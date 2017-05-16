نحن اليوم نُسلط الضوء على أهم الغرف في منزلك، وهي غرفة المعيشة والتي تقضي فيها الأسرة معظم أوقتها، لذلك من المهم جدًا اختيار ألوان الأثاث والدهانات والمفروشات بعناية من أجل الحصول على غرفة مريحة في الصباح وجلسة استرخاء في المساء بعد يوم عمل طول..
ويبدو هناك عدة أنماط مختلفة للتصميمات نتحدث اليوم عن النمط الكلاسيكي منهم، والذي يتميز بأناقته وفخامته.. ولذلك نعرض لك في هذا المقال 15 غرفة معيشة لمُحبي الكلاسيكية فقط.
القماشة القطيفة من القماشات الكلاسيكية الجميلة، تعطي لمسة ناعمة.. وهذه الغرفة استخدمت أريكتين من القماش القطيفة الرمادي، أرضية من الباركيه وسجادة رمادية ناعمة.. وعليها منضدة خشبية بيضاء بأدراج.
ستائر شيفون بيضاء مع ستائر قماشية رمادية ونجفة كلاسيكة بكؤوس تتدلى منها قطع كريستالية لامعة.
أثاث بحجم كبير يتكون من أريكتين وكرسيين ومنضدة خشبية بالمنتصف، ألوان الأثاث فاتحة وبسيطة والأرضية من الباركيه البني، ونجفة كلاسكية ذهبية في السقف تتدلى بمنتصف الغرفة، وهي مشرقة بألوان دهانات فاتحة وتفاصيل فخمة رائعة.
لمسات الجدران الخشبية تعطي دفء رائع للمكان، مع أريكة كبيرة من القطيفة الخضراء، ومنضدة خشبية مستديرة في المنتصف.. الإضاءة خافتة وهادئة من بيوت النور في السقف الخشبي، والديكورات بسيطة لا تسبب انذعاج، والأرضية من الباركيه مغطاه بسجادة قطيفة رمادية كبيرة.
جدران بيضاء وأرضية فاتحة تنشر النور في الغرفة وتجعلها مشرقة تمامًا.. تتكون من أريكة من القماش القطيفة باللون البترولي، وكراسي بيضاء مع الوسائد الملونة.. ومنضدة زجاجية شفافة صغيرة بالمنتصف.
ونجفة رائعة بالمنتصف على شكل شجرة التوت تنتهي فروعها بالثمرة، تعطي إطلالة مميزة للغرفة.
أريكة سوداء.. وأخرى بنية.. وكرسي أحمر، ألوان مختلفة تجتمع في أثاث غرفة معيشة كلاسيكية رائعة.. مع سجادة بيج رائعة للمسة ناعمة تحت قدميك، ومنضدة خشبية صغيرة بالمنتصف..
ألوان فاتحة للدهانات على الجدران، مع نافذة صغيرة بستائر بيج فاتح، وطاولتين على جانبي الغرفة من الخشب بتضميم كلاسيكي جدًا يحملان فازات الزهور.
تصميم كلاسيكي رائع للنوافذ بفخامة القصور، أريكة كبيرة ثلاثية.. وكرسيين من القماش الأبيض، مع طاولتين من القماش القطيفة الأزرق للمسة ناعمة وجميلة، الألوان المستخدمة للدهانات مما يعطي إشراقة رائعة للغرفة.
استخدام ألوان الباستيل يعطي نعومة وإطلالة مميزة لغرفة المعيشة، ولدينا هنا غرفة بألوان فاتحة
الأبيض مع السماوي.. أريكة باللون السماوي، وأخرى بيضاء وكرسي ابيض مع منضدة خشبية صغيرة، وسجادة قطيفة بيضاء، ونجفة كلاسيكية بكؤوس بيضاء.
الأثاث الجلدي ملك اللمسات الكلاسكية في هذه الغرفة مع الكراسي ذات اللمسات المذهبة.. وأريكة ثنائية من القماش الأسود، وفوتيه بنفسجي أنيق، ومنضدة زجاجية صغيرة بالمنتصف، مع سجادة بدرجات البني والبيج على الأرضية السيراميكية البيسطة.
تفاصيل بسيطة جدًا بتصميمات بدائية وكلاسيكية للأثاث تجعل الغرفة في غاية الأناقة رغم بساطتها، وتتكون من أريكة قماشية قماشية خضراء مزدوجة وكرسي خشبي صغير.. ومكتبة خشبية عتيقة ولكنها أنيقة جدًا وبسيطة توفر العديد من المساحات التخزينية بالمكان.
إذا أردت استخدام ألوان داكنة للأثاث فختار معها ألوان فاتحة لدهانات الجدران، حتى تحد من قتامتها، وهنا لدينا أريكة باللون الكحلي الداكن من القطيفة، مع سجادة منقوشة وفاتحة وستائر بيج ومنضدة زجاجية بالمنتصف.