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أحدث صيحات الموضة في 2017

آية منير آية منير
Apartments, EU LISBOA EU LISBOA غرفة المعيشة
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كل يوم هناك جديد في عالم الديكور الداخلي  والعمارة، ولأننا مع هوميفاي نبحث عن ما هو أفضل لك، جمعنا لك أفضل وأقوى صيحات الديكور لعام 2017 لتضيف لمنزلك كل ما هو جميل ومميز وليتماشى مع الموضة العالمية، ولكن التساؤل الأهم هو كيف يمكننا أن نضيف لمسات تجعلنا منزلنا أجمل ويجمع صيحات الديكور الحديثة دون ان نستغنى عن كل عناصره، هو ما سنحاول أن نجد له حلول مبتكرة معا في هذا المقال .. نتمنى لكم قراءة ممتعة 

1. الأخضر والطبيعة ..

Oasis -Framed- Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Green Wallpaper,wallcovering,wallcoverings,mural,wallart,art,frame,gold,broderie,La Aurelia,Design,light
La Aurelia

Oasis -Framed- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

من أكثر الألوان انتشارا في عام 2017 الأخضر بكل درجاته، بالإضافة لعناصر الطبيعة بطريقة مرسومة ومجسمة كالنباتات والشجيرات، أما عن الخامات الشريكة له في التصميم فأفضلها الجلود والأخشاب..

2. الطراز الآسيوي…

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

الأثاث الأسيوي والبسيط ياتي في مقدمة الاختيارات لعام 2017 ، يظهر الخشب كعنصر أساسي من جديد بألوانه وتاثيراته الطبيعية، وألوان الأبيض والأحمر والبرتقالي ..

3. المنسوجات المنقوشة..

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

اختيارات المنسوجات مفتوحة ومتنوعة في عام 2017، بألوان زاهية ومتداخلة وبنقوش مختلفة كتجميعة أقمشة بطريقة مبتكرة ..

4. لوحات مفعمة بالحياة ..

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لوحات مستوحاة من مشاهد حياتية بألوان جريئة مفعمة بالحياة، وذات احجام كبيرة وبخامات مختلفة..

5. مواد تشطيبية مختلفة ..

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

استخدام الأحجار والمعادن والمنسوجات والجلود والزجاج، كل هذه المواد التشطيبية جاءت كاختيارات مختلفة ومتعددة أمام المصممين ..

6. ألوان زاهية..

Apartments, EU LISBOA EU LISBOA غرفة المعيشة
EU LISBOA

Apartments

EU LISBOA
EU LISBOA
EU LISBOA

الألوان الزاهية موجودة بقوة وبشكل رئيسي في غرف المعيشة والنوم، بدرجات الرمادي والأبيض مع الباستل بكل درجاته..

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7. البامبو مع الاكسسوارات ..

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

تعودنا على وجود البامبو كعنصر رئيسي في أثاث المناطق المفتوحة للمنزل، ولكن في عام 2017 تدخل البامبو في الأثاث الداخلي جنبا إلى جنب مع الديكورات الحديثة والاكسسوارات..

8. سجاد كبير..

homify غرفة المعيشة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

السجاد الكبير يعود بقوة لتغطية الأرضيات في عام 2017 بدلا من القطع الصغيرة وخاصة في الطراز الحديث..

9. فن مختلف ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الفنون المختلفة والمتنوعة في كل عناصر الأثاث الداخلي، كوحدات الإضاءة واللوحات بلمسات مميزة..

10. الطراز التبسيطي ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الطراز التبسيطي اتجاه عالمي لتوفير الموارد المادية، فيظهر بقوة كأحدث صيحات الموضة لتشجيع المستخدمين على ذلك، يتم الاستعانة بأقل عدد من العناصر في أضيق المساحات المتاحة..

11. الأرضيات الخشبية

Bolefloor Galerij, Bolefloor B.V. Bolefloor B.V. جدران
Bolefloor B.V.

Bolefloor B.V.
Bolefloor B.V.
Bolefloor B.V.

الأرضيات الخشبية تظهر كبديل للرخام والبورسلين والسيراميك، وبتشكيل طبيعي أورجانيك غير منتظم..

12. DIY ..

Contemporânea e de volumetria imponente, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

DIY هي إحدى طرق التصميم فيها يتم إعادة التدوير لكل شئ وبكل الوسائل، سواء كانت مقاعد أو زجاجات بلاستيك وصناديق خشبية وصور قديمة..

13. تباين قوي..

Fleur -Variation- Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Purple/Violet wallart,wallcovering,wallcoverings,wallpaper,flowers,floral,design,mural,walldesign,la aurelia
La Aurelia

Fleur -Variation- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

اختيار الألوان يأتي على أساس التباين القوي في عام 2017، باليتات متنوعة تجمع بين الألوان التكاملية وتشكيلات ونقوش منسجمة ومتناغمة ..

14. وحدات إضاءة بسيطة ..

NUD Cork, NUD Collection NUD Collection
NUD Collection

NUD Cork

NUD Collection
NUD Collection
NUD Collection

وحدات الإضاءة تظهر ببساطة شديدة ومختلفة ويكتفي المصمم في عام 2017 باستخدام لمبات بسيطة شفافة ولا حاجة لغير ذلك ..

15. نحاسيات ..

Shine Collection (15mm), Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Kährs Parkett Deutschland

Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland

النحاس يظهر كنوع معدن أساسي بديلا للفضة والنيكل والاستانلس وخاصة في الطراز الكلاسيكي ..

16. الاسكندينافية ..

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة sofa,armchairs,floor lamp,art,blue walls
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

الاسكندينافية تأتي كشريك لكل الأنماط التصميمية، حيث اشتهرت بالاستعانة بالألوان الجريئة والعناصر الديكورية المميزة والنقوش الهندسية المتنوعة..

17. خطوط ناعمة..

Hallway In:Style Direct الممر الحديث، المدخل و الدرج
In:Style Direct

Hallway

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الخطوط الناعمة للأثاث ظهرت بوضوح في الكلاسيكية والعصرية بعام 2017، والأشكال الهندسية الدائرية والزوايا المنحنية ..

18. أثاث ذو حجم كبير..

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

الأثاث الكبير ذو الحجم المبالغ فيه يثبت نفسه في عالم 2017، وحدة او وحدتين من الأثاث ذو الحجم الكبير تكفي لإضفاء روح الموضة الحديثة على التصميم..

19. روح المغرب العربي..

Willkommen Herbst - die neue Tischwäsche-Kollektion von Sander, Sander Tischwäsche Sander Tischwäsche غرفة السفرةديكورات واكسسوارات قماش Red
Sander Tischwäsche

Sander Tischwäsche
Sander Tischwäsche
Sander Tischwäsche

المنسوجات المغربية والألوان الساخنة ستحب أن تضيفها في ركن من منزلك ..

20. أغطية ومفروشات حديثة..

Traumhafte Schlafzimmer, 'zoeppritz since 1828' 'zoeppritz since 1828' غرفة نوم
&#39;zoeppritz since 1828&#39;

'zoeppritz since 1828'
&#39;zoeppritz since 1828&#39;
'zoeppritz since 1828'

الأغطية الحديثة والستائر المميزة بنقوش هندسية منتظمة، وبألوان متباينة ومختلفة حتى وإن كان التصميم قائم بذاته فلمسة كهذه تضيف روح الموضة الحديثة لمنزلك ..

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