12 خطأ شائع لا تقع فيهم أثناء تصميم منزلك

عند تأثيث منزلك أو محاولتك لتجديده، لا يكفي أن تكون متابع جيد للموضة وقارئ جيد عن الاتجاهات الحديثة في التصميم والديكور الداخلي، لتكون النتيجة في النهاية تصميم خالي من الأخطاء، ولكن يجب دراسة الاحتياجات والأساليب والأساسيات للديكور الداخلي، والتي ستحميك من الوقوع في العديد من الأخطاء الشائعة، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 12 خطأ شائع حتى تلفت انتباهك ولا تقع فيهم أثناء تصميم منزلك، بل ومحاولة لإيجاد حل سريع ..
لا تملأ منزلك بالتفاصيل والتي تخلق فيما بعد فوضى بصرية مزعجة للعين، لا تستطيع تمييز العناصر عن بعضها، ولكن كن حريص على اختيار الألوان والعناصر متكاملة ومتجانسة دون تكرار أو انزعاج أو تضاد ..
لا تختر أثاث ذو حجم كبير جدا حتى وإن كان منزلك ذو مساحة كبيرة، ولكن اختر الخفيف وزنا والمناسب حجما، لسهولة حركته وتنظيفه ولتمتلك في النهاية تصميم متوازن..
لا تختر أثاث غير عملي، فقط لإعجابك بتصميمه دون النظر للجانب الوظيفي له، أو لحاجتنا منه فقد تتسبب في أزمة فيما بعد عند استخدامه وافتقاد دوره والحاجة لتغييره فيما بعد ..
لا تختر لون الجدار أولا، حتى لا تقع في فخ عدم تناسق الألوان، بل اختار باليتة موحدة للفراغ ومن ثم تحديد كل عنصر بلون خاص به، ومن بعد ذلك قم بالتنفيذ..
احرص على وجود مسارات حركة مريحة ومرتبة دون التصادم بالأثاث كل تحركت في منزلك، خطأ نقع فيه عند اختيار أثاث كبير غير متناسق مع حجم الغرفة ..
لا تترك عناصر منزلك كلها دون عناية وتنظيف وترتيب من وقت لآخر، وإن امتلكت نباتات طبيعية فهي تحتاج لهتمام بشكل يومي، لذا لا تقع في هذا الخطأ إن كنت لا تمتلك متسع من الوقت لذلك..
إن كان بيتك يفتقر الأساليب المبتكرة والأفكار الجديدة، فأنت تبتعد كثير عن الديكور الناجح، احرص دائما على امتلاك أساليب حديثة تنجح في استغلال كل ركن وأثاث ذكي يتيح للمساحات الصغيرة عدة استخدامات ..
حين تضيف لتصميم إضاءة فاحرص أن يكن لها دور وظيفي إلى جانب دورها الجمالي، حتى لا تقع في خطأ إهدار موارد بلا فائدة أو استخدام ..
إن كنت من عشاق لون معين وتود استخدامه بكثرة، لا تتركه وحده في التصميم يعزف قصيدته دون شريك، قد يخلق هذا نوع من إخفاء جمال التصميم بتفاصيله وعدم إعطاء أهمية لأركان عن أخرى ..
استخدام نقوش مختلفة ومتعددة التصميمات في فراغ واحد قد تكون غير متناسقة خطأ شائع بسبب استخدام أغطية ومفروشات مختلفة التصميم مع مرور الوقت، حاول أن تلتزم بتناغم النقوش والألوان معا..
الإفراط في استخدام اللون الأبيض ظنا منا أنه سيعيد لنا تأثير بصري خاص، ولكن قد تضيع ملامح تصميمك خاصة وإن كان مساحة الفراغ كبير، لذا اختر معه شريك أو لمسات بسيطة لتحديد الخطوط العريضة للتصميم ..
ترك مساحات فارغة في الفراغ دون استغلال من اكثر الأخطاء شيوعا، إن كنت بحاجة لاستخدامها لا تتردد في ذلك، وإن كانت زائدة عن الحاجة، فقم بتخطيط الفراغ من جديد لتجعل التصميم متوازن ومرتب والمظهر العام مريح ..
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