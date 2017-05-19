الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أخطاء شائعة عليك تجنبها عند تصميم البلكونة

shereen gouda shereen gouda
OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

المنزل المثالي لا يجب أن يحتوي على عدد غرف هائل أو مساحات كبيرة، بل من الممكن أن تكون أصغر المنازل هي أكثرهم جاذبية وتألق، والسر في التحقيق ذلك هو الاستغلال المثالي لكل ركن في المنزل واختيار ما يناسب وظيفة المكان، والشرفة تعد ضمن الفراغات التي تعكس ما إن كان تصميم المنزل ذو كفاءة عالية أم أنه صمم بعشوائية، فهو فراغ يعده الخبراء من أهم الغرف لما فيه من وقع على اتزان المنزل كله، ولكن البعض لا يدرك مدى أهميتها.

الشرفة هي نافذتك الوحيدة الى الاستمتاع بالهواء الطلق، فلم لا نستغل هذه الغرفة المذهلة حق استغلال ونقوم بتحويلها إلى جنة يلجأ إليها كل من يبحث عن الاسترخاء والهدوء بدلاً من تركها مساحة مهملة غير مؤهلة للاستخدام؟ كل ما عليك فعله لكي تحظى بهذه الفرصة الرائعة هو تجنب بعض أكبر الأخطاء الشائعة التي سوف نقوم بذكرها اليوم.

عدم التخطيط المسبق

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

ندرك جميعا جيدا ان تأجيل تصميم اي فراغ ما هو الا إلغاء المهمة كليا وتركها طي النسيان، والشرفة من أكثر الفراغات عرضة لهذا التأجيل طويل الأمد، ولكن نحن ندرك ان كثرة المهام تجعل الشرفة بمثابة المهمة الصعبة، ولكن لا يجب أن تكون مهمة التصميم صعبة، فكل ما عليك فعله هو التخطيط المسبق وتحقيق تصميم سهل المنال لا يحتاج الى ميزانية كبيرة، ويكون ذلك هو أفضل أسلوب واقعي. يدرك المصمم مدى أهمية الشرفة لذا نجد هنا مساحة غاية في الأناقة والدفء، والفضل يعود إلى التصميم المسبق.

انعدام وجود الالوان المبهجة

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

الطبيعة دائما ما تاتي بالوان متالقة ومبهجة فإن وجدت النباتات في الشرفة يكون من الطبيعي ان تكون محاطة بالوان مبهجة مستوحاة منها، لذا لا تبخل على نفسك بفراغ فيه كل الألوان المفضلة لديك، فإن الشرفة هي فرصتك الحقيقية لخلق فراغ فيه كل ما تحب بلا التقيد بقواعد او تقاليد.

إضاءة ضعيفة وغير مدروسة

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos بلكونة أو شرفة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

من العناصر التي قد تحول الشرفة من مكان ممل إلى آخر غاية في الأناقة والدفء هو الإهتمام بالإضاءة الليلية، فهذا لا يمنح فقط مشهد جمالي وإطلالة رائعة لكل من بداخل المنزل، بل أيضاً يحقق إمكانية استخدام الشرفة لتجمعات ليلية هادئة للأسرة والأصدقاء بعيداً للاستمتاع بالهواء الطلق.

اختيار أثاث غير عملي

Chill Out Urbano, Calleres - Architecture & Interior Design Calleres - Architecture & Interior Design بلكونة أو شرفة
Calleres – Architecture &amp; Interior Design

Chill Out Urbano

Calleres - Architecture & Interior Design
Calleres – Architecture &amp; Interior Design
Calleres - Architecture & Interior Design

عند اختيار الأثاث يقع البعض في خطأ اختيار أثاث الشرفة بناءاً على الشكل الجمالي فقط، ولكن علينا دائماً أن نضع في الحسبان أن تحتوي الشرفة على أثاث عملي يتحمل الرطوبة والحرارة وتغيرات المناخ المختلفة حتى لا تواجه ضرورة تغيير أثاث الشرفة بصفة دورية.

عدم تواجد عناصر من الطبيعة

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

الشرفة هي المساحة الأمثل لتواجد نبذة من الطبيعة لكي تستمتع بها في منزلك بصفة دائمة، لذا لا تبخل على نفسك بهذه الفرصة الرائعة، فمن الممكن أن تحول البلكونة إلى حديقة صغيرة من خلال بعض أواني متنوعة بين النباتات والزهور المختلفة.

تصميم الغرفة الداخلية المطلة على البلكونة كفراغ منفصل

Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura بلكونة أو شرفة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

عند البدء في تصميم المنزل دائما ما نقع في فخ وضع الشرفة في مرتبة ثانوية،ونتجاهل هذا الفراغ تماما ونترك أمر تصميمها الى محض الصدفة او في المراحل الأخيرة، فتكون النتيجة شرفة منفصلة تماما عن أجواء المنزل وبالتحديد الفراغ المجاور للشرفة، لذا يكون دائما افضل ان تصمم الشرفة بأسلوب متجانس ومتصل مع الفراغات المحيطة بها ان كنت تريد منزل متجانس في كل عناصره.

اهمال الجانب المرح من التصميم

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

الشرفة هي الغرفة التي يمكنك فيها التخلي عن جميع القواعد والتقاليد وتقوم باختيارات غير تقليدية من عناصر مختلفة تسبب لك السعادة، فقم باستغلال هذه الفرصة جيداً.

تعرف على مزيد من الأفكار الملهمة لتصميم شرفتك من خلال متابعة هوميفاي بصفة مستمرة.

15 فكرة لجزيرة المطبخ ستجعلك ترغب في امتلاكها بمنزلك
في رايك ما هي اكثر الاخطاء خطورة بينهم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً