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شقة صغيرة ولكنها أنيقة وبتفاصيل مميزة

ريم عوض ريم عوض
Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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اليوم نأخذكم في جولة داخل منزل حداثي صناعي بتفاصيل وديكور كالحلم! الألوان المستخدمة والإضاءات والمواد على قدر بساطتها ولكنها أنيقة للغاية وعصرية نرجو أن تلهمك لتصميم منزلك وتستمد الأفكار منها.

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غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نبدأ جولتنا بغرفة المعيشة، غرفة واسعة بديكور وتفاصيل بسيطة وحداثية تظهر جمالها، ببالتة ألوان أرضية وإضاءة  مميزة. 

اللون الرمادي يخلق جوًا غامضًا وعصريًا، بالرغم من كونه لونًا كلاسيكيًا ولكن موضته لا تنتهي خاصة عند توظيفه بشكل صحيح وبجرعات مضبوطة حتى لا يبدو داكنًا أكثر من اللازم.

السفرة

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

ننتقل الآن للغرفة الثانية وهي غرفة السفرة، مصممة على الطراز الصناعي، بتباين رائع بين الرمادي الذي يتراوح بين الفاتح والقاتم والأرضية الخشبية الدافئة. وحدات الإضاءة المثتبة في السقف على طول طاولة السفرة.

البار

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الشقة تصميمها طويل كما يظهر في الصور، وفي نهاية غرفة السفرة يوجد بار وكرسيين لتناول يفصلون بين المطبخ والسفرة. المرآة المعلقة في نهاية الصالة تجعل المساحة تبدو أكبر قليلًا مما هي عليه واستخدم المصمم نفس الإضاءة المستخدمة في حائط غرفة المعيشة لتثبيتها حولها.

المطبخ

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

المطبخ صغير جدًا ومعظمه موجود في جزيرة المطبخ الملاصقة للبار، حيث يوجد فيها الحوض والبوتجاز وبعض الخزانات توفيرًا للمساحة. استخدم المصمم نفس لون الخشب الرمادي المستخدم في السفرة لتتكامل المساحات معًا.

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غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

على عكس المساحة الخارجية، ذهب المصمم في غرفة النوم لاستخدام ألوان أكثر خفة سواء في لون الخشب الفاتح أو الكريمي المستخدم في الأثاث، واللون السيمون في الحوائط. مزيج من الألوان مريح للأعصاب ويساعد على جودة نوم أفضل. الستارة من الشيفون الأبيض الذي يسمح لضوء الشمس بالدخول وقام المصمم بتثبيتها من أعلى نقطة في الحائط وصولًا للأرض حيث أن تلك الحيلة تجعل السقف يبدو أبعد وتؤثر في مساحة الغرفة بالإيجاب.

الدولاب يبدو بسيطًا وكأنه جزء من مكتبة التليفزيون الموجود بها بعض الأرفف لوضع الأغراض وقطع الديكور ولا يستخدم جزء كبير من مساحة الغرفة.

الحمام

Ristrutturazione appartamento Firenze, Calenzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أخيرًا نلقي نظرة على الحمام، مصمم بشكل حداثي عصري بحلول ذكية لاستغلال المساحة أفضل استغلال. الحوض المعلق من أجل استخدام المساحة أسفلة لتعليق بعض الأرفف الخشبية والألوان الفاتحة كلها من الأشياء الموفرة للمساحة والتي تجعله يبدو أكبر.

شقة مساحتها 240م² سيذهلك جمالها
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