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12 تصميم لأبواب ستريد مثلها

آية منير آية منير
Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
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الباب هو عنوان الفراغ ومدخله ومفتاح خصوصيته ، والأبواب من العناصر المعمارية التي تلعب دورا مهما في تحديد الشكل الخارجي للمبنى بالإضافة إلى الفراغات الداخلية، يواجه الكثير منا صعوبة في اختيار أنواع الأبواب المناسبة، لذلك فإننا في هوميفاي سنسعى لتسهيل عملية اختيار الباب المناسب من خلال تقديم مجموعة تصميمات مميزة وبسيطة في مقال اليوم ..

1. الباب الرئيسي لمدخل المنزل ..

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

الباب الرئيسي للمنزل عنصر رئيسي يحتاج لمجهود ودقة في اختياره، ومع تطور عالم الديكور وظهور صيحات جديدة كل يوم، ظهر الباب الدوار المكون من ضلفة واحدة والأبواب المنزلقة للمدخل بعد إن كان الشائع فقط الأبواب المفصلية ..

2. باب داخلي بتصميم خاص ..

Casa Lepontina, disegnoinopera disegnoinopera شبابيك
disegnoinopera

disegnoinopera
disegnoinopera
disegnoinopera

استخدام تصميمات مختلفة غير تقليدية للأبواب الداخلية يجعل من منزلك عالم خاص بك يعكس ذوقك وشخصيتك، وبألوان تناسب تصميمك وتناسب الطراز المستخدم ..

3. باب منزلق وراء الجدار ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

الأبواب المنزلقة تناسب المساحات الصغيرة خاصة وإن كان يختبئ مجراه وراء الجدار، فنجاحه في توفير المساحات واستغلاله مبهر وأنيق ..

4. أصفر في عالم حيادي ..

Puertas de interior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

استخدام الألوان الصامتة بألوان جريئة كافي لإضافة جمال من نوع خاص على عالم حيادي ..

5. أبواب منزلقة بتصميم خاص ..

娘たちが独立。夫婦で「旅館」に住まう, 株式会社ブルースタジオ 株式会社ブルースタジオ شبابيك
株式会社ブルースタジオ

株式会社ブルースタジオ
株式会社ブルースタジオ
株式会社ブルースタジオ

الأبواب المنزلقة عالم كبير ملئ بالتصميمات والأشكال والخامات، منها ما يقوم بدور وظيفي بشكل ناجح، ومنها ما يقوم بدور فاصل ديكوري فقط يضيف بعض الخصوصية  المطلوبة ..

6. مزيج رائع ..

Sahibaugh, Hightieds Hightieds شبابيك
Hightieds

Hightieds
Hightieds
Hightieds

المزيج الرائع بين الأخشاب والنحاس أو الألوان يخلق روح متجددة ومبتكرة داخل منزلك ويضيف تفاصيل خاصة تلفت الأنظار..

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7. الأخشاب وجمالها ..

American black walnut inlayed doors Evolution Panels & doors شبابيك خشب Brown inlayed doors
Evolution Panels &amp; doors

American black walnut inlayed doors

Evolution Panels & doors
Evolution Panels &amp; doors
Evolution Panels & doors

الأخشاب كما ذكرنا تضيف جمال من نوع خاص، وخاصة إن كان الباب مصمم بشكل أنيق سواء مصنوع كاملا من الخشب أو مزود بقشرة أنيقة ومميزة ..

8. الاكسسوارات ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

الاكسسوارات مهمة وتحتاج لاختيار دقيق لتتناسب مع ديكور منزلك والطراز المستخدم فيه ..

9. سمة واحدة ..

AMBIENTAZIONI, Effebiquattro S.p.A. Effebiquattro S.p.A. شبابيك
Effebiquattro S.p.A.

Effebiquattro S.p.A.
Effebiquattro S.p.A.
Effebiquattro S.p.A.

اختيار الأبواب الداخلية يعتمد على شئ أساسي وهو التطابق وأن تحمل كلها سمة واحدة، لترتاح العين ولتنجح في تصميم ديكور منزلك بشكل سليم ..

10. الأبواب الزجاجية..

Maison au design moderne avec piscine, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création شبابيك
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

الأبواب الزجاجية شائعة ومميزة وتناسب الكثير من الفراغات وتنجح في دورها الديكور وتقوم بوظيفة فاصل بسيط ولكن بعيدا عن الخصوصية ..

Casa | 762, Estúdio IR Estúdio IR شبابيك
Estúdio IR

Estúdio IR
Estúdio IR
Estúdio IR

11. الأبواب العصرية ذات الضلفتين..

Villa Waalwijk, Ecker Keukens en Interieur Ecker Keukens en Interieur شبابيك
Ecker Keukens en Interieur

Ecker Keukens en Interieur
Ecker Keukens en Interieur
Ecker Keukens en Interieur

اختيارات الأبواب العصرية متعددة ومختلفة ومن مواد مختلفة، وإن كانت مساحته تسمح فتصميمه من ضلفتين أو أكثر ليتناسب حجم الضلفة الواحدة مع استخدامنا ..

12. الكلاسيكية ..

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

ليحمل الباب من روح تصميم المنزل يجب أن يحمل سمات وتفاصيل من الديكور والطراز المستخدم خاصة وإن كان كلاسيكي بتفاصيل مميزة ..

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