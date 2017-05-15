17 غرفة نوم لن يُقَدِر قيمتها سوى الكلاسيكيين!

رغم انتشار النمط العصري بشكل كبير مؤخرًا واتباع الكثيرين له في تصاميم منازلهم، إلا أن هذا لا ينفي وجود شريحة من النخبة يفضلون بل يعشقون كل ما هو كلاسيكي بضخامته وفخامته وأناقته البالغة.. ولهذه الفئة تحديدًا نقدم هذا المقال بما يضمه من 17 تصميم لـ غرف نوم فاخرة كلاسيكية 100%.. دعونا نبدأ الآن!
1- كلاسيكية مفرطة تمثلت في أثاث أقرب إلى الأنتيكات من تألقه قد تخشى استخدامه من الأساس!
7- لأنها عنوانًا للفخامة تستخدم بشكل كبير في الأثاث الكلاسيكي بشكل عام وأثاث غرف النوم على وجه التحديد.. هي القطيفة بملمسها الناعم وانعكساتها المبهرة.. شاهد كيف غلفت مسند السرير وزادته قيمة وكذلك المقعد الذي يحتل الصدارة
11- غرفة نوم كلاسيكية تختلف كثيرًا في تصميمها وكذلك ألوانها عما غيرها من الغرف.. فهي مغلفة برقة اللونين الأبيض والأخضر المينت بدرجته الفاتحة واللذان ساهما في تعزيز مساحتها نسبيًا ومع ذلك فهي تنعم ببعض التفاصيل العصرية