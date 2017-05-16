أحدث صيحات الموضة في 2017

كل يوم هناك جديد في عالم الديكور الداخلي والعمارة، ولأننا مع هوميفاي نبحث عن ما هو أفضل لك، جمعنا لك أفضل وأقوى صيحات الديكور لعام 2017 لتضيف لمنزلك كل ما هو جميل ومميز وليتماشى مع الموضة العالمية، ولكن التساؤل الأهم هو كيف يمكننا أن نضيف لمسات تجعلنا منزلنا أجمل ويجمع صيحات الديكور الحديثة دون ان نستغنى عن كل عناصره، هو ما سنحاول أن نجد له حلول مبتكرة معا في هذا المقال .. نتمنى لكم قراءة ممتعة
من أكثر الألوان انتشارا في عام 2017 الأخضر بكل درجاته، بالإضافة لعناصر الطبيعة بطريقة مرسومة ومجسمة كالنباتات والشجيرات، أما عن الخامات الشريكة له في التصميم فأفضلها الجلود والأخشاب..
الأثاث الأسيوي والبسيط ياتي في مقدمة الاختيارات لعام 2017 ، يظهر الخشب كعنصر أساسي من جديد بألوانه وتاثيراته الطبيعية، وألوان الأبيض والأحمر والبرتقالي ..
اختيارات المنسوجات مفتوحة ومتنوعة في عام 2017، بألوان زاهية ومتداخلة وبنقوش مختلفة كتجميعة أقمشة بطريقة مبتكرة ..
لوحات مستوحاة من مشاهد حياتية بألوان جريئة مفعمة بالحياة، وذات احجام كبيرة وبخامات مختلفة..
استخدام الأحجار والمعادن والمنسوجات والجلود والزجاج، كل هذه المواد التشطيبية جاءت كاختيارات مختلفة ومتعددة أمام المصممين ..
الألوان الزاهية موجودة بقوة وبشكل رئيسي في غرف المعيشة والنوم، بدرجات الرمادي والأبيض مع الباستل بكل درجاته..
تعودنا على وجود البامبو كعنصر رئيسي في أثاث المناطق المفتوحة للمنزل، ولكن في عام 2017 تدخل البامبو في الأثاث الداخلي جنبا إلى جنب مع الديكورات الحديثة والاكسسوارات..
السجاد الكبير يعود بقوة لتغطية الأرضيات في عام 2017 بدلا من القطع الصغيرة وخاصة في الطراز الحديث..
الفنون المختلفة والمتنوعة في كل عناصر الأثاث الداخلي، كوحدات الإضاءة واللوحات بلمسات مميزة..
الطراز التبسيطي اتجاه عالمي لتوفير الموارد المادية، فيظهر بقوة كأحدث صيحات الموضة لتشجيع المستخدمين على ذلك، يتم الاستعانة بأقل عدد من العناصر في أضيق المساحات المتاحة..
الأرضيات الخشبية تظهر كبديل للرخام والبورسلين والسيراميك، وبتشكيل طبيعي أورجانيك غير منتظم..
DIY هي إحدى طرق التصميم فيها يتم إعادة التدوير لكل شئ وبكل الوسائل، سواء كانت مقاعد أو زجاجات بلاستيك وصناديق خشبية وصور قديمة..
اختيار الألوان يأتي على أساس التباين القوي في عام 2017، باليتات متنوعة تجمع بين الألوان التكاملية وتشكيلات ونقوش منسجمة ومتناغمة ..
وحدات الإضاءة تظهر ببساطة شديدة ومختلفة ويكتفي المصمم في عام 2017 باستخدام لمبات بسيطة شفافة ولا حاجة لغير ذلك ..
النحاس يظهر كنوع معدن أساسي بديلا للفضة والنيكل والاستانلس وخاصة في الطراز الكلاسيكي ..
الاسكندينافية تأتي كشريك لكل الأنماط التصميمية، حيث اشتهرت بالاستعانة بالألوان الجريئة والعناصر الديكورية المميزة والنقوش الهندسية المتنوعة..
الخطوط الناعمة للأثاث ظهرت بوضوح في الكلاسيكية والعصرية بعام 2017، والأشكال الهندسية الدائرية والزوايا المنحنية ..
الأثاث الكبير ذو الحجم المبالغ فيه يثبت نفسه في عالم 2017، وحدة او وحدتين من الأثاث ذو الحجم الكبير تكفي لإضفاء روح الموضة الحديثة على التصميم..
المنسوجات المغربية والألوان الساخنة ستحب أن تضيفها في ركن من منزلك ..
الأغطية الحديثة والستائر المميزة بنقوش هندسية منتظمة، وبألوان متباينة ومختلفة حتى وإن كان التصميم قائم بذاته فلمسة كهذه تضيف روح الموضة الحديثة لمنزلك ..
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