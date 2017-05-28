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16 تصميم مميز لسرير غرفة نومك

آية منير آية منير
AW15, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب
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سرير غرفة النوم هو المكان االخاص بك وحدك، تحصل فيه على قسط من الراحة خاصة بعد قضاء طويل مرهق وشاق، لذلك عليك أن تختار تصميم سرير غرفة النوم بعناية وأن يكون مريح وعملى حتى يساعدك على الاسترخاء وممارسة الأنشة المفضلة لك بكل سهولة كقراءة كتابك المفضل ومشاهدة التلفاز، لذا فقبل خطوة شراء سرير غرفة نومك يجب عليك تحديد الطراز المستخدم واحتياجاتك الأساسية والمساحة المتاحة والألوان المفضلة، وكل شئ يخص اختيارك حتى تنجح في الحصول على عنصر مميز داخل غرفة نومك، اليوم سنقدم لك 16 تصميم سرير مميز بأفكار وأنماط مختلفة ..نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. بسيط جدا ..

Н9, he.d group he.d group غرفة نوم White
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

الاتجاه العام في عالم الديكور هو البساطة وتوفير الموارد واستخدام أقل الإمكانيات في التصميم، لذا فتصميم هذا السرير مثالي جدا ومناسب لأصحاب هذا الاتجاه..

2. ادراج للتخزين ..

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم سرير يوفر لك ادراج عملية لتخزين أغراضك بشكل مرتب وبعيدا عن الأتربة، وأن تحافظ على غرفتك بلا فوضى أو خسارة أغراضك بسبب طريقة تخزين خاطئة، هنا أيضا السرير مزود بمكتبة مفتوحة مميزة ..

3. خزانة أسفل السرير ..

Au Lit, ECUS ECUS غرفة نومأسرة نوم
ECUS

ECUS
ECUS
ECUS

سرير عملي جدا يناسب المساحات الضيقة والتي نحتاج فيها لمساحات تخزين ..

4. لمسة ريفية ..

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

تصميم على أسس الطراز الريفي، باستخدام الخشب الطبيعي ذو مظهر رائع وبتصميم تقليدي بسيط ورائع..

5. تصميم الأحلام ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم من الأحلام والقصص الخرافية، يشبه الحواديت وقصص الاطفال ذو تصميم نحاسي رائع مزود بستارة رائعة يتبع الطراز الريفي المميز ..

6. ألوان مبهجة ..

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

سرير من صنع أيدينا بأقل الامكانيات يتميز بألوانه المبهجة وتناسقه مع تصميم الغرفة ككل ..

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7. على الطراز الصناعي..

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

تصميم رائع لسرير ذو فكرة مبتكرة مزود  بدرجات سلالم بسيطة تصل بك لمكتب علوي، لتصنع لنفسك ركن خاص وتنجح في استغلال غرفتك بشكل متميز..

8. الفيروزي..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمحبي الأناقة والاختلاف، اختر تصميم سريرك بشكل أنيق ومصمم بنظام الكابتونيه وهو صاحب اجمل إطلالة كلاسيكية معاصر بملمس ناعم ..

9. بساطة ..

Exklusive Wohnung in Kraśno am Kysuca Fluss, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

لا حاجة لنا إلا بسرير بسيط ذو لون محايد واترك المجال لتصميم غرفتك يتألق بتفاصيل رائعة ومميزة ..

10. اصنعه بنفسك..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الصناديق القديمة وألواح الخشب القديمة اصنع سريرك الخاص، قم بتجهيزهم بشكل سليم وتثبيتهم واختيار مرتبة مريحة واستمتع بسرير مميز..

11. الجلد الطبيعي ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمحبي الأناقة اختر مثل هذا التصميم باستخدام الجلد الطبيعي لتمتلك سرير بظهر غني وأنيق..

12. قطع من المرايا ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدام بقايا المرايا وأضف لهم قطع فسفورية مميزة واصنع خلفية رائعة لسريرك واستغنى في هذا التصميم عن المسند ..

13. تصميم مميز..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بأقل الامكانيات صمم غرفتك بمزيج رائع بين الخشب والرمادي ليندمج السرير مع باقي تفاصيل الغرفة ..

14. لوحة فنية ..

Grey Owl Pixers غرفة نوم Green owl,owls,bird,wall mural,wallpaper,owls,bird,wall mural,wallpaper
Pixers

Grey Owl

Pixers
Pixers
Pixers

أضف سرير بتصميم بسيط ذو ألوان محايدة جنبا إلى جنب لوحة فنية رائعة من اختيارك وعلى ذوقك الخاص..

15. البساطة لا مثيل لها ..

Малогабаритная квартира ЖК "Ласточкино гнездо", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА غرفة نوم Grey
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

البساطة وجمالها وأناقتها لا مثيل لها، خط من الإضاءة الموضعية كافية لتصميم سريرك بشكل رائع ومثالي..

16. الكلاسيكية عنوان الفخامة ..

master bedroom niche pr غرفة نوم خشب Blue masterbedroom,space,french,sofa,scale
niche pr

master bedroom

niche pr
niche pr
niche pr

لمحبي الأناقة والفخامة والباحثين عن التفاصيل الأنيقة أضف لغرفتك سرير كلاسيكي مزود بأريكة ناعمة بألوان زاهية جميلة ..

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