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25 فكرة جميلة لتزيين مدخل المنزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تزيين مدخل منزلك يعتمد على قدرتك على تلخيص كل الجمال و الذوق الداخلي في منزلك ليكون هو المستقبل و المرحب الأول بضيوفك بمجرد مرورهم من باب المنزل  و لأنه من أكثر المناطق في المنزل أهمية من ناحية الديكور و التصميم الداخلي فإننا في هوميفاي قد أفردنا كتاب الأفكار هذا لنتعرف سوياً على 25 فكرة متنوعة لتزيين و تجميل مدخل المنزل بالقدر الكافي من الجمال و العملية و الذوق الرفيع الذي يبهر كل ضيوفك و يسعدك شخصياً .. 

1- بسيطة و مذهلة

ESTORIL, Staging Factory Staging Factory سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

كن بسيطاً في استخدام المكونات التي تزين بها ديكور مدخل منزلك و اتجه نحو الحفاظ على مساحة الممر باستخدام قطع أثاث أصغر و أبسط في الشكل و اللون

2- استخدام الزهور المبهجة

Decoração de apartamento particular, Staging Factory Staging Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الزهور تعتبر هي أداة الترحيب الأولى بكل الضيوف في كل العالم لذا كن حريصاً عليها

3- مرآة

Moradia 20 Algarve, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

المرآة تساعدك على ضبط هندامك قبل الخروج و تساعد ضيوفك على التأكد من مظهرهم و ثقتهم بأنفسهم عند زيارتك

4- الجدار الجميل

Moradia Algarve 2012, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة الملابس
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

استخدام أوراق ال 3D  الثلاثية الابعاد و القليلة الثمن في المدخل يمكنك من استحضار جمال أكثر من عنصر مثل هذا الجدار المؤحي بأنه رخام و هو في الحقيقة ورق

5- ألوان فضية

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

الألوان المحايدة و الهادئة مثل الفضي يمكنها أن تجعل مدخل مثالياً خصوصاً لو كان به تفاصيل أقل 

6- التلاعب بالممر

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

استخدام الفن المعماري في تصميم السقف و الممر المؤدي للمنزل يجعل له شخصية مؤثرة في ديكور المنزل بشكل عام

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7- التنظيم

MORADIA ALENTEJO, Artica by CSS Artica by CSS الممر الحديث، المدخل و الدرج
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

كن منظماً قدر الإمكان في كل مكونات مدخل منزلك بداية من الأرضيات و حتى الجدران و الأثاث

8- الكلاسيكية

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

الأرضيات العتيقة الحجرية و الكراسي و الكونسول الكلاسيكي دائماً ما يكون لهما مفعول السحر في مدخل المنزل ذو النكهة الكلاسيكية 

9- المساحة الكبيرة للمدخل

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

المساحة الكبيرة بمفردها ساحرة لأننا كبشر نحب البراح و الاتساع بطبيعتنا فلا تحاول أبداً أن تقلل من المساحة المتوفرة في المدخل بأي قطع زائدة عن الحد

10- لمسة فنية

Casa JCSP, XYZ Arquitectos Associados XYZ Arquitectos Associados الممر الحديث، المدخل و الدرج
XYZ Arquitectos Associados

XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados
XYZ Arquitectos Associados

اللوحات الفنية و النسخ اليدوية من اللوحات العالمية دائماً ما تجذب الانتباه في منزلك

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11- وسيراميك أيضاً

Prédio Turístico em Santa Catarina, Lisboa, alma portuguesa alma portuguesa سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

السيراميك يمكن ان يستخدم مثل اللوحات لما له من قدرة كبيرة على الطباعة و الرسم عليه

12- الصور و البراويز

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

البراويز و الصور الشخصية و السياحية في المدخل تثري و تزيد من تفاصيله

13- الأثاث الغريب

Casa Sul, um lugar onde se sente a alma portuguesa. , alma portuguesa alma portuguesa ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

أول ما يجذب الانتباه في المدخل هو الأثاث الموضوع في مقدمة الباب فهناك رأي يرجح استخدام كل غريب في المدخل لجذب الانتباه

14- ابداع التصميم

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

الفن اليدوي في قطع الخشب أو الرخام و تصميم أثاث في مقدمة المدخل يبهر الجميع

15- ألوان حية من شأنها أن تجعل المدخل مبهجاً و لوحات جميلة من نفس درجات تلك الألوان ستزيد من التوازن و تعمل على زيادة الحس الفني في المنزل بشكل عام

PASSAGEWAY, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

16- ليس كل المرايات كبيرة

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam مساحات تجارية فنادق
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

المرايات الصغيرة دائماً ما تكون جذابة في المساحات الكبيرة و العكس صحيح

17- الإضاءة من أهم العوامل التي تجعل مدخل منزلك متألقاً فلا تغفل عنها

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

18- جدران زجاجية

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

لو كان لديك صعوبة في تقسيم المنزل سوى بوضع جدران فاصلة فما عليك إلا استخدام الزجاج لتصمم منه تلك الجدران لأنه لن يغلق المساحة أمام من يدخل للمنزل و لن يقطع المجال البصري فبالتالي سيكون مثالياً في المساحات الضيقة 

19- الخشب

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من أروع الاستخدامات للخشب هي كسوة الجدران فلماذا لا تخصص المدخل ليكون متألقاً بلمسات الطبيعة الخشبية على الدوام

20- صفاء نفسي

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

اللون الأبيض ساحر في كل شيء

21- عبارات الترحيب

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

استخدم عبارات الترحيب على بوابة المنزل و على السجادة الصغيرة أمامه مما يساعدك على الترحيب بضيوفك بأكثر من وسيلة

22- ألوان و أفكار رائعة

Caminha Refurbishment, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج MDF Blue
Tiago do Vale Arquitectos

Caminha Refurbishment

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

استخدام أفكار ذكية و ألوان جريئة في المدخل من شأنه أن يحل لديك مشكلة المساحة فهنا مثلاً لم نستخدم كونسول و لكن استخدمنا تعليقات بارزة في الحائط لنضع عليها كل أغراضنا براحة كبيرة

23- شجيرات

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

غريبة و لكنها رائعة عند تنفيذها بأشجار الزينة الصغيرة 

24- شاعرية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الأباجورات تصنع جو مثالي للهدوء و الشاعرية و لا زالت تحتفظ بقيمتها و سحرها رغم قدم طرازها

25- مساحة مستغلة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

استغل كل متر لديك في الناحية العملية و اترك مساحة مناسبة للحركة و أنت في بداية تصميم المنزل  مما سيوفر عليك الكثير من العناء فيما بعد 

16 برجولة ومظلة ملهمة لمنزلك
تلك الأفكار لمدخل منزلك 

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