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5 مبادئ أساسية لتنعم بمدخل يتسم بأناقة دائمة

shereen gouda shereen gouda
Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
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أروقة  المنزل هي بمثابة بوابات إلى فراغات مختلفة، ومن الممكن أن يحمل هذا الفراغ الصغير كثير من الأفكار لكي تترك انطباع قوي عن مدى رحابة المنزل، ويتصدر مدخل المنزل لائحة هذه الفراغات لأهميته، فهو أول وآخر ما نمر فيه بصفة يومية، قد لا تدرك مدى وقعها القوي على إيقاع يومك ولكن الخبراء قاموا بتوضيح أن المدخل وحده من الممكن أن يؤثر على حالتك النفسية إيجابياً إن قمت بتوظيفها بكفاءة وأناقة عالية.

لأن أولى هدف موقع هوميفاي هو أن تنعم بحياة مليئة بالبهجة والراحة، نسعى دائماً لطرح حلول وأفكار الخبراء لتيسير المشاكل وخلق فرصة من كل عائق نقابله، واليوم سوف نعرض 5 مبادئ إن قمت بتنفيذها في مدخل منزلك سوف تكون النتيجة مذهلة.

1- أثاث وديكور بنسب مدروسة

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

إن كنت ترغب في مساحة مدخل تتسم بالرحابة والأناقة يجب عليك أولاً أن تقوم بدراسة المساحة واختيار الأثاث والديكور الذي لن يعيق الحركة،  واسهل وسيلة لذلك هو رفع أبعاد الفراغ وترك مساحة الممر فارغة و الاكتفاء بتزيين المساحات الجانبية المتناسبة مع المساحة، وأحذر أن تقع في فخ التأثيث المتزايد أو الأبعاد الضخمة.

2- فكر مبتكر في أسلوب تخزين الأغراض

GEODROBE, Herr Mandel Herr Mandel سلالم وأروقة شماعة ملابس
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

مما لا شك في نقتني بعض الأغراض التي قد نحتاجها بصفة يومية، وبالطبع أفضل فراغ لتخزينها هو مدخل المنزل لكي تكون في متناول الجميع بسهولة، ولكن علينا دائماً أن نضع شكل وأسلوب التخزين في اعتبارنا في أوائل مراحل التصميم، وذلك يتطلب معرفة احتياجاتك بالتحديد وخلق وحدات تخزين ملائمة لا تتعارض مع نظام وأناقة المدخل، بل وقد تضيف إلى جماله الكثير، ومن الرائع أن تصمم وحدة مميزة  لكي تبهر الجميع وتعبر عن شخصيتك.

3- توزيع مثالي لمساحة تخزين عملية

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

كما ذكرنا مسبقاً فإن المدخل في أغلب الأوقات يجب أن يحتوي على وحدة تخزين الأغراض المختلفة ولكن عليك أيضاً مراعاة شكل الوحدات لكي تناسب أشكال تخزين مختلفة، قد حقق المصمم هنا موازنة مثالية بين أساليب التخزين فتكون النتيجة وحدة متكاملة تضيف إلى أناقة وتميز المدخل.

4- عدم اهمال الإكسسوارات والجانب الجمالي

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

عند مراحل التصميم الأولية، في المدخل بالتحديد، دائماً ما يكون كل التركيز على الأثاث الضروري والوحدات التي توفر مساحة التخزين اللازمة، ونتجاهل تماماً أي اختيار سوف يقوم بتجميل الفراغ، ولكن جاءت نصيحة الخبراء لكي تنهي هذا الأسلوب السلبي في التصميم لكي لا تكون النتيجة فراغ كئيب يبعث طاقة سلبية في المنزل، وذلك من خلال تحديد ميزانية محددة لاختيار الإكسسوارات الأنيقة لتجميل المداخل دون التنازل عن الجانب العملي في التصميم، وكما نرى ينتهي الأمر بمدخل قمة في الأناقة والإبداع.

5- خلق توازن وترابط مريح بين العناصر

Hallway In:Style Direct الممر الحديث، المدخل و الدرج
In:Style Direct

Hallway

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

المدخل من أهم الفراغات التي يجب أن تحافظ فيها على الإتزان، ولكي تتوصل إلى نتيجة راقية وأنيقة مع الحفاظ على الوظائف المختلفة تكون أسهل وسيلة هي الحفاظ على السيميترية المريحة مع اختيار خامات وأقمشة تتسم بالنعومة والدفء.

تابع تصفح هذه المداخل الملهمة لمزيد من الأفكار العصرية حتى تتوصل إلى التصميم الذي يلائم ذوقك وشخصيتك.

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