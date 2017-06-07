9 تصاميم مودرن لسلالم من خامة الخرسانة

إذا كنت تبحث عن تصاميم أنيقة ومميزة للسلالم في منزلك فابتعد عن التصاميم القديمة والتقليدية. فالسلم يعد جزء مهم من منزلك، من شأنه أن يحول مساحة منزلك بأكمله للحصول على تصميم مودرن، أنيق ومميز.
تعد الخرسانة خامة مرنة، فتأتي بالكثير من الأشكال والطرز كما أن مظهرها مميز وبارد فتعطي المنازل لمسة خاصة. فمن منكم على استعداد للتخلى عن السلالم المصنوعة من الخشب أو الرخام ويستبدلها بالسلالم الخرسانية؟
تعد الخرسانة خامة قوية، فهذه القوة تظهر في مظهرها الرائع والذي ينعكس أيضاً في هذا التصميم فتم عمل الدرجة السفلية بحجم أكبر وأعرض لتكون قاعدة قوية ومتينة تضيف شخصية لهذا الدرج المميز، وتتناسب مع الديكور والأجواء العامة لهذا المنزل.
إذا لم يكن لديك الكثير من المساحة فيمكنك إختيار تصميم سلم مثل هذا والذي لن يتطلب الكثير من المساحة كما أنه بسيط في تصميمه ومميز في شخصيته.
كما ذكرنا من قبل فإن الخرسانة هي خامة يمكن تشكيلها بأي شكل وصورة لذلك فيمكنك عمل تصاميم بسيطة تناسب المنازل المينمال وتعطي أجواء منظمة وخاصة. السلم الخرساني يمكنه أن يقوم بدور النقطة البصرية في منزلك والذي يظهر هنا بانسيابية الدرجات الأنيقة والمميزة.
تتميز خامة الخرسانة أنها خامة متية، إقتصادية ويسهل العناية بها. فتظهر الدرجات هنا بمظهر أنيق في واجهة هذا البيت لتضيف للتصميم وتعطيه لمسة مرحبة رائعة.
هذه الدرجات تعطي إحساس رائع بالاستمرارية كما أنها مصممة بشكل خاص بحيث تكون مريحة للمستخدم وخاصة مع وجود إضاءة سفلية على الدرجات. تم وضع حائط زجاجي بجانب السلالم ليعزز الشعور بالإتساع والاستمرارية كما أنه يتباين مع الخرسانة ويعطي أجواء مودرن ناعمة.
في هذا الفراغ تم إضافة سلم خرساني ليكون خامة مثالية تمتزج مع كريستالات النجفة المتدلية، الحجارة السوداء التي تكسو الحائط الجانبي والأجواء المشرقة والمميزة لهذا التصميم. هذا التصميم يثبت لنا أن الخرسانة خامة مرنة وتصلح مع كل الأجواء والطرز مهما كانت إمكانياتك، فبالمزيج المناسب ستحصل على نتائج رائعة.
في هذا التصميم تم استخدام الخرسانة لعمل درجات عائمة والتي تظهره بشكل خفيف وبسيط، كما أنها تتناسب بدورها مع الحائط الجانبي من الحجارة الخشنة لعمل تصميم يخطف الأبصار فور الدخول لهذا المنزل.
الخرسانة قابلة أيضاً لعمل سلالم حلزونية تناسب المساحات الضيقة، فهذا التصميم يشبه لحد كبير جذوع الشجر. فبالإضافة لعمليتها فهي أيضاً أنيقة وتضيف لجمال المساحة الصغيرة والتي تأخذ طابعاً صناعياً.
هذا التصميم المميز والذي يناسب المساحات الصغيرة، حيث أن السلم أخذ زاوية ميل تتيح أفضل استخدام كما سمحت ببناء الدرج بحيث يعلو الحديقة الخضراء المنتعشة فتكون خامة مثالية لإظهار جمال مدخل هذا البيت.