شقة 90 متر جمعت بين الأصالة والحداثة

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع المطبخ والذي جمع في تصميمه بين الحداثة والأصالة، الحداثة الممثلة في شكل الوحدات التخزينية التي تحتل جدار كامل من الأرضية إلى السقف والأصالة المستمدة من الأحجار التي تغلف الجزء الأكبر من جدرانه.

يتميز المطبخ بالعديد من السمات الهامة أيضًا غير الحداثة والأصالة، كالعملية حيث يضم في ساحته مائدة لتناول الطعام تسع أكثر من ستة أفراد وبالتالي لا يحتاج قاطنوه لتأثيث غرفة كاملة منفصلة لتناول الطعام، وفي الوقت ذاته يتمتع المطبخ بإضاءة ساحرة وظيفية وجمالية تسمح لمستخدميه برؤية كافة أغراضه بوضوح وسهولة.