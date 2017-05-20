9 أفكار مذهلة لتزيين جدار مطبخك

استخدام اللون الأبيض له مميزات عدة ما بين اضفاء الرحابة على المطبخ و ما بين تقبله لأي عناصر مساعدة و اكسسوارات من أي نوع يأتي استخدامه في المطبخ من الأفكار الرائعة التي يمكن أن تضاعف شعورك بمساحته و كذلك من الناحية الجمالية أنه يقبل الملصقات أفضل من كثير من الألوان الأخرى ، هنا مثلاً قمنا بوضع ملصقات من الفينيل على جدار أبيض بالكامل و كانت النتيجة مبهرة ، لاحظ شكل الملصق الذي على شكل رف للأطباق و كيف يبدو رائعاً