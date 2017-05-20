كيف تجدد حديقتك دون ميزانية

جميعنا يرغب في مكان بمنزله يروح فيه عن نفسه و يستجمع فيه قواة و هدوئه النفسي و ليس هناك أروع من أن تمتلك حديقة في حدود منزلك تمدك بكل هذا السحر ، و لكن قد تحتاج لأموال طائلة لتعيد الرونق و الجمال المطلوب لحديقتك و تكون الظروف غير سانحة لذلك من الناحية المادية في الوقت الحالي.
لذا يقدم لنا هوميفاي اليوم مجموعة مميزة من الافكار المؤثرة في تجديد شكل و استخدامات حديقتك بدون تكاليف تذكر و بأقل الميزانيات المادية التي يمكن أن تتخليها عن طريق إعادة التدوير و استخدام بعض المكونات بطرق مبتكرة ..
لو كان لديك قطع خشبية مهملة و لا ترغب في استخدامها أو كانت في أثاث قديم بالي و كنت توشك أن تتخلص منه، يمكنك أن تفكك كل ذلك الخشب و تقطعه لقطع متساوية و تقوم بطلائه بلون مبهج و تجمعه بواسطة المسامير و الغراء بشكل أريكة كبيرة تتسع للجميع كما نرى
بنفس الفكرة الماضية و لكننا سنقوم بتجميع الصناديق المهملة المصنوعة من الخشب و نقوم بتنعيمها و تلميعها بواسطة الصنفرة و الورنيش قم نجمعها بهذا الشكل تماماً الذي في الصورة لتصنيع كنبة بها عجلات عن طريق جعل القوائم و الالواح الخاصة بالصناديق في الجزء الطولي من الأريكة و الاجزاء الباقية المنتصبة في مسند اليد ثم نقوم بتثبيت العجلات في أسفلها من أربعة جوانب و سيكون لديك أرييكة قادرة على التنقل بسهولة بلا تكاليف مالية تقريباً
هل فكرت يوماً في الأجولة – شوال- التي تكون تحمل الدقيق أو الأرز فلماذا لا تفكر في استخداماه بدلاً من القائها في سلة المهملات ، يمكنك تنظيفها و تعطيرها ثم تحشوها بالكرات الفلين أو بالقطن وفقاً لميزانيتك و سيكون لديك أحجام مختلفة و أشكال متنوعة بميزانية قليلة في الحديقة
استخدام الشموع من أقل التكاليف التي يمكن أن تتخيلها سواء من ناحية الطاقة حيث أنها لا تستهلك كهرباء و من ناحية السعر أيضاً فإن سعرها أرخص بكثير من لمبة ليد طويلة العمر ، و لكن شكلها أحلى و استخدامها مبهج في الليل خصوصاً لو قمت بتعليقها في أقفاص أو برطمانات في الشجر لديك ستعطي شكلاً مميزاً
و لو لمرة في الفصل الواحد يمكنك استئجار أخصائي نباتات يقم بزراعة النباتات و الزهور لديك و تتكفل أنت بالاعتناء بها وريها طوال الفصل حتى يعود مرة أخرى و يضيف لها لمسته المتخصصة و بالتالي ستوفر راتب لعامل الحديقة بشكل شهري و سيكون لديك الخبرة بعدها لتقوم انت بكل هذا العمل بنفسك
اطارات السيارات ( الكاوتش) يمكن أن يكون مسوراً لحديقتك و للمر الرئيسي بها عن طريق طلائه بألوان مبهجة و و تثبيته في الأرضيات و من ثم نقوم بوضع تربه النباتات فيه و نزرع فيه أجمل الزهور
بنفس فكرة الأخشاب التي رأيناها في البداية فبعد تهيئة الخشب القديم و تلوينه يمكنك أن تجمعه بنفس الطريقة – مسامير و غراء قوي- ليكون بمثابة تعريشة على حائط الحديقة تسمح بتسلق النبات عليها مما يعطي شكلاً طبيعياً مذهلاً
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الصناديق القديمة يمكنها أن تطلى و تلون بألوان مبهجة و توضع في وضع مائل و تثبت مع قاعدة صندوق مهيئة و منعمة لتكون كرسي مثل كراسي الشواطيء و المنتجعات المائلة حتى تستمع بلحظات مشمسة سعيدة و ساعات من التأمل و الهدوء
يمكنك أيضاً أن تجمع الخشب المهمل و القديم بتلك الطريقة المتدرجة و تضع عليها الزرع و الزهريات و الديكور و الشموع في مدخل الحديقة مما يعزز من قوة التصميم و يوحي بأنك قد قمت بتجديد شامل لمدخل الحديقة بأقل التكاليف الممكنة