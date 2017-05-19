16 برجولة ومظلة ملهمة لمنزلك

وجود حديقة أو شرفة واسعة لديك أمرًا رائعًا وفرصة ثمينة للحصول على جلسة رائعة لراحة أعصابك واستمتاعك وقضاء وقتًا مميزًا سواء بمفردك او مع الأسرة، لذلك هذا المقال يقدم لك 16 نموذج مختلف لبرجولات ومظلات يمكنك الاعتماد عليها لصناعة جلسة مميزة في الفضاء الخاص بك، واختيار ما يناسب مساحة المكان لديك وميزانيتك بطريقة وذوقك الشخصي أيضًا..
تصميم مميز وسط الحديقة بأرضية مربعة ومرتفعة من الحجارة، وجوانب معدنية ترفع المظلة بشكل أنيق ويمكن إغلاق ستائرها للمزيد من الخصوصية والظل.
مظلة ثابتة وخفيفة في الوقت ذاته، تُضفي أناقة واضحة على تلك المساحة، مع اختيار دقيق للتفاصيل وكراسي بيضاء للشرفة.
تصميم حديث يشبه الشراع تسمح بوضعها بطرق مختلفة وتخلق شخصية مميزة للحديقة وتناسب كافة الأوضاع.
مظلة من الخوص للحصول على جلسة رائعة الشرفة، مع طاولة وكراسي بيضاء في ساحة مفتوحة مزينة بالنباتات.
حجم كبير يناسب جلسة عائلية صغيرة، وأريكة من الخوص المريح مع بعض الوسائد الملونة لتصميم جذاب للغاية.
صناديق خشبية مفتوحة مع ستائر شيفون ناعمة ومبطنة بالإسفينج لجلسة مريحة جدًا لحظات استرخاء مميزة بين احضان الطبيعة.
هذه المظلة يمكنك استخدامها كما هي أو حتى إزالة الستائر لتصبح المظلة وحدها، او إغلاقها للحصول على ظل وجلسة مليئة بالخصوصية ومريحة.
تناغم رائع للخشب البني الغامق مع الستائر الشيفونية الشفافة الناعمة.. يمكن اغلاقها لمزيد من الظل، ومقاعد خشبية أنيقة في جلسة مربعة التصميم بالحديقة.
عنصران مهمان هنا وهما استغلال الجدار في أن تثبت فيه المظلة، وعدم و جود أي قواعد لحملها من أي جانب و هي ما تحمل عليك اختيارها إذا كنت تتمتع بحديقة أو منطقة جلوس ليست كبيرة في مساحتها بشكل كاف ، و القماش كذلك استخدم لعدم الشعور بارتفاع درجة الحرارة ، التصميم بسيط و الاختيار موفق..
مظلة تتميز بالخصوصية و الشاعرية، فلو كنت تتمتع بوجود حديقة في منزلك وتريد لنفسك بعض الخصوصية فيها، فما عليك إلا أن تقوم بتركيب مثل تلك المظلة المجوفة و كأنها كرة سحرية من الثلج تطفو فوق سطح المسبح الخاص بك، فكرتها رائعة خصوصاً لو كانت صغيرة لا تتسع سوى شخص أو اثنين فقط.
هذه المظلة تتمتع بسحر خاص من مزيج الأخشاب والحجارة لنمط ريفي مميز وجلسة مظللة بعيدة عن حرارة الشمس.
المظلة المعدنية أنها صلبة ومتينة يسهل طلائها وتنظيفها أيضًا، إلا أن عيبها الوحيد هو التكلفة التي ستكون أعلى من غيرها من الخامات، لذا ميزانيتك يتحد هذا.
تصميم كلاسيكي لمظلة بديكورات من فازات الخزف الأنيق، ومقاعد ومنضدة من الخوص والمظلة نفسها خشبية متينة، ويرتكز كل شيء على سجادة خضراء من العشب الصناعي.
نصف كرة من الزجاج العازل للحرارة، يمكنك الاستمتاع بأجواء هادئة وجلسة رومانسية أنيقة بداخلها، وتناسب المساحات الصغيرة.
جلسة رائعة في الشرفة بالزهور الملونة والنباتات التي تخلق أجواء مبهجة، مع المظلة البيضاء التي تتماشى بأناقة مع الأثاث القماشي الأبيض على الأرض.
مظلة من الخشب مع فروع الإضاءة اللامعة التي تصنع سقف مميز لجلسة رومانسية في الهواء الطلق، مع مدفئة لتبدو مناسبة أكثر في الشتاء.
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