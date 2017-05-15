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شقة 90 متر جمعت بين الأصالة والحداثة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
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اليوم سوف نأخذكم إلى شقة في قلب روما مصممة على مساحة 90 متر مربع تجمع في تصميمها الداخلي وديكوراتها بين الأصالة والحداثة كما سنعرض لكم لاحقًا، الأحجار هي اللمسة المنتشرة بكل إنش فيها، وهي أيضًا السمة المميزة لها.. إلى حديثي الزواج فهذه الشقة بأجواءها الشاعرية مناسبة لكم تمامًا.. تعالوا نكتشف تفاصيلها الآن! 

البداية مع المطبخ

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO مطبخألواح المطبخ
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع المطبخ والذي جمع في تصميمه بين الحداثة والأصالة، الحداثة الممثلة في شكل الوحدات التخزينية التي تحتل جدار كامل من الأرضية إلى السقف والأصالة المستمدة من الأحجار التي تغلف الجزء الأكبر من جدرانه. 

يتميز المطبخ بالعديد من السمات الهامة أيضًا غير الحداثة والأصالة، كالعملية حيث يضم في ساحته مائدة لتناول الطعام تسع أكثر من ستة أفراد وبالتالي لا يحتاج قاطنوه لتأثيث غرفة كاملة منفصلة لتناول الطعام، وفي الوقت ذاته يتمتع المطبخ بإضاءة ساحرة وظيفية وجمالية تسمح لمستخدميه برؤية كافة أغراضه بوضوح وسهولة.

الجهة الأخرى من المطبخ

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO مطبخطاولات وكراسي
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

من هذه الزاوية يمكننا أن نرى بوضوح مائدة الجزيرة والتي تضم بداخلها الموقد ومجموعة أدراج كبيرة تسع المزيد من أدوات الطهي، كما يمكننا أن نرى أيضًا الجدار الحجري بفخامته والسقف الخشبي وما يزينه من إضاءة ساحرة.

المشهد من الخارج

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

المشهد من الخارج شاعري للغاية حيث أنه يركز على السفرة والأضواء الشاعرية ومدخلًا مصممًا من الجبس الأبيض المحاط بالأحجار من كل جانب.

المعيشة: الحجر يغمرها بالكامل

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة الملتيميدياديكورات واكسسوارات
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

ننتقل من المطبخ والسفرة إلى غرفة المعيشة التي لا تتكون إلا من أريكة باللون البيج مبطنة ومريحة ومزينة بوسائد من نفس اللون وطاولة تجمع بين خامتي الزجاج والحديد المطلي باللون الأسود. كما نرى بوضوح الغرفة محاطة بالأحجار بالكامل ويزينها سبوتات بسيطة لكنها تنجح في توزيع الإضاءة في جهات مختلفة رغم كونها ثابتة. 

منطقة الراحة

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة نومأسرة نوم
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

أما عن منطقة النوم فهي أشد بساطة من بقية الغرف، فهي مكونة من سرير كبير بتفاصيل بسيطة ووحدة أدراج تشكل مكتبًا وقتما أراد قاطني الغرفة يعلوها شاشة تلفاز متوسطة الحجم تغني عن الخروج للمعيشة. 

تتمتع القدرة بكم كافي من الضوء سواء الطبيعي أو الاصطناعي، والمتمثل في السبوتات الموزعة للأضواء بالجدار القريب من باب الغرفة أو النافذة المقابلة للسرير.

غرفة النوم من الخارج ومدخل الحمام

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

كما نرى في هذه الصورة.. الجدار الخارجي لغرفة النوم مذهل بأقل تقدير، فهو مكسي بأشكال مختلفة من الأحجار وإن اتفقت في الألوان إلى حد كبير ومع ذلك جميعهم يتناغم مع لون الباب وتصميمه، أما عن الأرضية التي تشكل مدخلًا للحمام، فهي رائعة حيث ترتفع عن الأرض قليلًا وتكسوها النقوش.  

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الحمام ومزيد من الأحجار والنقوش

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO حمامديكورات
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

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غرفة نوم ثانية

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة نومأسرة نوم
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

غرفة نوم ثانية بـ تصميم بسيط أيضًا وبنفس الألوان وإن اختلف التصميم بعض الشئ خصوصًا في الجدار الحجري الخلفي للسرير.. أن تعيش في غرفة كهذه يعني أنك ستحصل على حالة من الهدوء والسكينة لا تنتهي! 

إعادة هيكلة شقة 90 م² لتناسب حديثي الزواج

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