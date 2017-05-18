12 تراس ستجعلك تعشق تناول الطعام في الهواء الطلق

في الفناء الداخلي للمنزل أو في الحديقة أو داخل الشقة؛ لا يهم المكان تحديدًا وإنما المهم حقًا هو تواجد هذا الفراغ الذي يحقق لنا التمتع بالجمال من حولنا و يسمح للمنزل بتنفس الهواء المنعش مع توافر الشكل الطبيعي الجميل.. بالطبع نتحدث عن التراس.
بعض التراسات في المنازل نجد أنها حققت الفائدة المرجوة منها وبعضها يتم إهماله وعدم استخدامه حتى يحتاج منا بعض الاهتمام وإعادة الإحياء.
وسواء كنت تمتلك تراسًا قديمًا وتريد تحديثه أو تفكر في تصميم تراس في منزلك الجديد فإنه سيكون من المفيد حقًا أن تشاهد هؤلاء ال12 تراس الذين جمعناهم لك في هذا الموضوع ليكونوا بمثابة دليل لما يجب أن يكون عليه التراس وليشجعوك على امتلاك هذا الفراغ الهام والحيوي في منزلك:
وبالطبع مع بعض الأشجار الخضراء لتوفر لنا الانتعاش والمتعة البصرية وكمال الاستجمام.
وبالطبع نستكمل جمال المكان بأثاث من الخيزران مع بعض الشجيرات و الأضواء الصغيرة التي توفر لنا جلسات ممتعة مع الأصدقاء في ليالي الصيف.
يتميز الطراز التبسيطي بقلة التفاصيل والاعتماد على أبسط الألوان وقطع الأثاث مما يجعله مناسبًا للتراسات التي تقع في الأفنية الخارجية من المنازل، وهنا نجد أن المصمم قد اختار اللون الأبيض مع جلسة بسيطة مبنية من الخرسانة مع طاولة صغيرة وشزلونج للاسترخاء في الهواء الطلق.
إذا كان المنزل مطلًا على منظر جمالي جيد في الخارج فإنه من الرائع أن نستغل هذا الأمر ونحيط التراس بالحوائط الزجاجية التي توفر لنا التمتع بالمنظر البانورامي للخارج والتي تحمي المنزل أيضًا من الأتربة والرياح والتقلبات الجوية.
في هذا المنزل يقع التراس على السطح العلوي للمنزل، فنجد استغلال المساحة في إحاطتها بصناديق النباتات الخرسانية القصيرة والتي تصنع شكلًا جميلًا مع السيراميك الأبيض في الأرضية و شزلونج للاسترخاء.
في هذا التراس المفتوح على المنظر الطبيعي الرائع نجد أن المصمم قد وضع الأرجوحة ذات التصميم الاستوائي من خشب الخيزران مع البرجولة الخشبية فوقها و 3 مقاعد للاسترخاء على حمام السباحة.
أما هنا فنجد التصميم قد اعتمد على التنوع في أحجام الأرائك وأشكاله، فنجد الأريكة المستديرة والمزودة بجزء ذو مسند وجزء آخر بلا مساند، وفي المنتصف نجد مقعدين من البامبو حول منضدة مستديرة لتناول الإفطار في الصباح وسط الورود ذات الألوان الجميلة المتنوعة.
في هذا التراس العصري البسيط نجد الاعتماد الأساسي على البرجولة الخشبية التقليدية مع تكعيبة العنب فوقها والتي تصنع شكلًا جماليًا كلاسيكيًا ومع الأعمدة البيضاء ذوات التيجان البسيطة و الأرضية الرخامية نجد أن البساطة مع التقليدية قد تصنع تراسًا مريحًا ومحببًا.
أما هنا فنجد الأعمدة الخشبية ذات القطاع المربع العريض و المرتفعة بارتفاع دول كامل و التي تحمل عريشة خشبية، أما أسفل هذه العريشة نجد الكنبة الكبيرة التي تكاد تشبه السرير و من حولها الحشائش الخضراء والشجيرات المتنوعة.
لماذا لا يكون الأمر المميز في تصميم التراس الخاص بك هو كرسي متأرجح على شكل بيضة من الخوص البني اللون المعلق في السقف، ولكن لتحقيق هذا العنصر الجميل لابد أن نتأكد من احتواء التراس الخاص بنا على المساحة الكافية لهذا المقعد بشكل آمن للاستخدام.
مع الكنبة الخشبية و النباتات في الصناديق الخاصة بها في الجوانب، ومع الفتحات العلوية التي تسمح للضوء أن يكون أشكالًا مميزة على الأثاث بالطبع سيخلف لنا تراس مختلف.
بالطبع لايوجد ما هو أجمل من استغلال الطبيعة الجميلة المحيطة بطريقة مزدوجة عن طريق وضع التراس على بشكل مميز على الواجهة التي تطل على المنظر الطبيعي الجميل، وهنا نجد التراس في السطح حيث يمكن للتراس أن يطل بشكل أكبر على الطبيعة، ومع الطاولة الكبيرة والمقاعد يمكن لكل أفراد الأسرة والأصدقاء تناول الطعام وسط هذا المنظر الجمالي الرائع.
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