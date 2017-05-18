15 فكرة لجزيرة المطبخ ستجعلك ترغب في امتلاكها بمنزلك

إن وجود جزيرة في المطبخ العصري المفتوح أصبح من الضروريات التي تساعد كثيرًا في إنجاز المهام به، والتي تعبر عن العملية في الاستخدام ومواكبة ما هو مميز وجديد في التصميم.

وقد تتخذ الجزيرة العديد من الأشكال والوظائف، فمنها ما يتم وضع الموقد والحوض فيه ويستخدم للمهام الرئيسية في المطبخ، ومنها ما يستخدم كطاولة للإفطار و مكان للتقطيع والطبخ بشكل عام.

وفكرة الجزيرة لا تقتصر على الطراز العصري فقط، فقد استخدمت في المطابخ الكلاسيكية قديمًا مما يجعلنا لا نبالغ إذا قلنا أنها تتماشى مع كل طرز التصميم ولكن حسب التوظيف الجيد لها في المنزل.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض لك 15 تصميم مختلف لجزيرة المطبخ ستعطي لك الضوء عن كيفية وضعها في المطبخ واستغلالها الاستغلال المناسب: