7 أرضيات ساحرة لتختار منها الأنسب إليك

كيف تختار الأرضية المناسبة لمنزلك، هذا السؤال يشغل بالنا و سنحاول مع هوميفاي خلال 7 أفكار نقدمها لكم لارضيات متنوعة من شأنها أن تجيب علينا فحينما نقرر أن نغير ديكور منزلنا الحالي أو نبدأ في تشطيب منزلنا الجديد، جميعنا يحتاج لارضيات مختلفة و جميلة و عملية في الوقت ذاته و لكن هناك بعض العوامل و الضوابط التي يبنغي علينا أن نضعها في الاعتبار قبل أن نقرر أي الأرضيات أنسب لنا و من ضمن تلك العوامل المساحة و الطراز المتبع في ديكور المنزل بالكامل و الذي يليق مع بعض النوعيات من الأرضيات و لا يليق مع الاخرى ..
الباركية من أروع الأرضيات التي يمكن استخدامها في منزلك العصري لما فيه من مزايا متعددة تتلخص في سهولة التنظيف و روعة الشكل و تماشيه مع أكثر من لون و شكل للجدران و الإكسسوارات
البورسلين من أرقى الأرضيات التي يمكن أن تستخدمها في منزلك بما فيه من لمعان يفوق كل المكونات الأخرى، فلو كنت تبحث عن شكل لامع للأرضيات فعليك بالبورسلين و كذلك هو أكثر رسمية و أعلى صلابة من السيراميك و أسهل في التنظيف بمجرد الكنس و تنفيض الأتربة و الغبار دون الحاجة لماء
تأمل في اللمعان الرهيب للبورسلين ولا في الخيال
للجمع بين جمال الباركية و انخفاض ثمن السيراميك فإنه يوجد سيراميك على شكل باركية بنفس النقشة و لكن عشاق الطبيعة سيفضلون الباركية بالطبع فهو يعتبر حل وسط بين السيراميك و مميزاته و سهولة تنظيفه و تركيبه و تغييره و بين الباركية في شكله و تماشيه مع الديكور المستخدم في المنزل و ألوانه
الأرضيات الخارجية تختلف عن الداخلية فهنا لا نفكر في مسألة نعومة الأرض و لكن في جمالها لأننا في الخارج من المفترض أننا سنرتدي أحذية فلن نشعر بتلك الخشونة كما في الداخل، و من جهة أخرى فإن المظهر الخارجي الطبيعي يكون أفضل لو أردت أن تصمم حديقة و كأنها قطعة من الطبيعة التي تعرف بأرضيتها الخشنة و المساحات الخضراء التي تتناثر فيها
من أروع الأرضيات في الطرازات الريفية و المنازل المصممة بديكور مختلف و غير تقليدي يكفي تناثر الألوان و تدرجها بين كل بلاطة و الاخرى مما يعطيك مساحة واسعة من الاختيار لألوان الجدران و الإكسسوارات فيما بعد
من أروع النقوش الشرقية التي يمكن أن ترسم الفن الجمالي في أرضية منزلك خصوصاً لو أحببت التصميم بطراز ريفي أو كلاسيكي لما فيها من ألوان و زخارف متنوعة تزيد من جمال المنزل و تساعد على الشعور بقيمته الفنية