9 نماذج لغرف معيشة ستجذبك لها

الخشب هو إحدى المواد البنائية التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا في منازلنا، لا في التصميم الداخلي ذاته، ولا في الأثاث، ولا حتى الإكسسوارات، خصوصًا في المنازل المصممة وفقًا للانماط الديكورية التالية: البلدي، التبسيطي، الأسكندينافي، وذلك ببساطة لأن كلًا منهم يعتمد على الخشب بشكل أكثر من أساسي.
ولأن للخشب إضافة ساحرة في أي غرفة يكون جزءًا منها، نتطرق فقط في هذا المقال لعرض 9 نماذج لغرف معيشة كان الخشب وراء جاذبيتها وسر جمالها اللامنتهي.. شاهدهم معنا الآن واجعلهم مصدرًا لإلهامك!
غرفة المعيشة الأولى معنا اليوم تألقت بفضل الخشب وكان سر جاذبيتها حيث نجده لامعًا ومدهشًا في الأبواب جميعها، في الوقت الذي يفترش فيه الأرضيات بالكامل ويكسبها أناقة لا حدود لها. لأول وهلة تنظر فيها لشكل الأرضية لابد أنك ستشك في كونها عبارة عن شرائح خشبية صغيرة يتم تركيبها بجانب بعضها البعض بمنتهى الدقة لتكوّن تلك السجادة المتينة من الخشب.
إن كنت من عشاق اللمسات الخشبية، يمكنك اللجوء إليها في تصميم وحدة تلفاز مذهلة وثابتة كالموضحة أمامنا في هذا النموذج، فهي من ناحية تتمتع بمنظر جمالي ساحر، وفي الوقت ذاته غير مكلفة! الأرضية الخشبية والنباتات الخضراء الحيوية كلاهما استطاع أن يأخذنا بسلاسة إلى قلب الطبيعة النابض.
أما عن هذا النموذج، فكان الدَرج الخشبي المدعوم بلمسات حديدية هو العامل الأساسي في تميزه، هذا إلى جانب العديد من اللمسات الديكورية المكملة والأخاذة، كالأثاث الخشبي من طاولات ومقاعد وشرائح خشبية متناثرة بالسقف والدرابزين والأرضية.
يمكنك الاستعانة بالخشب لتخلق حاجزًا فاصلًا بين غرف منزلك المفتوحة لتنعم كلًا منها بقدر ولو بسيط من الخصوصية وفي الوقت ذاته تكسبها شكلًا جماليًا ملفتًا يخطف قلوب زائريك.. انظر معنا لهذا الجدار غير المكتمل الذي فصل المعيشة عن غرفة الطعام بمنتهى الذكاء والاحترافية وتمعن في تصميمه العصري المذهل.
عادة ما يتم اللجوء للخشب إما في الأرضيات أو الأسقف المصممة على النمط البلدي، أو المينيمالي، أو الأسكندينافي، ولكن يفاجئنا هذا النموذج باعتماد خبير التصميم فيه على الخشب في جدران المنزل بشكل عام وغرفة المعيشة على وجه التحديد، وذلك من خلال مجموعة شرائح خشبية رأسية استطاعت أن تزحف على الجدران بشكل رائع بل أنها نجحت في تحقيق مهمتها والوصول إلى السقف!
وكما يمكنك توظيف الخشب في منزلك بتصميم وحدة تلفاز رائعة كالتي رأيناها معًا في النموذج رقم 2، يمكنك أيضًا أن تصنع بها أرفف ومكتبات عملية ومذهلة.
ماذا عن اختيار أبرز الأعمدة في بيتك وتزيينها بالخشب من كافة الجهات كما هو واضح في الصورة المعروضة أمامنا؟! أليست فكرة رائعة؟
مُحبي النمط البلدي هم في الغالب من يلجأون لـ اللمسات الخشبية في أسقف منازلهم عوضًا عن المواد الخرسانية، وفي حقيقة الأمر ورغم أن الأخيرة أمتن وأكثر أمانًا إلا أن الأسقف الخشبية تتمتع بإطلالة مبهرة لا يضاهيها شئ فضلًا عن حالة الدفء التي تغمر بها أي مساحة استخدمت فيها ولو أصغر ما يكون!
مما لا شك فيه أنه لا غنى عن الإكسسوارات الخشبية وبعض الرفايع الخشبية من الأثاث في منزلك، خصوصًا في المنازل المصممة على النمط العصري، فالخشب والعصرية وجهان لعملة واحدة.
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