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10 أفكار رائعة للرفوف في الحمام الصغير

آية علم الدين آية علم الدين
homify حمام
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هناك مشكلة تواجهنا دائمًا في تصميم الحمامات، ألا وهي تخزين أدوات النظافة والماكياج والعناية بالجسم، فمعظم التصميمات قد تغفل أو تتناسى هذا الأمر الهام مما يضطرنا بعد ذلك أن نزحم بهم الحمامات دون أن نهتم بالشكل الجمالي التي لابد أن تظهر عليه، وخاصة أيضًا إذا كانت مساحة الحمام صغيرة ولا تستوعب الخزانات الكبيرة.

لذا جمعنا لكم اليوم في هذا الموضوع 10 أفكار لأرفف الحمامات التي تتناسب مع المساحات الصغيرة وتحافظ على الشكل الجمالي المريح للحمام، فهيا بنا لنتعرف على هذه الأفكار:

1- وحدة الأرفف الممتدة من الأرض إلى السقف

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

في الحمامات الصغيرة يصبح لزامًا علينا استغلال كامل ارتفاع الفراغ والتوسع الرأسي بدلًا من الأفقي المحدود، فهنا في هذا الحمام نجد أن المصمم اختار وحدة الأرفف الصغيرة التي ربما لا يتجاوز عرضها ال40 سم ولكن بكامل الارتفاع مما يتيح تخزين الكثير من الأدوات.

2- استخدام الكوات الغائرة في الحوائط كأرفف

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

من الأفكار العملية التي توفر الكثير من المجهود وتحافظ على شكل مرتب ومهندم للحمام هي بناء الحوائط بحيث تكون بها كوات مستطيلة بارتفاعات مختلفة تستخدم كأرفف لحمل الأدوات و تضفي شكلًا عصريًا جميلًا على الحمام.

3- الرفوف الخشبية

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA حمام
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

يمكننا استغلال الأركان الغير مستخدمة من الحمام بشكل عملي وجذاب عن طريق فاصل خشبي نصف مرتفع مثبت به بعض الأرفف الخشبية، ويستحسن أن تكون من الخشب الطبيعي المعالج بحيث يكون معزولًا و يعطي لمسة ريفية محببة في الديكور.

4- كابينة الحوض مع أرفف على الطراز التبسيطي

Proyecto Casa Club de Golf Villa Rica, Constructora e Inmobiliaria Catarsis Constructora e Inmobiliaria Catarsis حمام سيراميك Blue
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

كابينة الحوض على الطراز التبسيطي مع الألوان الهادئة المتوحدة، والكابينة مثبتة في الحائط مع أرفف جانبية للكابينة لحمل أدوات الاستحمام والمناشف بشكل جذاب وعملي للغاية.

5- تجميل أسفل الحوض

Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

في الغالب يتم إهمال المنطقة أسفل حوض غسيل الأيدي، ولكن إذا نظرنا إلى هذه الصورة سنجد كيف تم استغلال هذه المنطقة بانشاء وحدة أدراج متميزة الشكل والتصميم تحتوي على ضلفة و درج مغلق ورف لحمل المناشف، ومع اللون الأصفر الساطع لوحدة الحوض نجد المساحة الصغيرة للحمام د تحولت لمساحة كبيرة وجميلة.

6- وحدات الحائط الصغيرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمامات الصغيرة يمكننا استغلال الحوائط أيضًا بالإضافة إلى العناصر الرئيسية، فيمكننا وضع الأرفف الخشبية الصغيرة بطريقة مجمعة كما نجد هنا، فنجد أنها قد تجانست مع وحدة الأدراج تحت حوض غسيل الأيدي.

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7- وحتى خلف الباب

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

إن هذا التصميم يثبت لنا كيف يمكننا استغلال حتى الأماكن التي لم نكن نتوقعها، مثل خلف  الباب والمنطقة الغير مستخدمة عند فتحه يمكننا تثبيت الأرفف فيها واستخدامها بشكل عملي لا يعيق الباب ولا يؤثر سلبًا على الديكور.

8- استخدام الرفوف كإطار للمرآة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكننا أيضًا أن نضع الرفوف في منتصف المرآة كما نرى في هذا الحمام الذي وضع فيه المصمم المرآة وكأنها إطارات للرفوف مما وفر في المساحة وحافظ على الشكل الجمالي من خلال انعاكاسات المرآة.

9- الرفوف في لوحة خشبية مجهزة

足利の家「素材と景色を楽しむ家」, アトリエきらら一級建築士事務所 アトリエきらら一級建築士事務所 حمام
アトリエきらら一級建築士事務所

アトリエきらら一級建築士事務所
アトリエきらら一級建築士事務所
アトリエきらら一級建築士事務所

لوحة صغيرة من الخشب ولكنها تحمل الكثير من الأغراض بطريقة ذكية عن طريق تثبيتها في الحائط وبها بعض الرفوف مختلفة القياسات.

10- الرفوف في كابينة الدش

Proyecto CG, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA حمام
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

من أكثر الحلول عملية وعصرية وجود وحدة الرفوف في كابينة الدش أو بجوار منطقة الاستحمام لأنها توفر عناء تخزين أدوات الاستحمام، كما أنها تكون قريبة وسهلة الاستخدام أثناء الاستحمام.

للمزيد من أفكار الحمامات الصغيرة إليك هنا 8 أشياء لا تفعلها في حمامك الصغير

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