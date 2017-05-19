13 تصميم لغرف ملابس غير عادية

خزانة الملابس هي قطعة أثاث هامة وأنيقة يسمح لنا بأن نجمع كل أغراضنا وملابسنا والأحذية والحقائب في مكانٍ واحد، بجانب وجود مساحة تسمح بالحركة والاختيار بين البدائل المختلفة، فلو كان لديك مساحة مناسبة لعمل خزانة كبيرة وغرفة ملابس مميزة لا تتردد في أن يكون لديك هذه الفرصة الأنيقة في منزلك، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 13 خزانة ملابس حديثة ورائعة سترغب في مثلها.

إذا كنت تحب الألوان الجريئة فهذة التصميمات لك، استخدام الألوان الناعمة يبدو أمرًا رائعًا وسوف نعرض لك بعض التصميمات الملونة والمودرن، وإذا كنت لا تملك مساحة واسعة لعمل غرفة الملابس في منزلك أو دولاب كبير، يمكنك استغلال اضيق المساحات بطريقة مميزة وسوف تتعرف على كل هذا من قرائتك لهذا المقال..