شقة صغيرة ولكنها أنيقة وبتفاصيل مميزة

على عكس المساحة الخارجية، ذهب المصمم في غرفة النوم لاستخدام ألوان أكثر خفة سواء في لون الخشب الفاتح أو الكريمي المستخدم في الأثاث، واللون السيمون في الحوائط. مزيج من الألوان مريح للأعصاب ويساعد على جودة نوم أفضل. الستارة من الشيفون الأبيض الذي يسمح لضوء الشمس بالدخول وقام المصمم بتثبيتها من أعلى نقطة في الحائط وصولًا للأرض حيث أن تلك الحيلة تجعل السقف يبدو أبعد وتؤثر في مساحة الغرفة بالإيجاب.

الدولاب يبدو بسيطًا وكأنه جزء من مكتبة التليفزيون الموجود بها بعض الأرفف لوضع الأغراض وقطع الديكور ولا يستخدم جزء كبير من مساحة الغرفة.