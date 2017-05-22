8 أمثلة لمنازل بلمسات عربية جميلة

أحد الطرز الجميلة والتي لا تعبأ بعامل الزمن هي الطراز العربي، فهو طراز ثري ويعبرعن الثقافة العربية والإسلامية وله شخصية قوية تطغى على أي فراغ فهو إضافة رائعة لمنزلك.
إذا كنت تريد إضفاء لمسات عربية على منزلك فقد جئنا لك في هذا المقال بعدد من المنازل التي تم استخدام الطراز العربي فيها بطرق مختلفة لتعلمنا كيفية تطبيقه في منازلنا وكيفية تحويل بيتنا لقطع فنية رائعة. فتابعونا.
الفناء هو أحد المكونات الأساسية للمنازل العربية فهو كان بمثابة إختيار بيئي وليس فقط جمالي. في هذا المثال تم عمل فناء عربي بتفاصيل مبهرة مع إضافة النافورة في منتصفه كعنصر جمالي مع النباتات والفوانيس الأرضية والزينات التي تكسي أرجاء الفناء.
كما نرى هنا فهذا نموذج لتشكيلات جبسية على الحائط ولكن هذه المرة فالتفاصيل العربية تطغى على الغرفة. بداية من الإضاءة الساحرة والمستخدمة بأكثر من شكل وموزعة على أرجاء الغرفة. مروراً بإستخدام بلتكانة خشبية فوق الستارة ذات نقوش مميزة أضافات للستائر الملونة سحر خاص. وأخيراً الأثاث، فكما نرى فهو مزين بالصدف والنقوشات الأنيقة وذو تصاميم عريقة ومميزة.
أنظر لهذه الغرفة فعلى الرغم أن تفاصيل تصميمها يميل للطابع المودرن البسيط إلا أن مستخدميها فضلوا أن يكون الأثاث كله ذو طابع عربي خالص، من الخشب الداكن والنقوشات الرقيقة والتعشيقات المميزة وأخيراً الأرابيسك الجميل.
يمتاز الديكور العربي بأنه مفعم بالطاقة والألوان، فهنا تم استخدام الألوان في أغلب العناصر، بداية من الحوائط، السقف، الطلاء بالإضافة للنقوشات المميزة. تم استخدام سجاد تقليدي بألوان ساحرة بالإضافة لتأثيث المجالس بأقمشة ملونة ومليئة بالنقوشات بالإضافة للستائر المزينة لجوانب الغرفة. وأخيراً فلوحدة الإضاءة المليئة بالألوان ملمس خاص وأثر ساحر على باقي تفاصيل الغرفة.
أنظر لرقة هذه النقوشات على الحائط والباب والتي حولت الأجواء العامة إلى أجواء حالمة وتبعث على السلام النفسي. فكان الحائط هو النقطة البصرية للغرفة والذي يتمثل فيه الطراز العربي بقوة.
في هذا التصميم البسيط تم استخدم الاكسسوارات العربية لتكمل ديكور الغرفة وتنعشها، من وحدة إضاءة رئيسية، مفرش للسفرة وفوانيس على جانبي الأريكة، بالإضافة للكتابة العربية المجردة والتي تعطي شخصية للغرفة المينمال.
هذا الحمام ذو تصميم بسيط ولكنه له تفاصيل خاصة، فقد تم استخدام الشكل العربي للعقد والمرآة مع التنويع في طريقة رص البلاطات السيراميكية فبعضها تم رصه على زاوية 45، والتي تضيف انتعاش وتنوع في الحمام الذي يغلب عليه البلاط الملون.
يمتد الفن العربي أيضاً ليصل للأندلس. فهذا التصميم لفناء أندلسي يجمع تصميمه بين الحداثة والعراقة فصممت الطاولة كمحور الغرفة بتصميمها وألوانها البسيطة مع وجود كراسي عملية وبسيطة تلتف حولها بشكل منمق ومنظم. لا يجب أن ننسى وحدات الإضاءة التي تكمل المشهد الرائع.