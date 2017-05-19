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13 تصميم لغرف ملابس غير عادية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابسخزانات وادراج مزيج خشب وبلاستيك Black
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خزانة الملابس هي قطعة أثاث هامة وأنيقة يسمح لنا بأن نجمع كل أغراضنا وملابسنا والأحذية والحقائب في مكانٍ واحد، بجانب وجود  مساحة تسمح بالحركة والاختيار بين البدائل المختلفة، فلو كان لديك مساحة مناسبة لعمل خزانة كبيرة وغرفة ملابس مميزة لا تتردد في أن يكون لديك هذه الفرصة الأنيقة في منزلك، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 13 خزانة ملابس حديثة ورائعة سترغب في مثلها.

إذا كنت تحب الألوان الجريئة فهذة التصميمات لك، استخدام الألوان الناعمة يبدو أمرًا رائعًا وسوف نعرض لك بعض التصميمات الملونة والمودرن، وإذا كنت لا تملك مساحة واسعة لعمل غرفة الملابس في منزلك أو دولاب كبير، يمكنك استغلال اضيق المساحات بطريقة مميزة وسوف تتعرف على كل هذا من قرائتك لهذا المقال..

1. مزيج من الخشب الرمادي والكافيه وأرفف مفتوحة لتهوية الملابس مع مقاعد كلاسيكية مريحة

Интерьер двухуровневой квартиры, Швейцария, Локарно, LOFTING LOFTING غرفة الملابس
LOFTING

LOFTING
LOFTING
LOFTING

2. تصميم بسيط لأرفف مثبتة بوحدات معدنية في الجدار مع صناديق تخزيين منفصلة ومتحركة

Einbauschrank und begehbarer Kleiderschrank - mit Stil, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

3. رجولية أكثر مع فوتيه أنيق وسجادة فرو بالمنتصف لراحة القدمين

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابسخزانات وادراج مزيج خشب وبلاستيك Black
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

4. غرفة ملابس بمقابض ملونة وديكورات مبهجة ووحدات تخزين وفيرة تناسب الأطفال

Children's room for a girl with dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

5. ذهبية بوحدات تخزين مغلقة وأرضية من الباركيه ونافذة كبيرة لتهوية الغرفة

Гардеробные комнаты., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина غرفة الملابس
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

6. كلاسيكية بفخامة القصور وثريا رائعة مع أثاث أبيض بلمسات مذهبة

ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В ЖК «ДОЛИНА СЕТУНЬ», Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» غرفة الملابس Beige
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

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7. ناصعة البياض مع تنوع رائع في أشكال وحدات التخزين بين الأرفف والأدراج والدواليب

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

8. استغلال المساحة أسفل النافذة مع اختيار زاوية رائعة في ترتيب الغرفة للحصول على الضوء والتهوية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

9. أناقة الأسود مع تقسيم رائع في المساحة الصغيرة وأرضية دافئة من الباركيه

homify غرفة الملابس MDF Black
homify

homify
homify
homify

10. مذهلة.. الخشب البني مع وحدات إضاءة رائعة داخل الأرفف

Sypialnia połączona z garderobą, Komandor - Wnętrza z charakterem Komandor - Wnętrza z charakterem غرفة الملابس ألواح خشب مضغوط Brown
Komandor – Wnętrza z charakterem

Komandor - Wnętrza z charakterem
Komandor – Wnętrza z charakterem
Komandor - Wnętrza z charakterem

11. غرفة ملابس ساحرة تُزينها الثريا الكريستالية الأنيقة ووحدات الإضاءة على الأرفف الزجاجية

Quarto de menina - Montenegro, RS, Melina Knopp Arquitetura Melina Knopp Arquitetura غرفة الملابس
Melina Knopp Arquitetura

Melina Knopp Arquitetura
Melina Knopp Arquitetura
Melina Knopp Arquitetura

12. الموف في خشب الأكليريك لأثاث لامع وغرفة زاهية وجميلة واستغلال ميل السقف لعمل دولاب صغير

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

13. ألوان بسيطة وحيادية وعلاقة كبيرة للملابس وتخصيص أسفل النافذة لأرفف الأحذية

Интерьер дома в пос. Сафроновский, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

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