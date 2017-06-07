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9 تصاميم مودرن لسلالم من خامة الخرسانة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Joatinga 650m², House in Rio House in Rio الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إذا كنت تبحث عن تصاميم أنيقة ومميزة للسلالم في منزلك فابتعد عن التصاميم القديمة والتقليدية. فالسلم يعد جزء مهم من منزلك، من شأنه أن يحول مساحة منزلك بأكمله للحصول على تصميم مودرن، أنيق ومميز.

تعد الخرسانة خامة مرنة، فتأتي بالكثير من الأشكال والطرز كما أن مظهرها مميز وبارد فتعطي المنازل لمسة خاصة. فمن منكم على استعداد للتخلى عن السلالم المصنوعة من الخشب أو الرخام ويستبدلها بالسلالم الخرسانية؟

1.القوة والصلابة

Entry Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
D-Max Photography

Entry Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

تعد الخرسانة خامة قوية، فهذه القوة تظهر في مظهرها الرائع والذي ينعكس أيضاً في هذا التصميم فتم عمل الدرجة السفلية بحجم أكبر وأعرض لتكون قاعدة قوية ومتينة تضيف شخصية لهذا الدرج المميز، وتتناسب مع الديكور والأجواء العامة لهذا المنزل.

2.سلم غاية في البساطة

Stairs studioarte الممر والمدخل Stairs,concrete flooring
studioarte

Stairs

studioarte
studioarte
studioarte

إذا لم يكن لديك الكثير من المساحة فيمكنك إختيار تصميم سلم مثل هذا والذي لن يتطلب الكثير من المساحة كما أنه بسيط في تصميمه ومميز في شخصيته.

3.الإنسيابية

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

كما ذكرنا من قبل فإن الخرسانة هي خامة يمكن تشكيلها بأي شكل وصورة لذلك فيمكنك عمل تصاميم بسيطة تناسب المنازل المينمال وتعطي أجواء منظمة وخاصة. السلم الخرساني يمكنه أن يقوم بدور النقطة البصرية في منزلك والذي يظهر هنا بانسيابية الدرجات الأنيقة والمميزة.

4.في الخارج

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تتميز خامة الخرسانة أنها خامة متية، إقتصادية ويسهل العناية بها. فتظهر الدرجات هنا بمظهر أنيق في واجهة هذا البيت لتضيف للتصميم وتعطيه لمسة مرحبة رائعة.

5.استمرارية

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

هذه الدرجات تعطي إحساس رائع بالاستمرارية كما أنها مصممة بشكل خاص بحيث تكون مريحة للمستخدم وخاصة مع وجود إضاءة سفلية على الدرجات. تم وضع حائط زجاجي بجانب السلالم ليعزز الشعور بالإتساع والاستمرارية كما أنه يتباين مع الخرسانة ويعطي أجواء مودرن ناعمة.

6.المزيج المثالي

casa CeRo, NonWarp NonWarp الممر الحديث، المدخل و الدرج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

في هذا الفراغ تم إضافة سلم خرساني ليكون خامة مثالية تمتزج مع كريستالات النجفة المتدلية، الحجارة السوداء التي تكسو الحائط الجانبي والأجواء المشرقة والمميزة لهذا التصميم. هذا التصميم يثبت لنا أن الخرسانة خامة مرنة وتصلح مع كل الأجواء والطرز مهما كانت إمكانياتك، فبالمزيج المناسب ستحصل على نتائج رائعة.

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7.تصميم خفيف

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

في هذا التصميم تم استخدام الخرسانة لعمل درجات عائمة والتي تظهره بشكل خفيف وبسيط، كما أنها تتناسب بدورها مع الحائط الجانبي من الحجارة الخشنة لعمل تصميم يخطف الأبصار فور الدخول لهذا المنزل.

8.درجات حلزونبة

Residência Harmonia, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

الخرسانة قابلة أيضاً لعمل سلالم حلزونية تناسب المساحات الضيقة، فهذا التصميم يشبه لحد كبير جذوع الشجر. فبالإضافة لعمليتها فهي أيضاً أنيقة وتضيف لجمال المساحة الصغيرة والتي تأخذ طابعاً صناعياً.

9.بين النباتات

Joatinga 650m², House in Rio House in Rio الممر الحديث، المدخل و الدرج
House in Rio

House in Rio
House in Rio
House in Rio

هذا التصميم المميز والذي يناسب المساحات الصغيرة، حيث أن السلم أخذ زاوية ميل تتيح أفضل استخدام كما سمحت ببناء الدرج بحيث يعلو الحديقة الخضراء المنتعشة فتكون خامة مثالية لإظهار جمال مدخل هذا البيت.

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