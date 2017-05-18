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17 نصيحة لترتيب منزلك بدون التخلي عن الجمال

آية علم الدين آية علم الدين
homify حدائقأثاث
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تنظيم المنزل يمكن أن يبدو وكأنه مهمة لا نهاية لها، أليس كذلك؟ أضف إلى ذلك حقيقة أنه في كثير من الأحيان أكثر الحلول عملية وفعالية يمكن ألا تكون جذابة في تصميم الديكور.

في هذا الموضوع اخترنا لك من واقع خبرائنا 17 فكرة لحيل تنظيم المنزل دون أن تتخلى عن جماله ورونقه، هذه المقترحات ال17  يمكنك أن تتخذها دليلًا لمنزل منظم، وربما ستساعدك في توفير مساحة قيمة وتحافظ على لمسة الجمال التي ترجوها في منزلك دائمًا… فهيا بنا للنصائح مباشرة:

1. اجمع المجلات في وعاء شفاف

bendix magazine rack toshi Berlin غرفة المعيشةمخزن
toshi Berlin

bendix magazine rack

toshi Berlin
toshi Berlin
toshi Berlin

خدعة بسيطة، ولكنها فعالة، من شأنها أن تعطي إحساسًا عصريًا أنيقًا، وتضفي على غرفة المعيشة شكلًا جذابًا، أو في المدخل دون  الكشف عن هوية المجلات.

2. لا نستخدم كل الصناديق والحاويات الجميلة في المطبخ فقط

Storage Collective Works غرفة المعيشة
Collective Works

Storage

Collective Works
Collective Works
Collective Works

يمكنها أيضًا أن تكون مثالية في تزيين الحمام أو المدخل أو غرفة النوم، كما يمكننا أن نزينها بطريقة يدوية قتنتج لنا أشكالًا مبتكرة تعبر عن هويتنا وميلنا الشخصي في ديكور منزلنا.

3. إذا لم يكن لدينا أي خيار سوى الاحتفاظ بالدراجة المنزل، نحتاج لفكرة

Bike Valet, Sonntagsstaat Sonntagsstaat غرفة المعيشةمخزن
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

ندمجها في الأثاث بشكل ذكي، كما نرى في هذه الصورة، وستكون النتيجة مفاجأة لبعض ضيوفنا!

4. أضف اللمسة المعاصرة عن طريق اللوحات المعدنية

Magnetika kitchen - Caren collection Ronda Design مطبخديكورات واكسسوارات
Ronda Design

Magnetika kitchen – Caren collection

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

خدعة بسيطة تستخدم كثيرًا لإضافة التأثير اللامع على ديكور المنزل وهي تجليد الأثاث باللوحات المعدنية ذات اللون الفضي اللامع لإعطاء لمسة من العصرية والتطور في المنزل بالإضافة إلى لمعة انعكاس الضوء عليه.

5. إعادة تدوير الإطار القديم لخلق جدار لطيف!

Jardins, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores مكتب عمل أو دراسة
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

لا تستغنى عن إطاراتك القديمة فقد تحتاجها في تزيين منزلك بشكل جذاب وعصري.

6. لا فوضى بعد الآن في الأدراج مع سكاكين المطبخ

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ kitchen,modern kitchen,open-plan kitchen,contemporary,interior design
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

أفضل وضع للسكاكين هو وجودها على اللوحة الخاصة بها، سوف يفهم الضيوف على الفور أننا طهاة جيدين!

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7. تجهيز منطقة الغسيل بالسلال العملية

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أن يكون كل شيء في متناول اليد. هذه هي التوصية الوحيدة لخلق تكوين مرضى داخل غرفة الملابس لتجنب الفوضى.

8. استخدم المزهريات الصغيرة المزخرفة للحفاظ على النظام في الحمام

Tunisia Made Jars Hend Krichen مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
Hend Krichen

Tunisia Made Jars

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

الحل المثالي لقطع القطن والمكياج، وحتى بالنسبة لليمون الحامض والأظافر والخيط وجميع المستلزمات الرفيعة التي تحتاجها في الحمام وقد تصنع بعض الفوضى داخله.

