يمكننا تصميمها بشكل آخر لتكن مكتبة صغيرة في ركن من المنزل، إلى جانبها مقعد صغير وصمم بنفسك جلسة خاصة مميزة..

3. بف من الكورشيه..

賦格律, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة المعيشة
祥祥設計有限公司

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司

انتشرت مؤخرا الأعمال اليدوية في كل الأسواق، فإن كنت من عشاق هذا النوع من الأثاث فلابد أن تقتني قطعتك الخاصة سواء كانت بف صغير أو سجادة انيقة أو وسادة تزين أريكتك..

4. طاولة ام خزانة ..

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

طاولة بتصميم خاص مبتكر، جاءت كخزانة خاصة بغرفة المعيشة بطريقة مختلفة وبألوان مميزة، بالإضافة لتشكيلها بعدة طرق مختلفة لتتناسب مع احتياجاتنا كلها..

5. مكتب متكامل ..

Birdie Mounted Desk homify مكاتب العمل والمحال التجارية
homify

Birdie Mounted Desk

homify
homify
homify

تكوين متكامل يأتي إليك لتمتلك مكتب خاص لك أو لطفلك، من الأفضل أن تختار مثل هذه القطع الأساسية بتصميم ذكي سهل الطي لتستغل كل المساحات المتاحة بشكل أكثر احترافية..

6. سرير ومكتبة وأدراج..

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

سرير ومكتبة وادراج خاصة معا، كل هذا في قطعة واحدة ومساحة محدودة لتجد نفسك قد قمت بتوفير 3 وظائف في مساحة محدودة، التكوين نفسه في منتهى المرونة لتضيف وتختار ما يناسبك وما تحتاجه..

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7. سرير بتصميم مختلف..

Au Lit, ECUS ECUS غرفة نومأسرة نوم
ECUS

ECUS
ECUS
ECUS

نحتاج في منازلنا لمساحات تخزين كبيرة ومختلفة، وخاصة في غرف نومنا ولكن تظل مساحة منازلنا إن كانت صغيرة عقبة في طريقنا لتنفيذ ذلك، لذا ظهر مثل هذه الأسَرة الذكية لتوفر لنا مساحة جديدة وبشكل مرتب وسهلة الوصول..

8. طاولة خاصة ..

Hula Hoop, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

طاولة متعددة المستويات حول محور خشبي لتقدم لنا خدمة متنوعة وفي اتجاهات مختلفة، تصميم خاص ومبتكر جدا ويمكن تنفيذه من الخشب أو البلاستيك القوي او المعدن، وبعدة طرق وتقنيات ..

9. خزانة للحمام ومرايا ..

MB1 Bathroom cupboard Loft Kolasinski حماممخازن خشب نقي Wood effect
Loft Kolasinski

MB1 Bathroom cupboard

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

مرايا الحمام عنصر رئيسي إن لم تكن من أهم العناصر، ولذا ظهرت العديد من التصميمات ولكن اكثرهم عملية هي المرايا المزودة بخزانة خاصة ذكية، من الممكن أن تختلف من حيث التكوين والتصميم ولكن الهدف الرئيسي هو توفير مساحة لتخزين مستحضرات التجميل والاوات الخاصة بحمامك، يقدم لنا المصمم خزانة ذات درج رأسي منزلق بشكل مبتكر ومميز .. 

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