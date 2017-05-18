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12 شقة مبهرة ذات مساحة 90 متر

آية علم الدين آية علم الدين
Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة المعيشة
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هناك اعتقاد خاطئ أنه كلما زادت مساحة الشقة كلما كانت أفضل تصميميًا حيث يمكن أن تحتوي على عناصر لجمال التصميم والراحة أكثر، ولكن هذا الاعتقاد يفتقد للكثير من الدقة والدراسة، فالمساحة، وإن كانت مهمة، فإن الأهم منها والأولى بالحرص على تواجده هو جودة التصميم والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة للمنزل لإظهاره بالشكل الجميل الذي نرجوه، وليس من الصعب أبدًا أن تكون نحقق معادلة الشقة الصغيرة المشرقة.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم الدليل على صحة نظرية أولوية الاهتمام بالتصميم عن المساحة، عن طريق تجميع 12 تصميم لشقق مساحتها تقل عن ال90 متر ولكنها تحتوي على تصميمات هائلة وعملية ومريحة.. فهيا بنا لنختبر وجهة النظر ونرى مدى صحتها مباشرة:

شقة 90 متر على الطراز التبسيطي

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

قد تكون مساحة ال90 متر كبيرة للبعض ولكن هناك من يعتقد حقًا أنها قد لا تلبي رغباته من حيث الشكل المتسع والوظائف الحيوية في الشقة، ولكن بنظرة سريعة على هذه الشقة التي اختار المصمم أن يصممها على الطراز التبسيطي كي لا يتكلف في استخدام التفاصيل مما يسمح بالاستفادة القصوى من المساحة ويوفر الراحة البصرية.

فنجده مثلًا قد اختار اللون الأبيض للحوائط مع قطع أثاث قليلة و لكن مركزة وعملية من غرفة الطعام إلى غرفة المعيشة إلى المطبخ العملي الجميل.

90 متر منزل لعائلة من 4 أفراد

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة السفرة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

أما هذه الشقة فهي تتسع لأسرة مكونة من 4 أفرد نجد فيها الأثاث العملي المبسط، عن طريق استخدام أريكة مميزة اللون مع طاولة دائرية صغيرة قد تمت الاستعاضة بها عن الطاولة الكبيرة لتوفير المساحة.

وفي المطبخ نجد كل الوسائل الممكنة متاحة والمساحة غير معاقة بأي معوقات، بل ونجد أن المطبخ جميل الألوان ومتسع الجنبات.

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90 متر من الألوان المريحة للعين

Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة المعيشة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة المعيشة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura قبو النبيذ
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

أما في هذه الشقة ذات ال90 متر فإننا نجد الذكاء التصميمي في استغلال الحوائط في وضع وحدات أرفف built-in بارتفاع نصف الحائط على الجوانب واستخدامها في أغراض متعددة، كخزانات أو أرفف أو حامل للتلفاز، مما وفر كثيرًا في المساحة وأعطى شعورًا بالاتساع والرحابة.

كل هذا مع استخدام الألوان الهادئة التي تضيف للمنزل شعورًا بالراحة، ومع المواد الطبيعية في الأرضيات الخشبية والكاونتر الخشبي نجد أن الجمال التصميمي للمنزل يجعله يبدو بمساحة أكبر مما هو عليه.

90 متر مع لمسة أثرية

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة الملتيميدياديكورات واكسسوارات
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO مطبخطاولات وكراسي
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO حمامديكورات
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

أما في هذه الشقة فإننا نجد الجدران المميزة من الحجر الطبيعي ذوالشكل الأثري والتي ظهرت بشكل جذاب في المنزل، ومع الخشب الطبيعي والألوان الفاتحة فيما تبقى من أثاث وجدران نجد أن الشقة ظهرت بشكل جميل غير تقليدي، في مزج رائع بين الحداثة في الأثاث وبين الأصالة في استخدام المواد الطبيعية.

كما أن السقف الخشبي ذو اللون الداكن أعطى للمنزل سحرًا خاصًا يعود للأزمنة القديمة.

90 متربعد التجديد

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في هذه الشقة قام المصممون بتجديدها بطريقة رائعة وقد اتخذوا قرارًا باستغلال كل جزء على الطريقة المثلى، فنجدهم قد استغلوا معظم الحوائط في إقامة وحدات أدراج بنصف الارتفاع مما أدي إلى تخزين الكثير من أغراض المنزل وساعد على أن يحتوي المنزل على طاولة طعام كبيرة من 6 مقاعد.

أيضًا أتاح الحل الجديد للتصميم تواجد 3 مقاعد في المطبخ لتناول الإفطار، مع الفكرة الذكية في استغلال الحوائط عن طريق إنشاء كوات داخلها تستخدم كأرفف.

90 متر من الأناقة في الأبيض والأسود

Vivienda_Estudio 90m2, Estudio Cot Estudio Cot
Estudio Cot

Estudio Cot
Estudio Cot
Estudio Cot

Vivienda_Estudio 90m2, Estudio Cot Estudio Cot
Estudio Cot

Estudio Cot
Estudio Cot
Estudio Cot

Vivienda_Estudio 90m2, Estudio Cot Estudio Cot
Estudio Cot

Estudio Cot
Estudio Cot
Estudio Cot

أما هذه الشقة فهي الدليل على أننا يمكن أن نصنع فراغات عملية جميلة باستخدام لوني الأبيض والأسود فقط مع بعض التطعيمات الصغيرة من الألوان الأخرى.

