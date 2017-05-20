25 فكرة جميلة لتزيين مدخل المنزل

تزيين مدخل منزلك يعتمد على قدرتك على تلخيص كل الجمال و الذوق الداخلي في منزلك ليكون هو المستقبل و المرحب الأول بضيوفك بمجرد مرورهم من باب المنزل و لأنه من أكثر المناطق في المنزل أهمية من ناحية الديكور و التصميم الداخلي فإننا في هوميفاي قد أفردنا كتاب الأفكار هذا لنتعرف سوياً على 25 فكرة متنوعة لتزيين و تجميل مدخل المنزل بالقدر الكافي من الجمال و العملية و الذوق الرفيع الذي يبهر كل ضيوفك و يسعدك شخصياً ..
كن بسيطاً في استخدام المكونات التي تزين بها ديكور مدخل منزلك و اتجه نحو الحفاظ على مساحة الممر باستخدام قطع أثاث أصغر و أبسط في الشكل و اللون
الزهور تعتبر هي أداة الترحيب الأولى بكل الضيوف في كل العالم لذا كن حريصاً عليها
المرآة تساعدك على ضبط هندامك قبل الخروج و تساعد ضيوفك على التأكد من مظهرهم و ثقتهم بأنفسهم عند زيارتك
استخدام أوراق ال 3D الثلاثية الابعاد و القليلة الثمن في المدخل يمكنك من استحضار جمال أكثر من عنصر مثل هذا الجدار المؤحي بأنه رخام و هو في الحقيقة ورق
الألوان المحايدة و الهادئة مثل الفضي يمكنها أن تجعل مدخل مثالياً خصوصاً لو كان به تفاصيل أقل
استخدام الفن المعماري في تصميم السقف و الممر المؤدي للمنزل يجعل له شخصية مؤثرة في ديكور المنزل بشكل عام
كن منظماً قدر الإمكان في كل مكونات مدخل منزلك بداية من الأرضيات و حتى الجدران و الأثاث
الأرضيات العتيقة الحجرية و الكراسي و الكونسول الكلاسيكي دائماً ما يكون لهما مفعول السحر في مدخل المنزل ذو النكهة الكلاسيكية
المساحة الكبيرة بمفردها ساحرة لأننا كبشر نحب البراح و الاتساع بطبيعتنا فلا تحاول أبداً أن تقلل من المساحة المتوفرة في المدخل بأي قطع زائدة عن الحد
اللوحات الفنية و النسخ اليدوية من اللوحات العالمية دائماً ما تجذب الانتباه في منزلك
السيراميك يمكن ان يستخدم مثل اللوحات لما له من قدرة كبيرة على الطباعة و الرسم عليه
البراويز و الصور الشخصية و السياحية في المدخل تثري و تزيد من تفاصيله
أول ما يجذب الانتباه في المدخل هو الأثاث الموضوع في مقدمة الباب فهناك رأي يرجح استخدام كل غريب في المدخل لجذب الانتباه
الفن اليدوي في قطع الخشب أو الرخام و تصميم أثاث في مقدمة المدخل يبهر الجميع
المرايات الصغيرة دائماً ما تكون جذابة في المساحات الكبيرة و العكس صحيح
لو كان لديك صعوبة في تقسيم المنزل سوى بوضع جدران فاصلة فما عليك إلا استخدام الزجاج لتصمم منه تلك الجدران لأنه لن يغلق المساحة أمام من يدخل للمنزل و لن يقطع المجال البصري فبالتالي سيكون مثالياً في المساحات الضيقة
من أروع الاستخدامات للخشب هي كسوة الجدران فلماذا لا تخصص المدخل ليكون متألقاً بلمسات الطبيعة الخشبية على الدوام
اللون الأبيض ساحر في كل شيء
استخدم عبارات الترحيب على بوابة المنزل و على السجادة الصغيرة أمامه مما يساعدك على الترحيب بضيوفك بأكثر من وسيلة
استخدام أفكار ذكية و ألوان جريئة في المدخل من شأنه أن يحل لديك مشكلة المساحة فهنا مثلاً لم نستخدم كونسول و لكن استخدمنا تعليقات بارزة في الحائط لنضع عليها كل أغراضنا براحة كبيرة
غريبة و لكنها رائعة عند تنفيذها بأشجار الزينة الصغيرة
الأباجورات تصنع جو مثالي للهدوء و الشاعرية و لا زالت تحتفظ بقيمتها و سحرها رغم قدم طرازها