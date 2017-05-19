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7 نصائح لتجنب أخطاء الديكور أثناء تزيين منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Loft dans un ancien entrepôt de matelas, Agence d'architecture intérieure Laurence Faure Agence d'architecture intérieure Laurence Faure غرفة المعيشة
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هناك العديد من الأخطاء التي غالبا ما نقع فيها عند تزيين منازلنا، ولكن اليوم في هذا المقال نعرض أشهر تلك الأخطاء ونضع حلولًا واضحة لها، فمثلا عند شراء أريكة كبيرة جدًا، أو سجادة صغيرة جدًا أو طلاء وتزيين الجدران بألوان زاهية جدًا فد يتسبب كل هذا في فوضى وأخطاء ديكورية كبيرة، فالتغييرات البسيطة إذا كنت ترغب في منزل عصري، وهادئ فمن الأفضل اتباع هذه النصائح..

لا ينبغي أن يكون الديكور موحد: التناقضات تعزز أناقة الغرفة

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الميديا
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من السهل جدًا الوقوع في إغراء جعل كل شيء متجانس مع نفس الزخارف والأساليب، أو جعل الأشياء بنفس اللون. هذا لا ينطبق فقط على المنطقة الواحدة، فقد تكون أيضًا سقطت في الطريق وضع غرفة المعيشة وتناول الطعام معًا بنفس الألوان ليس هناك شيء أكثر رائعة من خلط الألوان، والقوام والأساليب.

على سبيل المثال، في هذه الغرفة ترك جدار حجري غير مغطى وطلاء الجدارن الأخرى بأكملها، على النقيض من لون الجداران الصلبة. مع أريكة رمادية بألوان متناقضة بشكل جميل مع السجادة والوسائد بالخطوط الحمراء. وتنتهي بشيء أكثر إثارة للاهتمام، ولا يوجد شيء أفضل من اثنين من النباتات وبعض اللوحات لتزيين المكان بشكل رائع.

أريكة كبيرة جدًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قبل أن تبدأ في اختيار أثاث الشقة، يجب التأكد من التدابير وتقدير المسافات ومعرفة ما إذا كانت الأريكة.

وهذا ينطبق على البيت كله، ففي الغالب عندنا ترى الأثاث على الانترنت تسرع بشراءه دون حساب المساحة والشكل الذي سيوضع به، ولكن في النهاية تكتشف سوء الاختيار فكن حذرًا جدًا، في أخذ قياسات الغرفة.

لا للكثير من الألوان والديكور

Loft dans un ancien entrepôt de matelas, Agence d'architecture intérieure Laurence Faure Agence d'architecture intérieure Laurence Faure غرفة المعيشة
Agence d&#39;architecture intérieure Laurence Faure

Agence d'architecture intérieure Laurence Faure
Agence d&#39;architecture intérieure Laurence Faure
Agence d'architecture intérieure Laurence Faure

في كثير من الأحيان ترغب أن يكون اللون المفضل لديك على الجدران والأثاث وحتى الستائر. لكن عليك إعادة النظر إلى ذلك الأمرة لأنه يسبب ازدحام وتأثير معاكس في المنزل، على سبيل المثال إذا كنت تفضل ألوان القوية جدًا، فسوف تسبب إجهاد للعين، ولا أحد يريد الرجوع الى منزله والاصابة بصداع شديد.

إذا كانت الألوان ضئيلة أو متوازنة تستطيع إعطاء لمسة مميزة للغرفة، في النهاية يمكنك استخدام ما تريد من ألوان ولكن في اعتدال ومراعاه التناقضات.

عدم اغلاق الممرات

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL NOWOJORSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

مهما كان المنزل صغيرًا يجب أن تكون مساحة الحركة متاحة دائمًا، فالممرات مهمة ليس فقط للراحة ولكن أيضًا في حالة حدوث أي طارئ. ومن وجهة نظر زخرفية، وجود منطقة مغلقة ومزدحمة لها تأثير سيء وملئها بالأثاث يجعلها تبدو فوضوية جدًا ويشعرك بالتكتل والتوتر الذي لا داعي له.

انتشار الأسلاك الكهربائية

TV hidden in an ottoman Style Within غرفة نوم hidden TV,TV in ottoman,remote control TV,bedroom TV,bedroom decoration,bedroom furnifhing,bedroom furniture
Style Within

TV hidden in an ottoman

Style Within
Style Within
Style Within

الاّن مع كل التكنولوجيا الموجودة لدينا في المنزل: تلفزيون،وألعاب، وكابل التليفون، وشاحن الهاتف، كابل شاحن محمول السيجارة الإلكترونية، والكاميرا الرقمية والبطارية. وأشياء كثيرة! لهذا السبب أنت بحاجة للحصول على مشغل لكل هذا معًا. فكثرة الأسلاك تؤذي الشكل العام إلى جانب الخروج عن النمط.

وهناك العديد من الطرق لإخفاء الكابلات، على سبيل المثال، في هذه الصورة لدينا علبة كبيرة التي تحافظ على التلفزيون مع الكابلات في شكل قطعة أثاث لا تؤثر في الشكل العام. فمع هذه الأفكار الإبداعية، يمكننا تنظيم الغرفة أكثر من ذلك. فمثلا المفاتيح الأخرى، عندما لا تكون قيد الاستعمال، يمكننا استخدام علب الأحذية، ولفة عليها وتخزينها في الداخل.

سجادة كبيرة جدا أو صغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مثل الأثاث أحيانا نشتري سجادة صغيرة جدًا أو سجادة كبيرة بشكل مبالغ فيه. من الناحية المثالية، زوايا أثاث الغرفة يجب أن يلمس جزء من السجادة والتي هي كبيرة بما يكفي لمواصلة تغطي باقي المساحة، ولكن ليس الغرفة بأكملها.

الإضاءة هي المفتاح

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

بالتأكيد هناك خطأ يرتكبه الكثيريون في كثير من الأحيان حيث يحرص على استخدام مصباح في المطبخ أو غرفة الطعام والانتهاء من ذلك. وكأنه المصباح الذي يضيء اتجاه واحد يكفي للغرفة بأكملها.

فمن الأفضل أن نبدأ من خلال تحديد موقع اثنين من المصابيح مع مستوى الإضاءة المناسب للمصابيح. فواحد في السقف وواحد أخر على الأرض يبو مناسب لتوزيع الإضاءة جيدًا. ذا لم يكن لديك المال لهذا، يمكنك تثبيت دائما فروع الاضاءة الصغيرة، على حافة السطح أو الزوايا العليا للعدادات المطبخ.

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