16 تصميم مميز لسرير غرفة نومك

سرير غرفة النوم هو المكان االخاص بك وحدك، تحصل فيه على قسط من الراحة خاصة بعد قضاء طويل مرهق وشاق، لذلك عليك أن تختار تصميم سرير غرفة النوم بعناية وأن يكون مريح وعملى حتى يساعدك على الاسترخاء وممارسة الأنشة المفضلة لك بكل سهولة كقراءة كتابك المفضل ومشاهدة التلفاز، لذا فقبل خطوة شراء سرير غرفة نومك يجب عليك تحديد الطراز المستخدم واحتياجاتك الأساسية والمساحة المتاحة والألوان المفضلة، وكل شئ يخص اختيارك حتى تنجح في الحصول على عنصر مميز داخل غرفة نومك، اليوم سنقدم لك 16 تصميم سرير مميز بأفكار وأنماط مختلفة ..نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
الاتجاه العام في عالم الديكور هو البساطة وتوفير الموارد واستخدام أقل الإمكانيات في التصميم، لذا فتصميم هذا السرير مثالي جدا ومناسب لأصحاب هذا الاتجاه..
تصميم سرير يوفر لك ادراج عملية لتخزين أغراضك بشكل مرتب وبعيدا عن الأتربة، وأن تحافظ على غرفتك بلا فوضى أو خسارة أغراضك بسبب طريقة تخزين خاطئة، هنا أيضا السرير مزود بمكتبة مفتوحة مميزة ..
سرير عملي جدا يناسب المساحات الضيقة والتي نحتاج فيها لمساحات تخزين ..
تصميم على أسس الطراز الريفي، باستخدام الخشب الطبيعي ذو مظهر رائع وبتصميم تقليدي بسيط ورائع..
تصميم من الأحلام والقصص الخرافية، يشبه الحواديت وقصص الاطفال ذو تصميم نحاسي رائع مزود بستارة رائعة يتبع الطراز الريفي المميز ..
سرير من صنع أيدينا بأقل الامكانيات يتميز بألوانه المبهجة وتناسقه مع تصميم الغرفة ككل ..
تصميم رائع لسرير ذو فكرة مبتكرة مزود بدرجات سلالم بسيطة تصل بك لمكتب علوي، لتصنع لنفسك ركن خاص وتنجح في استغلال غرفتك بشكل متميز..
لمحبي الأناقة والاختلاف، اختر تصميم سريرك بشكل أنيق ومصمم بنظام
الكابتونيه وهو صاحب اجمل إطلالة كلاسيكية معاصر بملمس ناعم ..
لا حاجة لنا إلا بسرير بسيط ذو لون محايد واترك المجال لتصميم غرفتك يتألق بتفاصيل رائعة ومميزة ..
من الصناديق القديمة وألواح الخشب القديمة اصنع سريرك الخاص، قم بتجهيزهم بشكل سليم وتثبيتهم واختيار مرتبة مريحة واستمتع بسرير مميز..
لمحبي الأناقة اختر مثل هذا التصميم باستخدام الجلد الطبيعي لتمتلك سرير بظهر غني وأنيق..
استخدام بقايا المرايا وأضف لهم قطع فسفورية مميزة واصنع خلفية رائعة لسريرك واستغنى في هذا التصميم عن المسند ..
بأقل الامكانيات صمم غرفتك بمزيج رائع بين الخشب والرمادي ليندمج السرير مع باقي تفاصيل الغرفة ..
أضف سرير بتصميم بسيط ذو ألوان محايدة جنبا إلى جنب لوحة فنية رائعة من اختيارك وعلى ذوقك الخاص..
البساطة وجمالها وأناقتها لا مثيل لها، خط من الإضاءة الموضعية كافية لتصميم سريرك بشكل رائع ومثالي..
لمحبي الأناقة والفخامة والباحثين عن التفاصيل الأنيقة أضف لغرفتك سرير كلاسيكي مزود بأريكة ناعمة بألوان زاهية جميلة ..
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