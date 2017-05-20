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9 أفكار مذهلة لتزيين جدار مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
High Gloss Open Plan Kitchen, Schmidt Kitchens Barnet Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige
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جدار المطبخ من أكثر الأشياء ظهوراً و تأثيراً في الشكل العام و التصميم الخاص بالمطبخ و يكون هو العامل المؤثر في تحديد شخصية الديكور فيه و مدى جماله أو قبحه و لأننا نعلم مدى حرصك أن يكون مطبخك دائماً في حالة تألق فإننا في هوميفاي نقدم لكم 9 أفكار نموذجية يمكنك الاستعانة بها في تصميم مطبخ يليق بأحلامك و طموحاتك و يبهر كل ضيوفك ..

إليكم التفاصيل

1- جدار أبيض و ملصقات من الفينيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام اللون الأبيض له مميزات عدة ما بين اضفاء الرحابة على المطبخ و ما بين تقبله لأي عناصر مساعدة و اكسسوارات من أي نوع يأتي استخدامه في المطبخ من الأفكار الرائعة التي يمكن أن تضاعف شعورك بمساحته و كذلك من الناحية الجمالية أنه يقبل الملصقات أفضل من كثير من الألوان الأخرى ، هنا مثلاً قمنا بوضع ملصقات من الفينيل على جدار أبيض بالكامل و كانت النتيجة مبهرة ، لاحظ شكل الملصق الذي على شكل رف للأطباق و كيف يبدو رائعاً

2- بعيداً عن الحائط

High Gloss Open Plan Kitchen Schmidt Kitchens Barnet مطبخ MDF Beige ​Modern Contemporary design High Gloss Kitchen Design
Schmidt Kitchens Barnet

High Gloss Open Plan Kitchen

Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet
Schmidt Kitchens Barnet

خروجاً عن المألوف فإنك تستطيع أن تصمم مطبخك بعيداً عن الحائط بقدر بسيط يسمح بمرور أكثر من شخص من حوله و تلك الحالة تكون رائعة في المنازل التي توجد فيها مساحة كبيرة و حاجة ليكون المطبخ بعيداً عن الجدار مثل تهيئة ممر أو طريق للشرفة أو الغرف مثلما نلاحظ هنا

3- بلاط في وسط خليط من المواد

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

استخدام أكثر من مكون في جدار المطبخ له أثر كبير على إثراء الديكور فيه، لاحظ التفاعل بين الخشب و بين البلاط المتداخل في ألوانه كيف صنعا شخصية مستقلة للمطبخ و جعلا فيه لمسة جمالية بالرغم من صغر مساحته

4- جدران زجاجية

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

الجدران الزجاجية تساعدك على الخروج من حالة الانغلاق التي تكون في المطبخ اثناء اعدادك لأي وجبة أو مشروب خصوصاً في لحظات التأمل التي تحتاجها و أنت مجهد بعد يوم عمل شاق، لذا فإن اختيار جدران زجاجية مطلة على الخارج تجعل من المطبخ مشرقاً و تجعله كأنه في الهواء الطلق مما يضيف عليه مزيداً من المتعة

5- عالم خشبي

LOFT PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali مطبخ
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

الخشب من أكثر المواد الطبيعية تأثيراً في المطابخ أو في الجدران عموماً فما بالك باننا سوف نستخدم الخشب في كل تفاصيل المطبخ ، سيكون المشهد بديعاً و متألقاً كما نرى و لكن علينا أن نأخذ حذرنا من أن يكون الخشب غير مقاوم للماء أو ضعيف أو غير مدهون باللون المناسب لباقي تصميم منزلك

6- فنون الفينيل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الفينيل مبهج و يقبل أن يطبع عليه أي شكل طبيعي أو صور حقيقية لأي من المدن أو الأشخاص و غيرها، لذا فإن استخدامه في مطبخك و على جدرانه يضمن لك تحفة فنية تستطيع تجديدها وفقما تريد 

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7- بخط اليد

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design مطبخ
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

بخط اليد يمكنك أن تكتب عبارات تساعدك على حالة نفسية أفضل مثل كلمات التحفيز و الترحيب و سيكون لها أثر رائع خصوصاً لو كنت تستقبل ضيوفك أو حتى أثرها عليك أن تشعر أن ترى كلماتك المحفزة و عباراتك المأثورة أمامك دائماً

8- رسوم فنية يدوية

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

الألوان المتداخلة في البلاط تجعل من المطبخ مبهج و مفعم بالحياة لذا يمكن في المساحات الصغيرة أن تستخدم الألوان المرسومة يدوياً على البلاط أو الصناعية مثل الزليج الشهير و الذي يجعل حائط المطبخ حتى لو كان صغيراً مليئاً بالتفاصيل غير المزعجة

9- جرأة

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

كن جريئاً في استخدام الألوان و المكونات التي تراها مناسبة لذوقك و شخصيتك و لكن احرص على أن يكون الشكل النهائي مقبولاً و غير مزعج للعين و ثق في اختياراتك و نعدك أن تكون النتيجة مبهرة للجميع 

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