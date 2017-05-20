10 أفكار جذابة لمطبخك المميز

تصميم أسطح الحوض و رفوف و خزانات المطبخ من ضمن العلامات الكبرى التي تحدد قوة الديكور في مطبخك، و إننا اليوم في هوميفاي سوف نخصص المزيد من الأفكار حول تصميم تلك الرفوف و الأسطح و الخزانات بواسطة الخشب حصراً لما له من انتشار كبير و سحر خاص لعشاق التصميمات المميزة التي تستخدم مواد عملية و قليلة التكاليف و جميلة الشكل مثل الخشب ..
إليكم التفاصيل
استخدام الخشب في المطبخ يخضع لأكثر من عامل أهمها ذوقك و رغبتك في اظهاره بالطريقة التي ترغب، و منها أن تطلي الخشب بألوان داكنة لا يظهر منها أي شيء يخص النقوش الطبيعية التي فيه مما يوحي أنه معدن أو خرسانة و بالتالي استفدت بقلة التكاليف و بسهولة التنظيف و في الوقت ذاته القابلية للتجيد و الطلاء بألوان أخرى فيما بعد
في الخزانات و الرفوف المتعددة التقسيمات و الأشكال يعتبر الخشب هو الخيار الأول لتصميم مثل تلك الأغراض الهامة في مطبخك، و يمكنك تقسيم الخزانات ما بين الأدراج و الرفوف المفتوحة و الخزانات المغلقة كما سيكون من السهل عليك ايجاد مكان بها للأجهزة الكهربائية لتزيد من جانب التنسيق في المطبخ بشكل عام
يمكنك استخدام الخشب لحساسيتها لكبيرة للضوء و تفاعله معه بشكل أكثر من رائع لو قمنا بحسن الاختيار بين لون الضوء و بين خامة و لون الخشب المستخدم برفقته
استخدم الخشب في سطح الحوض أو جزيرة المطبخ بدلاً من الرخام لأنه سريع التنظيف و قليل التكلفة المالية و شكله رائع بالتواجد مع مطبخ به روح الطبيعة مثل هذا المطبخ الأنيق
في كراسي جزيرة المطبخ استخدم الخشب سواء من الجص أو من الخيزران فإنه سيكون من الرائع في مطبخ به العديد من المكونات أن تستخدم كرسياً خشبياً صغير الحجم و ياحبذا لو يقبل الطي سيوفر لديك العديد من المساحات
رفوف خشبية معتادة تمتاز بالطول و قلة السمك و المتانة في الوقت ذاته و يمكنك تثبيتها بواسطة تعليقات معدنية بسيطة
بعيداً عن الأفكار المعتادة يمكنك تصميم رفوف خشبية في الجزء السفلي من جزيرة المطبخ بهذا الشكل دون أي تكاليف إضافية فلو لم يكن لديك مكان لتصميم رفوف علوية في السقف فإن تلك الفكرة تناسبك تماماً
الخشمونيوم هو خليط الخشب و شكل الألومنيوم و مشهور جداً في مصر و يجمع بين مميزات الألومنيوم في التعامل مع الماء و جمال الخشب الطبيعي
الخشب يقبل التشكل حتى لأصعب الأشكال الممكنة مثل الدائرة و المربعات و يتميز بسهولة الثقب و انشاء الفراغات و قوة التثبيت، فإنه خيارك الأول لمطبخ مختلف و مميز