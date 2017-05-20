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10 أفكار جذابة لمطبخك المميز

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residência Campo Comprido, Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller مطبخ MDF Black
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تصميم أسطح الحوض و رفوف و خزانات المطبخ من ضمن العلامات الكبرى التي تحدد قوة الديكور في مطبخك، و إننا اليوم  في هوميفاي سوف نخصص المزيد من الأفكار حول تصميم تلك الرفوف و الأسطح و الخزانات بواسطة الخشب حصراً لما له من انتشار كبير و سحر خاص لعشاق التصميمات المميزة التي تستخدم مواد عملية و قليلة التكاليف و جميلة الشكل مثل الخشب ..

إليكم التفاصيل  

1- خشب مطلي بالأسود

Residência Campo Comprido, Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller مطبخ MDF Black
Studio Leonardo Muller

Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller

استخدام الخشب في المطبخ يخضع لأكثر من عامل أهمها ذوقك و رغبتك في اظهاره بالطريقة التي ترغب، و منها أن تطلي الخشب بألوان داكنة لا يظهر منها أي شيء يخص النقوش الطبيعية التي فيه مما يوحي أنه معدن أو خرسانة و بالتالي استفدت بقلة التكاليف و بسهولة التنظيف و في الوقت ذاته القابلية للتجيد و الطلاء بألوان أخرى فيما بعد 

2- الخشب في الخزانات

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

في الخزانات و الرفوف المتعددة التقسيمات و الأشكال يعتبر الخشب هو الخيار الأول لتصميم مثل تلك الأغراض الهامة في مطبخك، و يمكنك تقسيم الخزانات ما بين الأدراج و الرفوف المفتوحة و الخزانات المغلقة كما سيكون من السهل عليك ايجاد مكان بها للأجهزة الكهربائية لتزيد من جانب التنسيق في المطبخ بشكل عام

3- الضوء فعال مع الخشب

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

يمكنك استخدام الخشب لحساسيتها لكبيرة للضوء و تفاعله معه بشكل أكثر من رائع لو قمنا بحسن الاختيار بين لون الضوء و بين خامة و لون الخشب المستخدم برفقته

4- في سطح الحوض

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

استخدم الخشب في سطح الحوض أو جزيرة المطبخ بدلاً من الرخام لأنه سريع التنظيف و قليل التكلفة المالية و شكله رائع بالتواجد مع مطبخ به روح الطبيعة مثل هذا المطبخ الأنيق

5- الخشب في الكراسي

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ ذو قطع مدمجة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

في كراسي جزيرة المطبخ استخدم الخشب سواء من الجص أو من الخيزران فإنه سيكون من الرائع في مطبخ به العديد من المكونات أن تستخدم كرسياً خشبياً صغير الحجم و ياحبذا لو يقبل الطي سيوفر لديك العديد من المساحات 

6- رفوف

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

رفوف خشبية معتادة تمتاز بالطول و قلة السمك و المتانة في الوقت ذاته  و يمكنك تثبيتها بواسطة تعليقات معدنية  بسيطة

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7- الأفكار الخلاقة

Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR مطبخ
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

بعيداً عن الأفكار المعتادة يمكنك تصميم رفوف  خشبية في الجزء السفلي من جزيرة المطبخ بهذا الشكل دون أي تكاليف إضافية فلو لم يكن لديك مكان لتصميم رفوف علوية في السقف فإن تلك الفكرة تناسبك تماماً

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8- الخزانات العلوية المصنوعة من الخشب المصنفر الناعم تعتبر من أجمل المواد التي تستخدم في مطبخك المودرن خصوصا مادة الخشمونيوم الشهيرة

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika مطبخ خشب Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
InGeniotika

الخشمونيوم هو خليط الخشب و شكل الألومنيوم و مشهور جداً في مصر و يجمع بين مميزات الألومنيوم في التعامل مع الماء و جمال الخشب الطبيعي 

9- تطبيقات رائعة من الخشب في كل الزوايا الموجودة في مطبخ فاطلق لبصرك العنان و تأمل في الاستخدامات الرائعة

Tamarindos, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

10- فن

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

الخشب يقبل التشكل حتى لأصعب الأشكال الممكنة مثل الدائرة و المربعات و يتميز بسهولة الثقب و انشاء الفراغات و قوة التثبيت، فإنه خيارك الأول لمطبخ مختلف و مميز 

17 فكرة ملهمة لديكور منزل مبهر
مطبخك المميز بواسطة الخشب

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