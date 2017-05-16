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8 أشياء لا تفعلها في حمامك الصغير

آية منير آية منير
流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
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مساحة حمامك صغيرة ! إذن هي مشكلة بلا حل، هل تعتقد ذلك فعلا وتظن أنك من الصعب تصميمه بالشكل الأمثل وان تكن النتيجة فراغ يلبي كل احتياجاتك، هو ما سنحاول تغييره معك اليوم ولكن بطريقة مختلفة ، فقد تعودنا على ان نجد حلول تصميمه فقط ولكن اليوم سنطرح عليك 9 أشياء لا تفعلها مطلقا بحمامك الصغير لتتجنب الوقوع في اخطاء أو ازمات مستقبلية، بكل بساطة تجنبها وستندهش بالفارق الملموس في تصميمك للحمام الخاص بك ..

1. طلاء السقف بلون مختلف ..

Ciepłe wnętrza domu pod Krakowem, MONOstudio MONOstudio حمام
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

لا تختار لسقف حمامك لون مختلف عن باليتة الألوان المستخدمة بالتصميم، والأفضل على الإطلاق هو  الأبيض أو الدرجات الأولى من البيج، للحفاظ على التأثير البصري على العين والشعور بزيادة المساحة ..

2. أرضية موحدة ..

Mała łazienka w domu jednorodzinnym, Esteti Design Esteti Design حمام بلاط Brown
Esteti Design

Esteti Design
Esteti Design
Esteti Design

لا تستخدم أرضيات مختلفة في حمامك الصغير خاصة وإن كان لا يوجد حوض استحمام قدم او بانيو، فلا حاجة لك باستخدام أكثر من نوع واحد للأرضيات ..

3. الاستغناء عن غرفة الاستحمام ..

Bagno Casa Strippoli, Giuseppe Strippoli Designer Giuseppe Strippoli Designer حمام
Giuseppe Strippoli Designer

Giuseppe Strippoli Designer
Giuseppe Strippoli Designer
Giuseppe Strippoli Designer

لا تستغنى عن غرفة استحمامك ومن الأفضل اختيار الزجاج كحاجز خاص بها، هذه الخطوة تحافظ على نظافة حمامك ونظامه وبدونه ستواجه الكثير من الأزمات في حمامك ..

4. عدم استخدام ألوان جريئة ..

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık حمام
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

تظن أن مساحة حمامك الصغيرة تمنعك من اختيار ألوان جريئة لحمامك وإضافة لمسات جنونية خاصة بتصميمك، ولكن ننصحك بغير ذلك ..

5. تصميم واحد للجدران ..

03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura حمام
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

لا ننصحك باستخدام تصميم واحد لكل جدران الحمام، ولكن عليك اختيار مادة مختلفة لجدار واحد في الفراغ ستضيف الكثير من الأناقة في التصميم الخاص بك ..

6. المرايا ..

Diseño Baño, LUOVA Interiorismo LUOVA Interiorismo حمام
LUOVA Interiorismo

LUOVA Interiorismo
LUOVA Interiorismo
LUOVA Interiorismo

لا تستغنى عن المرايا في حمامك الصغير، فهي عامل رئيسي لزيادة المساحة البصرية لحمامك إلى جانب إضاءة قوية لتقوم بدورها على اكمل وجه..

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7. لا تترك جدران حمامك صامتة ..

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

لا تترك حمامك صامتة دون لوحات ديكورية أو اكسسوارات بسيطة لتضيف لمسة جمالية لمساحته الصغيرة..

8. الأبيض لا يكن اختيارك الوحيد ..

Apartamento LuPaBePe, 285au 285au حمام
285au

285au
285au
285au

لا يكن الأبيض اختيارك الوحيد للجدران والأرضيات وحتى قطع الأثاث، ولكن أضف النقوش المميزة والخامات المختلفة للحمام لتجعله مميزا عن غيره ولا تنس الخزانة في الحمام مهما كانت مساحته صغيرة..

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