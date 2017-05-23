20 فكرة للأبواب المنزلقة لاستغلال أمثل للمساحة

إذا كنت تبحث عن وسلية لتقسيم منزلك من الداخل أو بالأحرى لا توجد لديك مساحة كافية للاعتماد على الباب المتأرجح، لذا في هذا الموضوع جمعنا لكم 20 تصميم لأبواب منزلقة عملية جدًا وفي نفس الوقت تعطي لمسة جمالية للديكورمن خبراء هوميفاي، بصفات مختلفة ومتعددة من الألوان والتصاميم والأحجام والمواد والقوام، بغض النظر عن المساحة التي توفرها فهي أيضًا تحفظ الخصوصية في المساحة التي توجد بها.
إطار خشبي داكن قوي بزجاج شفاف يسمح لدخول الضوء إلى المساحة فهل تجرؤ على الاستعانة بهذا التصميم؟.
هذا التصميم للباب الزجاجي المنزلق يعطي نظرة بانورامية فهو يمتد من الأرض حتى السقف، يوفر لك منظر رائع لا مثيل له من السرير.
في أي منزل له حديقة لابد أن يوجد باب منزلق مثالي حتى تستطع التمتع بجمال الطبيعة من حولك وانت بداخل غرفتك، كل ما عليك هو سحب الباب نحو إحدى نهاياته.
هذا النوع من الأبواب يسمح لك بنظرة جزئية إذا كنت تريد الحفاظ على بعض الخصوصية دون أن تفقد انعكاس الضوء بالإضافة إلى لمسة فنية حسب ذوقك .
يمكنك أيضًا أن تعتمد على الأبواب المنزلقة الشفافة وفي نفس الوقت تعلق فوقها الستائر لتسدلها في الوقت الذي تريده للحفاظ على خصوصيتك أو للحماية من أشعة الشمس القوية.
العديد من المنازل تحتاج إلى باب بأبعاد دقيقة جدًا لأن الفجوة المتاحة صغيرة جدًا تحتاج إلى باب بأبعاد معينة مثل هذا التصميم الذي نراه أمامنا.
مجموعة من أربعة أبواب منزلقة شفافة مكونة من مربعات صغيرة مؤطرة بالخشب، إذا كنت تريد تصميم فعال وفي نفس الوقت دقيق نرشح لك هذا التصميم.
إذا كنت تبحث عن النمط التقليدي وفي نفس الوقت جميل يمكنك الاعتماد على هذا التصميم فالخشب الذي يحيط بالزجاج الملون خيار ممتاز لك.
هذه التصاميم من الأفكار الحديثة جدًا وتكون شبه شفافة مع تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ مُعلق مبتكر جدًا.
نوع آخر من الأبواب المنزلقة الشفافة تفصل بين المساحات ولكن ليس بشكل جذري بل بشكل يحافظ على الاتصال البصري بين الغرفتين.
في هذه الصورة نجد هناك مساحة صغيرة مفصولة عن الغرفة من خلال زوج من الأبواب المنزلقة خلفهما حديقة داخلية .
أبواب منزلقة لفصل المساحة عند الحاجة إلى ذلك دون هدر مساحة كبيرة من الفضاء.
في هذا المطبخ المفتوح للهواء الطلق يسمح لنا بخروج الروائح من خلال فتح هذه الأبواب المنزلقة.
إذا كانت لديك مساحة مغلقة أمام المنزل من الخارج يمكنك الاستعانة بباب منزلق للتخلص من الظلام والسماح للضوء بالتسلل.
إذا كنت تبحث عن باب جرار مشابه لهذه النافذة، كما نقول بالعامية ضربنا عصفورين بحجر واحد.
إذا كنت تريد مادة صلبة في تصميم باب منزلق يمكنك الاعتماد على هذا التصميم الذي يبدو مثل الجدار.
تصميم لباب منزلق يفتح مثل العلبة ليطل على منظر رائع للحديقة.
باب خشبي منزلق بسيط جدًا وغير مفتعل ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة.
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