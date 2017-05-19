5 مبادئ أساسية لتنعم بمدخل يتسم بأناقة دائمة

أروقة المنزل هي بمثابة بوابات إلى فراغات مختلفة، ومن الممكن أن يحمل هذا الفراغ الصغير كثير من الأفكار لكي تترك انطباع قوي عن مدى رحابة المنزل، ويتصدر مدخل المنزل لائحة هذه الفراغات لأهميته، فهو أول وآخر ما نمر فيه بصفة يومية، قد لا تدرك مدى وقعها القوي على إيقاع يومك ولكن الخبراء قاموا بتوضيح أن المدخل وحده من الممكن أن يؤثر على حالتك النفسية إيجابياً إن قمت بتوظيفها بكفاءة وأناقة عالية.
لأن أولى هدف موقع هوميفاي هو أن تنعم بحياة مليئة بالبهجة والراحة، نسعى دائماً لطرح حلول وأفكار الخبراء لتيسير المشاكل وخلق فرصة من كل عائق نقابله، واليوم سوف نعرض 5 مبادئ إن قمت بتنفيذها في مدخل منزلك سوف تكون النتيجة مذهلة.
إن كنت ترغب في مساحة مدخل تتسم بالرحابة والأناقة يجب عليك أولاً أن تقوم بدراسة المساحة واختيار الأثاث والديكور الذي لن يعيق الحركة، واسهل وسيلة لذلك هو رفع أبعاد الفراغ وترك مساحة الممر فارغة و الاكتفاء بتزيين المساحات الجانبية المتناسبة مع المساحة، وأحذر أن تقع في فخ التأثيث المتزايد أو الأبعاد الضخمة.
مما لا شك في نقتني بعض الأغراض التي قد نحتاجها بصفة يومية، وبالطبع أفضل فراغ لتخزينها هو مدخل المنزل لكي تكون في متناول الجميع بسهولة، ولكن علينا دائماً أن نضع شكل وأسلوب التخزين في اعتبارنا في أوائل مراحل التصميم، وذلك يتطلب معرفة احتياجاتك بالتحديد وخلق وحدات تخزين ملائمة لا تتعارض مع نظام وأناقة المدخل، بل وقد تضيف إلى جماله الكثير، ومن الرائع أن تصمم وحدة مميزة لكي تبهر الجميع وتعبر عن شخصيتك.
كما ذكرنا مسبقاً فإن المدخل في أغلب الأوقات يجب أن يحتوي على وحدة تخزين الأغراض المختلفة ولكن عليك أيضاً مراعاة شكل الوحدات لكي تناسب أشكال تخزين مختلفة، قد حقق المصمم هنا موازنة مثالية بين أساليب التخزين فتكون النتيجة وحدة متكاملة تضيف إلى أناقة وتميز المدخل.
عند مراحل التصميم الأولية، في المدخل بالتحديد، دائماً ما يكون كل التركيز على الأثاث الضروري والوحدات التي توفر مساحة التخزين اللازمة، ونتجاهل تماماً أي اختيار سوف يقوم بتجميل الفراغ، ولكن جاءت نصيحة الخبراء لكي تنهي هذا الأسلوب السلبي في التصميم لكي لا تكون النتيجة فراغ كئيب يبعث طاقة سلبية في المنزل، وذلك من خلال تحديد ميزانية محددة لاختيار الإكسسوارات الأنيقة لتجميل المداخل دون التنازل عن الجانب العملي في التصميم، وكما نرى ينتهي الأمر بمدخل قمة في الأناقة والإبداع.
المدخل من أهم الفراغات التي يجب أن تحافظ فيها على الإتزان، ولكي تتوصل إلى نتيجة راقية وأنيقة مع الحفاظ على الوظائف المختلفة تكون أسهل وسيلة هي الحفاظ على السيميترية المريحة مع اختيار خامات وأقمشة تتسم بالنعومة والدفء.
تابع تصفح هذه المداخل الملهمة لمزيد من الأفكار العصرية حتى تتوصل إلى التصميم الذي يلائم ذوقك وشخصيتك.