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8 أمثلة لمنازل بلمسات عربية جميلة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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أحد الطرز الجميلة والتي لا تعبأ بعامل الزمن هي الطراز العربي، فهو طراز ثري ويعبرعن الثقافة العربية والإسلامية وله شخصية قوية تطغى على أي فراغ فهو إضافة رائعة لمنزلك.

إذا كنت تريد إضفاء لمسات عربية على منزلك فقد جئنا لك في هذا المقال بعدد من المنازل التي تم استخدام الطراز العربي فيها بطرق مختلفة لتعلمنا كيفية تطبيقه في منازلنا وكيفية تحويل بيتنا لقطع فنية رائعة. فتابعونا.

1.الفناء

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

الفناء هو أحد المكونات الأساسية للمنازل العربية فهو كان بمثابة إختيار بيئي وليس فقط جمالي. في هذا المثال تم عمل فناء عربي بتفاصيل مبهرة مع إضافة النافورة في منتصفه كعنصر جمالي مع النباتات والفوانيس الأرضية والزينات التي تكسي أرجاء الفناء.

2.غرفة الإستقبال

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما نرى هنا فهذا نموذج لتشكيلات جبسية على الحائط ولكن هذه المرة فالتفاصيل العربية تطغى على الغرفة. بداية من الإضاءة الساحرة والمستخدمة بأكثر من شكل وموزعة على أرجاء الغرفة. مروراً بإستخدام بلتكانة خشبية فوق الستارة ذات نقوش مميزة أضافات للستائر الملونة سحر خاص. وأخيراً الأثاث، فكما نرى فهو مزين بالصدف والنقوشات الأنيقة وذو تصاميم عريقة ومميزة.

3.​غرفة النوم

Пряности и страсти, KandY design KandY design غرفة نومديكورات واكسسوارات
KandY design

KandY design
KandY design
KandY design

أنظر لهذه الغرفة فعلى الرغم أن تفاصيل تصميمها يميل للطابع المودرن البسيط إلا أن مستخدميها فضلوا أن يكون الأثاث كله ذو طابع عربي خالص، من الخشب الداكن والنقوشات الرقيقة والتعشيقات المميزة وأخيراً الأرابيسك الجميل.

4.​غرفة مفعمة بالألوان

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design غرفة المعيشة
Privilege Design

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

يمتاز الديكور العربي بأنه مفعم بالطاقة والألوان، فهنا تم استخدام الألوان في أغلب العناصر، بداية من الحوائط، السقف، الطلاء بالإضافة للنقوشات المميزة. تم استخدام سجاد تقليدي بألوان ساحرة بالإضافة لتأثيث المجالس بأقمشة ملونة ومليئة بالنقوشات بالإضافة للستائر المزينة لجوانب الغرفة. وأخيراً فلوحدة الإضاءة المليئة بالألوان ملمس خاص وأثر ساحر على باقي تفاصيل الغرفة.

5.تفاصيل عربية على الحائط

Moroccan Sequined Wedding Blanket Hot Pink M.Montague Souk غرفة نومأقمشة و منسوجات
M.Montague Souk

Moroccan Sequined Wedding Blanket Hot Pink

M.Montague Souk
M.Montague Souk
M.Montague Souk

أنظر لرقة هذه النقوشات على الحائط والباب والتي حولت الأجواء العامة إلى أجواء حالمة وتبعث على السلام النفسي. فكان الحائط هو النقطة البصرية للغرفة والذي يتمثل فيه الطراز العربي بقوة.

6.يتناسب مع الطرز المينمال أيضاً

Cocina Moroccan, SIMPLE actitud SIMPLE actitud مطبخ خشب White
SIMPLE actitud

SIMPLE actitud
SIMPLE actitud
SIMPLE actitud

في هذا التصميم البسيط تم استخدم الاكسسوارات العربية لتكمل ديكور الغرفة وتنعشها، من وحدة إضاءة رئيسية، مفرش للسفرة وفوانيس على جانبي الأريكة، بالإضافة للكتابة العربية المجردة والتي تعطي شخصية للغرفة المينمال.

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7.​حمام من المغرب

bagno a Porto Ercole, L'arte del cotto L'arte del cotto حمام
L&#39;arte del cotto

L'arte del cotto
L&#39;arte del cotto
L'arte del cotto

هذا الحمام ذو تصميم بسيط ولكنه له تفاصيل خاصة، فقد تم استخدام الشكل العربي للعقد والمرآة مع التنويع في طريقة رص البلاطات السيراميكية فبعضها تم رصه على زاوية 45، والتي تضيف انتعاش وتنوع في الحمام الذي يغلب عليه البلاط الملون.

8.طاولة ذات طابع أندلسي

Mosaic and wrought iron table for 12 guests homify غرفة السفرةطاولات حديد Multicolored
homify

Mosaic and wrought iron table for 12 guests

homify
homify
homify

يمتد الفن العربي أيضاً ليصل للأندلس. فهذا التصميم لفناء أندلسي يجمع تصميمه بين الحداثة والعراقة فصممت الطاولة كمحور الغرفة بتصميمها وألوانها البسيطة مع وجود كراسي عملية وبسيطة تلتف حولها بشكل منمق ومنظم. لا يجب أن ننسى وحدات الإضاءة التي تكمل المشهد الرائع.

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