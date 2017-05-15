إعادة هيكلة شقة 90 م² لتناسب حديثي الزواج

من خلال هذا المقال ستكتشف أنه لا داعي لتأثيث منزلك بالكثير من قطع الأثاث بقدر ما هو مهم أن تجلب فقط ما هو عملي ويفي بالغرض. فكل غرفة من غرف هذا المنزل مصممة بأقل ديكورات تذكر والتي تلائم بطبيعتها حياة فئة الشباب أو حديثي الزواج.. لنبدأ جولتنا بها الآن واجعلها مصدرًا لإلهامك بتفاصيلها البسيطة!
نبدأ جولتنا في هذا المنزل بمنطقة المعيشة والتي تتمتع بجلسة مثالية رغم العدد المحدود لقطع الأثاث كما هو واضح في الصورة. تتكون الغرفة من أريكة صغيرة تسع فردين أو ثلاثة بحد أقصى مصممة بشكل عصري وملمس ناعم نتيجة الخامة القطيفة التي تكسيها بالكامل.
تتميز تلك الأريكة بالوظيفية لأنها من الأثاث المرن الذي يتحول في لحظات لسرير مريح وبسيط فتشكل لك غرفة أخرى لاستراحة الضيوف وتستخدم عند الحاجة، ربما تلجأ إليها أنت أيضًا رغبة في الاستمتاع بمشاهدة إحدى الأفلام الشيقة وأنت مُمَدد عليها مع إضاءة خافتة وبعض المسليات التي لم يغفل مصمم الغرفة أهمية وجود طاولة صغيرة لها بجانب الأريكة جهة اليسار!
لابد أنك لاحظت في الصورة السابقة أن غرفة تناول الطعام ملحقة بنفس الساحة المخصصة للمعيشة والتي تستحوذ منها فقط على مساحة صغيرة نسبيًا حيث تقع على بعد خطوات قلائل من الأريكة. تتكون السفرة من طاولة مستديرة بيضاء اللون يحيط بها أربعة كراسي بنفس اللون جميعهم بلا مساند جانبية.
ولأن البساطة عنوان هذه الشقة، لم يلجأ المصمم لقطع الأثاث التي عادة ما تلتحق بالسفرة واستعان فقط ببوفيه خشبي صغير أو ربما هي وحدة أدراج تستخدم في العديد من الأغراض.
تصميم تلك الساحة بشكل عام يناسب بطبيعته فئة الشباب الذين هم غير متكلفين، يلجأون إلى ما هو ضروري فقط، فلا مكان لديكورات أو أثاث عديم الفائدة ببيوتهم وهو الفكر السائد منذ فترة بينهم!
لماذا تقتني اثنين من الأبواب التي قد تعيق الحركة بسلاسة بين غرف منزلك في الوقت الذي يمكنك فيه إزالة أحدهما تمامًا!؟ هنا لجأ المصمم لذلك الحل الذكي واقتنى فقط بابًا واحدًا لغرفة النوم الرئيسية لمنحها قدر كافي من الخصوصية، أما المطبخ فلا ضرورة لأن يكون لديه باب، بل انه أصبح من المعتاد مؤخرًا أن يكون مفتوحًا على المجال الحيوي للمنزل باعتباره جزء منه!
استعاض خبير التصميم عن باب المطبخ بمساحة علوية مضيئة مطبقة باحترافية وبلمسة جمالية كانت كفيلة بأن تمنح المطبخ إطلالة مبهرة تخطف أنظار زائريك بلا أدنى شك!
المطبخ صغير لكنه مصمم بشكل ذكي يناسب احتياجات فئة الشباب من حديثي الزواج ويفي بالغرض. يتمتع المطبخ بقدر كافي من التهوية والإضاءة الطبيعية والفضل في ذلك يرجع للنافذة المربعة التي تحتل الصدارة والمزينة بزجاج أزرق يزيد المطبخ سحرًا.
أما عن لون الخزانات، فقط جمع بين رقة الأبيض والأخضر المينت وهو أحد الألوان المريحة نفسيًا بشكل كبير وشائع الاستخدام للغاية هذا العام ليس فقط في المطابخ وإنما في أي غرفة بشكل عام.
لا مجال للتفاصيل المعقدة أو الأثاث الضخم.. فقط سرير خشبي بسيط هو بطل الرواية بغرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل.
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وأخيرًا، ننهي جولتنا في هذا المنزل مع الحمام والذي تتألق جدرانه وأرضيته بلمسات فريدة وكذلك وحدة الحوض والمرآة التي تكسي إحدى الجدران بالكامل فيكسبونه جميعًا شخصية مميزة.