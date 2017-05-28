12 خطأ شائع لا تقع فيهم أثناء تصميم منزلك

عند تأثيث منزلك أو محاولتك لتجديده، لا يكفي أن تكون متابع جيد للموضة وقارئ جيد عن الاتجاهات الحديثة في التصميم والديكور الداخلي، لتكون النتيجة في النهاية تصميم خالي من الأخطاء، ولكن يجب دراسة الاحتياجات والأساليب والأساسيات للديكور الداخلي، والتي ستحميك من الوقوع في العديد من الأخطاء الشائعة، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 12 خطأ شائع حتى تلفت انتباهك ولا تقع فيهم أثناء تصميم منزلك ، بل ومحاولة لإيجاد حل سريع ..