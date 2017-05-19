مطابخ ملهمة لمحبي الطوب اللبن

تصميم المطبخ أصبح يتضمن تنوع رائع من حيث الخامات والديكورات المختلفة، والأكثر ابتكارا هو ان دمج الأنماط المختلفة أصبح مجالا كبيرا يتيح للجميع خلق تصميمات مبدعة وفريدة من نوعها، فلم يعد هناك شكل محدد يجب اتباعه لمطبخ انيق، ومن أبرز الخامات التي دخلت المطبخ في الآونة الأخيرة هو الطوب الأحمر، وقد كان قديما يقتصر استخدامه في الطراز الريفي فقط، ولكن الآن تجرأ المصممون المبدعون في استخدامه مع مطابخ عصرية لتكون النتيجة مطابخ تجمع بين دفء النمط الريفي وبساطة النمط الحديث.

دعونا نكتفي بهذه المقدمة ونبدأ رحلة التعرف على بعض هذه المطابخ الرائعة