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9 نماذج لغرف معيشة ستجذبك لها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
vintage×sozai, nuリノベーション nuリノベーション غرفة المعيشة
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الخشب هو إحدى المواد البنائية التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا في منازلنا، لا في التصميم الداخلي ذاته، ولا في الأثاث، ولا حتى الإكسسوارات، خصوصًا في المنازل المصممة وفقًا للانماط الديكورية التالية: البلدي، التبسيطي، الأسكندينافي، وذلك ببساطة لأن كلًا منهم يعتمد على الخشب بشكل أكثر من أساسي.

ولأن للخشب إضافة ساحرة في أي غرفة يكون جزءًا منها، نتطرق فقط في هذا المقال لعرض 9 نماذج لغرف معيشة كان الخشب وراء جاذبيتها وسر جمالها اللامنتهي.. شاهدهم معنا الآن واجعلهم مصدرًا لإلهامك!

1- في الأبواب والأرضيات

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة المعيشة الأولى معنا اليوم تألقت بفضل الخشب وكان سر جاذبيتها حيث نجده لامعًا ومدهشًا في الأبواب جميعها، في الوقت الذي يفترش فيه الأرضيات بالكامل ويكسبها أناقة لا حدود لها. لأول وهلة تنظر فيها لشكل الأرضية لابد أنك ستشك في كونها عبارة عن شرائح خشبية صغيرة يتم تركيبها بجانب بعضها البعض بمنتهى الدقة لتكوّن تلك السجادة المتينة من الخشب. 

2- وحدة تلفاز ثابتة

vintage×sozai, nuリノベーション nuリノベーション غرفة المعيشة
nuリノベーション

vintage×sozai

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

إن كنت من عشاق اللمسات الخشبية، يمكنك اللجوء إليها في تصميم وحدة تلفاز مذهلة وثابتة كالموضحة أمامنا في هذا النموذج، فهي من ناحية تتمتع بمنظر جمالي ساحر، وفي الوقت ذاته غير مكلفة! الأرضية الخشبية والنباتات الخضراء الحيوية كلاهما استطاع أن يأخذنا بسلاسة إلى قلب الطبيعة النابض.

3- الدَرج والأثاث وغيرهم من التفاصيل

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios غرفة المعيشة
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

أما عن هذا النموذج، فكان الدَرج الخشبي المدعوم بلمسات حديدية هو العامل الأساسي في تميزه، هذا إلى جانب العديد من اللمسات الديكورية المكملة والأخاذة، كالأثاث الخشبي من طاولات ومقاعد وشرائح خشبية متناثرة بالسقف والدرابزين والأرضية.      

4- حاجز من الخشب

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يمكنك الاستعانة بالخشب لتخلق حاجزًا فاصلًا بين غرف منزلك المفتوحة لتنعم كلًا منها بقدر ولو بسيط من الخصوصية وفي الوقت ذاته تكسبها شكلًا جماليًا ملفتًا يخطف قلوب زائريك.. انظر معنا لهذا الجدار غير المكتمل الذي فصل المعيشة عن غرفة الطعام بمنتهى الذكاء والاحترافية وتمعن في تصميمه العصري المذهل.

5- شرائح خشب رأسية تزحف على الجدران

Winnipeg beach weekend home, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

عادة ما يتم اللجوء للخشب إما في الأرضيات أو الأسقف المصممة على النمط البلدي، أو المينيمالي، أو الأسكندينافي، ولكن يفاجئنا هذا النموذج باعتماد خبير التصميم فيه على الخشب في جدران المنزل بشكل عام وغرفة المعيشة على وجه التحديد، وذلك من خلال مجموعة شرائح خشبية رأسية استطاعت أن تزحف على الجدران بشكل رائع بل أنها نجحت في تحقيق مهمتها والوصول إلى السقف! 

6- أرفف ومكتبات خشبية

Greenmoxie Tiny House, Greenmoxie Magazine Greenmoxie Magazine غرفة المعيشة
Greenmoxie Magazine

Greenmoxie Magazine
Greenmoxie Magazine
Greenmoxie Magazine

وكما يمكنك توظيف الخشب في منزلك بتصميم وحدة تلفاز رائعة كالتي رأيناها معًا في النموذج رقم 2، يمكنك أيضًا أن تصنع بها أرفف ومكتبات عملية ومذهلة.

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7- أعمدة خشبية

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

ماذا عن اختيار أبرز الأعمدة في بيتك وتزيينها بالخشب من كافة الجهات كما هو واضح في الصورة المعروضة أمامنا؟! أليست فكرة رائعة؟

8- سقف خشبي مائل ودفء يغمر المعيشة

Winnipeg beach weekend home, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

مُحبي النمط البلدي هم في الغالب من يلجأون لـ اللمسات الخشبية في أسقف منازلهم عوضًا عن المواد الخرسانية، وفي حقيقة الأمر ورغم أن الأخيرة أمتن وأكثر أمانًا إلا أن الأسقف الخشبية تتمتع بإطلالة مبهرة لا يضاهيها شئ فضلًا عن حالة الدفء التي تغمر بها أي مساحة استخدمت فيها ولو أصغر ما يكون!

9- أثاث وإكسسوارات جميلة ومتينة

Freedom house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

مما لا شك فيه أنه لا غنى عن الإكسسوارات الخشبية وبعض الرفايع الخشبية من الأثاث في منزلك، خصوصًا في المنازل المصممة على النمط العصري، فالخشب والعصرية وجهان لعملة واحدة. 

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