8 أشياء لا تفعلها في حمامك الصغير

مساحة حمامك صغيرة ! إذن هي مشكلة بلا حل، هل تعتقد ذلك فعلا وتظن أنك من الصعب تصميمه بالشكل الأمثل وان تكن النتيجة فراغ يلبي كل احتياجاتك، هو ما سنحاول تغييره معك اليوم ولكن بطريقة مختلفة ، فقد تعودنا على ان نجد حلول تصميمه فقط ولكن اليوم سنطرح عليك 9 أشياء لا تفعلها مطلقا بحمامك الصغير لتتجنب الوقوع في اخطاء أو ازمات مستقبلية، بكل بساطة تجنبها وستندهش بالفارق الملموس في تصميمك للحمام الخاص بك ..
لا تختار لسقف حمامك لون مختلف عن باليتة الألوان المستخدمة بالتصميم، والأفضل على الإطلاق هو الأبيض أو الدرجات الأولى من البيج، للحفاظ على التأثير البصري على العين والشعور بزيادة المساحة ..
لا تستخدم أرضيات مختلفة في حمامك الصغير خاصة وإن كان لا يوجد حوض استحمام قدم او بانيو، فلا حاجة لك باستخدام أكثر من نوع واحد للأرضيات ..
لا تستغنى عن غرفة استحمامك ومن الأفضل اختيار الزجاج كحاجز خاص بها، هذه الخطوة تحافظ على نظافة حمامك ونظامه وبدونه ستواجه الكثير من الأزمات في حمامك ..
تظن أن مساحة حمامك الصغيرة تمنعك من اختيار ألوان جريئة لحمامك وإضافة لمسات جنونية خاصة بتصميمك، ولكن ننصحك بغير ذلك ..
لا ننصحك باستخدام تصميم واحد لكل جدران الحمام، ولكن عليك اختيار مادة مختلفة لجدار واحد في الفراغ ستضيف الكثير من الأناقة في التصميم الخاص بك ..
لا تستغنى عن المرايا في حمامك الصغير، فهي عامل رئيسي لزيادة المساحة البصرية لحمامك إلى جانب إضاءة قوية لتقوم بدورها على اكمل وجه..
لا تترك حمامك صامتة دون لوحات ديكورية أو اكسسوارات بسيطة لتضيف لمسة جمالية لمساحته الصغيرة..
لا يكن الأبيض اختيارك الوحيد للجدران والأرضيات وحتى قطع الأثاث، ولكن أضف النقوش المميزة والخامات المختلفة للحمام لتجعله مميزا عن غيره ولا تنس الخزانة في الحمام مهما كانت مساحته صغيرة..
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