مطابخ ملهمة لمحبي الطوب اللبن

تصميم المطبخ أصبح يتضمن تنوع رائع من حيث الخامات والديكورات المختلفة، والأكثر ابتكارا هو ان دمج الأنماط المختلفة أصبح مجالا كبيرا يتيح للجميع خلق تصميمات مبدعة وفريدة من نوعها، فلم يعد هناك شكل محدد يجب اتباعه لمطبخ انيق، ومن أبرز الخامات التي دخلت المطبخ في الآونة الأخيرة هو الطوب الأحمر، وقد كان قديما يقتصر استخدامه في الطراز الريفي فقط، ولكن الآن تجرأ المصممون المبدعون في استخدامه مع مطابخ عصرية لتكون النتيجة مطابخ تجمع بين دفء النمط الريفي وبساطة النمط الحديث.
دعونا نكتفي بهذه المقدمة ونبدأ رحلة التعرف على بعض هذه المطابخ الرائعة
البعض يتجه إلى استخدام الطوب بنسب ضئيلة لتجنب خلق طابع قد يبدو أقرب إلى النمط الريفي، ولكن دعونا لا نغفل عن جمال استخدام الطوب كعنصر أساسي له وزنه في معادلة تصميم المطبخ، فهذا التصميم له رونق خاص يقدر محبي الفكر العريق الفراغات الدافئة.
الطوب اللبن في الاونة الاخيرة اصبح يتميز بتنوع من الخامات النهائية بدلا من خيار المسطح الخام فقط، مما ادى الى اشكال مختلفة تلائم شتى الأذواق والتصاميم، فمن الممكن أن يتحول الطوب إلى جدارية قمة في الاناقة إذا قمت باختيار اللون المناسب كما نرى هنا، فنلاحظ أن تواجد الطوب البيج كخلفية لوحدات المطبخ ذات اللون الأبيض الناصع خلق إتزاناً مبهراً وأبرز جمال الخزانات.
كما ذكرنا مسبقا فإن الطوب له اشكال وخامات مختلفة ولم يعد يقتصر على الاختيار الخام فقط، مما ادى ايضا الى امكانية دمج خامات الطوب اللبن المختلفة في نفس الفراغ، وقد تجرأ المصمم هنا على هذا الاختيار غير التقليدي لينتج عنه مطبخ غاية في الجمال والحداثة، فلابد وان ينبهر الجميع بهذا التصميم المبتكر.
هل فكرت يوما في تصميم مطبخ بسيط وعصري لكن ترددت لما في هذا النمط من افتقار لتفاصيل دافئة؟ لا يجب ان يقف هذا العائق بينك وبين النمط المفضل لديك بعد الآن، لأن مثل هذا التصميم ذو الفكر المبتكر هو الحل الأمثل، فقد أتاح هذا التصميم فرصة الاحتفاظ ببساطة المطبخ مع ترك بصمة قيمة من خلال بوابة مغطاة بتجليد الطوب الاحمر المميز، ولاحظ أن الوحدات تتسم بالبساطة المطلقة ومع ذلك فإن المطبخ يبدو قمة في الأناقة والرقي.
هل تدرك أن الطوب من الممكن ان يكون بديلا رائعا عن خزانات المطبخ الخشبية التقليدية؟ هذا التفضيل ينطبق بالتحديد على جزيرة المطبخ او البار، فنجد ان بجانب إعطاء المطبخ عراقة و جاذبية إلا ان هذا الاختيار يتميز ايضا بتوفير مبالغ طائلة.
من مميزات هذا التصميم هو امكانية استخدام الطوب اللبن كجزء من طاولة الجزيرة فقط أو استغلالها كوحدة تخزين، وهذه المرونة في الاستخدام لا نجدها في مثل هذه الخامات بسهولة.
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