9. استخدم وعاء زجاجي للتخزين

Mason Jars Tramps (UK) Ltd مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Tramps (UK) Ltd

Mason Jars

Tramps (UK) Ltd
Tramps (UK) Ltd
Tramps (UK) Ltd

استخدام الأوعية الزجاجية سوف يمكنك من إيجاد ما تحتاج إليه بسهولة، كما يمكنك استخدام الملصقات الصغيرة إذا كنت خائفًا من عدم سهولة التعرف عليها، وإذا كان لديك حس فني يمكنك أن ترسم عليها بالطباشير لتكون قادرًا على الكتابة عليها والمحو دون مشاكل.

10. خصص درجًا للتوابل فقط

Spice Organisation Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Spice Organisation

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

من المهم أن يكون دائمًا في متناول اليد، وفي هذه الحالة، سوف تستخدمه بسهولة ولن يكون لدينا مفاجآت سيئة في الطبخ!

11. أعد استخدام الصناديق الخشبية كأرفف

upcycling & objets trouves, christian hacker fotodesign christian hacker fotodesign مطبخمخزن خشب معالج Brown
christian hacker fotodesign

christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign

يمكنك إعادة تدوير الصناديق بشكل جمالي رائع وتخزين الأعشاب والزجاجات فيها كما نرى في هذه الصورة وسوف تتمتع بجمال طبيعي خاص في منزلك.

12. هل فكرت يومًا أن سلة الخبز يمكن استخدامها خارج المطبخ؟

MAGAZINE BASKET, l'abbate l'abbate غرفة المعيشةمخزن
l&#39;abbate

MAGAZINE BASKET

l'abbate
l&#39;abbate
l'abbate

ستكون مثالية في الحمام لوضع الماكياج بداخلها، وفي غرفة المكتب لحمل الأقلام ومشابك الورق أو في غرفة الأطفال من أجل الحفاظ على المكعبات.

13. أثاث الجدة العتيق في المدخل

Dasy Lane UK, Wood'n design Wood'n design غرفة المعيشةمخزن
Wood&#39;n design

Wood'n design
Wood&#39;n design
Wood'n design

يمكنك استخدام البوفيه القديم للجدة ذو الشكل العتيق في المدخل لحفظ الأحذية كما أنه يعطي لمسة أثرية عتيقة تضفى جمالًا فريدًا وتوحي بالرومانسية.

14. الرفوف المغناطيسية هي حل عملي جدًا

Magnetika system - magnetic shelves and metal panel Ronda Design المنزلمخزن
Ronda Design

Magnetika system – magnetic shelves and metal panel

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

مثالية في كل غرفة وليس فقط في غرفة المكتب كما نرى في هذا المثال، ولكن أيضًا يمكن استخدامها في المدخل أو في غرفة المعيشة، وفي غرفة النوم والحمام.

15. حول الأكسسورات الخاصة بك إلى عنصر من عناصر الأثاث في غرفة النوم

Проект однокомнатной квартиры 40 м² (раздельная комната), SAZONOVA group SAZONOVA group غرفة الملابسديكورات واكسسوارات
SAZONOVA group

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

الأمر يحتاج إلى بعض المسامير مختلفة الأشكال والألوان، لخلق جدار مميز يشبه الدولاب.

16. في غرفة النوم يمكننا استبدال القطع الكبيرة بقطع عملية أكثر

ANTES&DEPOIS - Alfama Studio - home staging project, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

على سبيل المثال،يمكننا استبدال الكومودينو على الجوانب بالأرفف، كما يمكننا وضع رف كبير فوق السرير ليستوعب البراويز الديكورية الجميلة.

17. يمكننا إعادة استخدام أحواض الزرع القديمة الخاصة بالجدة

Three Tiered Plant Stand homify حدائقأثاث
homify

Three Tiered Plant Stand

homify
homify
homify

مع لمسة مختلفة من الألوان يمكننا تحويلها إلى أحواض أنيقة مثالية في الشرفة والحديقة والغرف الداخلية، كما نرى في هذا المثال الرائع.

للمزيد من النصائح الخاصة بالديكور اقرأ 16 حيلة ذكية لمنزل منظم بصفة دائمة

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