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18 فكرة لديكور مثالي باستخدام الرفوف

Mohammed Awad Mohammed Awad
Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
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استخدام الرفوف في ديكور منزلك يعد من الأمور العملية اللازمة لتحفظ ترتيب و تنسيق الغرف، فإن استخدام الرف يضمن لك مكان غير معتاد لتخزين أغراضك و كذلك مكان ظاهر لتزيين المكان بالإكسسوارات و التحف و الإضاءة الجذابة، لذا فإن هوميفاي سوف يقدم لكم هنا 18 فكرة مثالية لتزيين غرفكم بواسطة الرفوف و الطرق المثلى لتركيبها و تصميمها و الملائم لطراز الديكور المبتع في منزلك ..

إليكم التفاصيل 

1- رفوف على الجدار

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

استخدام الرفوف الملصقة بالتطابق على الجدران لا زالت تلقى كثير من القبول بين الجميع بالرغم من ظهور طرق أخرى لاستخدامات الرفوف بتقسيمات و أشكال أكثر حداثة و لكن هذا النموذج تحديداً مفضل لعمليته في استيعاب كميات كبيرة من الإكسسوارات و المخزونات

2- تنوع و فراغات

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

الفراغات في الفواصل الخشبية أو الخرسانية يمكن استغلالها لتكون رفوفاً مفتوحة و مجوفة و سيكون شكلها رائعاً لو قمنا بتزيينها بالأضواء الجميلة و المناسبة 

3- رفوف رأسية

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

الرفوف بشكل رأسي و بفتحات مستطيلة مفيدة في حالة وجود مخزونات طويلة لديك أو كتب و مجلدات ففي تلك الحالة سيكون الفراغ المفتوح للرف على نفس حجمها  و مناسب لها

4- استغلال الأركان

Interior of a Wooden House Namas غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect interior,wooden house,wooden shelf,fireplace
Namas

Interior of a Wooden House

Namas
Namas
Namas

يمكنك استغلال الأركان لتصمم رفوفاً عمودية في نهاية الغرف مما يمنحك حرية في اختيار باقي ديكور الغرفة بما يلائم تلك الرفوف و يضمن لك كمية كبيرة من التخزين الذي يكون عادة منتشراً بعرض الحائط

5- ابداعات هندسية بالخشب

Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
Lavolta

Lavolta
Lavolta
Lavolta

الخشب في تصميم الرفوف يعد مثالياً للتصميمات التي تحتاج فن في تقطيع الرف ذاته و لصقه لتشكيل شكل معين و نسق هندسي ترغب في إيجاده لديك، لاحظ الشكل السداسي المصنوع بدقة و كيف تماشى مع تصميم الغرفة و أثراه إيجاباً

6- سيمترية و توازن

Custom designed shelf including a fireplace, FURN FURN تصميم مساحات داخلية
FURN

FURN
FURN
FURN

الرفوف المتساوية في كل شيء و المتشابهة في كل تفاصيلها تناسب منزلك العصري و تكون حلاً اضافياً للشعور بضيق المساحة 

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7- امكانية الطلاء

Custom shelf wall, FURN FURN تصميم مساحات داخلية
FURN

FURN
FURN
FURN

الطلاء للخشب و الرفوف المصنوعة منه يعد من أهم المميزات التي يمنحها الخشب لك دوناً عن باقي المكونات الأخرى التي لا تقبل الطلاء و تصمم منها الرفوف مثل الزجاج 

8- أنماط صناعية عملية

Cosmo Industrial Shelf Unit Industasia غرفة المعيشةرفوف
Industasia

Cosmo Industrial Shelf Unit

Industasia
Industasia
Industasia

المعدن يمكنه أن يكون دعامه لتصميم قالب من الرفوف يناسب ديكور منزلك بشرط أن تجد له مكاناً مناسباً

9- مكتبة كاملة

TV Wall Unit Style Within غرفة الميديا Hidden TV,TV wall unit,wall storage,wall storage unit,wall shelf unit,niche lighting,shelf lighting,purple accents,purple cupboards,sliding cabinet door
Style Within

TV Wall Unit

Style Within
Style Within
Style Within

تصميم رفوف كبيرة بدون فواصل في الوسط يضمن لك حرية استخدامها كمكتبة متكاملة 

10- رفوف في قطعة أثاث

SALONES, muebles apa muebles apa غرفة المعيشة Grey
muebles apa

muebles apa
muebles apa
muebles apa

مثل فكرة الكنبة الاستوديو القديمة يمكنك تصميم قطعة أثاث تحتوي على خزانات و رفوف مثل التي تصمم في الحائط و يكون لها استخدامات متعددة 

11- إسلوب متطور

PROYECTOS, FLAM RUGS FLAM RUGS غرفة المعيشة
FLAM RUGS

FLAM RUGS
FLAM RUGS
FLAM RUGS

الخزانات المفتوحة و الرفوف المغلقة و وحدة الالوان بينها تعتبر من أروع أشكال الرفوف المودرن

12- في العالي

Orixás, omnibus arquitetura omnibus arquitetura غرفة المعيشة خشب نقي Multicolored
omnibus arquitetura

omnibus arquitetura
omnibus arquitetura
omnibus arquitetura

استغلال الجزء العلوي من الجدران سيكون رائعاً بواسطة الرفوف و الخزانات المفتوحة و لكن بشرط أن تستغلها بالطريقة الصحيحة و لا تجعلها في حالة فوضى أو عدم نظافة أبداً

13- رفوف و خزانات

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

الرفوف و الخزانات  المتجاورة بطريقة عصرية تزيد من جمال الديكور في منزلك و تستوعب كميات كبيرة من المخزونات و  من جهة التزيين فإنه في الجهة المقابلة رفوف مفتوحة و مضاءة من كل جوانبها تسمح بذلك .

14- ألوان و توازن

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

لاحظ التناسق بين الخزانات و الرفوف و بين لون الأثاث و المفروشات ستدرك قيمة الحس الفني في الديكور و تناسق الألوان و أثرها على منزلك

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15- رفوف تقليدية

Una Stanza in più, Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella غرفة المعيشة
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

الطريقة التقليدية لا زالت قوية و لكن بقليل من الحداثة في طلاء الرفوف بشكل يتماشى مع روح التصميم في الغرفة ستكون الأمور متوازنة تماماً

16- أحجام متنوعة

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

التنوع يصنع حالة من الجذب لكل الحاضرين في منزلك ليتأملوا ما في كل رف و فتحة من تفاصيل 

17- تباين

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design غرفة المعيشة
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

بين اللون الأبيض و الأسود حالة فريدة من التباين تصنع لنا تصميم مودرن و مثالي للرفوف المغلقة و الأسطح الجميلة أسفل التليفزيون التي استغلت بالإكسسوار و البراويز افضل استغلال 

18- خروج عن المألوف

Parete attrezzata Ginevra (Rm), Laquercia21 Laquercia21 غرفة المعيشة
Laquercia21

Laquercia21
Laquercia21
Laquercia21

اخرج عن المألوف في تصميم رفوف منزلك و حاول أن تجعل الامور تبدو مجنونة و أكثر جرأة و اضفي روح المرح و البهجة على كل شيء و النتيجة ستبدو مبهرة على كل النواحي 

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