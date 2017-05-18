12 شقة مبهرة ذات مساحة 90 متر

هناك اعتقاد خاطئ أنه كلما زادت مساحة الشقة كلما كانت أفضل تصميميًا حيث يمكن أن تحتوي على عناصر لجمال التصميم والراحة أكثر، ولكن هذا الاعتقاد يفتقد للكثير من الدقة والدراسة، فالمساحة، وإن كانت مهمة، فإن الأهم منها والأولى بالحرص على تواجده هو جودة التصميم والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة للمنزل لإظهاره بالشكل الجميل الذي نرجوه، وليس من الصعب أبدًا أن تكون نحقق معادلة الشقة الصغيرة المشرقة.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم الدليل على صحة نظرية أولوية الاهتمام بالتصميم عن المساحة، عن طريق تجميع 12 تصميم لشقق مساحتها تقل عن ال90 متر ولكنها تحتوي على تصميمات هائلة وعملية ومريحة.. فهيا بنا لنختبر وجهة النظر ونرى مدى صحتها مباشرة: