8 أشياء لا تفعلها في حمامك الصغير

مساحة حمامك صغيرة ! إذن هي مشكلة بلا حل، هل تعتقد ذلك فعلا وتظن أنك من الصعب تصميمه بالشكل الأمثل وان تكن النتيجة فراغ يلبي كل احتياجاتك، هو ما سنحاول تغييره معك اليوم ولكن بطريقة مختلفة ، فقد تعودنا على ان نجد حلول تصميمه فقط ولكن اليوم سنطرح عليك 9 أشياء لا تفعلها مطلقا بحمامك الصغير لتتجنب الوقوع في اخطاء أو ازمات مستقبلية، بكل بساطة تجنبها وستندهش بالفارق الملموس في تصميمك للحمام الخاص بك ..