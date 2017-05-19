أخطاء شائعة عليك تجنبها عند تصميم البلكونة

المنزل المثالي لا يجب أن يحتوي على عدد غرف هائل أو مساحات كبيرة، بل من الممكن أن تكون أصغر المنازل هي أكثرهم جاذبية وتألق، والسر في التحقيق ذلك هو الاستغلال المثالي لكل ركن في المنزل واختيار ما يناسب وظيفة المكان، والشرفة تعد ضمن الفراغات التي تعكس ما إن كان تصميم المنزل ذو كفاءة عالية أم أنه صمم بعشوائية، فهو فراغ يعده الخبراء من أهم الغرف لما فيه من وقع على اتزان المنزل كله، ولكن البعض لا يدرك مدى أهميتها.

الشرفة هي نافذتك الوحيدة الى الاستمتاع بالهواء الطلق، فلم لا نستغل هذه الغرفة المذهلة حق استغلال ونقوم بتحويلها إلى جنة يلجأ إليها كل من يبحث عن الاسترخاء والهدوء بدلاً من تركها مساحة مهملة غير مؤهلة للاستخدام؟ كل ما عليك فعله لكي تحظى بهذه الفرصة الرائعة هو تجنب بعض أكبر الأخطاء الشائعة التي سوف نقوم بذكرها اليوم.