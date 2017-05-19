أحدث صيحات الديكور الحديثة تجدها في هذا المنزل المبهر

عالم التصميم الداخلي يتميز بأنه يتجدد بصفة دائمة، ولكي تواكب أحدث هذه الصيحات يجب عليك متابعة أكثر التصاميم العالمية تألقاً وإبهاراً، وبمتابعة مشاريع هوميفاي سيكون لك السبق في التعرف على احدث صيحات الديكور هذا العام وكل عام.
اليوم سوف نطرح أبرز صيحات الديكور في عام 2017 من خلال عرض منزل مبهر سوف يكون مصدر الإلهام الأساسي لكل من هو على صدد تصميم منزل الاحلام، حيث استطاع المصمم المبدع فيه تحقيق كل معالم الأناقة وتنفيذ الفكر المبتكر الحديث لكي يصل إلى نتيجة غاية في التألق، دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المنزل المذهل معاً.
اعتدنا رؤية النقشات المتنوعة في الأقمشة أو ورق الحائط، حيث أن وجود هذه الأنماط يخلق أجواء حيوية ومميزة ويكسر رتابة التصميم، وكان ينطبق هذا المبدأ على مختلف الأنماط، ولكن الجديد الآن هو إمكانية انفراد الأرضيات بأنماط جريئة حيث تعد هي الخلفية المبهجة الأساسية، مما يجعل الفراغ أكثر جرأة وتميزاً. كما نلاحظ هنا فور رؤيتنا غرفة المعيشة هذه ينتابنا شعور بالذهول والانبهار من رونق الفراغ المتميز، و السر وراء هذا الانطباع هو وجود أرضيات جريئة تلفت الأنظار من شدة أناقتها.
مما لاشك فيه تعد الألوان هي من المتغيرات الأساسية في كل عام، وبالتحديد في مجال التصميم الداخلي، فهي أسرع وسيلة لترك انطباع محدد، سوى غرفة جريئة أم غرفة هادئة وناعمة في تصميمها، ومن خلال ألوان هذه الغرفة قام المصمم بترك بصمة مختلفة فيها اتزان بين لون دافئ وشبابي مع ألوان محايدة هادئة لكي تكون النتيجة غرفة شبابية جريئة ولكن تتسم أيضاً بالأناقة والرقي.
أصبحت الألوان المحايدة بين البيج والرمادي الهادئ هي الأكثر رواجاً في غرفة النوم بالتحديد، وإن تواجدت بعض الألوان الأخرى تكون بنسب ضئيلة منحصرة في الإكسسوارات وبدرجات هادئة أيضاً، وهذا بالرغم من أنه يبدو اختيار غريب بعض الشيء إلا أن من مميزاته أنك سوف تتمكن من تغيير طابع الغرفة كلياً بين الحين والآخر عند تغيير الإكسسوارات فقط.
اعتدنا رؤية الحائط الخلفي للسرير بسيمترية مطلقة، ولكن المصممين العالميين الآن تحرروا من هذا التقيد في الغرف الثانوية، ولكن مع الإحتفاظ برونق التصميم المتناسق.
تصميم الحائط الخلفي للسرير يفضل أن يكون متكاملاً ولا يتجزأ ليبدو أكثر أناقة وعصرية في غرف النوم الأساسية، زنلاحظ الحتفاظ بمكانة السيمترية في هذه الغرفة على عكس غرف النوم الثانوية.
وحدة التلفاز في غرفة النوم عليها أن تكون متخفية وذات تصميم ناعم، فظهورها أثبت أنه يستهلك من مساحة غرفة النوم بصورة سلبية.
في الحمام قام المصممين بالاستغناء تماماً عن السيراميك وقاموا باستبداله بالرخام الراقي ذو الطابع الهادئ لكي يجمع بين الفخامة والحداثة.
أثاث غير تقليدي يتسم بالبساطة والحداثة مع مسطحات لامعة لترك بصمة فاخرة.
شهدت ألوان الحمامات الجريئة في الأعوام الماضية رواجاً كبيراً من حيث الدمج الجريء بين درجات وخامات مختلفة مع تداخل بسيط مع الألوان المحايدة، ولكن تتجه الصيحة الآن نحو الأوان الموحدة الهادئة مثل ما نرى هنا بين اللون الأبيض والرمادي، ليكون سمة الحمام الأساسية هي الهدوء والبساطة مع الخامات الفاخرة.
لا ينحصر اختيار المصمم نحو الرخام فقط، بل قام باختيار وحدات الحوض أيضاً بخامة خشبية ذات طلاء لامع ومسطح عاكس لكي تترك بصمة من الفخامة والرفاهية.