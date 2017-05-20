10 أفكار جذابة لمطبخك المميز

استخدام الخشب في المطبخ يخضع لأكثر من عامل أهمها ذوقك و رغبتك في اظهاره بالطريقة التي ترغب، و منها أن تطلي الخشب بألوان داكنة لا يظهر منها أي شيء يخص النقوش الطبيعية التي فيه مما يوحي أنه معدن أو خرسانة و بالتالي استفدت بقلة التكاليف و بسهولة التنظيف و في الوقت ذاته القابلية للتجيد و الطلاء بألوان أخرى فيما بعد