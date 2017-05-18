17 نصيحة لترتيب منزلك بدون التخلي عن الجمال

تنظيم المنزل يمكن أن يبدو وكأنه مهمة لا نهاية لها، أليس كذلك؟ أضف إلى ذلك حقيقة أنه في كثير من الأحيان أكثر الحلول عملية وفعالية يمكن ألا تكون جذابة في تصميم الديكور.
في هذا الموضوع اخترنا لك من واقع خبرائنا 17 فكرة لحيل تنظيم المنزل دون أن تتخلى عن جماله ورونقه، هذه المقترحات ال17 يمكنك أن تتخذها دليلًا لمنزل منظم، وربما ستساعدك في توفير مساحة قيمة وتحافظ على لمسة الجمال التي ترجوها في منزلك دائمًا… فهيا بنا للنصائح مباشرة:
خدعة بسيطة، ولكنها فعالة، من شأنها أن تعطي إحساسًا عصريًا أنيقًا، وتضفي على غرفة المعيشة شكلًا جذابًا، أو في المدخل دون الكشف عن هوية المجلات.
يمكنها أيضًا أن تكون مثالية في تزيين الحمام أو المدخل أو غرفة النوم، كما يمكننا أن نزينها بطريقة يدوية قتنتج لنا أشكالًا مبتكرة تعبر عن هويتنا وميلنا الشخصي في ديكور منزلنا.
ندمجها في الأثاث بشكل ذكي، كما نرى في هذه الصورة، وستكون النتيجة مفاجأة لبعض ضيوفنا!
خدعة بسيطة تستخدم كثيرًا لإضافة التأثير اللامع على ديكور المنزل وهي تجليد الأثاث باللوحات المعدنية ذات اللون الفضي اللامع لإعطاء لمسة من العصرية والتطور في المنزل بالإضافة إلى لمعة انعكاس الضوء عليه.
لا تستغنى عن إطاراتك القديمة فقد تحتاجها في تزيين منزلك بشكل جذاب وعصري.
أفضل وضع للسكاكين هو وجودها على اللوحة الخاصة بها، سوف يفهم الضيوف على الفور أننا طهاة جيدين!
أن يكون كل شيء في متناول اليد. هذه هي التوصية الوحيدة لخلق تكوين مرضى داخل غرفة الملابس لتجنب الفوضى.
الحل المثالي لقطع القطن والمكياج، وحتى بالنسبة لليمون الحامض والأظافر والخيط وجميع المستلزمات الرفيعة التي تحتاجها في الحمام وقد تصنع بعض الفوضى داخله.
استخدام الأوعية الزجاجية سوف يمكنك من إيجاد ما تحتاج إليه بسهولة، كما يمكنك استخدام الملصقات الصغيرة إذا كنت خائفًا من عدم سهولة التعرف عليها، وإذا كان لديك حس فني يمكنك أن ترسم عليها بالطباشير لتكون قادرًا على الكتابة عليها والمحو دون مشاكل.
من المهم أن يكون دائمًا في متناول اليد، وفي هذه الحالة، سوف تستخدمه بسهولة ولن يكون لدينا مفاجآت سيئة في الطبخ!
يمكنك إعادة تدوير الصناديق بشكل جمالي رائع وتخزين الأعشاب والزجاجات فيها كما نرى في هذه الصورة وسوف تتمتع بجمال طبيعي خاص في منزلك.
ستكون مثالية في الحمام لوضع الماكياج بداخلها، وفي غرفة المكتب لحمل الأقلام ومشابك الورق أو في غرفة الأطفال من أجل الحفاظ على المكعبات.
يمكنك استخدام البوفيه القديم للجدة ذو الشكل العتيق في المدخل لحفظ الأحذية كما أنه يعطي لمسة أثرية عتيقة تضفى جمالًا فريدًا وتوحي بالرومانسية.
مثالية في كل غرفة وليس فقط في غرفة المكتب كما نرى في هذا المثال، ولكن أيضًا يمكن استخدامها في المدخل أو في غرفة المعيشة، وفي غرفة النوم والحمام.
الأمر يحتاج إلى بعض المسامير مختلفة الأشكال والألوان، لخلق جدار مميز يشبه الدولاب.
على سبيل المثال،يمكننا استبدال الكومودينو على الجوانب بالأرفف، كما يمكننا وضع رف كبير فوق السرير ليستوعب البراويز الديكورية الجميلة.
مع لمسة مختلفة من الألوان يمكننا تحويلها إلى أحواض أنيقة مثالية في الشرفة والحديقة والغرف الداخلية، كما نرى في هذا المثال الرائع.
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