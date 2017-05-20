9 أفكار مذهلة لتزيين جدار مطبخك

جدار المطبخ من أكثر الأشياء ظهوراً و تأثيراً في الشكل العام و التصميم الخاص بالمطبخ و يكون هو العامل المؤثر في تحديد شخصية الديكور فيه و مدى جماله أو قبحه و لأننا نعلم مدى حرصك أن يكون مطبخك دائماً في حالة تألق فإننا في هوميفاي نقدم لكم 9 أفكار نموذجية يمكنك الاستعانة بها في تصميم مطبخ يليق بأحلامك و طموحاتك و يبهر كل ضيوفك ..
إليكم التفاصيل
استخدام اللون الأبيض له مميزات عدة ما بين اضفاء الرحابة على المطبخ و ما بين تقبله لأي عناصر مساعدة و اكسسوارات من أي نوع يأتي استخدامه في المطبخ من الأفكار الرائعة التي يمكن أن تضاعف شعورك بمساحته و كذلك من الناحية الجمالية أنه يقبل الملصقات أفضل من كثير من الألوان الأخرى ، هنا مثلاً قمنا بوضع ملصقات من الفينيل على جدار أبيض بالكامل و كانت النتيجة مبهرة ، لاحظ شكل الملصق الذي على شكل رف للأطباق و كيف يبدو رائعاً
خروجاً عن المألوف فإنك تستطيع أن تصمم مطبخك بعيداً عن الحائط بقدر بسيط يسمح بمرور أكثر من شخص من حوله و تلك الحالة تكون رائعة في المنازل التي توجد فيها مساحة كبيرة و حاجة ليكون المطبخ بعيداً عن الجدار مثل تهيئة ممر أو طريق للشرفة أو الغرف مثلما نلاحظ هنا
استخدام أكثر من مكون في جدار المطبخ له أثر كبير على إثراء الديكور فيه، لاحظ التفاعل بين الخشب و بين البلاط المتداخل في ألوانه كيف صنعا شخصية مستقلة للمطبخ و جعلا فيه لمسة جمالية بالرغم من صغر مساحته
الجدران الزجاجية تساعدك على الخروج من حالة الانغلاق التي تكون في المطبخ اثناء اعدادك لأي وجبة أو مشروب خصوصاً في لحظات التأمل التي تحتاجها و أنت مجهد بعد يوم عمل شاق، لذا فإن اختيار جدران زجاجية مطلة على الخارج تجعل من المطبخ مشرقاً و تجعله كأنه في الهواء الطلق مما يضيف عليه مزيداً من المتعة
الخشب من أكثر المواد الطبيعية تأثيراً في المطابخ أو في الجدران عموماً فما بالك باننا سوف نستخدم الخشب في كل تفاصيل المطبخ ، سيكون المشهد بديعاً و متألقاً كما نرى و لكن علينا أن نأخذ حذرنا من أن يكون الخشب غير مقاوم للماء أو ضعيف أو غير مدهون باللون المناسب لباقي تصميم منزلك
الفينيل مبهج و يقبل أن يطبع عليه أي شكل طبيعي أو صور حقيقية لأي من المدن أو الأشخاص و غيرها، لذا فإن استخدامه في مطبخك و على جدرانه يضمن لك تحفة فنية تستطيع تجديدها وفقما تريد
بخط اليد يمكنك أن تكتب عبارات تساعدك على حالة نفسية أفضل مثل كلمات التحفيز و الترحيب و سيكون لها أثر رائع خصوصاً لو كنت تستقبل ضيوفك أو حتى أثرها عليك أن تشعر أن ترى كلماتك المحفزة و عباراتك المأثورة أمامك دائماً
الألوان المتداخلة في البلاط تجعل من المطبخ مبهج و مفعم بالحياة لذا يمكن في المساحات الصغيرة أن تستخدم الألوان المرسومة يدوياً على البلاط أو الصناعية مثل الزليج الشهير و الذي يجعل حائط المطبخ حتى لو كان صغيراً مليئاً بالتفاصيل غير المزعجة
كن جريئاً في استخدام الألوان و المكونات التي تراها مناسبة لذوقك و شخصيتك و لكن احرص على أن يكون الشكل النهائي مقبولاً و غير مزعج للعين و ثق في اختياراتك و نعدك أن تكون النتيجة مبهرة للجميع