16 برجولة ومظلة ملهمة لمنزلك

عنصران مهمان هنا وهما استغلال الجدار في أن تثبت فيه المظلة، وعدم و جود أي قواعد لحملها من أي جانب و هي ما تحمل عليك اختيارها إذا كنت تتمتع بحديقة أو منطقة جلوس ليست كبيرة في مساحتها بشكل كاف ، و القماش كذلك استخدم لعدم الشعور بارتفاع درجة الحرارة ، التصميم بسيط و الاختيار موفق..