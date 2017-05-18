12 شقة مبهرة ذات مساحة 90 متر

هناك اعتقاد خاطئ أنه كلما زادت مساحة الشقة كلما كانت أفضل تصميميًا حيث يمكن أن تحتوي على عناصر لجمال التصميم والراحة أكثر، ولكن هذا الاعتقاد يفتقد للكثير من الدقة والدراسة، فالمساحة، وإن كانت مهمة، فإن الأهم منها والأولى بالحرص على تواجده هو جودة التصميم والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة للمنزل لإظهاره بالشكل الجميل الذي نرجوه، وليس من الصعب أبدًا أن تكون نحقق معادلة الشقة الصغيرة المشرقة.
وفي هذا الموضوع جمعنا لكم الدليل على صحة نظرية أولوية الاهتمام بالتصميم عن المساحة، عن طريق تجميع 12 تصميم لشقق مساحتها تقل عن ال90 متر ولكنها تحتوي على تصميمات هائلة وعملية ومريحة.. فهيا بنا لنختبر وجهة النظر ونرى مدى صحتها مباشرة:
قد تكون مساحة ال90 متر كبيرة للبعض ولكن هناك من يعتقد حقًا أنها قد لا تلبي رغباته من حيث الشكل المتسع والوظائف الحيوية في الشقة، ولكن بنظرة سريعة على هذه الشقة التي اختار المصمم أن يصممها على الطراز التبسيطي كي لا يتكلف في استخدام التفاصيل مما يسمح بالاستفادة القصوى من المساحة ويوفر الراحة البصرية.
فنجده مثلًا قد اختار اللون الأبيض للحوائط مع قطع أثاث قليلة و لكن مركزة وعملية من غرفة الطعام إلى غرفة المعيشة إلى المطبخ العملي الجميل.
أما هذه الشقة فهي تتسع لأسرة مكونة من 4 أفرد نجد فيها الأثاث العملي المبسط، عن طريق استخدام أريكة مميزة اللون مع طاولة دائرية صغيرة قد تمت الاستعاضة بها عن الطاولة الكبيرة لتوفير المساحة.
وفي المطبخ نجد كل الوسائل الممكنة متاحة والمساحة غير معاقة بأي معوقات، بل ونجد أن المطبخ جميل الألوان ومتسع الجنبات.
أما في هذه الشقة ذات ال90 متر فإننا نجد الذكاء التصميمي في استغلال الحوائط في وضع وحدات أرفف built-in بارتفاع نصف الحائط على الجوانب واستخدامها في أغراض متعددة، كخزانات أو أرفف أو حامل للتلفاز، مما وفر كثيرًا في المساحة وأعطى شعورًا بالاتساع والرحابة.
كل هذا مع استخدام الألوان الهادئة التي تضيف للمنزل شعورًا بالراحة، ومع المواد الطبيعية في الأرضيات الخشبية والكاونتر الخشبي نجد أن الجمال التصميمي للمنزل يجعله يبدو بمساحة أكبر مما هو عليه.
أما في هذه الشقة فإننا نجد الجدران المميزة من الحجر الطبيعي ذوالشكل الأثري والتي ظهرت بشكل جذاب في المنزل، ومع الخشب الطبيعي والألوان الفاتحة فيما تبقى من أثاث وجدران نجد أن الشقة ظهرت بشكل جميل غير تقليدي، في مزج رائع بين الحداثة في الأثاث وبين الأصالة في استخدام المواد الطبيعية.
كما أن السقف الخشبي ذو اللون الداكن أعطى للمنزل سحرًا خاصًا يعود للأزمنة القديمة.
في هذه الشقة قام المصممون بتجديدها بطريقة رائعة وقد اتخذوا قرارًا باستغلال كل جزء على الطريقة المثلى، فنجدهم قد استغلوا معظم الحوائط في إقامة وحدات أدراج بنصف الارتفاع مما أدي إلى تخزين الكثير من أغراض المنزل وساعد على أن يحتوي المنزل على طاولة طعام كبيرة من 6 مقاعد.
أيضًا أتاح الحل الجديد للتصميم تواجد 3 مقاعد في المطبخ لتناول الإفطار، مع الفكرة الذكية في استغلال الحوائط عن طريق إنشاء كوات داخلها تستخدم كأرفف.
أما هذه الشقة فهي الدليل على أننا يمكن أن نصنع فراغات عملية جميلة باستخدام لوني الأبيض والأسود فقط مع بعض التطعيمات الصغيرة من الألوان الأخرى.
فنجد استخدام الأبيض كخلفية للمنزل مع الأسود في الأثاث والخشب الداكن في الأبواب والزجاج أيضًا.
وعلى الرغم من هذا نجد جزءًا من الحائط يظهر بشكله الأسمنتي الطبيعي دون طلاء كلفتة فنية في الديكور وقد تماشت مع الألوان المستخدمة في عموم المنزل الذي بدا أنيقًا.
أما في هذا المنزل العصري الذي استمد بعض التفاصيل الرومانية فإننا نجد السقف الخشبي المطلي باللون الأبيض مع مكتبة كبيرة بمساحة الحائط قد استوعبت الكثير من أغراض المنزل، وفي الأرضية نجد ترابيع الأسمنت ذات اللون الأبيض والبرتقالي التي أعطت لمسة من الحيوية للمنزل.
وأما عن وحدات الإضاءة والأثاث فإننا نجدها من المعدن ذو اللون الفضي اللامع ذو الإطلالة العصرية.
نستطيع من الوهلة الأولى أن نحدد أبطال القصة في هذا التصميم، فهما بلا منازع اللون الأبيض والخشب الطبيعي.
فنجد الأبيض قد استخدم بغزارة في جميع التفاصيل في ألوان الحوائط والأرضيات والأسقف مع بعض الألواح الخشبية الجميلة في السقف، ونجد الخشب الطبيعي قد تناثر بشكل محسوب في قطع الأثاث مكونًا ديكورًا مميزًا.
في هذه الشقة استطاع المصمم أن يحقق الرقي في التصميم بعناصر قليلة ولكن مركزة، فنجده استخدم اللون الأبيض أيضًا لما له من مميزات معروفة في إضفاء الاتساع على المساحة و استخدم الرخام الأسود ذوالفخامة في الأرضيات، ومع الرخام نجد اللون البنفسجي ذو الطابع الملكي يكمل لنا الأناقة والتميز في التصميم.
إذا كنا من مفضلي الألوان الزاهية البراقة فإننا بالطبع سوف نسعد بهذا الاختيار في هذه الشقة ذات ال90 متر مربع، فتصميمها الذي يتميز بالبساطة مع الرقة في اختيار الألوان ولمسات الأصفر والبرتقالي في بعض قطع الأثاث والديكور هي المثال الممتاز للرقة مع الجاذبية في التصميم.
في غرفة المعيشة نجد هذه الخزانات المعلقة على شكل مربع وفي المطبخ نجد تشكيلًا مختلف الألوان والأبواب بين المفتوح والمغلق وفي الحمام نجد هذه الكوات الغائرة في الحوائط مما يساعد على رص الأغراض، كل هذه العناصر قد أضفت على الشقة تصميمًا جميلًا وعصريًا وسهل الاستخدام في شقة عبارة عن 85 متر مربع فقط.
على الطراز الانتقائي نجد هذه الشقة الصغيرة قد اتخذت تصميمًا رائعًا، ومع المقاعد الخشبية المميزة في الطعام وأعمدة السرير الخشبية أيضًا بلمسات كلاسيكية نجد أن الديكور قد جعل من المساحة الصغيرة جنة لا تفتقد أي شئ من الكماليات.