7 أرضيات ساحرة لتختار منها الأنسب إليك

كيف تختار الأرضية المناسبة لمنزلك، هذا السؤال يشغل بالنا و سنحاول مع هوميفاي خلال 7 أفكار نقدمها لكم لارضيات متنوعة من شأنها أن تجيب علينا فحينما نقرر أن نغير ديكور منزلنا الحالي أو نبدأ في تشطيب منزلنا الجديد، جميعنا يحتاج لارضيات مختلفة و جميلة و عملية في الوقت ذاته و لكن هناك بعض العوامل و الضوابط التي يبنغي علينا أن نضعها في الاعتبار قبل أن نقرر أي الأرضيات أنسب لنا و من ضمن تلك العوامل المساحة و الطراز المتبع في ديكور المنزل بالكامل و الذي يليق مع بعض النوعيات من الأرضيات و لا يليق مع الاخرى ..