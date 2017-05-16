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15 غرفة معيشة لمُحبي الكلاسيكية فقط

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Гостиная "Centro", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
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نحن اليوم نُسلط الضوء على أهم الغرف في منزلك، وهي غرفة المعيشة والتي تقضي فيها الأسرة معظم أوقتها، لذلك من المهم جدًا اختيار ألوان الأثاث والدهانات والمفروشات بعناية من أجل الحصول على غرفة  مريحة في الصباح وجلسة استرخاء في المساء بعد يوم عمل طول..

ويبدو هناك عدة أنماط مختلفة للتصميمات نتحدث اليوم عن النمط الكلاسيكي منهم، والذي يتميز بأناقته وفخامته.. ولذلك نعرض لك في هذا المقال 15 غرفة معيشة لمُحبي الكلاسيكية فقط.

1. القطيفة الناعمة وورق الحائط

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

القماشة القطيفة من القماشات الكلاسيكية الجميلة، تعطي لمسة ناعمة.. وهذه الغرفة استخدمت أريكتين من القماش القطيفة الرمادي، أرضية من الباركيه وسجادة رمادية ناعمة.. وعليها منضدة خشبية بيضاء بأدراج.

ستائر شيفون بيضاء مع ستائر قماشية رمادية ونجفة كلاسيكة بكؤوس تتدلى منها قطع كريستالية لامعة.

2. أناقة التفاصيل تكفي

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

أثاث بحجم كبير يتكون من أريكتين وكرسيين ومنضدة خشبية بالمنتصف، ألوان الأثاث فاتحة وبسيطة والأرضية من الباركيه البني، ونجفة كلاسكية ذهبية في السقف تتدلى بمنتصف الغرفة، وهي مشرقة بألوان دهانات فاتحة وتفاصيل فخمة رائعة.

3. جدران خشبية

homify غرفة المعيشة Multicolored
homify

homify
homify
homify

لمسات الجدران الخشبية تعطي دفء رائع للمكان، مع أريكة كبيرة من القطيفة الخضراء، ومنضدة خشبية مستديرة في المنتصف.. الإضاءة خافتة وهادئة من بيوت النور في السقف الخشبي، والديكورات بسيطة لا تسبب انذعاج، والأرضية من الباركيه مغطاه بسجادة قطيفة رمادية كبيرة.

4. مشرقة..!

Гостиная "Centro", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

جدران بيضاء وأرضية فاتحة تنشر النور في الغرفة وتجعلها مشرقة تمامًا.. تتكون من أريكة من القماش القطيفة باللون البترولي، وكراسي بيضاء مع الوسائد الملونة.. ومنضدة زجاجية شفافة صغيرة بالمنتصف.

ونجفة رائعة بالمنتصف على شكل شجرة التوت تنتهي فروعها بالثمرة، تعطي إطلالة مميزة للغرفة.

5. قطع أثاث كلاسيكية بألوان مختلفة

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة المعيشة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

أريكة سوداء.. وأخرى بنية.. وكرسي أحمر، ألوان مختلفة تجتمع في أثاث غرفة معيشة كلاسيكية رائعة.. مع سجادة بيج رائعة للمسة ناعمة تحت قدميك، ومنضدة خشبية صغيرة بالمنتصف.. 

ألوان فاتحة للدهانات على الجدران، مع نافذة صغيرة بستائر بيج فاتح، وطاولتين على جانبي الغرفة من الخشب بتضميم كلاسيكي جدًا يحملان فازات الزهور.

6. فخامة القصور

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

تصميم كلاسيكي رائع للنوافذ بفخامة القصور، أريكة كبيرة ثلاثية.. وكرسيين من القماش الأبيض، مع طاولتين من القماش القطيفة الأزرق للمسة ناعمة وجميلة، الألوان المستخدمة للدهانات مما يعطي إشراقة رائعة للغرفة.

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7. ألوان الباستيل الناعمة

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Blue
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

استخدام ألوان الباستيل يعطي نعومة وإطلالة مميزة لغرفة المعيشة، ولدينا هنا غرفة بألوان فاتحة الأبيض مع السماوي.. أريكة باللون السماوي، وأخرى بيضاء وكرسي ابيض مع منضدة خشبية صغيرة، وسجادة قطيفة بيضاء، ونجفة كلاسيكية بكؤوس بيضاء.

8. أثاث جلدي ولمسات مذهبة

APARTAMENTO CLÁSSICO, Apê 102 Arquitetura Apê 102 Arquitetura غرفة المعيشة
Apê 102 Arquitetura

Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura

الأثاث الجلدي ملك اللمسات الكلاسكية في هذه الغرفة مع الكراسي ذات اللمسات المذهبة.. وأريكة ثنائية من القماش الأسود، وفوتيه بنفسجي أنيق، ومنضدة زجاجية صغيرة بالمنتصف، مع سجادة بدرجات البني والبيج على الأرضية السيراميكية البيسطة.

9. بساطة وهدوء

Piccola Guest Manison, NOS Design NOS Design غرفة المعيشة
NOS Design

NOS Design
NOS Design
NOS Design

تفاصيل بسيطة جدًا بتصميمات بدائية وكلاسيكية للأثاث تجعل الغرفة في غاية الأناقة رغم بساطتها، وتتكون من أريكة قماشية قماشية خضراء مزدوجة وكرسي خشبي صغير.. ومكتبة خشبية عتيقة ولكنها أنيقة جدًا وبسيطة توفر العديد من المساحات التخزينية بالمكان.

10. سحر الألوان الداكنة

法蘭朵, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN غرفة المعيشة
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

إذا أردت استخدام ألوان داكنة للأثاث فختار معها ألوان فاتحة لدهانات الجدران، حتى تحد من قتامتها، وهنا لدينا أريكة باللون الكحلي الداكن من القطيفة، مع سجادة منقوشة وفاتحة وستائر بيج ومنضدة زجاجية بالمنتصف.

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