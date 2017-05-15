إعادة هيكلة شقة 90 م² لتناسب حديثي الزواج

لابد أنك لاحظت في الصورة السابقة أن غرفة تناول الطعام ملحقة بنفس الساحة المخصصة للمعيشة والتي تستحوذ منها فقط على مساحة صغيرة نسبيًا حيث تقع على بعد خطوات قلائل من الأريكة. تتكون السفرة من طاولة مستديرة بيضاء اللون يحيط بها أربعة كراسي بنفس اللون جميعهم بلا مساند جانبية.

ولأن البساطة عنوان هذه الشقة، لم يلجأ المصمم لقطع الأثاث التي عادة ما تلتحق بالسفرة واستعان فقط ببوفيه خشبي صغير أو ربما هي وحدة أدراج تستخدم في العديد من الأغراض.

تصميم تلك الساحة بشكل عام يناسب بطبيعته فئة الشباب الذين هم غير متكلفين، يلجأون إلى ما هو ضروري فقط، فلا مكان لديكورات أو أثاث عديم الفائدة ببيوتهم وهو الفكر السائد منذ فترة بينهم!