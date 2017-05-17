المطبخ هو من أكثر الأماكن أهمية واستخدامًا في المنزل. فيه تجتمع العائلة للمحادثات السريعة ويدخله ضيوفك وأصدقائك عند تحضيرك للطعام والمشروبات. استشارة متخصص في تصميم المطابخ سيجعلك تقوم باستغلال مساحة المطبخ بأفضل طريقة ويجعل انتقالك بين الأسطح المختلفة أكثر انسيابية وعملية. في هذا المقال نقدم لك 15 فكرة يمكنك تطبيقها بنفسك في المطبخ، أو بالاستعانة بأحد للحصول على مطبخ بجودة أفضل.
أضف عدد من الأرفف التي تباع جاهزة للحصول على أماكن إضافية للتخزين ووضع الأغراض.
أضف قضبان حديدية لتعليق أدوات المطبخ والطاسات وكل ما يمكن تعليقة للوصول إليها بشكل أسرع وتتفادى الفوضى التي تحدث في الخزانات.
ليس هناك أفضل من مطبخ مضاء بشكل جيد ويساعدك على العمل براحة. يمكنك تطبيق ذلك عن طريق السماح لضوء الشمس بالدخول بإزالة الستائر أو توسيع النوافذ، وتثبيت وحدات إضاءة على مختلف المستويات وموزعة بشكل جيد.
من الطرق البسيطة لتجعل مطبخك يبدو رائعًا، تباين الألوان بين مختلف المستويات والعناصر.
حتى الملّاحة ومطحنة الفلفل يمكنها أن تشارك في ديكور المطبخ إذا اخترتها لتكون عصرية وملائمة لديكور المطبخ. يمكنك تحقيق ذلك بنفسك عن طريق تلوين زجاجتين بلون مطفي لإضافة جزء من شخصيتك إلى ديكور المطبخ.
غالبًا ما يميل الناس لعدم وضع أي مفروشات في المطبخ، ولكن يمكنك اختيار مشاية أنيقة تشارك في ديكور المطبخ وتكون مبطنة بمادة مانعة للإنزلاق وتحميها من البلل.
هل شقتك في الدور الأخير؟ انشئ مكانًا في السقف لنافذة تدخل الضوء وتمكنك من الاستمتاع بالنجوم وضوء القمر أثناء إعداد وجبة رومانسية!
من الطرق البسيطة وغير المطلفة لتجديد المطبخ هي تغيير مقابض الخزانات والأدراج.
لا شيء يضاهي إضافة حائط مميز ببلاط مزركش يكسر من ملل اللون الموحد لباقي المطبخ.
فكرة أخرى غير مكلفة وبسيطة هي إضافة بعض الأحجار أو الطوب لجزء من حائط المطبخ لإضافة المزيد من الدفئ والأناقة لديكور المطبخ.
إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة يمكنك الخروج عن التقليدية في أبواب الخزانات وإضافة باب أكورديون يغطي مساحة كبيرة.
البار يمكن ألا يستخدم فقط لتناول الوجبات والمشروبات ولكنه يمكن أن يكون سطح عمل إضافي للمطبخ، أو مكان لوضع خزانات أسفله أو تثبيت البوتجاز والحوض فيه.
لإضافة بعض المرح لمطبخك حوّل جانب من الحائط إلى سبورة ترسم عليها، تكتب طلبات الشهر، أو حتى لإضافة ملاحظات وجدول الوجبات أو وصفات طعامك المفضلة.
اليوم يوجد الكثير من الحلول الذكية والحيل المنظمة والموفرة للمساحة. حاول استغلال مساحات مطبخك بشكل ذكي بتطبيق بعضها.