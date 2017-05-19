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16 برجولة ومظلة ملهمة لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Garden Igloo, Greenbop Greenbop بلكونات وشرفاتأثاث
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وجود حديقة أو شرفة واسعة لديك أمرًا رائعًا وفرصة ثمينة للحصول على جلسة رائعة لراحة أعصابك واستمتاعك وقضاء وقتًا مميزًا سواء بمفردك او مع الأسرة، لذلك هذا المقال يقدم لك 16 نموذج مختلف لبرجولات ومظلات يمكنك الاعتماد عليها لصناعة جلسة مميزة في الفضاء الخاص بك، واختيار ما يناسب مساحة المكان لديك وميزانيتك بطريقة وذوقك الشخصي أيضًا.. 

1. نظرة رومانسية

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl حدائقديكورات واكسسوارات
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

تصميم مميز وسط الحديقة بأرضية مربعة ومرتفعة من الحجارة، وجوانب معدنية ترفع المظلة بشكل أنيق ويمكن إغلاق ستائرها للمزيد من الخصوصية والظل.

2. بسيط مع هيكل معدني

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

مظلة ثابتة وخفيفة في الوقت ذاته، تُضفي أناقة واضحة على تلك المساحة، مع اختيار دقيق للتفاصيل وكراسي بيضاء للشرفة.

3. تصميم شراعي رائع

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بركة مائية
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

تصميم حديث يشبه الشراع تسمح بوضعها بطرق مختلفة وتخلق شخصية مميزة للحديقة وتناسب كافة الأوضاع.

4. الخوص

Zeven hoog ontspannen in Ibiza stijl, Studio REDD exclusieve tuinen Studio REDD exclusieve tuinen بلكونة أو شرفة
Studio REDD exclusieve tuinen

Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen

مظلة من الخوص للحصول على جلسة رائعة الشرفة، مع طاولة وكراسي بيضاء في ساحة مفتوحة مزينة بالنباتات.

5. جلسة مستديرة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

حجم كبير يناسب جلسة عائلية صغيرة، وأريكة من الخوص المريح مع بعض الوسائد الملونة لتصميم جذاب للغاية.

6. هنا يمكنك الاسترخاء

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

صناديق خشبية مفتوحة مع ستائر شيفون ناعمة ومبطنة بالإسفينج لجلسة مريحة جدًا لحظات استرخاء مميزة بين احضان الطبيعة.

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7. ثنائي الاستخدام

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

هذه المظلة يمكنك استخدامها كما هي أو حتى إزالة الستائر لتصبح المظلة وحدها، او إغلاقها للحصول على ظل وجلسة مليئة بالخصوصية ومريحة.

8. أجواء خشبية

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

تناغم رائع للخشب البني الغامق مع الستائر الشيفونية الشفافة الناعمة.. يمكن اغلاقها لمزيد من الظل، ومقاعد خشبية أنيقة في جلسة مربعة التصميم بالحديقة.

9. تصميم مميز يقاوم الشمس

Urlaub im Garten, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst حديقة
neuegaerten-gartenkunst

neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst

عنصران مهمان هنا وهما استغلال الجدار في أن تثبت فيه المظلة، وعدم و جود أي قواعد لحملها من أي جانب و هي ما تحمل عليك اختيارها إذا كنت تتمتع بحديقة أو منطقة جلوس ليست كبيرة في مساحتها بشكل كاف ، و القماش كذلك استخدم لعدم الشعور بارتفاع درجة الحرارة ، التصميم بسيط و الاختيار موفق..

10. نصف دائرة شاعرية

Garden Igloo, Greenbop Greenbop بلكونات وشرفاتأثاث
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

مظلة تتميز بالخصوصية و الشاعرية، فلو كنت تتمتع بوجود حديقة في منزلك وتريد لنفسك بعض الخصوصية فيها، فما عليك إلا أن تقوم بتركيب مثل تلك المظلة المجوفة و كأنها كرة سحرية من الثلج تطفو فوق سطح المسبح الخاص بك، فكرتها رائعة خصوصاً لو كانت صغيرة لا تتسع سوى شخص أو اثنين فقط.

11. مزيج الأخشاب والحجارة

​S-line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

​S-line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

هذه المظلة تتمتع بسحر خاص من مزيج الأخشاب والحجارة لنمط ريفي مميز وجلسة مظللة بعيدة عن حرارة الشمس.

12. المظلة المعدنية

ONDA, Giulio Barbieri S.r.l. Giulio Barbieri S.r.l. حدائقصيوان الحديقة الخارجية ألمنيوم/ زنك
Giulio Barbieri S.r.l.

Giulio Barbieri S.r.l.
Giulio Barbieri S.r.l.
Giulio Barbieri S.r.l.

المظلة المعدنية أنها صلبة ومتينة يسهل طلائها وتنظيفها أيضًا، إلا أن عيبها الوحيد هو التكلفة التي ستكون أعلى من غيرها من الخامات، لذا ميزانيتك يتحد هذا.

13. كلاسكية رائعة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي لمظلة بديكورات من فازات الخزف الأنيق، ومقاعد ومنضدة من الخوص والمظلة نفسها خشبية متينة، ويرتكز كل شيء على سجادة خضراء من العشب الصناعي.

14. نصف كرة زجاجية

Garden Igloo, Greenbop Greenbop بلكونات وشرفاتأثاث
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

نصف كرة من الزجاج العازل للحرارة، يمكنك الاستمتاع بأجواء هادئة وجلسة رومانسية أنيقة بداخلها، وتناسب المساحات الصغيرة.

15. الأبيض وبعض الزهور الملونة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

جلسة رائعة في الشرفة بالزهور الملونة والنباتات التي تخلق أجواء مبهجة، مع المظلة البيضاء التي تتماشى بأناقة مع الأثاث القماشي الأبيض على الأرض.

16. رومانسية دافئة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

مظلة من الخشب مع فروع الإضاءة اللامعة التي تصنع سقف مميز لجلسة رومانسية في الهواء الطلق، مع مدفئة لتبدو مناسبة أكثر في الشتاء.

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