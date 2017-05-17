شقة مساحتها 240م² سيذهلك جمالها

في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة مساحتها 240م² يغلب على صالتها اللون الأبيض، ومطبخ للضيوف ببار وآخر للطبيخ وخاص بالعائلة، مع 4 غرف نوم وحماماتهم الخاصة بتصميمات في منتهى الأناقة. لن نطيل عليكم، لنشبع فضولكم ونبدأ جولتنا.