12 تصميم لأبواب ستريد مثلها

الباب هو عنوان الفراغ ومدخله ومفتاح خصوصيته ، والأبواب من العناصر المعمارية التي تلعب دورا مهما في تحديد الشكل الخارجي للمبنى بالإضافة إلى الفراغات الداخلية، يواجه الكثير منا صعوبة في اختيار أنواع الأبواب المناسبة، لذلك فإننا في هوميفاي سنسعى لتسهيل عملية اختيار الباب المناسب من خلال تقديم مجموعة تصميمات مميزة وبسيطة في مقال اليوم ..