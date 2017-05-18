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12 تراس ستجعلك تعشق تناول الطعام في الهواء الطلق

آية علم الدين آية علم الدين
VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
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في الفناء الداخلي للمنزل أو في الحديقة أو داخل الشقة؛ لا يهم المكان تحديدًا وإنما المهم حقًا هو تواجد هذا الفراغ الذي يحقق لنا التمتع بالجمال من حولنا و يسمح للمنزل بتنفس الهواء المنعش مع توافر الشكل الطبيعي الجميل.. بالطبع نتحدث عن التراس.

بعض التراسات في المنازل نجد أنها حققت الفائدة المرجوة منها وبعضها يتم إهماله وعدم استخدامه حتى يحتاج منا بعض الاهتمام وإعادة الإحياء.

وسواء كنت تمتلك تراسًا قديمًا وتريد تحديثه أو تفكر في تصميم تراس في منزلك الجديد فإنه سيكون من المفيد حقًا أن تشاهد هؤلاء ال12 تراس الذين جمعناهم لك في هذا الموضوع ليكونوا بمثابة دليل لما يجب أن يكون عليه التراس وليشجعوك على امتلاك هذا الفراغ الهام والحيوي في منزلك:

1- الطراز المغربي مع الأرضية الخشبية الداكنة والأثاث الملون والوسائد المريحة

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture حديقة
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

وبالطبع مع بعض الأشجار الخضراء لتوفر لنا الانتعاش والمتعة البصرية وكمال الاستجمام.

2- المقصورة في الحديقة من الخشب الطبيعي للحماية من أشعة الشمس القوية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وبالطبع نستكمل جمال المكان بأثاث من الخيزران مع بعض الشجيرات و الأضواء الصغيرة التي توفر لنا جلسات ممتعة مع الأصدقاء في ليالي الصيف.

3- الطراز التبسيطي عندما يكون التراس في الفناء الخارجي

Soho Penthouse, SA-DA Architecture SA-DA Architecture بلكونة أو شرفة
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

يتميز الطراز التبسيطي بقلة التفاصيل والاعتماد على أبسط الألوان وقطع الأثاث مما يجعله مناسبًا للتراسات التي تقع في الأفنية الخارجية من المنازل، وهنا نجد أن المصمم قد اختار اللون الأبيض مع جلسة بسيطة مبنية من الخرسانة مع طاولة صغيرة وشزلونج للاسترخاء في الهواء الطلق.

4- حوائط زجاجية لمنظر بانورامي رائع

Telegraph Hill, Feldman Architecture Feldman Architecture بلكونة أو شرفة
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

إذا كان المنزل مطلًا على منظر جمالي جيد في الخارج فإنه من الرائع أن نستغل هذا الأمر ونحيط التراس بالحوائط الزجاجية التي توفر لنا التمتع بالمنظر البانورامي للخارج والتي تحمي المنزل أيضًا من الأتربة والرياح والتقلبات الجوية.

5- صناديق النباتات الخرسانية مع مقعد الاسترخاء

Soho Penthouse, SA-DA Architecture SA-DA Architecture بلكونة أو شرفة
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

في هذا المنزل يقع التراس على السطح العلوي للمنزل، فنجد استغلال المساحة في إحاطتها بصناديق النباتات الخرسانية القصيرة والتي تصنع شكلًا جميلًا مع السيراميك الأبيض في الأرضية و شزلونج للاسترخاء.

6- الأرجوحة خير ما تضع في التراس لمتعة أكبر

Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Mascarenhas Arquitetos Associados

Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados

في هذا التراس المفتوح على المنظر الطبيعي الرائع نجد أن المصمم قد وضع الأرجوحة ذات التصميم الاستوائي من خشب الخيزران مع البرجولة الخشبية فوقها و 3 مقاعد للاسترخاء على حمام السباحة.

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7- أشكال وأحجام مختلفة للأرائك

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

أما هنا فنجد التصميم قد اعتمد على التنوع في أحجام الأرائك وأشكاله، فنجد الأريكة المستديرة والمزودة بجزء ذو مسند وجزء آخر بلا مساند، وفي المنتصف نجد مقعدين من البامبو حول منضدة مستديرة لتناول الإفطار في الصباح وسط الورود ذات الألوان الجميلة المتنوعة.

8- برجولة خشبية تقليدية مع أعمدة بيضاء

Casa ED, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

في هذا التراس العصري البسيط نجد الاعتماد الأساسي على البرجولة الخشبية التقليدية مع تكعيبة العنب فوقها والتي تصنع شكلًا جماليًا كلاسيكيًا ومع الأعمدة البيضاء ذوات التيجان البسيطة و الأرضية الرخامية نجد أن البساطة مع التقليدية قد تصنع تراسًا مريحًا ومحببًا.

9- برجولة خشبية مرتفعة مع كنبة كبيرة

Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras بلكونة أو شرفة
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras

Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras

أما هنا فنجد الأعمدة الخشبية ذات القطاع المربع العريض و المرتفعة بارتفاع دول كامل و التي تحمل عريشة خشبية، أما أسفل هذه العريشة نجد الكنبة الكبيرة التي تكاد تشبه السرير و من حولها الحشائش الخضراء والشجيرات المتنوعة.

10- كرسي ذو شكل مميز

Casa SM04, WRKSHP arquitectura/urbanismo WRKSHP arquitectura/urbanismo بلكونة أو شرفة جرانيت Grey
WRKSHP arquitectura/urbanismo

WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo
WRKSHP arquitectura/urbanismo

لماذا لا يكون الأمر المميز في تصميم التراس الخاص بك هو كرسي متأرجح على شكل بيضة من الخوص البني اللون المعلق في السقف، ولكن لتحقيق هذا العنصر الجميل لابد أن نتأكد من احتواء التراس الخاص بنا على المساحة الكافية لهذا المقعد بشكل آمن للاستخدام.

11- الأرضية الخشبية المميزة قد تكون هي كل ما تحتاجه

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

مع الكنبة الخشبية و النباتات في الصناديق الخاصة بها في الجوانب، ومع الفتحات العلوية التي تسمح للضوء أن يكون أشكالًا مميزة على الأثاث بالطبع سيخلف لنا تراس مختلف.

12- تراس السطح.. ليس هناك ما هو أجمل

Rosedale Residence, KUBE architecture KUBE architecture مسبح
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

بالطبع لايوجد ما هو أجمل من استغلال الطبيعة الجميلة المحيطة بطريقة مزدوجة عن طريق وضع التراس على بشكل مميز على الواجهة التي تطل على المنظر الطبيعي الجميل، وهنا نجد التراس في السطح حيث يمكن للتراس أن يطل بشكل أكبر على الطبيعة، ومع الطاولة الكبيرة والمقاعد يمكن لكل أفراد الأسرة والأصدقاء تناول الطعام وسط هذا المنظر الجمالي الرائع.

وللمزيد من أفكار التراس يمكنك أن تجدها هنا في 10 أفكار لتصميم شرفتك بشكل جديد وبأقل الإمكانيات

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