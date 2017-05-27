10 أفكار رائعة للرفوف في الحمام الصغير

هناك مشكلة تواجهنا دائمًا في تصميم الحمامات، ألا وهي تخزين أدوات النظافة والماكياج والعناية بالجسم، فمعظم التصميمات قد تغفل أو تتناسى هذا الأمر الهام مما يضطرنا بعد ذلك أن نزحم بهم الحمامات دون أن نهتم بالشكل الجمالي التي لابد أن تظهر عليه، وخاصة أيضًا إذا كانت مساحة الحمام صغيرة ولا تستوعب الخزانات الكبيرة.

لذا جمعنا لكم اليوم في هذا الموضوع 10 أفكار لأرفف الحمامات التي تتناسب مع المساحات الصغيرة وتحافظ على الشكل الجمالي المريح للحمام، فهيا بنا لنتعرف على هذه الأفكار: