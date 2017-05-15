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17 غرفة نوم لن يُقَدِر قيمتها سوى الكلاسيكيين!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
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رغم انتشار النمط العصري بشكل كبير مؤخرًا واتباع الكثيرين له في تصاميم منازلهم، إلا أن هذا لا ينفي وجود شريحة من النخبة يفضلون بل يعشقون كل ما هو كلاسيكي بضخامته وفخامته وأناقته البالغة.. ولهذه الفئة تحديدًا نقدم هذا المقال بما يضمه من 17 تصميم لـ غرف نوم فاخرة كلاسيكية 100%.. دعونا نبدأ الآن!  

1- كلاسيكية مفرطة تمثلت في أثاث أقرب إلى الأنتيكات من تألقه قد تخشى استخدامه من الأساس!

Lavelle King Wing Mansion Bed Brown ALARUS INTERIORS غرفة نومأسرة نوم
ALARUS INTERIORS

Lavelle King Wing Mansion Bed Brown

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

2- اللون الأسود وهيبة تضاف إلى غرفة النوم بسريرها الكلاسيكي الأنيق المحاط بأربعة أعمدة خشبية ذات تمويجات وانحناءات تخطف الأنظار

Bedroom MN Design غرفة نومأسرة نوم Black black,bedroom,interior designer,interior design,london,classic,contemporary
MN Design

Bedroom

MN Design
MN Design
MN Design

3- الكريستالات وغيرها من تلك الإكسسوارات القيمة هي مكملات أساسية لأي غرفة نوم كلاسيكية.. شاهد خلفية السرير البراقة وما تعكسه من ثريا فضية فاخرة

VARYAP MERIDIAN B_40, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. غرفة نوم
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

4- ما بين الكلاسيكية والعصرية صممت هذه الغرفة وقد نجحت خامة القطيفة في الوسائد والكرات النحاسية البراقة المتدلية على طرفي السرير في أن يجذبا الغرفة أكثر إلى النمط الديكوري الأول

Style and clever zoning, ArchiCGI ArchiCGI غرفة نوم
ArchiCGI

Style and clever zoning

ArchiCGI
ArchiCGI
ArchiCGI

5- تناقض كبير بين البساطة والفخامة عبرت عنه هذه الغرفة في صمتٍ شديد بتصميمها الداخلي المذهل.. وخلفية السرير المنقوشة برقتها قد أحدثت حقًا الفارق!

Интерьер индивидуального жилого дома для троих человек., Андреева Валентина Андреева Валентина غرفة نوم
Андреева Валентина

Андреева Валентина
Андреева Валентина
Андреева Валентина

6- الملكية، الفخامة، والضخامة.. هي أبرز السمات المميزة للأثاث الكلاسيكي وقد تحققت في هذه الغرفة

PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

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7- لأنها عنوانًا للفخامة تستخدم بشكل كبير في الأثاث الكلاسيكي بشكل عام وأثاث غرف النوم على وجه التحديد.. هي القطيفة بملمسها الناعم وانعكساتها المبهرة.. شاهد كيف غلفت مسند السرير وزادته قيمة وكذلك المقعد الذي يحتل الصدارة

Bed W- S/S 180 ALARUS INTERIORS غرفة نومأسرة نوم
ALARUS INTERIORS

Bed W- S/S 180

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

8- الجلد هو المنافس الأكبر للقطيفة في الأثاث الكلاسيكي ولكن الأخيرة تتفوق عليه بالعديد من السمات ورغم ذلك إلا أن مسند السرير هنا والذي يصل بتصميمه إلى السقف يبدو مذهلًا!

Дизайн квартиры в неоклассическом стиле , White & Black Design Studio White & Black Design Studio غرفة نوم
White &amp; Black Design Studio

White & Black Design Studio
White &amp; Black Design Studio
White & Black Design Studio

9- الفرش الكلاسيكي ذو الكرانيش والإضافات المذهبة لخلفية السرير أدخلا الغرفة إلى عالم الكلاسيكيات

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

10- نادرًا ما يستخدم البورسلين الأسود في جدران وأرضيات غرف النوم! راقب بتمعن ما أحدثه بإطلالة الغرفة

Bed W- S/S ALARUS INTERIORS غرفة نومأسرة نوم
ALARUS INTERIORS

Bed W- S/S

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

11- غرفة نوم كلاسيكية تختلف كثيرًا في تصميمها وكذلك ألوانها عما غيرها من الغرف.. فهي مغلفة برقة اللونين الأبيض والأخضر المينت بدرجته الفاتحة واللذان ساهما في تعزيز مساحتها نسبيًا ومع ذلك فهي تنعم ببعض التفاصيل العصرية

Квартира по ул. Новомостовая в Уфе, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة نوم
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

12- النقوش وحدها تستطيع أن تستقطب أي غرفة إلى النمط الكلاسيكي وهو ما فعلته هنا حيث سيطرت على غرفة النوم بالكامل

SAKURA KLASİK YATAK ODASI TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

13- غرفة نوم ملوكي يجذبنا إليها كثيرًا ذلك التاج الأبيض الضخم الذي يعلو مسند السرير وتنسدل منه الستائر الوردية بخامتها الشيفونية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

14- غرفة نوم فاخرة بتفاصيلها القيمة وديكوراتها الثرية

Kleopatra Avangarde Yatak Odası Takımı, Tarz Mobilya Tarz Mobilya غرفة نومأسرة نوم
Tarz Mobilya

Tarz Mobilya
Tarz Mobilya
Tarz Mobilya

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15- الأثاث المذهب والكلاسيكية وجهان لعملة واحدة بلا أدنى شك!

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

16- مسند السرير بنقوشه الساحرة، والثريا الذهبية، والمرآة ذات الإطار المزخرف.. لمسات تركت بصمتها المؤثرة في مظهر الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

17- انظر إلى تلك اللوحة التشكيلية الكبيرة التي تكسي جدار كامل على بعد خطوات من السرير.. فهي وحدها تأخذك لعصر ملوكي بعيد

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة نوم
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
شقة 90 متر جمعت بين الأصالة والحداثة

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