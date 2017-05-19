7 نصائح لتجنب أخطاء الديكور أثناء تزيين منزلك

من السهل جدًا الوقوع في إغراء جعل كل شيء متجانس مع نفس الزخارف والأساليب، أو جعل الأشياء بنفس اللون. هذا لا ينطبق فقط على المنطقة الواحدة، فقد تكون أيضًا سقطت في الطريق وضع غرفة المعيشة وتناول الطعام معًا بنفس الألوان ليس هناك شيء أكثر رائعة من خلط الألوان، والقوام والأساليب.

على سبيل المثال، في هذه الغرفة ترك جدار حجري غير مغطى وطلاء الجدارن الأخرى بأكملها، على النقيض من لون الجداران الصلبة. مع أريكة رمادية بألوان متناقضة بشكل جميل مع السجادة والوسائد بالخطوط الحمراء. وتنتهي بشيء أكثر إثارة للاهتمام، ولا يوجد شيء أفضل من اثنين من النباتات وبعض اللوحات لتزيين المكان بشكل رائع.