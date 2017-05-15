شقة 90 متر جمعت بين الأصالة والحداثة

اليوم سوف نأخذكم إلى شقة في قلب روما مصممة على مساحة 90 متر مربع تجمع في تصميمها الداخلي وديكوراتها بين الأصالة والحداثة كما سنعرض لكم لاحقًا، الأحجار هي اللمسة المنتشرة بكل إنش فيها، وهي أيضًا السمة المميزة لها.. إلى حديثي الزواج فهذه الشقة بأجواءها الشاعرية مناسبة لكم تمامًا.. تعالوا نكتشف تفاصيلها الآن!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع المطبخ والذي جمع في تصميمه بين الحداثة والأصالة، الحداثة الممثلة في شكل الوحدات التخزينية التي تحتل جدار كامل من الأرضية إلى السقف والأصالة المستمدة من الأحجار التي تغلف الجزء الأكبر من جدرانه.
يتميز المطبخ بالعديد من السمات الهامة أيضًا غير الحداثة والأصالة، كالعملية حيث يضم في ساحته مائدة لتناول الطعام تسع أكثر من ستة أفراد وبالتالي لا يحتاج قاطنوه لتأثيث غرفة كاملة منفصلة لتناول الطعام، وفي الوقت ذاته يتمتع المطبخ بإضاءة ساحرة وظيفية وجمالية تسمح لمستخدميه برؤية كافة أغراضه بوضوح وسهولة.
من هذه الزاوية يمكننا أن نرى بوضوح مائدة الجزيرة والتي تضم بداخلها الموقد ومجموعة أدراج كبيرة تسع المزيد من أدوات الطهي، كما يمكننا أن نرى أيضًا الجدار الحجري بفخامته والسقف الخشبي وما يزينه من إضاءة ساحرة.
المشهد من الخارج شاعري للغاية حيث أنه يركز على السفرة والأضواء الشاعرية ومدخلًا مصممًا من الجبس الأبيض المحاط بالأحجار من كل جانب.
ننتقل من المطبخ والسفرة إلى غرفة المعيشة التي لا تتكون إلا من أريكة باللون البيج مبطنة ومريحة ومزينة بوسائد من نفس اللون وطاولة تجمع بين خامتي الزجاج والحديد المطلي باللون الأسود. كما نرى بوضوح الغرفة محاطة بالأحجار بالكامل ويزينها سبوتات بسيطة لكنها تنجح في توزيع الإضاءة في جهات مختلفة رغم كونها ثابتة.
أما عن منطقة النوم فهي أشد بساطة من بقية الغرف، فهي مكونة من سرير كبير بتفاصيل بسيطة ووحدة أدراج تشكل مكتبًا وقتما أراد قاطني الغرفة يعلوها شاشة تلفاز متوسطة الحجم تغني عن الخروج للمعيشة.
تتمتع القدرة بكم كافي من الضوء سواء الطبيعي أو الاصطناعي، والمتمثل في السبوتات الموزعة للأضواء بالجدار القريب من باب الغرفة أو النافذة المقابلة للسرير.
كما نرى في هذه الصورة.. الجدار الخارجي لغرفة النوم مذهل بأقل تقدير، فهو مكسي بأشكال مختلفة من الأحجار وإن اتفقت في الألوان إلى حد كبير ومع ذلك جميعهم يتناغم مع لون الباب وتصميمه، أما عن الأرضية التي تشكل مدخلًا للحمام، فهي رائعة حيث ترتفع عن الأرض قليلًا وتكسوها النقوش.
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غرفة نوم ثانية بـ تصميم بسيط أيضًا وبنفس الألوان وإن اختلف التصميم بعض الشئ خصوصًا في الجدار الحجري الخلفي للسرير.. أن تعيش في غرفة كهذه يعني أنك ستحصل على حالة من الهدوء والسكينة لا تنتهي!