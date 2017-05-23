20 فكرة للأبواب المنزلقة لاستغلال أمثل للمساحة

إذا كنت تبحث عن وسلية لتقسيم منزلك من الداخل أو بالأحرى لا توجد لديك مساحة كافية للاعتماد على الباب المتأرجح، لذا في هذا الموضوع جمعنا لكم 20 تصميم لأبواب منزلقة عملية جدًا وفي نفس الوقت تعطي لمسة جمالية للديكورمن خبراء هوميفاي، بصفات مختلفة ومتعددة من الألوان والتصاميم والأحجام والمواد والقوام، بغض النظر عن المساحة التي توفرها فهي أيضًا تحفظ الخصوصية في المساحة التي توجد بها.