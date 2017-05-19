أخطاء شائعة عليك تجنبها عند تصميم البلكونة

المنزل المثالي لا يجب أن يحتوي على عدد غرف هائل أو مساحات كبيرة، بل من الممكن أن تكون أصغر المنازل هي أكثرهم جاذبية وتألق، والسر في التحقيق ذلك هو الاستغلال المثالي لكل ركن في المنزل واختيار ما يناسب وظيفة المكان، والشرفة تعد ضمن الفراغات التي تعكس ما إن كان تصميم المنزل ذو كفاءة عالية أم أنه صمم بعشوائية، فهو فراغ يعده الخبراء من أهم الغرف لما فيه من وقع على اتزان المنزل كله، ولكن البعض لا يدرك مدى أهميتها.
الشرفة هي نافذتك الوحيدة الى الاستمتاع بالهواء الطلق، فلم لا نستغل هذه الغرفة المذهلة حق استغلال ونقوم بتحويلها إلى جنة يلجأ إليها كل من يبحث عن الاسترخاء والهدوء بدلاً من تركها مساحة مهملة غير مؤهلة للاستخدام؟ كل ما عليك فعله لكي تحظى بهذه الفرصة الرائعة هو تجنب بعض أكبر الأخطاء الشائعة التي سوف نقوم بذكرها اليوم.
ندرك جميعا جيدا ان تأجيل تصميم اي فراغ ما هو الا إلغاء المهمة كليا وتركها طي النسيان، والشرفة من أكثر الفراغات عرضة لهذا التأجيل طويل الأمد، ولكن نحن ندرك ان كثرة المهام تجعل الشرفة بمثابة المهمة الصعبة، ولكن لا يجب أن تكون مهمة التصميم صعبة، فكل ما عليك فعله هو التخطيط المسبق وتحقيق تصميم سهل المنال لا يحتاج الى ميزانية كبيرة، ويكون ذلك هو أفضل أسلوب واقعي. يدرك المصمم مدى أهمية الشرفة لذا نجد هنا مساحة غاية في الأناقة والدفء، والفضل يعود إلى التصميم المسبق.
الطبيعة دائما ما تاتي بالوان متالقة ومبهجة فإن وجدت النباتات في الشرفة يكون من الطبيعي ان تكون محاطة بالوان مبهجة مستوحاة منها، لذا لا تبخل على نفسك بفراغ فيه كل الألوان المفضلة لديك، فإن الشرفة هي فرصتك الحقيقية لخلق فراغ فيه كل ما تحب بلا التقيد بقواعد او تقاليد.
من العناصر التي قد تحول الشرفة من مكان ممل إلى آخر غاية في الأناقة والدفء هو الإهتمام بالإضاءة الليلية، فهذا لا يمنح فقط مشهد جمالي وإطلالة رائعة لكل من بداخل المنزل، بل أيضاً يحقق إمكانية استخدام الشرفة لتجمعات ليلية هادئة للأسرة والأصدقاء بعيداً للاستمتاع بالهواء الطلق.
عند اختيار الأثاث يقع البعض في خطأ اختيار أثاث الشرفة بناءاً على الشكل الجمالي فقط، ولكن علينا دائماً أن نضع في الحسبان أن تحتوي الشرفة على أثاث عملي يتحمل الرطوبة والحرارة وتغيرات المناخ المختلفة حتى لا تواجه ضرورة تغيير أثاث الشرفة بصفة دورية.
الشرفة هي المساحة الأمثل لتواجد نبذة من الطبيعة لكي تستمتع بها في منزلك بصفة دائمة، لذا لا تبخل على نفسك بهذه الفرصة الرائعة، فمن الممكن أن تحول البلكونة إلى حديقة صغيرة من خلال بعض أواني متنوعة بين النباتات والزهور المختلفة.
عند البدء في تصميم المنزل دائما ما نقع في فخ وضع الشرفة في مرتبة ثانوية،ونتجاهل هذا الفراغ تماما ونترك أمر تصميمها الى محض الصدفة او في المراحل الأخيرة، فتكون النتيجة شرفة منفصلة تماما عن أجواء المنزل وبالتحديد الفراغ المجاور للشرفة، لذا يكون دائما افضل ان تصمم الشرفة بأسلوب متجانس ومتصل مع الفراغات المحيطة بها ان كنت تريد منزل متجانس في كل عناصره.
الشرفة هي الغرفة التي يمكنك فيها التخلي عن جميع القواعد والتقاليد وتقوم باختيارات غير تقليدية من عناصر مختلفة تسبب لك السعادة، فقم باستغلال هذه الفرصة جيداً.
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