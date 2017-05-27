10 أفكار رائعة للرفوف في الحمام الصغير

هناك مشكلة تواجهنا دائمًا في تصميم الحمامات، ألا وهي تخزين أدوات النظافة والماكياج والعناية بالجسم، فمعظم التصميمات قد تغفل أو تتناسى هذا الأمر الهام مما يضطرنا بعد ذلك أن نزحم بهم الحمامات دون أن نهتم بالشكل الجمالي التي لابد أن تظهر عليه، وخاصة أيضًا إذا كانت مساحة الحمام صغيرة ولا تستوعب الخزانات الكبيرة.
لذا جمعنا لكم اليوم في هذا الموضوع 10 أفكار لأرفف الحمامات التي تتناسب مع المساحات الصغيرة وتحافظ على الشكل الجمالي المريح للحمام، فهيا بنا لنتعرف على هذه الأفكار:
في الحمامات الصغيرة يصبح لزامًا علينا استغلال كامل ارتفاع الفراغ والتوسع الرأسي بدلًا من الأفقي المحدود، فهنا في هذا الحمام نجد أن المصمم اختار وحدة الأرفف الصغيرة التي ربما لا يتجاوز عرضها ال40 سم ولكن بكامل الارتفاع مما يتيح تخزين الكثير من الأدوات.
يمكننا استغلال الأركان الغير مستخدمة من الحمام بشكل عملي وجذاب عن طريق فاصل خشبي نصف مرتفع مثبت به بعض الأرفف الخشبية، ويستحسن أن تكون من الخشب الطبيعي المعالج بحيث يكون معزولًا و يعطي لمسة ريفية محببة في الديكور.
كابينة الحوض على الطراز التبسيطي مع الألوان الهادئة المتوحدة، والكابينة مثبتة في الحائط مع أرفف جانبية للكابينة لحمل أدوات الاستحمام والمناشف بشكل جذاب وعملي للغاية.
في الغالب يتم إهمال المنطقة أسفل حوض غسيل الأيدي، ولكن إذا نظرنا إلى هذه الصورة سنجد كيف تم استغلال هذه المنطقة بانشاء وحدة أدراج متميزة الشكل والتصميم تحتوي على ضلفة و درج مغلق ورف لحمل المناشف، ومع اللون الأصفر الساطع لوحدة الحوض نجد المساحة الصغيرة للحمام د تحولت لمساحة كبيرة وجميلة.
في الحمامات الصغيرة يمكننا استغلال الحوائط أيضًا بالإضافة إلى العناصر الرئيسية، فيمكننا وضع الأرفف الخشبية الصغيرة بطريقة مجمعة كما نجد هنا، فنجد أنها قد تجانست مع وحدة الأدراج تحت حوض غسيل الأيدي.
إن هذا التصميم يثبت لنا كيف يمكننا استغلال حتى الأماكن التي لم نكن نتوقعها، مثل خلف الباب والمنطقة الغير مستخدمة عند فتحه يمكننا تثبيت الأرفف فيها واستخدامها بشكل عملي لا يعيق الباب ولا يؤثر سلبًا على الديكور.
يمكننا أيضًا أن نضع الرفوف في منتصف المرآة كما نرى في هذا الحمام الذي وضع فيه المصمم المرآة وكأنها إطارات للرفوف مما وفر في المساحة وحافظ على الشكل الجمالي من خلال انعاكاسات المرآة.
لوحة صغيرة من الخشب ولكنها تحمل الكثير من الأغراض بطريقة ذكية عن طريق تثبيتها في الحائط وبها بعض الرفوف مختلفة القياسات.
من أكثر الحلول عملية وعصرية وجود وحدة الرفوف في كابينة الدش أو بجوار منطقة الاستحمام لأنها توفر عناء تخزين أدوات الاستحمام، كما أنها تكون قريبة وسهلة الاستخدام أثناء الاستحمام.
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