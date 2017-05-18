12 تراس ستجعلك تعشق تناول الطعام في الهواء الطلق

في الفناء الداخلي للمنزل أو في الحديقة أو داخل الشقة؛ لا يهم المكان تحديدًا وإنما المهم حقًا هو تواجد هذا الفراغ الذي يحقق لنا التمتع بالجمال من حولنا و يسمح للمنزل بتنفس الهواء المنعش مع توافر الشكل الطبيعي الجميل.. بالطبع نتحدث عن التراس.

بعض التراسات في المنازل نجد أنها حققت الفائدة المرجوة منها وبعضها يتم إهماله وعدم استخدامه حتى يحتاج منا بعض الاهتمام وإعادة الإحياء.

وسواء كنت تمتلك تراسًا قديمًا وتريد تحديثه أو تفكر في تصميم تراس في منزلك الجديد فإنه سيكون من المفيد حقًا أن تشاهد هؤلاء ال12 تراس الذين جمعناهم لك في هذا الموضوع ليكونوا بمثابة دليل لما يجب أن يكون عليه التراس وليشجعوك على امتلاك هذا الفراغ الهام والحيوي في منزلك: