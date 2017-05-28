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12 خطأ شائع لا تقع فيهم أثناء تصميم منزلك

آية منير آية منير
Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas غرفة المعيشة
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عند تأثيث منزلك أو محاولتك لتجديده، لا يكفي أن تكون متابع جيد للموضة وقارئ جيد عن الاتجاهات الحديثة في التصميم والديكور الداخلي، لتكون النتيجة في النهاية تصميم خالي من الأخطاء، ولكن يجب دراسة الاحتياجات والأساليب والأساسيات للديكور الداخلي، والتي ستحميك من الوقوع في العديد من الأخطاء الشائعة، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 12 خطأ شائع حتى تلفت انتباهك ولا تقع فيهم أثناء تصميم منزلك، بل ومحاولة لإيجاد حل سريع ..

1. تفاصيل مزعجة ..

Ambientación cocina - comedor | COOKING FUN , G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

لا تملأ منزلك بالتفاصيل والتي تخلق فيما بعد فوضى بصرية مزعجة للعين، لا تستطيع تمييز العناصر عن بعضها، ولكن كن حريص على اختيار الألوان والعناصر متكاملة ومتجانسة دون تكرار أو انزعاج أو تضاد ..

2. أثاث ذو حجم كبير..

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

لا تختر أثاث ذو حجم كبير جدا حتى وإن كان منزلك ذو مساحة كبيرة، ولكن اختر الخفيف وزنا والمناسب حجما، لسهولة حركته وتنظيفه ولتمتلك في النهاية تصميم متوازن..

3. أثاث غير عملي ..

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

لا تختر أثاث غير عملي، فقط لإعجابك بتصميمه دون النظر للجانب الوظيفي له، أو لحاجتنا منه فقد تتسبب في أزمة فيما بعد عند استخدامه وافتقاد دوره والحاجة لتغييره فيما بعد ..

4. ألوان غير متناسقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تختر لون الجدار أولا، حتى لا تقع في فخ عدم تناسق الألوان، بل اختار باليتة موحدة للفراغ ومن ثم تحديد كل عنصر بلون خاص به، ومن بعد ذلك قم بالتنفيذ..

5. بدون مسارات حركة !!

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados مكتب عمل أو دراسة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

احرص على وجود مسارات حركة مريحة ومرتبة دون التصادم بالأثاث كل تحركت في منزلك، خطأ نقع فيه عند اختيار أثاث كبير غير متناسق مع حجم الغرفة ..

6. لا تعتن بعناصر منزلك ؟!

Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas غرفة المعيشة
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

لا تترك عناصر منزلك كلها دون عناية وتنظيف وترتيب من وقت لآخر، وإن امتلكت نباتات طبيعية فهي تحتاج لهتمام بشكل يومي، لذا لا تقع في هذا الخطأ إن كنت لا تمتلك متسع من الوقت لذلك..

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7. عدم الاستعانة بأفكار مبتكرة ..

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

إن كان بيتك يفتقر الأساليب المبتكرة والأفكار الجديدة، فأنت تبتعد كثير عن الديكور الناجح، احرص دائما على امتلاك أساليب حديثة تنجح في استغلال كل ركن وأثاث ذكي يتيح للمساحات الصغيرة عدة استخدامات ..

8. استخدام إضاءة بدون فائدة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين تضيف لتصميم إضاءة فاحرص أن يكن لها دور وظيفي إلى جانب دورها الجمالي، حتى لا تقع في خطأ إهدار موارد بلا فائدة أو استخدام ..

9. تصميم فراغ كامل من لون واحد ..

Natürlich nordisch, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

إن كنت من عشاق لون معين وتود استخدامه بكثرة، لا تتركه وحده في التصميم يعزف قصيدته دون شريك، قد يخلق هذا نوع من إخفاء جمال التصميم بتفاصيله وعدم إعطاء أهمية لأركان عن أخرى ..

10. نقوش غير متناسقة ..

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

استخدام نقوش مختلفة ومتعددة التصميمات في فراغ واحد قد تكون غير متناسقة خطأ شائع بسبب استخدام أغطية ومفروشات مختلفة التصميم مع مرور الوقت، حاول أن تلتزم بتناغم النقوش والألوان معا..

11. الإفراط في استخدام اللون الأبيض..

Casa Negra, Remy Arquitectos Remy Arquitectos مطبخ
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

الإفراط في استخدام اللون الأبيض ظنا منا أنه سيعيد لنا تأثير بصري خاص، ولكن قد تضيع ملامح تصميمك خاصة وإن كان مساحة الفراغ كبير، لذا اختر معه شريك أو لمسات بسيطة لتحديد الخطوط العريضة للتصميم ..

12. عدم استغلال المساحات ..

<고덕 래미안 힐스테이트> , CASA GREIGE(까사그레이지) CASA GREIGE(까사그레이지) غرفة المعيشة
CASA GREIGE(까사그레이지)

CASA GREIGE(까사그레이지)
CASA GREIGE(까사그레이지)
CASA GREIGE(까사그레이지)

ترك مساحات فارغة في الفراغ دون استغلال من اكثر الأخطاء شيوعا، إن كنت بحاجة لاستخدامها لا تتردد في ذلك، وإن كانت زائدة عن الحاجة، فقم بتخطيط الفراغ من جديد لتجعل التصميم متوازن ومرتب والمظهر العام مريح ..

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