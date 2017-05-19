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أحدث صيحات الديكور الحديثة تجدها في هذا المنزل المبهر

shereen gouda shereen gouda
Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS بلكونة أو شرفة
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عالم التصميم الداخلي يتميز بأنه يتجدد بصفة دائمة، ولكي تواكب أحدث هذه الصيحات يجب عليك متابعة أكثر التصاميم العالمية تألقاً وإبهاراً، وبمتابعة مشاريع هوميفاي سيكون لك السبق في التعرف على احدث صيحات الديكور هذا العام وكل عام.

اليوم سوف نطرح أبرز صيحات الديكور في عام 2017 من خلال عرض منزل مبهر سوف يكون مصدر الإلهام الأساسي لكل من هو على صدد تصميم منزل الاحلام، حيث استطاع المصمم المبدع فيه تحقيق كل معالم الأناقة وتنفيذ الفكر المبتكر الحديث لكي يصل إلى نتيجة غاية في التألق، دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المنزل المذهل معاً.

نقشات جريئة في الأرضيات

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة الميديا
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

اعتدنا رؤية النقشات المتنوعة في الأقمشة أو ورق الحائط، حيث أن وجود هذه الأنماط يخلق أجواء حيوية ومميزة ويكسر رتابة التصميم، وكان ينطبق هذا المبدأ على مختلف الأنماط، ولكن الجديد الآن هو إمكانية انفراد الأرضيات بأنماط جريئة حيث تعد هي الخلفية المبهجة الأساسية، مما يجعل الفراغ أكثر جرأة  وتميزاً. كما نلاحظ هنا فور رؤيتنا غرفة المعيشة هذه ينتابنا شعور بالذهول والانبهار من رونق الفراغ المتميز، و السر وراء  هذا الانطباع هو وجود أرضيات جريئة تلفت الأنظار من شدة أناقتها.

لون واحد جريء بجانب ألوان محايدة

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة الميديا
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

مما لاشك فيه تعد الألوان هي من المتغيرات الأساسية في كل عام، وبالتحديد في مجال التصميم الداخلي، فهي أسرع وسيلة لترك انطباع محدد، سوى غرفة جريئة أم غرفة هادئة وناعمة في تصميمها، ومن خلال ألوان هذه الغرفة قام المصمم بترك بصمة مختلفة فيها اتزان بين لون دافئ وشبابي مع ألوان محايدة هادئة لكي تكون النتيجة غرفة شبابية جريئة ولكن تتسم أيضاً بالأناقة والرقي.

ألوان محايدة في غرفة النوم

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة نوم
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

أصبحت الألوان المحايدة بين البيج والرمادي الهادئ هي الأكثر رواجاً في غرفة النوم بالتحديد، وإن تواجدت بعض الألوان الأخرى تكون بنسب ضئيلة منحصرة في الإكسسوارات وبدرجات هادئة أيضاً، وهذا بالرغم من أنه يبدو اختيار غريب بعض الشيء إلا أن من مميزاته أنك سوف تتمكن من تغيير طابع الغرفة كلياً بين الحين والآخر عند تغيير الإكسسوارات فقط.

لا تقيد بسيمترية في غرف النوم الثانوية

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة نوم
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

اعتدنا رؤية الحائط الخلفي للسرير بسيمترية مطلقة، ولكن المصممين العالميين الآن تحرروا من هذا التقيد في الغرف الثانوية، ولكن مع الإحتفاظ برونق التصميم المتناسق.

حائط السرير ذو تصميم متكامل

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة نوم
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

تصميم الحائط الخلفي للسرير يفضل أن يكون متكاملاً ولا يتجزأ ليبدو أكثر أناقة وعصرية في غرف النوم الأساسية، زنلاحظ الحتفاظ بمكانة السيمترية في هذه الغرفة على عكس غرف النوم الثانوية.

وحدة التلفاز المتخفية

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة نوم
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

وحدة التلفاز في غرفة النوم عليها أن تكون متخفية وذات تصميم ناعم، فظهورها أثبت أنه يستهلك من مساحة غرفة النوم بصورة سلبية.

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الرخام هو بطل تصميم الحمام

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS حمام
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

في الحمام قام المصممين بالاستغناء تماماً عن السيراميك وقاموا باستبداله بالرخام الراقي ذو الطابع الهادئ لكي يجمع بين الفخامة والحداثة.

اندماج المطبخ المفتوح مع غرفة الطعام غير التقليدية

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS بلكونة أو شرفة
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

أثاث غير تقليدي يتسم بالبساطة والحداثة مع مسطحات لامعة لترك بصمة فاخرة.

ألوان موحدة وإكسسوارات بلون مميز

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS حمام
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

شهدت ألوان الحمامات الجريئة في الأعوام الماضية رواجاً كبيراً من حيث الدمج الجريء بين درجات وخامات مختلفة مع تداخل بسيط مع الألوان المحايدة، ولكن تتجه الصيحة الآن نحو الأوان الموحدة الهادئة مثل ما نرى هنا بين اللون الأبيض والرمادي، ليكون سمة الحمام الأساسية هي الهدوء والبساطة مع الخامات الفاخرة.

خامات فاخرة في الحمام

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS حمام
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

لا ينحصر اختيار المصمم نحو الرخام فقط، بل قام باختيار وحدات الحوض أيضاً بخامة خشبية ذات طلاء لامع ومسطح عاكس لكي تترك بصمة من الفخامة والرفاهية.

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