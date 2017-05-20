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7 أرضيات ساحرة لتختار منها الأنسب إليك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
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كيف تختار الأرضية المناسبة لمنزلك، هذا السؤال يشغل بالنا و سنحاول مع هوميفاي خلال 7 أفكار نقدمها لكم لارضيات متنوعة من شأنها أن تجيب علينا  فحينما نقرر أن نغير ديكور منزلنا الحالي أو نبدأ في تشطيب منزلنا الجديد، جميعنا يحتاج لارضيات مختلفة و جميلة و عملية في الوقت ذاته و لكن هناك بعض العوامل و الضوابط التي يبنغي علينا أن نضعها في الاعتبار قبل أن نقرر أي الأرضيات أنسب لنا و من ضمن تلك العوامل المساحة و الطراز المتبع في ديكور المنزل بالكامل و الذي يليق مع بعض النوعيات من الأرضيات و لا يليق مع الاخرى ..

1- الباركية للمساحات الكبيرة

Skema: Works, Skema Skema جدران
Skema

Skema
Skema
Skema

الباركية من أروع الأرضيات التي يمكن استخدامها في منزلك العصري لما فيه من مزايا متعددة تتلخص في سهولة التنظيف و روعة الشكل و تماشيه مع أكثر من لون و شكل للجدران و الإكسسوارات

الباركية ملائم للغاية في الديكور الهاديء و الشاعري لما فيه من مميزات التفاعل مع الإضاءة الهادئة بكل قوة و يضمن لك سعة في اختيار باقي الديكور سواء في الجدران أو في الأثاث

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

2- البورسلين الأكثر لمعاناً

معمل تحاليل طبية العجمى الاسكندرية, design house design house جدران
design house

معمل تحاليل طبية العجمى الاسكندرية

design house
design house
design house

البورسلين من أرقى الأرضيات التي يمكن أن تستخدمها في منزلك بما فيه من لمعان يفوق كل المكونات الأخرى، فلو كنت تبحث عن شكل لامع للأرضيات فعليك بالبورسلين و كذلك هو أكثر رسمية و أعلى صلابة من السيراميك و أسهل في التنظيف بمجرد الكنس و تنفيض الأتربة و الغبار دون الحاجة لماء 

البورسلين و أشكاله المتنوعة و الساحرة حيث يعطيك إمكانية للاختيار من بين مساحة واسعة من الأشكال و النقوش التي تشبه أي مكون آخر مثل الحجر أو الخشب أو الرخام بكل سهولة و روعة

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

تأمل في اللمعان الرهيب للبورسلين ولا في الخيال 

3- السيراميك الباركية

homify جدران
homify

homify
homify
homify

للجمع بين جمال الباركية و انخفاض ثمن السيراميك فإنه يوجد سيراميك على شكل باركية بنفس النقشة و لكن عشاق الطبيعة سيفضلون الباركية بالطبع فهو يعتبر حل وسط بين السيراميك و مميزاته و سهولة تنظيفه و تركيبه و تغييره و بين الباركية في شكله و تماشيه مع الديكور المستخدم في المنزل و ألوانه

4- الزلط العصري

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH جدران
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

الأرضيات الخارجية تختلف عن الداخلية فهنا لا نفكر في مسألة نعومة الأرض و لكن في جمالها لأننا في الخارج من المفترض أننا سنرتدي أحذية فلن نشعر بتلك الخشونة كما في الداخل، و من جهة أخرى فإن المظهر الخارجي الطبيعي يكون أفضل لو أردت أن تصمم حديقة و كأنها قطعة من الطبيعة التي تعرف بأرضيتها الخشنة و المساحات الخضراء التي تتناثر فيها 

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5- الأحجار

La pierre naturelle chez vous, Design Pierres Naturelles Design Pierres Naturelles جدران
Design Pierres Naturelles

Design Pierres Naturelles
Design Pierres Naturelles
Design Pierres Naturelles

من أروع الأرضيات في الطرازات الريفية و المنازل المصممة بديكور مختلف و غير تقليدي يكفي تناثر الألوان و تدرجها بين كل بلاطة و الاخرى مما يعطيك مساحة واسعة من الاختيار لألوان الجدران و الإكسسوارات فيما بعد

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6- البلاط الزليج

Restructuration d'une cuisine ouverte, Lise Compain Lise Compain جدران
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

من أروع النقوش الشرقية التي يمكن أن ترسم الفن الجمالي في أرضية منزلك خصوصاً لو أحببت التصميم بطراز ريفي أو كلاسيكي لما فيها من ألوان و زخارف متنوعة تزيد من جمال المنزل و تساعد على الشعور بقيمته الفنية 

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