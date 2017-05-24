18 فكرة لديكور مثالي باستخدام الرفوف

استخدام الرفوف في ديكور منزلك يعد من الأمور العملية اللازمة لتحفظ ترتيب و تنسيق الغرف، فإن استخدام الرف يضمن لك مكان غير معتاد لتخزين أغراضك و كذلك مكان ظاهر لتزيين المكان بالإكسسوارات و التحف و الإضاءة الجذابة، لذا فإن هوميفاي سوف يقدم لكم هنا 18 فكرة مثالية لتزيين غرفكم بواسطة الرفوف و الطرق المثلى لتركيبها و تصميمها و الملائم لطراز الديكور المبتع في منزلك ..
إليكم التفاصيل
استخدام الرفوف الملصقة بالتطابق على الجدران لا زالت تلقى كثير من القبول بين الجميع بالرغم من ظهور طرق أخرى لاستخدامات الرفوف بتقسيمات و أشكال أكثر حداثة و لكن هذا النموذج تحديداً مفضل لعمليته في استيعاب كميات كبيرة من الإكسسوارات و المخزونات
الفراغات في الفواصل الخشبية أو الخرسانية يمكن استغلالها لتكون رفوفاً مفتوحة و مجوفة و سيكون شكلها رائعاً لو قمنا بتزيينها بالأضواء الجميلة و المناسبة
الرفوف بشكل رأسي و بفتحات مستطيلة مفيدة في حالة وجود مخزونات طويلة لديك أو كتب و مجلدات ففي تلك الحالة سيكون الفراغ المفتوح للرف على نفس حجمها و مناسب لها
يمكنك استغلال الأركان لتصمم رفوفاً عمودية في نهاية الغرف مما يمنحك حرية في اختيار باقي ديكور الغرفة بما يلائم تلك الرفوف و يضمن لك كمية كبيرة من التخزين الذي يكون عادة منتشراً بعرض الحائط
الخشب في تصميم الرفوف يعد مثالياً للتصميمات التي تحتاج فن في تقطيع الرف ذاته و لصقه لتشكيل شكل معين و نسق هندسي ترغب في إيجاده لديك، لاحظ الشكل السداسي المصنوع بدقة و كيف تماشى مع تصميم الغرفة و أثراه إيجاباً
الرفوف المتساوية في كل شيء و المتشابهة في كل تفاصيلها تناسب منزلك العصري و تكون حلاً اضافياً للشعور بضيق المساحة
الطلاء للخشب و الرفوف المصنوعة منه يعد من أهم المميزات التي يمنحها الخشب لك دوناً عن باقي المكونات الأخرى التي لا تقبل الطلاء و تصمم منها الرفوف مثل الزجاج
المعدن يمكنه أن يكون دعامه لتصميم قالب من الرفوف يناسب ديكور منزلك بشرط أن تجد له مكاناً مناسباً
تصميم رفوف كبيرة بدون فواصل في الوسط يضمن لك حرية استخدامها كمكتبة متكاملة
مثل فكرة الكنبة الاستوديو القديمة يمكنك تصميم قطعة أثاث تحتوي على خزانات و رفوف مثل التي تصمم في الحائط و يكون لها استخدامات متعددة
الخزانات المفتوحة و الرفوف المغلقة و وحدة الالوان بينها تعتبر من أروع أشكال الرفوف المودرن
استغلال الجزء العلوي من الجدران سيكون رائعاً بواسطة الرفوف و الخزانات المفتوحة و لكن بشرط أن تستغلها بالطريقة الصحيحة و لا تجعلها في حالة فوضى أو عدم نظافة أبداً
الرفوف و الخزانات المتجاورة بطريقة عصرية تزيد من جمال الديكور في منزلك و تستوعب كميات كبيرة من المخزونات و من جهة التزيين فإنه في الجهة المقابلة رفوف مفتوحة و مضاءة من كل جوانبها تسمح بذلك .
لاحظ التناسق بين الخزانات و الرفوف و بين لون الأثاث و المفروشات ستدرك قيمة الحس الفني في الديكور و تناسق الألوان و أثرها على منزلك
الطريقة التقليدية لا زالت قوية و لكن بقليل من الحداثة في طلاء الرفوف بشكل يتماشى مع روح التصميم في الغرفة ستكون الأمور متوازنة تماماً
التنوع يصنع حالة من الجذب لكل الحاضرين في منزلك ليتأملوا ما في كل رف و فتحة من تفاصيل
بين اللون الأبيض و الأسود حالة فريدة من التباين تصنع لنا تصميم مودرن و مثالي للرفوف المغلقة و الأسطح الجميلة أسفل التليفزيون التي استغلت بالإكسسوار و البراويز افضل استغلال
اخرج عن المألوف في تصميم رفوف منزلك و حاول أن تجعل الامور تبدو مجنونة و أكثر جرأة و اضفي روح المرح و البهجة على كل شيء و النتيجة ستبدو مبهرة على كل النواحي