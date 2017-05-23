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20 فكرة للأبواب المنزلقة لاستغلال أمثل للمساحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
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إذا كنت تبحث عن وسلية لتقسيم منزلك من الداخل أو بالأحرى لا توجد لديك مساحة كافية للاعتماد على الباب المتأرجح، لذا في هذا الموضوع جمعنا لكم 20 تصميم لأبواب منزلقة عملية جدًا وفي نفس الوقت تعطي لمسة جمالية للديكورمن خبراء هوميفاي، بصفات مختلفة ومتعددة من الألوان والتصاميم والأحجام والمواد والقوام، بغض النظر عن المساحة التي توفرها فهي أيضًا تحفظ الخصوصية في المساحة التي توجد بها. 

1- إطار خشبي وزجاج شفاف

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

إطار خشبي داكن قوي بزجاج شفاف يسمح لدخول الضوء إلى المساحة فهل تجرؤ على الاستعانة بهذا التصميم؟. 

2- نظرة بانورامية

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura الغرف
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

هذا التصميم للباب الزجاجي المنزلق يعطي نظرة بانورامية فهو يمتد من الأرض حتى السقف، يوفر لك منظر رائع لا مثيل له من السرير. 

3- الاتصال بين الداخل والخارج

homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
homify

homify
homify
homify

في أي منزل له حديقة لابد أن يوجد باب منزلق مثالي حتى تستطع التمتع بجمال الطبيعة من حولك وانت بداخل غرفتك، كل ما عليك هو سحب الباب نحو إحدى نهاياته. 

4- شبه شفافة

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 أبواب زجاجية
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

هذا النوع من الأبواب يسمح لك بنظرة جزئية إذا كنت تريد الحفاظ على بعض الخصوصية دون أن تفقد انعكاس الضوء بالإضافة إلى لمسة فنية حسب ذوقك . 

5- شفافة تمامًا

CORTINAS Y PERSIANAS RESIDENCIA EN SANTA FE, BERRY BLINDS INTERIORISMO BERRY BLINDS INTERIORISMO شبابيك و أبوابستائر
BERRY BLINDS INTERIORISMO

BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO

يمكنك أيضًا أن تعتمد على الأبواب المنزلقة الشفافة وفي نفس الوقت تعلق فوقها الستائر لتسدلها في الوقت الذي تريده للحفاظ على خصوصيتك أو للحماية من أشعة الشمس القوية.

6- في المكان المناسب

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

العديد من المنازل تحتاج إلى باب بأبعاد دقيقة جدًا لأن الفجوة المتاحة صغيرة جدًا تحتاج إلى باب بأبعاد معينة مثل هذا التصميم الذي نراه أمامنا. 

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7- لتقسيم الغرفة

Interiorismo Departamentos Las Ventanas, BAO BAO شبابيك و أبوابأبواب
BAO

BAO
BAO
BAO

مجموعة من أربعة أبواب منزلقة شفافة مكونة من مربعات صغيرة مؤطرة بالخشب، إذا كنت تريد تصميم فعال وفي نفس الوقت دقيق نرشح لك هذا التصميم. 

8- الكلاسيكية في الخشب والزجاج الملون

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

إذا كنت تبحث عن النمط التقليدي وفي نفس الوقت جميل يمكنك الاعتماد على هذا التصميم فالخشب الذي يحيط بالزجاج الملون خيار ممتاز لك. 

9- الزجاج ورقة المعلقات

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

هذه التصاميم من الأفكار الحديثة جدًا وتكون شبه شفافة مع تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ مُعلق مبتكر جدًا.

10- غرفتين مقسمتين

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

نوع آخر من الأبواب المنزلقة الشفافة تفصل بين المساحات ولكن ليس بشكل جذري بل بشكل يحافظ على الاتصال البصري بين الغرفتين. 

11- مساحتين في غرفة واحدة

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في هذه الصورة نجد هناك مساحة صغيرة مفصولة عن الغرفة من خلال زوج من الأبواب المنزلقة خلفهما حديقة داخلية . 

12- فصل ودمج

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

أبواب منزلقة لفصل المساحة عند الحاجة إلى ذلك دون هدر مساحة كبيرة من الفضاء. 

13- مفتوحة للهواء النقي

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

في هذا المطبخ المفتوح للهواء الطلق يسمح لنا بخروج الروائح من خلال فتح هذه الأبواب المنزلقة. 

14- القضاء على الظلام

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura شبابيك
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

إذا كانت لديك مساحة مغلقة أمام المنزل من الخارج يمكنك الاستعانة بباب منزلق للتخلص من الظلام والسماح للضوء بالتسلل. 

15- الأي ويندوز

dezanove house designed by iñaki leite - view to the living Inaki Leite Design Ltd. شبابيك
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – view to the living

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

إذا كنت تبحث عن باب جرار مشابه لهذه النافذة، كما نقول بالعامية ضربنا عصفورين بحجر واحد. 

16- باب أم جدار

Modernes Traumhaus mit 1a-Aussicht, GIAN SALIS ARCHITEKT GIAN SALIS ARCHITEKT شبابيك
GIAN SALIS ARCHITEKT

GIAN SALIS ARCHITEKT
GIAN SALIS ARCHITEKT
GIAN SALIS ARCHITEKT

إذا كنت تريد مادة صلبة في تصميم باب منزلق يمكنك الاعتماد على هذا التصميم الذي يبدو مثل الجدار. 

17- باب مثل العلبة

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL شبابيك
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

تصميم لباب منزلق يفتح مثل العلبة ليطل على منظر رائع للحديقة. 

18- باب بعجلات

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio شبابيك خشب Grey
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

19- باب خشبي صغير

三つの庭のある家, ATELIER TAMA ATELIER TAMA شبابيك
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
ATELIER TAMA

باب خشبي منزلق بسيط جدًا وغير مفتعل ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة. 

20- خلق مساحة خاصة انت بحاجة إليها

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: كيف تختار الأبواب الداخلية لمنزلك ؟

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