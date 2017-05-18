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15 فكرة لجزيرة المطبخ ستجعلك ترغب في امتلاكها بمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
RISTRUTTURAZIONE COERENTE DI DUE VILLETTE ADIACENTI, Bianchetti Bianchetti مطبخ
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إن وجود جزيرة في المطبخ العصري المفتوح أصبح من الضروريات التي تساعد كثيرًا في إنجاز المهام به، والتي تعبر عن العملية في الاستخدام ومواكبة ما هو مميز وجديد في التصميم.

وقد تتخذ الجزيرة العديد من الأشكال والوظائف، فمنها ما يتم وضع الموقد والحوض فيه ويستخدم للمهام الرئيسية في المطبخ، ومنها ما يستخدم كطاولة للإفطار و مكان للتقطيع والطبخ بشكل عام.

وفكرة الجزيرة لا تقتصر على الطراز العصري فقط، فقد استخدمت في المطابخ الكلاسيكية قديمًا مما يجعلنا لا نبالغ إذا قلنا أنها تتماشى مع كل طرز التصميم ولكن حسب التوظيف الجيد لها في المنزل.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض لك 15 تصميم مختلف لجزيرة المطبخ ستعطي لك الضوء عن كيفية وضعها في المطبخ واستغلالها الاستغلال المناسب:

1- جزيرة من الخشب الطبيعي للاستخدامات العملية وجزء مفرغ يستخدم كرف

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

2- جزيرة على الطراز التبسيطي من اللون الأبيض تحتوي على الموقد وأعلاها المدخنة الفضية ذات اللوح الزجاجي الجذاب

Abitazione privata, Paolo Foglini Design Paolo Foglini Design مطبخ خشب White
Paolo Foglini Design

Paolo Foglini Design
Paolo Foglini Design
Paolo Foglini Design

3- الجزيرة ذات الاستخدام المزدوج لكاونتر للإفطار و جزء زائد في المطبخ للاستخدام

RISTRUTTURAZIONE COERENTE DI DUE VILLETTE ADIACENTI, Bianchetti Bianchetti مطبخ
Bianchetti

Bianchetti
Bianchetti
Bianchetti

4- جزيرة صغيرة مثبتة على نصف جدار موفرة في المساحة وعملية في الاستخدام

Loft [SAM], Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto مطبخ
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

5- جزيرة مزدوجة تستخدم كجزء من المطبخ وكمكمل لطاولة الطعام المتصلة بها من ناحية الشقة.. تصميم عصري عملي جدًا

Casa FR, MCArc Laboratorio di architettura sostenibile MCArc Laboratorio di architettura sostenibile مطبخ
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

6- جزيرة على شكل حرف L تحمل الحوض من ناحية ومن الناحية الأخرى تستخدم كطاولة عملية للإفطار مع مقعدين مرتفعين

...a casa di Luca, Cucine e Design Cucine e Design مطبخ
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

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7- جزيرة بسيطة من الخشب الأبيض والرمادي لإكمال التصميم الحديث للمطبخ

VILLA UNIFAMILIARE [CALVENZANO] www.marlegno.it - Progetto: Arch. Tura, Marlegno Marlegno مطبخ
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

8- جزيرة رصينة من الخشب الأبيض تحمل الموقد وتعلوها المدخنة الفضية اللامعة، أما في الأسفل نجد الخزانات .. تصميم غني بالتفاصيل!

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

9- للوهلة الأولى قد لا تبدو جزيرة مطبخ وإنما طاولة عادية أمامها كراسي ملونة جميلة وهذا هو الذكاء في التصميم باستخدام مزدوج

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura مطبخ
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

10- جزيرة ذات مستويين عريضة تحمل الموقد الكبير والشواية وفي المستوى الأقل نجد الطاولة المتصلة بشكل جديد ومميز

Villa BZ, MCArc Laboratorio di architettura sostenibile MCArc Laboratorio di architettura sostenibile مطبخ
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile
MCArc Laboratorio di architettura sostenibile

11- جزيرة بسيطة الشكل منفصلة عن طريق حائط متوسط الارتفاع ومتصلة بصريًا بطاولة الطعام.. حل ذكي للتوفير في المساحة يصلح للشقق الصغيرة

Casa indipendente, Criscione Arredamenti Criscione Arredamenti مطبخ
Criscione Arredamenti

Criscione Arredamenti
Criscione Arredamenti
Criscione Arredamenti

12- جزيرة مطبخ جذاب على شكل حرف U من اللون الأبيض العصري والبني الأنيق

La Casa di Pietro, Bartolomeo Fiorillo Bartolomeo Fiorillo مطبخ
Bartolomeo Fiorillo

Bartolomeo Fiorillo
Bartolomeo Fiorillo
Bartolomeo Fiorillo

13- جزيرة على الطراز الصناعي تتناسب مع تصميم المنزل ككل، من اللون الأبيض مع أجزاء من المعادن ذات اللون الفضي عملية في مساحة صغيرة جدًا

Progetto arredamento di interni mini appartamento, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu مطبخ White
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

14- جزيرة مميزة التصميم داخل كتلة خرسانية على شكل حرف L وقد احتوت على الموقد وأعلاه المدخنة ذات اللون الذهبي مثل لون أعلى الكاونتر وفي السقف نجد سبوتات النور المربعة ذات الشكل الجذاب

_c a s a | S _, RO|a_ RO|a_ مطبخ
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

15- جزيرة عريضة تحتوي على الموقد والحوض على الطراز العصري مع اللون البرتقالي المشع و المدخنة الفضية اللامعة يكملها الكاونتر المثبت بالحائط بطول المطبخ

Antichità ed esotismo convivono in una villa sulle coste del lago d’Averno , PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione مطبخرفوف وأدراج
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

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