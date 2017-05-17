شقة مساحتها 240م² سيذهلك جمالها

في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل شقة مساحتها 240م² يغلب على صالتها اللون الأبيض، ومطبخ للضيوف ببار وآخر للطبيخ وخاص بالعائلة، مع 4 غرف نوم وحماماتهم الخاصة بتصميمات في منتهى الأناقة. لن نطيل عليكم، لنشبع فضولكم ونبدأ جولتنا.
اختيار اللون الأبيض في المنسوجات الخاصة بأثاث المنزل من الاختيارات الجريئة والتي لا يذهب إليها معظم الناس لما يتعرض له مشاكل كنتيجة لاستخدامه بشكل دائم خاصة في السفرة وغرفة المعيشة. ولكن هذا التصميم الجذاب يجعلك تتجاهل تلك الأشياء وتقف أمام جماله صامتًا لتستمتع به فقط!
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تصميم السفرة في منتهى الأناقة والرقي بداية من اللون المستخدم وقماش التنجيد وصولًا للنجفة الكروية الكريستالية الساحرة. استخدام الخشب في جانب من الحائط يكسر من حدة الأبيض وكذلك إضافة المرايا يجعل المساحات تبدو أكبر وتعكس الضوء بشكل أفضل.
في الصالة أيضًا يوجد ركن به مطبخ صغير بنمط صناعي يحتوي على بار أحمر مموج للاستضافات السريعة ويوجد به سطح صغير لتسخين الطعام وحوض صغير كذلك، ولكن المطبخ الرئيسي في الخلف وأكبر منه، سنلقي نظرة عليه في الصور القادمة.
توجد أيضًا تلك السفرة الصغيرة بجانب البار للعزائم البسيطة وغير الرسمية ولأفراد الأسرة.
لنلقي نظرة على المطبخ الرئيسي، مصمم أيضًا باللون الأبيض واستغل المصمم المساحة الرأسية ليضع الفرن والميكروويف فوق بعضهم البعض وأنشأ خزانات فوق الأجهزة أيضًا.
في نهاية ذلك المطبخ توجد طاولة صغيرة للجلوس في المطبخ مع من يحضر الطعام أو تناول وجبة سريعة دون الحاجة إلى الذهاب للسفرة.
يوجد في تلك الشقة ثلاثة مكاتب، هذا أولهم بألوان فاقعة ونابضة بالحياة تشجع الدارس على الانتباه والإبداع.
غرفة نوم تبدو حالمة وأنثوية للغاية بتصميم السحاب الذي يملأ السقف والحوائط والأبراج التي تحد السرير من الجانبين والسلالم المؤدية لأغلاها مثل برج رابونزيل.
هذا المكتب ملحق بالغرفة السابقة وكما يبدو استغل المصمم المساحة بوضع أرفف مغلقة ليبين إمكانية إنشاء مكتب في أقل المساحات الممكنة.
هذا هو الحمام الملحق بغرفة النوم التي عرضناها للتو. حوض صغير وكابينة دش زجاجية مع حائط مزخرف بالموزاييك لكسر الملل.
غرفة نوم بألوان اعتيادية محايدة بين البيج والبني وكسر المصمم تلك الألوان بإضافة لوحة حمراء أضفت حياة على التصميم.
هذا هو الحمام الرئيسي في المنزل وكنا يظهر استخدم المصمم خامات غاية في الأنافة والفخامة من الرخام والإضاءة المختلفة، وبمرآة ضخمة أيضًا.
غرفة النوم الأخيرة بألوان محايدة أيضًا بظهر للسرير كابيتونيه يمتد للسقف، وأباليك كريستالية كلاسيكية أنيقة.
المكتب الأخير الملحق بغرفة النوم تم إنشاؤه في ركن صغير جدًا بشكل نصف دائري وبحائط مبطن لعزل الصوت.
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