فنجد استخدام الأبيض كخلفية للمنزل مع الأسود في الأثاث والخشب الداكن في الأبواب والزجاج أيضًا.

وعلى الرغم من هذا نجد جزءًا من الحائط يظهر بشكله الأسمنتي الطبيعي دون طلاء كلفتة فنية في الديكور وقد تماشت مع الألوان المستخدمة في عموم المنزل الذي بدا أنيقًا.

90 متر بشكل متجدد للحياة

RMD_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi غرفة المعيشة
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

RMD_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi غرفة السفرة
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

RMD_FLAT, Caterina Raddi Caterina Raddi مطبخ
Caterina Raddi

Caterina Raddi
Caterina Raddi
Caterina Raddi

أما في هذا المنزل العصري الذي استمد بعض التفاصيل الرومانية فإننا نجد السقف الخشبي المطلي باللون الأبيض مع مكتبة كبيرة بمساحة الحائط قد استوعبت الكثير من أغراض المنزل، وفي الأرضية نجد ترابيع الأسمنت ذات اللون الأبيض والبرتقالي التي أعطت لمسة من الحيوية للمنزل.

وأما عن وحدات الإضاءة والأثاث فإننا نجدها من المعدن ذو اللون الفضي اللامع ذو الإطلالة العصرية.

90 متر من الأبيض والخشب

Open plan space Markham Stagers غرفة المعيشة طوب White
Markham Stagers

Open plan space

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Living room Markham Stagers غرفة المعيشة White
Markham Stagers

Living room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

نستطيع من الوهلة الأولى أن نحدد أبطال القصة في هذا التصميم، فهما بلا منازع اللون الأبيض والخشب الطبيعي.

فنجد الأبيض قد استخدم بغزارة في جميع التفاصيل في ألوان الحوائط والأرضيات والأسقف مع بعض الألواح الخشبية الجميلة في السقف، ونجد الخشب الطبيعي قد تناثر بشكل محسوب في قطع الأثاث مكونًا ديكورًا مميزًا.

90 متر من الأبيض والرخام و اللون البنفسجي

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في هذه الشقة استطاع المصمم أن يحقق الرقي في التصميم بعناصر قليلة ولكن مركزة، فنجده استخدم اللون الأبيض أيضًا لما له من مميزات معروفة في إضفاء الاتساع على المساحة و استخدم الرخام الأسود ذوالفخامة في الأرضيات، ومع الرخام نجد اللون البنفسجي ذو الطابع الملكي يكمل لنا الأناقة والتميز في التصميم.

90 متر مربع من البساطة مع الألوان البراقة

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة Multicolored
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة السفرة
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers حمام White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

إذا كنا من مفضلي الألوان الزاهية البراقة فإننا بالطبع سوف نسعد بهذا الاختيار في هذه الشقة ذات ال90 متر مربع، فتصميمها الذي يتميز بالبساطة مع الرقة في اختيار الألوان ولمسات الأصفر والبرتقالي في بعض قطع الأثاث والديكور هي المثال الممتاز للرقة مع الجاذبية في التصميم.

85 متر مربع ووحدات متميزة للديكور

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian غرفة المعيشة
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian مطبخ White
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian حمام
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

في غرفة المعيشة نجد هذه الخزانات المعلقة على شكل مربع وفي المطبخ نجد تشكيلًا مختلف الألوان والأبواب بين المفتوح والمغلق وفي الحمام نجد هذه الكوات الغائرة في الحوائط مما يساعد على رص الأغراض، كل هذه العناصر قد أضفت على الشقة تصميمًا جميلًا وعصريًا وسهل الاستخدام في شقة عبارة عن 85 متر مربع فقط.

شقة صغيرة على النمط الانتقائي

APARTAMENTO TURISTICO EIXAMPLE, Piedra Papel Tijera Interiorismo Piedra Papel Tijera Interiorismo منازل
Piedra Papel Tijera Interiorismo

Piedra Papel Tijera Interiorismo
Piedra Papel Tijera Interiorismo
Piedra Papel Tijera Interiorismo

APARTAMENTO TURISTICO EIXAMPLE, Piedra Papel Tijera Interiorismo Piedra Papel Tijera Interiorismo منازل
Piedra Papel Tijera Interiorismo

Piedra Papel Tijera Interiorismo
Piedra Papel Tijera Interiorismo
Piedra Papel Tijera Interiorismo

APARTAMENTO TURISTICO EIXAMPLE, Piedra Papel Tijera Interiorismo Piedra Papel Tijera Interiorismo منازل
Piedra Papel Tijera Interiorismo

Piedra Papel Tijera Interiorismo
Piedra Papel Tijera Interiorismo
Piedra Papel Tijera Interiorismo

على الطراز الانتقائي نجد هذه الشقة الصغيرة قد اتخذت تصميمًا رائعًا، ومع المقاعد الخشبية المميزة في الطعام وأعمدة السرير الخشبية أيضًا بلمسات كلاسيكية نجد أن الديكور قد جعل من المساحة الصغيرة جنة لا تفتقد أي شئ من الكماليات.

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