المطبخ هو من أكثر الأماكن أهمية واستخدامًا في المنزل. فيه تجتمع العائلة للمحادثات السريعة ويدخله ضيوفك وأصدقائك عند تحضيرك للطعام والمشروبات. استشارة متخصص في تصميم المطابخ سيجعلك تقوم باستغلال مساحة المطبخ بأفضل طريقة ويجعل انتقالك بين الأسطح المختلفة أكثر انسيابية وعملية. في هذا المقال نقدم لك 15 فكرة يمكنك تطبيقها بنفسك في المطبخ، أو بالاستعانة بأحد للحصول على مطبخ بجودة أفضل.