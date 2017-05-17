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شقة مساحتها 240م² سيذهلك جمالها

ريم عوض ريم عوض
Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة White
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 في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة مساحتها 240م² يغلب على صالتها اللون الأبيض، ومطبخ للضيوف ببار وآخر للطبيخ وخاص بالعائلة، مع 4 غرف نوم وحماماتهم الخاصة بتصميمات في منتهى الأناقة. لن نطيل عليكم، لنشبع فضولكم ونبدأ جولتنا.

أبيض مشرق للمسة من الأناقة

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اختيار اللون الأبيض في المنسوجات الخاصة بأثاث المنزل من الاختيارات الجريئة والتي لا يذهب إليها معظم الناس لما يتعرض له مشاكل كنتيجة لاستخدامه بشكل دائم خاصة في السفرة وغرفة المعيشة. ولكن هذا التصميم الجذاب يجعلك تتجاهل تلك الأشياء وتقف أمام جماله صامتًا لتستمتع به فقط! 

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السفرة

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تصميم السفرة في منتهى الأناقة والرقي بداية من اللون المستخدم وقماش التنجيد وصولًا للنجفة الكروية الكريستالية الساحرة. استخدام الخشب في جانب من الحائط يكسر من حدة الأبيض وكذلك إضافة المرايا يجعل المساحات تبدو أكبر وتعكس الضوء بشكل أفضل.

البار

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة Red
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في الصالة أيضًا يوجد ركن به مطبخ صغير بنمط صناعي يحتوي على بار أحمر مموج للاستضافات السريعة ويوجد به سطح صغير لتسخين الطعام وحوض صغير كذلك، ولكن المطبخ الرئيسي في الخلف وأكبر منه، سنلقي نظرة عليه في الصور القادمة.

صورة أقرب للبار المموج ووحدات الإضاءة

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة Red
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

سفرة صغيرة

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris بلكونة أو شرفة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

توجد أيضًا تلك السفرة الصغيرة بجانب البار للعزائم البسيطة وغير الرسمية ولأفراد الأسرة.

المطبخ الرئيسي

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ رخام White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

لنلقي نظرة على المطبخ الرئيسي، مصمم أيضًا باللون الأبيض واستغل المصمم المساحة الرأسية ليضع الفرن والميكروويف فوق بعضهم البعض وأنشأ خزانات فوق الأجهزة أيضًا.

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طاولة مطبخ

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ Red
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في نهاية ذلك المطبخ توجد طاولة صغيرة للجلوس في المطبخ مع من يحضر الطعام أو تناول وجبة سريعة دون الحاجة إلى الذهاب للسفرة.

مكتب

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مكتب عمل أو دراسة MDF Yellow
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يوجد في تلك الشقة ثلاثة مكاتب، هذا أولهم بألوان فاقعة ونابضة بالحياة تشجع الدارس على الانتباه والإبداع.

غرفة نوم للأميرات

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال MDF
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة نوم تبدو حالمة وأنثوية للغاية بتصميم السحاب الذي يملأ السقف والحوائط والأبراج التي تحد السرير من الجانبين والسلالم المؤدية لأغلاها مثل برج رابونزيل.

مكتب

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مكتب عمل أو دراسة خشب White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذا المكتب ملحق بالغرفة السابقة وكما يبدو استغل المصمم المساحة بوضع أرفف مغلقة ليبين إمكانية إنشاء مكتب في أقل المساحات الممكنة.

الحمام

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذا هو الحمام الملحق بغرفة النوم التي عرضناها للتو. حوض صغير وكابينة دش زجاجية مع حائط مزخرف بالموزاييك لكسر الملل.

غرفة نوم

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم MDF Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة نوم بألوان اعتيادية محايدة بين البيج والبني وكسر المصمم تلك الألوان بإضافة لوحة حمراء أضفت حياة على التصميم.

الحمام

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام رخام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذا هو الحمام الرئيسي في المنزل وكنا يظهر استخدم المصمم خامات غاية في الأنافة والفخامة من الرخام والإضاءة المختلفة، وبمرآة ضخمة أيضًا.

غرفة نوم

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة النوم الأخيرة بألوان محايدة أيضًا بظهر للسرير كابيتونيه يمتد للسقف، وأباليك كريستالية كلاسيكية أنيقة.

​الحمام الملحق بغرفة النوم

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام رخام Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

المكتب

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس White
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

المكتب الأخير الملحق بغرفة النوم تم إنشاؤه في ركن صغير جدًا بشكل نصف دائري وبحائط مبطن لعزل الصوت.

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