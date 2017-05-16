12 تصميم لأبواب ستريد مثلها

الباب هو عنوان الفراغ ومدخله ومفتاح خصوصيته ، والأبواب من العناصر المعمارية التي تلعب دورا مهما في تحديد الشكل الخارجي للمبنى بالإضافة إلى الفراغات الداخلية، يواجه الكثير منا صعوبة في اختيار أنواع الأبواب المناسبة، لذلك فإننا في هوميفاي سنسعى لتسهيل عملية اختيار الباب المناسب من خلال تقديم مجموعة تصميمات مميزة وبسيطة في مقال اليوم ..
الباب الرئيسي للمنزل عنصر رئيسي يحتاج لمجهود ودقة في اختياره، ومع تطور عالم الديكور وظهور صيحات جديدة كل يوم، ظهر الباب الدوار المكون من ضلفة واحدة والأبواب المنزلقة للمدخل بعد إن كان الشائع فقط الأبواب المفصلية ..
استخدام تصميمات مختلفة غير تقليدية للأبواب الداخلية يجعل من منزلك عالم خاص بك يعكس ذوقك وشخصيتك، وبألوان تناسب تصميمك وتناسب الطراز المستخدم ..
الأبواب المنزلقة تناسب المساحات الصغيرة خاصة وإن كان يختبئ مجراه وراء الجدار، فنجاحه في توفير المساحات واستغلاله مبهر وأنيق ..
استخدام الألوان الصامتة بألوان جريئة كافي لإضافة جمال من نوع خاص على عالم حيادي ..
الأبواب المنزلقة عالم كبير ملئ بالتصميمات والأشكال والخامات، منها ما يقوم بدور وظيفي بشكل ناجح، ومنها ما يقوم بدور فاصل ديكوري فقط يضيف بعض الخصوصية المطلوبة ..
المزيج الرائع بين الأخشاب والنحاس أو الألوان يخلق روح متجددة ومبتكرة داخل منزلك ويضيف تفاصيل خاصة تلفت الأنظار..
الأخشاب كما ذكرنا تضيف جمال من نوع خاص، وخاصة إن كان الباب مصمم بشكل أنيق سواء مصنوع كاملا من الخشب أو مزود بقشرة أنيقة ومميزة ..
الاكسسوارات مهمة وتحتاج لاختيار دقيق لتتناسب مع ديكور منزلك والطراز المستخدم فيه ..
اختيار الأبواب الداخلية يعتمد على شئ أساسي وهو التطابق وأن تحمل كلها سمة واحدة، لترتاح العين ولتنجح في تصميم ديكور منزلك بشكل سليم ..
الأبواب الزجاجية شائعة ومميزة وتناسب الكثير من الفراغات وتنجح في دورها الديكور وتقوم بوظيفة فاصل بسيط ولكن بعيدا عن الخصوصية ..
اختيارات الأبواب العصرية متعددة ومختلفة ومن مواد مختلفة، وإن كانت مساحته تسمح فتصميمه من ضلفتين أو أكثر ليتناسب حجم الضلفة الواحدة مع استخدامنا ..
ليحمل الباب من روح تصميم المنزل يجب أن يحمل سمات وتفاصيل من الديكور والطراز المستخدم خاصة وإن كان كلاسيكي بتفاصيل مميزة ..
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