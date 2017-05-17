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15 فكرة يمكنك تطبيقها بنفسك في المطبخ

ريم عوض ريم عوض
Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
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المطبخ هو من أكثر الأماكن أهمية واستخدامًا في المنزل. فيه تجتمع العائلة للمحادثات السريعة ويدخله ضيوفك وأصدقائك عند تحضيرك للطعام والمشروبات. استشارة متخصص في تصميم المطابخ سيجعلك تقوم باستغلال مساحة المطبخ بأفضل طريقة ويجعل انتقالك بين الأسطح المختلفة أكثر انسيابية وعملية. في هذا المقال نقدم لك 15 فكرة يمكنك تطبيقها بنفسك في المطبخ، أو بالاستعانة بأحد للحصول على مطبخ بجودة أفضل.

1- أرفف جاهزة

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

أضف عدد من الأرفف التي تباع جاهزة للحصول على أماكن إضافية للتخزين ووضع الأغراض.

2- تعليق الأدوات

Cozinha black, T+H arquitetura & interiores T+H arquitetura & interiores مطبخ
T+H arquitetura &amp; interiores

T+H arquitetura & interiores
T+H arquitetura &amp; interiores
T+H arquitetura & interiores

أضف قضبان حديدية لتعليق أدوات المطبخ والطاسات وكل ما يمكن تعليقة للوصول إليها بشكل أسرع وتتفادى الفوضى التي تحدث في الخزانات.

3- إضاءة جيدة

Mr & Mrs Wright Diane Berry Kitchens مطبخ breakfast bar,island,Alno kitchen,Diane berry kicthens,bar stools,ceiling extractor
Diane Berry Kitchens

Mr & Mrs Wright

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

ليس هناك أفضل من مطبخ مضاء بشكل جيد ويساعدك على العمل براحة. يمكنك تطبيق ذلك عن طريق السماح لضوء الشمس بالدخول بإزالة الستائر أو توسيع النوافذ، وتثبيت وحدات إضاءة على مختلف المستويات وموزعة بشكل جيد.

4- تباين الألوان

Kitchen GK Architects Ltd مطبخ
GK Architects Ltd

Kitchen

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

من الطرق البسيطة لتجعل مطبخك يبدو رائعًا، تباين الألوان بين مختلف المستويات والعناصر.

5- لمسة ديكور

metro grey Chalkhouse Interiors مطبخ خشب Grey handmade,kitchen,shaker,grey,island,lighting,oak,oak floor,larder
Chalkhouse Interiors

metro grey

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

حتى الملّاحة ومطحنة الفلفل يمكنها أن تشارك في ديكور المطبخ إذا اخترتها لتكون عصرية وملائمة لديكور المطبخ. يمكنك تحقيق ذلك بنفسك عن طريق تلوين زجاجتين بلون مطفي لإضافة جزء من شخصيتك إلى ديكور المطبخ.

6- مشّاية أنيقة

designer cool Chalkhouse Interiors مطبخ خشب Grey handmade,shaker,oak,painted,lights,shelves,larder,range cooker,stools,belfast sink
Chalkhouse Interiors

designer cool

Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors
Chalkhouse Interiors

غالبًا ما يميل الناس لعدم وضع أي مفروشات في المطبخ، ولكن يمكنك اختيار مشاية أنيقة تشارك في ديكور المطبخ وتكون مبطنة بمادة مانعة للإنزلاق وتحميها من البلل.

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7- فتحة سقف

The Slate House , Gundry & Ducker Architecture Gundry & Ducker Architecture مطبخ خشب White island kitchen roof light herringbone tongue and groove
Gundry &amp; Ducker Architecture

The Slate House

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

هل شقتك في الدور الأخير؟ انشئ مكانًا في السقف لنافذة تدخل الضوء وتمكنك من الاستمتاع بالنجوم وضوء القمر أثناء إعداد وجبة رومانسية!

8- مقابض الخزانات

Mr & Mrs McD, Raycross Interiors Raycross Interiors مطبخ Beige
Raycross Interiors

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

من الطرق البسيطة وغير المطلفة لتجديد المطبخ هي تغيير مقابض الخزانات والأدراج.

9- بلاط مزركش

Kuchnia w stylu patchwork, FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz مطبخ
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

لا شيء يضاهي إضافة حائط مميز ببلاط مزركش يكسر من ملل اللون الموحد لباقي المطبخ.

10- حائط حجري أو طوبي

Gallery House on Richmond Park, Elemental Architecture Elemental Architecture مطبخ
Elemental Architecture

Gallery House on Richmond Park

Elemental Architecture
Elemental Architecture
Elemental Architecture

فكرة أخرى غير مكلفة وبسيطة هي إضافة بعض الأحجار أو الطوب لجزء من حائط المطبخ لإضافة المزيد من الدفئ والأناقة لديكور المطبخ.

11- أبواب أوكورديون

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة يمكنك الخروج عن التقليدية في أبواب الخزانات وإضافة باب أكورديون يغطي مساحة كبيرة.

12- امتداد للبار

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

أضف امتدادًا للبار بطاولة إفطار صغيرة.

13- بار متعدد الاستخدامات

Cocina MInimalista , Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

البار يمكن ألا يستخدم فقط لتناول الوجبات والمشروبات ولكنه يمكن أن يكون سطح عمل إضافي للمطبخ، أو مكان لوضع خزانات أسفله أو تثبيت البوتجاز والحوض فيه.

14- سبورة حائط

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

لإضافة بعض المرح لمطبخك حوّل جانب من الحائط إلى سبورة ترسم عليها، تكتب طلبات الشهر، أو حتى لإضافة ملاحظات وجدول الوجبات أو وصفات طعامك المفضلة.

15- حلول تنظيمية

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

اليوم يوجد الكثير من الحلول الذكية والحيل المنظمة والموفرة للمساحة. حاول استغلال مساحات مطبخك بشكل ذكي بتطبيق بعضها.

شقة صغيرة ولكنها أنيقة وبتفاصيل مميزة
ما رقم الفكرة التي أعجبتك؟ شاركنا برأيك

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